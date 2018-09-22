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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 23418
Фулхэм
1:1
Конец матча
Уотфорд
0'
0:1
2' Гол
Грэй Андре
30' Желтая карточка
Моусон Алфи
32' Желтая карточка
Фосу-Менса Тимоти
58' Желтая карточка
Холебас Хосе
1:1
78' Гол
Митрович Александр
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
93'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
93'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.
93'
Янмат Дарил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
92'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
92'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Удар от ворот произведет Фулхэм
91'
Саксесс Исаак не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Уотфорд
90'
Тактическая замена. Перейра Роберто уходит с поля и его заменяет Сема Кен
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
90'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Митрович Александр и попал в каркас ворот!
Угловой
90'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
89'
Хороший удар издали нанес Митрович Александр, но отличный сейв сделал Фостер Бен. Угловой.
89'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Удар от ворот произведет Уотфорд
88'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
87'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
86'
Шюррле Андре из команды Фулхэм в офсайде
Угловой
85'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Беттинелли Маркус отбил мяч на угловой после удара Саксесс Исаак из штрафной площади.
84'
Дини Трой из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Чамберс Калум ошибается в защите.
Офсайд
83'
Перейра Роберто из команды Уотфорд в офсайде
83'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Уотфорд
82'
Шюррле Андре из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
80'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
80'
Тактическая замена. Грэй Андре уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
Фол, нарушение
79'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Каткарт Крейг пострадал.
78'
Вьетто Лусиано сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Митрович Александр изменил счет на табло!
78'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает навес прямо в штрафную.
78'
Шюррле Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
77'
Сесеньон Райан возвращается на поле.
77'
Вьетто Лусиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
Травма, повреждение
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Сесеньон Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
75'
Сесеньон Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Фосу-Менса Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
74'
Удар от ворот произведет Уотфорд
73'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 23418 болельщиков
73'
Чамберс Калум нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
72'
Кико Фемения предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Шюррле Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Удар от ворот произведет Уотфорд
70'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Тактическая замена. Хьюз Уилл уходит с поля и его заменяет Кико Фемения
Фол, нарушение
69'
Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм играет слишком грубо. Дини Трой оказался на газоне.
69'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
69'
Фулхэм контролирует мяч.
Офсайд
68'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
67'
Фулхэм контролирует мяч.
67'
Удар от ворот произведет Уотфорд
67'
Шанс! Митрович Александр из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
Угловой
66'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой справа.
66'
Кабаселе Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Удар от ворот произведет Фулхэм
66'
ШАНС! Дини Трой нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Дини Трой из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
65'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Тактическая замена. Йохансен Стефан уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
63'
Митрович Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Холебас Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
62'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
61'
Митрович Александр из команды Фулхэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
61'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм делает навес прямо в штрафную.
61'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм делает пас партнеру.
61'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
Хорошую попытку сделал Грэй Андре. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Грэй Андре из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
59'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
59'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Фулхэм начинает контратаку
58'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
58'
Холебас Хосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
58'
Судья свистит. Холебас Хосе атаковал сзади соперника. Это Вьетто Лусиано заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
57'
Чамберс Калум наказан за толчок Хьюз Уилл
57'
Фулхэм контролирует мяч.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Дини Трой из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Сесеньон Райан
56'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
56'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм делает неудачный навес.
55'
Фосу-Менса Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
55'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
54'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
54'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
54'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд играет слишком грубо. Митрович Александр оказался на газоне.
53'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
53'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Удар от ворот произведет Уотфорд
52'
ШАНС! Вьетто Лусиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
52'
Уотфорд контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Янмат Дарил из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Айте Флойд
51'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Перейра Роберто из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Янмат Дарил из команды Уотфорд играет слишком грубо. Айте Флойд оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Удар от ворот произведет Уотфорд
49'
Шанс! Митрович Александр из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
49'
Шюррле Андре из команды Фулхэм делает отличный кросс...
49'
Фулхэм контролирует мяч.
48'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
48'
Айте Флойд из команды Фулхэм в офсайде
48'
Фосу-Менса Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
47'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
46'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Тактическая замена. Макдоналд Кевин уходит с поля и его заменяет Айте Флойд
46'
Тактическая замена. Моусон Алфи уходит с поля и его заменяет Одуа Денис
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Уотфорд играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
47'
Грэй Андре из команды Уотфорд в офсайде
47'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
46'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Чамберс Калум из команды Фулхэм играет слишком грубо. Грэй Андре оказался на газоне.
46'
Удар от ворот произведет Фулхэм
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Перейра Роберто нанес удар чуть мимо. Близко!
45'
Фостер Бен делает длинную передачу вперед
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
Угловой
45'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
45'
Янмат Дарил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Каткарт Крейг из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Вьетто Лусиано пострадал.
44'
Фулхэм контролирует мяч.
43'
Беттинелли Маркус взял и забрал мяч на выходе
43'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Чамберс Калум из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Дини Трой
41'
Уотфорд контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Уотфорд
Угловой
41'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
40'
Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Йохансен Стефан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
40'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
39'
Грэй Андре из команды Уотфорд в офсайде
39'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
39'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
38'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
37'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Уотфорд начинает контратаку
37'
Уотфорд контролирует мяч.
37'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
37'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Фулхэм
36'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Грэй Андре разрезает оборону соперника отличным пасом
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
35'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
После дальнего удара, который нанес Дюкур Абдулайе мяч отбит вратарем
34'
Отличные скиллы показывает Дюкур Абдулайе, обводя своих соперников
34'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
33'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
32'
Фосу-Менса Тимоти получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Фосу-Менса Тимоти грубо играет против соперника. Пострадал Дини Трой
32'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
31'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
31'
Сесеньон Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Грэй Андре из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
30'
Беттинелли Маркус взял и забрал мяч на выходе
30'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Моусон Алфи получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Моусон Алфи грубо играет против соперника. Пострадал Перейра Роберто
29'
Беттинелли Маркус взял и забрал мяч на выходе
29'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Чамберс Калум из команды Фулхэм играет слишком грубо. Хьюз Уилл оказался на газоне.
28'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
28'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
27'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Уотфорд
27'
Митрович Александр из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
26'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Уотфорд
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм делает неудачный навес.
25'
Митрович Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой справа.
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Шюррле Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Сесеньон Райан
21'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Уотфорд
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
20'
Шюррле Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Фулхэм
19'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает неудачный навес.
19'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
Офсайд
18'
Грэй Андре из команды Уотфорд в офсайде
18'
Сери Жан-Мишель ошибается в защите.
18'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
17'
Должен был быть гол! Грэй Андре имел отличный шанс, но Беттинелли Маркус не дал голу состоятся!
17'
Моусон Алфи ошибается в защите.
17'
Янмат Дарил делает длинную передачу вперед
17'
Удар от ворот произведет Уотфорд
16'
Дюкур Абдулайе делает скидку назад вдоль ворот
16'
Беттинелли Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Йохансен Стефан наказан за толчок Холебас Хосе
Офсайд
15'
Грэй Андре из команды Уотфорд в офсайде
15'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
14'
Удар от ворот произведет Фулхэм
14'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
14'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
13'
Беттинелли Маркус отбил мяч на угловой после удара Дини Трой из штрафной площади.
13'
Чамберс Калум ошибается в защите.
13'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает пас партнеру.
12'
Удар от ворот произведет Уотфорд
12'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
12'
Фостер Бен не дал случится голу! Вьетто Лусиано должен был забивать, но Фостер Бен сделал отличный сейв
12'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
12'
Шюррле Андре из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Фулхэм начинает контратаку
12'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
11'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
9'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
9'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
9'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
8'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
8'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Шюррле Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
8'
Фулхэм начинает контратаку
Угловой
8'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
7'
Йохансен Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
7'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
7'
Моусон Алфи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Фосу-Менса Тимоти грубо играет против соперника. Пострадал Перейра Роберто
5'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
4'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Фулхэм контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Янмат Дарил наказан за толчок Шюррле Андре
3'
Фулхэм контролирует мяч.
2'
Хьюз Уилл сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Грэй Андре изменил счет на табло!
2'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает пас партнеру.
2'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Фулхэм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фулхэм 1:1 Уотфорд
Фулхэм
32% (57)
Ничья:
36.5% (65)
Уотфорд
31.5% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.8% (53)
Уотфорд:
21.9% (39)
Фулхэм:
13.5% (24)
Фулхэм:
12.4% (22)
Ничья:
6.2% (11)
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