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  5. Суперлига
Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
3:2
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
43' Гол
Елавич Никица
56' Желтая карточка
Дабао Юй
2:0
58' Гол
Bubacarr Trawally
59' Желтая карточка
Bubacarr Trawally
2:1
64' Гол
Сичжэ Чжан
70' Желтая карточка
Елавич Никица
76' Вторая желтая карточка
Дабао Юй
3:1
78' Пенальти
Yunlong Fan
3:2
90' Пенальти
Бакамбу Седрик
90' Желтая карточка
Yu Zhang
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
97'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
97'
Чжао Хэцзин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
97'
Матч возобновлен
95'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
94'
Bubacarr Trawally пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Ба Дунь
Желтая карточка
93'
Yu Zhang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Yu Zhang из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Junlin Min
93'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
92'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань забивает с точки!
Фол, нарушение
90'
ПЕНАЛЬТИ! - Kaimu Zheng играет рукой в штрафной! Kaimu Zheng вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
Угловой
89'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
88'
Yunlong Fan получил травму и заменен. Mengqi Zhang выходит на поле.
88'
Аугусто Ренато нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
87'
Цзян Тао разрезает оборону соперника отличным пасом
87'
Чжао Хэцзин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
86'
Елавич Никица выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
86'
Чжао Хэцзин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
85'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
85'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
85'
Жанг Сипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
84'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
84'
Чжао Хэцзин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Yu Zhang
83'
Хорошую попытку сделал Бакамбу Седрик. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
82'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с левого угла.
82'
Yu Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
81'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
81'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
80'
Чжао Хэцзин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
80'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
79'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
79'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Травма, повреждение
79'
Елавич Никица возвращается на поле.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн забивает с точки!
78'
Матч возобновлен
76'
Дабао Юй получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
76'
ПЕНАЛЬТИ! - Дабао Юй совершил грубый фол. Елавич Никица заработал пенальти!
76'
УДАЛЕНИЕ! - Дабао Юй удален из-за второго грубого нарушения
75'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
75'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
75'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Елавич Никица получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Liang Jiang
72'
Матч возобновлен
71'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
71'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Желтая карточка
70'
Елавич Никица получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
70'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
69'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
69'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
67'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
67'
Тактическая замена. Ji Chen уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
67'
Шанс! Боли Кевин из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
Угловой
67'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
66'
Бакамбу Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
65'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
65'
ШАНС! Сичжэ Чжан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
63'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГОООООЛ - Сичжэ Чжан Бэйцзин Гоань забивает ударом головой
63'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
63'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Zhongguo Chi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
61'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
61'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
60'
Цзян Тао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Желтая карточка
59'
Bubacarr Trawally снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
58'
Ji Chen сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГОООООЛ - Bubacarr Trawally Гуйчжоу Чжичэн забивает ударом головой
58'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
58'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
57'
Hao Liu возвращается на поле.
Травма, повреждение
57'
Hao Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
56'
Дабао Юй получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Hao Liu
56'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Елавич Никица
55'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
55'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
54'
Тактическая замена. Taijan Jin уходит с поля и его заменяет Ши-Хао Вэй
54'
ШАНС! Ба Дунь нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Го Цюаньбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Чжао Хэцзин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
51'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
51'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
51'
Yunlong Fan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
50'
Чжао Хэцзин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
50'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
49'
Аугусто Ренато нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
49'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Zhongguo Chi оказался на газоне.
48'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
47'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Сориано Хонатан уходит с поля и его заменяет Ба Дунь
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Офсайд
49'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
48'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Ji Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
47'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
47'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Угловой
46'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
46'
Аугусто Ренато мяч отрикошетил от ворот
46'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
43'
Bubacarr Trawally сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Елавич Никица изменил счет на табло!
43'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес прямо в штрафную.
43'
Бакамбу Седрик нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Аугусто Ренато разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
42'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
40'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
40'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
40'
Елавич Никица нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
39'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
38'
Zhongguo Chi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
38'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
38'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
36'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
36'
Шанс! Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
35'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Фол, нарушение
34'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Bubacarr Trawally оказался на газоне.
34'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
34'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
33'
Hao Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе
33'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
33'
ШАНС! Елавич Никица нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
32'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
32'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Liang Jiang
31'
Аугусто Ренато нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Taijan Jin и Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Угловой
30'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
29'
Yu Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Bubacarr Trawally оказался на газоне.
28'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
26'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
23'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
22'
Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе
22'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Дабао Юй атаковал сзади соперника. Это Bubacarr Trawally заработал своей команде штрафной
21'
Чжао Хэцзин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
20'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
19'
Taijan Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
18'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
Чжао Хэцзин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
18'
Чжао Хэцзин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
17'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе
15'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
13'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
13'
Iminjan Ilhamjan получил травму и заменен. Hao Liu выходит на поле.
13'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Iminjan Ilhamjan получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Iminjan Ilhamjan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
10'
Аугусто Ренато не смог попасть в створ ударом издали
10'
Отличные скиллы показывает Аугусто Ренато, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Травма, повреждение
10'
Iminjan Ilhamjan возвращается на поле.
10'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
10'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
9'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Iminjan Ilhamjan получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Iminjan Ilhamjan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
7'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
7'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
7'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
6'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
5'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
3'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
2'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
2'
Отличные скиллы показывает Iminjan Ilhamjan, обводя своих соперников
1'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Bubacarr Trawally нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гуйчжоу Чжичэн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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