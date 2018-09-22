Стадион: Крэйвен Коттедж Зрители: 23418
0:1
2' ГолГрэй Андре
30' Желтая карточкаМоусон Алфи
32' Желтая карточкаФосу-Менса Тимоти
58' Желтая карточкаХолебас Хосе
1:1
78' ГолМитрович Александр
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
93'
Митрович Александр наказан за толчок Кабаселе Кристиан
93'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.
93'
Янмат Дарил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
92'
91'
91'
Саксесс Исаак не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
90'
Тактическая замена. Перейра Роберто уходит с поля и его заменяет Сема Кен
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
90'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Митрович Александр и попал в каркас ворот!
90'
89'
Хороший удар издали нанес Митрович Александр, но отличный сейв сделал Фостер Бен. Угловой.
89'
88'
88'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
87'
87'
86'
Шюррле Андре из команды Фулхэм в офсайде
85'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Беттинелли Маркус отбил мяч на угловой после удара Саксесс Исаак из штрафной площади.
84'
Чамберс Калум ошибается в защите.
83'
Перейра Роберто из команды Уотфорд в офсайде
83'
83'
83'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Шюррле Андре из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
81'
80'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
80'
Тактическая замена. Грэй Андре уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
79'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Каткарт Крейг пострадал.
78'
Вьетто Лусиано сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Митрович Александр изменил счет на табло!
78'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает навес прямо в штрафную.
78'
Шюррле Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Сесеньон Райан возвращается на поле.
77'
Вьетто Лусиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Сесеньон Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Сесеньон Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Фосу-Менса Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
74'
73'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 23418 болельщиков
73'
Чамберс Калум нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Кико Фемения предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Шюррле Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Тактическая замена. Хьюз Уилл уходит с поля и его заменяет Кико Фемения
69'
Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм играет слишком грубо. Дини Трой оказался на газоне.
69'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
69'
68'
67'
67'
67'
Шанс! Митрович Александр из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
66'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой справа.
66'
Кабаселе Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
66'
ШАНС! Дини Трой нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
65'
64'
64'
Тактическая замена. Йохансен Стефан уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
63'
Митрович Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Холебас Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
62'
62'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Митрович Александр из команды Фулхэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
61'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм делает навес прямо в штрафную.
61'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм делает пас партнеру.
61'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
Хорошую попытку сделал Грэй Андре. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Грэй Андре из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
59'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
58'
58'
Холебас Хосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
58'
Судья свистит. Холебас Хосе атаковал сзади соперника. Это Вьетто Лусиано заработал своей команде штрафной
57'
Чамберс Калум наказан за толчок Хьюз Уилл
57'
56'
Судья сигнализирует, что Дини Трой из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Сесеньон Райан
56'
56'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм делает неудачный навес.
55'
Фосу-Менса Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
55'
54'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
54'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд играет слишком грубо. Митрович Александр оказался на газоне.
53'
53'
Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
53'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
ШАНС! Вьетто Лусиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
52'
51'
Судья сигнализирует, что Янмат Дарил из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Айте Флойд
51'
51'
Перейра Роберто из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
50'
Янмат Дарил из команды Уотфорд играет слишком грубо. Айте Флойд оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
49'
Шанс! Митрович Александр из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
49'
Шюррле Андре из команды Фулхэм делает отличный кросс...
49'
48'
48'
Айте Флойд из команды Фулхэм в офсайде
48'
Фосу-Менса Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Тактическая замена. Макдоналд Кевин уходит с поля и его заменяет Айте Флойд
46'
Тактическая замена. Моусон Алфи уходит с поля и его заменяет Одуа Денис
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Уотфорд играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
47'
47'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
46'
46'
Чамберс Калум из команды Фулхэм играет слишком грубо. Грэй Андре оказался на газоне.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Перейра Роберто нанес удар чуть мимо. Близко!
45'
Фостер Бен делает длинную передачу вперед
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
45'
45'
Янмат Дарил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Каткарт Крейг из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Вьетто Лусиано пострадал.
44'
43'
43'
42'
Судья сигнализирует, что Чамберс Калум из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Дини Трой
41'
41'
41'
40'
Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Йохансен Стефан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
39'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
39'
38'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
37'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Уотфорд начинает контратаку
37'
37'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
37'
36'
36'
36'
Грэй Андре разрезает оборону соперника отличным пасом
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
После дальнего удара, который нанес Дюкур Абдулайе мяч отбит вратарем
34'
Отличные скиллы показывает Дюкур Абдулайе, обводя своих соперников
34'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
33'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Фосу-Менса Тимоти получил желтую карточку от судьи
32'
Безумный фол. Фосу-Менса Тимоти грубо играет против соперника. Пострадал Дини Трой
32'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
31'
Сесеньон Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Грэй Андре из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
30'
30'
30'
Моусон Алфи получил желтую карточку от судьи
29'
Безумный фол. Моусон Алфи грубо играет против соперника. Пострадал Перейра Роберто
29'
29'
28'
Чамберс Калум из команды Фулхэм играет слишком грубо. Хьюз Уилл оказался на газоне.
28'
28'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
27'
27'
27'
Митрович Александр из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм делает неудачный навес.
25'
Митрович Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
24'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой справа.
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
22'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Сесеньон Райан
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
20'
19'
19'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает неудачный навес.
19'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
18'
18'
Сери Жан-Мишель ошибается в защите.
18'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Должен был быть гол! Грэй Андре имел отличный шанс, но Беттинелли Маркус не дал голу состоятся!
17'
Моусон Алфи ошибается в защите.
17'
Янмат Дарил делает длинную передачу вперед
17'
16'
Дюкур Абдулайе делает скидку назад вдоль ворот
16'
Беттинелли Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Йохансен Стефан наказан за толчок Холебас Хосе
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
14'
14'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
13'
Беттинелли Маркус отбил мяч на угловой после удара Дини Трой из штрафной площади.
13'
Чамберс Калум ошибается в защите.
13'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
12'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
12'
Фостер Бен не дал случится голу! Вьетто Лусиано должен был забивать, но Фостер Бен сделал отличный сейв
12'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
12'
Шюррле Андре из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
12'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
9'
9'
9'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
8'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
8'
8'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
7'
Йохансен Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
7'
Моусон Алфи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
6'
Безумный фол. Фосу-Менса Тимоти грубо играет против соперника. Пострадал Перейра Роберто
5'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
4'
4'
3'
Янмат Дарил наказан за толчок Шюррле Андре
3'
2'
Хьюз Уилл сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Грэй Андре изменил счет на табло!
2'
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Фулхэм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фулхэм 1:1 Уотфорд
Фулхэм
32% (57)
Ничья:
36.5% (65)
Уотфорд
31.5% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.8% (53)
1:2 Уотфорд:
21.9% (39)
1:0 Фулхэм:
13.5% (24)
2:1 Фулхэм:
12.4% (22)
2:2 Ничья:
6.2% (11)
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