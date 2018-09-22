Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
2:3
Конец матча
1:0
1' ГолЭдер Мартинс
6' Желтая карточкаФан Меи
2:0
8' ГолЛи Ан
39' Желтая карточкаChao Gu
57' Желтая карточкаTianyi Gao
60' Желтая карточкаСи У
61' Желтая карточкаЧжи Чжэн
2:1
63' ГолПаулиньо Жозе
68' Желтая карточкаYinong Tian
2:2
73' ГолТалиска Андерсон
2:3
78' ГолТалиска Андерсон
88' Желтая карточкаХанчао Ю
Второй тайм
95'
Гуанчжоу Эвергранд заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
94'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Abduhamit Abdugheni выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Yubiao Deng из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
94'
94'
Ли Ан пробил со штрафного прямо в стенку
93'
Тактическая замена. Yun Zhou уходит с поля и его заменяет Lingfeng Zhang
92'
Паулиньо Жозе наказан за толчок Эдер Мартинс
92'
Тактическая замена. Лун Чжэн уходит с поля и его заменяет Yubiao Deng
92'
Талиска Андерсон нарушает правила. Xiaobin Zhang пострадал
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тейшейра Алекс задерживает мяч рукой
90'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
90'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
90'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
89'
Матч возобновлен
88'
Ханчао Ю получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
87'
Матч возобновлен
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Судья сигнализирует, что Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
87'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
87'
Шанс! Abduhamit Abdugheni из команды Цзянсу Сайнти пробил головой, но мимо
86'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
85'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
84'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Abduhamit Abdugheni
84'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
84'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
84'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Си У наказан за толчок Алан де Карвальо
83'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
82'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
82'
Ли Ан наказан за толчок Талиска Андерсон
81'
81'
81'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
81'
Си У мяч отрикошетил от ворот
81'
80'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
79'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Сяотин Фэн сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд переиграл вратаря дальним ударом!
78'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
78'
ШАНС! Эдер Мартинс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
77'
Xiaobin Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Судья сигнализирует, что Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
75'
Yinong Tian наказан за толчок Алан де Карвальо
75'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
74'
Xiaotian Yang возвращается на поле.
73'
Лун Чжэн сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд переиграл вратаря дальним ударом!
73'
Матч возобновлен
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Xiaotian Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
70'
70'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
70'
Игра в одни ворота сейчас. Гуанчжоу Эвергранд доминирует и владеет мячом
70'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
70'
69'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
68'
Рефери не любит споров - именно за это Yinong Tian сейчас получил желтую
68'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
68'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
67'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд забрасывает мяч в штрафную.
66'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
66'
65'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
65'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
65'
65'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Палетта Габриэль наказан за толчок Алан де Карвальо
64'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
63'
Талиска Андерсон сделал результативную передачу.
63'
ГОООООЛ - Паулиньо Жозе Гуанчжоу Эвергранд забивает ударом головой
63'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный кросс...
63'
62'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Чжи Чжэн получил желтую карточку от судьи
61'
Безумный фол. Чжи Чжэн грубо играет против соперника. Пострадал Эдер Мартинс
60'
Си У получил желтую карточку от судьи
60'
Судья свистит. Си У атаковал сзади соперника. Это Талиска Андерсон заработал своей команде штрафной
60'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
60'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Xiaobin Zhang
59'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
59'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
59'
59'
59'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
57'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Tianyi Gao получает желтую карточку за неспортивное поведение
56'
56'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
54'
54'
54'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
54'
54'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
53'
Си У наказан за толчок Бовэнь Хуан
53'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Матч возобновлен
51'
Pengfei Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Pengfei Xie пострадал.
50'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
50'
50'
50'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
49'
Матч возобновлен
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Талиска Андерсон пробил со штрафного прямо в стенку
49'
Xiaotian Yang наказан за толчок Ханьвэнь Дэн
48'
47'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
46'
Тактическая замена. Yihao Zhong уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
46'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Цзянсу Сайнти играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Какой промах! Лун Чжэн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
48'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный кросс...
46'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
44'
44'
Tianyi Gao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
42'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
42'
Алан де Карвальо не смог попасть в створ ударом издали
42'
41'
Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Талиска Андерсон оказался на газоне.
41'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
39'
Судье надоело, что Chao Gu тянет время и он наказал его горчичником
39'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Ли Ан
39'
39'
39'
39'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
39'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
38'
Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
38'
37'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
37'
Как он промахнулся? Талиска Андерсон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Выглядело как неплохой момент. Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
36'
Отличные скиллы показывает Паулиньо Жозе, обводя своих соперников
36'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
36'
36'
35'
35'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Ханьвэнь Дэн
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
35'
35'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
35'
Должен был быть гол! Паулиньо Жозе имел отличный шанс, но Chao Gu не дал голу состоятся!
34'
Плохо сыграл Палетта Габриэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
34'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
33'
32'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
32'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
30'
Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
29'
Tianyi Gao мяч отрикошетил от ворот
29'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
28'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Тейшейра Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
27'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
27'
Сяотин Фэн нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
26'
Эдер Мартинс наказан за толчок Сяотин Фэн
26'
25'
25'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
25'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
25'
Какой промах! Алан де Карвальо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
25'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Судья сигнализирует, что Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Линьпэн Чжан
23'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
23'
23'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный кросс...
22'
22'
Линьпэн Чжан ошибается в защите.
21'
Опасность предотвращена - Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд вступил в отбор удачно
21'
21'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
21'
21'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд забрасывает мяч в штрафную.
21'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Yihao Zhong мяча так и не получил
20'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
20'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
20'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
20'
ШАНС! Талиска Андерсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
17'
Сюэпэн Ли задерживает мяч рукой
17'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
15'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Tianyi Gao
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Ханьвэнь Дэн ошибается в защите.
14'
14'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
14'
Как он промахнулся? Алан де Карвальо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
ШАНС! Алан де Карвальо вышел один-на-один с голкипером...
14'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
14'
13'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Судья сигнализирует, что Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Эдер Мартинс
12'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Матч возобновлен
11'
Pengfei Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
10'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
9'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Tianyi Gao сделал результативную передачу.
8'
Tianyi Gao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Фан Меи получил травму и заменен. Ханьвэнь Дэн выходит на поле.
8'
Матч возобновлен
8'
Фан Меи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Фан Меи получил желтую карточку от судьи
6'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Тейшейра Алекс пострадал.
6'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
6'
6'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
5'
Талиска Андерсон мяч отрикошетил от ворот
5'
Xiaotian Yang ошибается в защите.
5'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Паулиньо Жозе пробил со штрафного прямо в стенку
4'
Судья сигнализирует, что Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
4'
3'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
3'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
1'
Г О О О О Л - Эдер Мартинс забивает!
1'
Tianyi Gao нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Цзянсу Сайнти начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация