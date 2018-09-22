Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
3:2
Конец матча
1:0
43' ГолЕлавич Никица
56' Желтая карточкаДабао Юй
2:0
58' ГолBubacarr Trawally
59' Желтая карточкаBubacarr Trawally
2:1
64' ГолСичжэ Чжан
70' Желтая карточкаЕлавич Никица
76' Вторая желтая карточкаДабао Юй
3:1
78' ПенальтиYunlong Fan
3:2
90' ПенальтиБакамбу Седрик
90' Желтая карточкаYu Zhang
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
97'
97'
97'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
97'
Матч возобновлен
95'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
94'
Bubacarr Trawally пробил со штрафного прямо в стенку
94'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Ба Дунь
93'
Yu Zhang получил желтую карточку от судьи
93'
Судья сигнализирует, что Yu Zhang из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Junlin Min
93'
92'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань забивает с точки!
90'
ПЕНАЛЬТИ! - Kaimu Zheng играет рукой в штрафной! Kaimu Zheng вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
89'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
88'
Yunlong Fan получил травму и заменен. Mengqi Zhang выходит на поле.
88'
Аугусто Ренато нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
87'
Цзян Тао разрезает оборону соперника отличным пасом
87'
86'
86'
Елавич Никица выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
85'
85'
85'
Жанг Сипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
84'
84'
Чжао Хэцзин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Судья сигнализирует, что Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Yu Zhang
83'
Хорошую попытку сделал Бакамбу Седрик. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
82'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с левого угла.
82'
Yu Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
81'
81'
81'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
80'
Чжао Хэцзин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
80'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
79'
79'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
79'
Елавич Никица возвращается на поле.
78'
Г О О О О Л - Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн забивает с точки!
78'
Матч возобновлен
76'
Дабао Юй получает вторую желтую карточку. Удаление.
76'
ПЕНАЛЬТИ! - Дабао Юй совершил грубый фол. Елавич Никица заработал пенальти!
76'
УДАЛЕНИЕ! - Дабао Юй удален из-за второго грубого нарушения
75'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
75'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
75'
Матч возобновлен
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Елавич Никица получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
73'
Судья сигнализирует, что Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Liang Jiang
72'
Матч возобновлен
71'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
71'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
70'
Елавич Никица получил желтую карточку от судьи
70'
Судья сигнализирует, что Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
70'
69'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
69'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
67'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
67'
67'
Тактическая замена. Ji Chen уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
67'
Шанс! Боли Кевин из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
67'
66'
Бакамбу Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
66'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
65'
65'
ШАНС! Сичжэ Чжан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
63'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
63'
ГОООООЛ - Сичжэ Чжан Бэйцзин Гоань забивает ударом головой
63'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
63'
62'
Zhongguo Chi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
61'
61'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Цзян Тао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
59'
Bubacarr Trawally снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
58'
Ji Chen сделал результативную передачу.
58'
ГОООООЛ - Bubacarr Trawally Гуйчжоу Чжичэн забивает ударом головой
58'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
58'
57'
57'
Матч возобновлен
57'
Hao Liu возвращается на поле.
57'
Hao Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Дабао Юй получил желтую карточку от судьи
56'
Судья сигнализирует, что Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Hao Liu
56'
55'
55'
Судья сигнализирует, что Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Елавич Никица
55'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
55'
54'
Тактическая замена. Taijan Jin уходит с поля и его заменяет Ши-Хао Вэй
54'
ШАНС! Ба Дунь нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
53'
Го Цюаньбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
51'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
51'
51'
Yunlong Fan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
50'
50'
50'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
49'
Аугусто Ренато нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
49'
48'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Zhongguo Chi оказался на газоне.
48'
47'
47'
47'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
46'
Тактическая замена. Сориано Хонатан уходит с поля и его заменяет Ба Дунь
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
49'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
48'
48'
Ji Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
47'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Матч возобновлен
47'
Судья сигнализирует, что Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
47'
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
46'
Аугусто Ренато мяч отрикошетил от ворот
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
43'
Bubacarr Trawally сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Елавич Никица изменил счет на табло!
43'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес прямо в штрафную.
43'
Бакамбу Седрик нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Аугусто Ренато разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
42'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
40'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
40'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
40'
Елавич Никица нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
38'
Zhongguo Chi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
38'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
38'
38'
37'
Судья сигнализирует, что Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
36'
36'
36'
Шанс! Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
34'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Bubacarr Trawally оказался на газоне.
34'
34'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
33'
Hao Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
33'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
33'
33'
ШАНС! Елавич Никица нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
32'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Liang Jiang
31'
Аугусто Ренато нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Taijan Jin и Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
30'
29'
Yu Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
28'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Bubacarr Trawally оказался на газоне.
28'
27'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
26'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Судья сигнализирует, что Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
23'
22'
22'
21'
Судья свистит. Дабао Юй атаковал сзади соперника. Это Bubacarr Trawally заработал своей команде штрафной
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
19'
Taijan Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
18'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
18'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
18'
18'
17'
17'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
15'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Iminjan Ilhamjan получил травму и заменен. Hao Liu выходит на поле.
13'
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Iminjan Ilhamjan получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Iminjan Ilhamjan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
10'
Аугусто Ренато не смог попасть в створ ударом издали
10'
Отличные скиллы показывает Аугусто Ренато, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Iminjan Ilhamjan возвращается на поле.
10'
10'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Матч возобновлен
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Iminjan Ilhamjan получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Iminjan Ilhamjan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
7'
7'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
6'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
5'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
4'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
3'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
2'
2'
2'
Отличные скиллы показывает Iminjan Ilhamjan, обводя своих соперников
1'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
1'
Bubacarr Trawally нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гуйчжоу Чжичэн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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