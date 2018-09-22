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  5. Суперлига
Стадион:
Хэнань Цзянье
1:4
Конец матча
Шаньдун Лунэн
0'
0:1
2' Гол
Хао Юньминь
0:2
36' Гол
Junshuai Liu
0:2
64' Не забитый пенальти
Ivo I
73' Желтая карточка
Шангуань Ван
74' Желтая карточка
Junshuai Liu
0:3
78' Гол
Тарделли Диего
1:3
80' Гол
Бассогог Кристиан
1:4
87' Гол
Тарделли Диего
90'+4
Второй тайм
94'
Шаньдун Лунэн заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
94'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
93'
Бассогог Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
93'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
92'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Жил Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Жу Хайбин наказан за толчок Cheng Long
90'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
90'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
Тактическая замена. Тарделли Диего уходит с поля и его заменяет Junsheng Yao
89'
Kuo Yang наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
89'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Zhuoyi Feng
87'
Xinghan Wu сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Тарделли Диего изменил счет на табло!
87'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
87'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
86'
Jinghang Hu видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
86'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
86'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
86'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Тактическая замена. Fei Wang уходит с поля и его заменяет Cheng Long
Фол, нарушение
85'
Каранга Фернандо наказан за толчок Junshuai Liu
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Оливио да Роса Иво бьет со штрафного в створ, но Rongze Han держит все под контролем
84'
Тактическая замена. Ма Ксянгью уходит с поля и его заменяет Zhuoyi Feng
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Jinghang Hu
83'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Матч возобновлен
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
80'
Каранга Фернандо сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Бассогог Кристиан изменил счет на табло!
80'
ШАНС! Бассогог Кристиан вышел один-на-один с голкипером...
80'
Каранга Фернандо разрезает оборону соперника отличным пасом
80'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
78'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Тарделли Диего изменил счет на табло!
78'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
78'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
78'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Дай Лин наказан за толчок Каранга Фернандо
77'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
76'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Jinghang Hu
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
75'
Тактическая замена. Roger Guedes уходит с поля и его заменяет Жу Хайбин
Желтая карточка
74'
Junshuai Liu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
74'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Плохо сыграл Каранга Фернандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Тарделли Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
73'
Шангуань Ван получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Безумный фол. Шангуань Ван грубо играет против соперника. Пострадал Xinghan Wu
Фол, нарушение
73'
Каранга Фернандо наказан за толчок Дай Лин
Офсайд
72'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье в офсайде
72'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
71'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
71'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
70'
Шанс! Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье пробил головой, но мимо
70'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
70'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
69'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Женг Женг задерживает мяч рукой
Офсайд
68'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
67'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
Фол, нарушение
66'
Hao Chen наказан за толчок Roger Guedes
65'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Описание гола
64'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Оливио да Роса Иво взялся за удар, но Rongze Han заблокировал его!
64'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
63'
ПЕНАЛЬТИ - Rongze Han из команды Шаньдун Лунэн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Каранга Фернандо.
63'
После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Хэнань Цзянье
62'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
62'
Rongze Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Jinghang Hu нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
60'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Шангуань Ван пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
59'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
59'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
58'
Как он промахнулся? Тарделли Диего имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
ШАНС! Тарделли Диего вышел один-на-один с голкипером...
58'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
58'
Jingdao Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
58'
Xinghan Wu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
57'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Угловой
57'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
56'
Тактическая замена. Yang Liu уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
56'
Цао Гу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
56'
Оливио да Роса Иво пробил со штрафного прямо в стенку
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
54'
Roger Guedes наказан за толчок Шангуань Ван
54'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Отличные скиллы показывает Kuo Yang, обводя своих соперников
54'
Kuo Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
53'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Junshuai Liu наказан за толчок Каранга Фернандо
52'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
52'
Матч возобновлен
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
ШАНС! Тарделли Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
51'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Roger Guedes не пострадал и надо продолжать игру!
50'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
50'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
49'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
48'
Шанс! Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
Угловой
48'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
48'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
46'
Каранга Фернандо наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
46'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье делает отличный кросс...
46'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Шаньдун Лунэн играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
46'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
44'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
43'
Ма Ксянгью нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
43'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
43'
Yang Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
42'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
41'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Каранга Фернандо нанес удар головой, но Rongze Han спокойно отбил мяч.
40'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Ванг Тонг наказан за толчок Jinghang Hu
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
39'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
39'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
38'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
36'
Тарделли Диего сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Junshuai Liu изменил счет на табло!
Угловой
36'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
34'
Каранга Фернандо наказан за толчок Rongze Han
34'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье забрасывает мяч в штрафную.
34'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
34'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
34'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бассогог Кристиан мяча так и не получил
Фол, нарушение
33'
Junshuai Liu наказан за толчок Оливио да Роса Иво
33'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Тактическая замена. Wei Long уходит с поля и его заменяет Jinghang Hu
33'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
32'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
31'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье забрасывает мяч в штрафную.
31'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
30'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
29'
Ванг Тонг наказан за толчок Каранга Фернандо
29'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
28'
Rongze Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
27'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
27'
Должен был быть гол! Каранга Фернандо имел отличный шанс, но Rongze Han не дал голу состоятся!
27'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
27'
Почти гол! Каранга Фернандо пробил головой по воротам, но Rongze Han спас!
27'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
26'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
26'
Отличный пас сделал Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
26'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
23'
Хао Юньминь нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Каранга Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
22'
Roger Guedes имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
22'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
22'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
22'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
22'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
22'
Junshuai Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Отличные скиллы показывает Wei Long, обводя своих соперников
21'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
20'
Ванг Тонг задерживает мяч рукой
20'
Каранга Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Шангуань Ван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
19'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
18'
Какой промах! Каранга Фернандо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
18'
Плохо сыграл Rongze Han - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
18'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
18'
Rongze Han из команды Шаньдун Лунэн сделал отличный сейв!
18'
Штрафной исполнил Бассогог Кристиан, после его удара Rongze Han сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
16'
Жил Карлос наказан за толчок Каранга Фернандо
16'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Wei Long
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
14'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье забрасывает мяч в штрафную.
14'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
13'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
11'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
11'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
10'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
9'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
Офсайд
8'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье в офсайде
8'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
6'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 16%, [team2]: 84%.
5'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
3'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
2'
Yang Liu сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Хао Юньминь изменил счет на табло!
2'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
2'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
1'
Каранга Фернандо наказан за толчок Дай Лин
1'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Шаньдун Лунэн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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