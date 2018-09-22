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  5. Суперлига
Стадион:
Цзянсу Сунин
2:3
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
1' Гол
Эдер Мартинс
6' Желтая карточка
Фан Меи
2:0
8' Гол
Ли Ан
39' Желтая карточка
Chao Gu
57' Желтая карточка
Tianyi Gao
60' Желтая карточка
Си У
61' Желтая карточка
Чжи Чжэн
2:1
63' Гол
Паулиньо Жозе
68' Желтая карточка
Yinong Tian
2:2
73' Гол
Талиска Андерсон
2:3
78' Гол
Талиска Андерсон
88' Желтая карточка
Ханчао Ю
90'+5
Второй тайм
95'
Гуанчжоу Эвергранд заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
94'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Abduhamit Abdugheni выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Yubiao Deng из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
94'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
94'
Ли Ан пробил со штрафного прямо в стенку
93'
Тактическая замена. Yun Zhou уходит с поля и его заменяет Lingfeng Zhang
Фол, нарушение
92'
Паулиньо Жозе наказан за толчок Эдер Мартинс
92'
Тактическая замена. Лун Чжэн уходит с поля и его заменяет Yubiao Deng
Фол, нарушение
92'
Талиска Андерсон нарушает правила. Xiaobin Zhang пострадал
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Тейшейра Алекс задерживает мяч рукой
90'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
90'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
89'
Матч возобновлен
Желтая карточка
88'
Ханчао Ю получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
87'
Матч возобновлен
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
87'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
87'
Шанс! Abduhamit Abdugheni из команды Цзянсу Сайнти пробил головой, но мимо
86'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
85'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
84'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Abduhamit Abdugheni
84'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
84'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
84'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
83'
Си У наказан за толчок Алан де Карвальо
83'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
82'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
Фол, нарушение
82'
Ли Ан наказан за толчок Талиска Андерсон
81'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
81'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
81'
Си У мяч отрикошетил от ворот
81'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
79'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Сяотин Фэн сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд переиграл вратаря дальним ударом!
78'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
78'
ШАНС! Эдер Мартинс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Xiaobin Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
Фол, нарушение
75'
Yinong Tian наказан за толчок Алан де Карвальо
75'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Фол, нарушение
75'
Си У наказан за толчок Чжи Чжэн
Травма, повреждение
74'
Xiaotian Yang возвращается на поле.
73'
Лун Чжэн сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд переиграл вратаря дальним ударом!
73'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Xiaotian Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
70'
Игра в одни ворота сейчас. Гуанчжоу Эвергранд доминирует и владеет мячом
70'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
70'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
Желтая карточка
68'
Рефери не любит споров - именно за это Yinong Tian сейчас получил желтую
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
68'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд забрасывает мяч в штрафную.
66'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
66'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
65'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
65'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
65'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
63'
Талиска Андерсон сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГОООООЛ - Паулиньо Жозе Гуанчжоу Эвергранд забивает ударом головой
63'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный кросс...
63'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
61'
Чжи Чжэн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Безумный фол. Чжи Чжэн грубо играет против соперника. Пострадал Эдер Мартинс
Желтая карточка
60'
Си У получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Судья свистит. Си У атаковал сзади соперника. Это Талиска Андерсон заработал своей команде штрафной
60'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
60'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Xiaobin Zhang
59'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
59'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
59'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
59'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
57'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
57'
Tianyi Gao получает желтую карточку за неспортивное поведение
56'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
54'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
54'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
54'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
53'
Си У наказан за толчок Бовэнь Хуан
53'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
51'
Pengfei Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
50'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Pengfei Xie пострадал.
50'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
50'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
49'
Матч возобновлен
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Талиска Андерсон пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
49'
Xiaotian Yang наказан за толчок Ханьвэнь Дэн
48'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
46'
Тактическая замена. Yihao Zhong уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
46'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Цзянсу Сайнти играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Какой промах! Лун Чжэн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
48'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный кросс...
46'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
44'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Tianyi Gao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
42'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
42'
Алан де Карвальо не смог попасть в створ ударом издали
42'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
41'
Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Талиска Андерсон оказался на газоне.
41'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Желтая карточка
39'
Судье надоело, что Chao Gu тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Ли Ан
39'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
39'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
39'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
38'
Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
38'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
37'
Как он промахнулся? Талиска Андерсон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Выглядело как неплохой момент. Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
36'
Отличные скиллы показывает Паулиньо Жозе, обводя своих соперников
36'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
36'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Ханьвэнь Дэн
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
35'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
35'
Должен был быть гол! Паулиньо Жозе имел отличный шанс, но Chao Gu не дал голу состоятся!
34'
Плохо сыграл Палетта Габриэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
34'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
34'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
33'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
32'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
31'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
31'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
29'
Tianyi Gao мяч отрикошетил от ворот
29'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
28'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Тейшейра Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
27'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
27'
Сяотин Фэн нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
26'
Эдер Мартинс наказан за толчок Сяотин Фэн
26'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
25'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
25'
Какой промах! Алан де Карвальо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
25'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
24'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Линьпэн Чжан
23'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
23'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
23'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
23'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный кросс...
22'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Линьпэн Чжан ошибается в защите.
21'
Опасность предотвращена - Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд вступил в отбор удачно
21'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
21'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
21'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд забрасывает мяч в штрафную.
21'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Yihao Zhong мяча так и не получил
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
20'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
20'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
20'
ШАНС! Талиска Андерсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Сюэпэн Ли задерживает мяч рукой
17'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Tianyi Gao
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Ханьвэнь Дэн ошибается в защите.
14'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
14'
Как он промахнулся? Алан де Карвальо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
ШАНС! Алан де Карвальо вышел один-на-один с голкипером...
14'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
14'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
13'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Эдер Мартинс
12'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
11'
Pengfei Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
10'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
9'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Tianyi Gao сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти забил гол! Легко это для такого игрока, как Ли Ан
8'
Tianyi Gao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Фан Меи получил травму и заменен. Ханьвэнь Дэн выходит на поле.
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Фан Меи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
6'
Фан Меи получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Тейшейра Алекс пострадал.
6'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
5'
Талиска Андерсон мяч отрикошетил от ворот
5'
Xiaotian Yang ошибается в защите.
5'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Паулиньо Жозе пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
4'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
3'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
3'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Эдер Мартинс забивает!
1'
Tianyi Gao нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Цзянсу Сайнти начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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