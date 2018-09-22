Стадион: Женжу Ханггай
1:4
Конец матча
0:1
2' ГолХао Юньминь
0:2
36' ГолJunshuai Liu
0:2
64' Не забитый пенальтиIvo I
73' Желтая карточкаШангуань Ван
74' Желтая карточкаJunshuai Liu
0:3
78' ГолТарделли Диего
1:3
80' ГолБассогог Кристиан
1:4
87' ГолТарделли Диего
Второй тайм
94'
Шаньдун Лунэн заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
94'
93'
93'
Бассогог Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
93'
92'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Жил Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Жу Хайбин наказан за толчок Cheng Long
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
90'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
Тактическая замена. Тарделли Диего уходит с поля и его заменяет Junsheng Yao
89'
Kuo Yang наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
89'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Zhuoyi Feng
87'
Xinghan Wu сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Тарделли Диего изменил счет на табло!
87'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
87'
86'
Jinghang Hu видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
86'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
86'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
86'
86'
Тактическая замена. Fei Wang уходит с поля и его заменяет Cheng Long
85'
Каранга Фернандо наказан за толчок Junshuai Liu
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
84'
Оливио да Роса Иво бьет со штрафного в створ, но Rongze Han держит все под контролем
84'
Тактическая замена. Ма Ксянгью уходит с поля и его заменяет Zhuoyi Feng
83'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Jinghang Hu
83'
82'
82'
82'
Матч возобновлен
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
80'
Каранга Фернандо сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Бассогог Кристиан изменил счет на табло!
80'
ШАНС! Бассогог Кристиан вышел один-на-один с голкипером...
80'
Каранга Фернандо разрезает оборону соперника отличным пасом
80'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
78'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Тарделли Диего изменил счет на табло!
78'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Дай Лин наказан за толчок Каранга Фернандо
77'
76'
76'
76'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Судья сигнализирует, что Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Jinghang Hu
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
75'
Тактическая замена. Roger Guedes уходит с поля и его заменяет Жу Хайбин
74'
Junshuai Liu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
74'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
74'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Плохо сыграл Каранга Фернандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Тарделли Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Шангуань Ван получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Шангуань Ван грубо играет против соперника. Пострадал Xinghan Wu
73'
Каранга Фернандо наказан за толчок Дай Лин
72'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье в офсайде
72'
71'
71'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
71'
70'
70'
Шанс! Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье пробил головой, но мимо
70'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
70'
70'
69'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
69'
69'
69'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
68'
Женг Женг задерживает мяч рукой
68'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
67'
67'
67'
67'
66'
Hao Chen наказан за толчок Roger Guedes
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
64'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Оливио да Роса Иво взялся за удар, но Rongze Han заблокировал его!
64'
Матч возобновлен
63'
ПЕНАЛЬТИ - Rongze Han из команды Шаньдун Лунэн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Каранга Фернандо.
63'
После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Хэнань Цзянье
62'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
62'
Rongze Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
61'
61'
Jinghang Hu нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Шангуань Ван пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
59'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
59'
59'
58'
Как он промахнулся? Тарделли Диего имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
ШАНС! Тарделли Диего вышел один-на-один с голкипером...
58'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
58'
Jingdao Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Xinghan Wu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
57'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
57'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
56'
Тактическая замена. Yang Liu уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
56'
Цао Гу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
Оливио да Роса Иво пробил со штрафного прямо в стенку
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
54'
Roger Guedes наказан за толчок Шангуань Ван
54'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Отличные скиллы показывает Kuo Yang, обводя своих соперников
54'
Kuo Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
53'
53'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
53'
52'
Junshuai Liu наказан за толчок Каранга Фернандо
52'
52'
Матч возобновлен
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
ШАНС! Тарделли Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн забрасывает мяч в штрафную.
51'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Roger Guedes не пострадал и надо продолжать игру!
50'
50'
50'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
50'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
49'
49'
48'
Шанс! Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
48'
48'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
46'
Каранга Фернандо наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
46'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье делает отличный кросс...
46'
46'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Шаньдун Лунэн играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
46'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
44'
44'
43'
Ма Ксянгью нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
43'
Yang Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
42'
42'
Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
42'
41'
40'
Каранга Фернандо нанес удар головой, но Rongze Han спокойно отбил мяч.
40'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
40'
Ванг Тонг наказан за толчок Jinghang Hu
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
39'
39'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
38'
37'
37'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
36'
Тарделли Диего сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Junshuai Liu изменил счет на табло!
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Каранга Фернандо наказан за толчок Rongze Han
34'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье забрасывает мяч в штрафную.
34'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
34'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
34'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бассогог Кристиан мяча так и не получил
33'
Junshuai Liu наказан за толчок Оливио да Роса Иво
33'
33'
Тактическая замена. Wei Long уходит с поля и его заменяет Jinghang Hu
33'
32'
31'
31'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье забрасывает мяч в штрафную.
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
Ванг Тонг наказан за толчок Каранга Фернандо
29'
29'
Матч возобновлен
28'
Rongze Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
27'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
27'
Должен был быть гол! Каранга Фернандо имел отличный шанс, но Rongze Han не дал голу состоятся!
27'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
27'
Почти гол! Каранга Фернандо пробил головой по воротам, но Rongze Han спас!
27'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
26'
26'
Отличный пас сделал Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
26'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
24'
23'
23'
Хао Юньминь нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Каранга Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Roger Guedes имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
22'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
22'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Junshuai Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Отличные скиллы показывает Wei Long, обводя своих соперников
21'
20'
Ванг Тонг задерживает мяч рукой
20'
Каранга Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Шангуань Ван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
19'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
18'
18'
Какой промах! Каранга Фернандо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
18'
Плохо сыграл Rongze Han - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
18'
Rongze Han из команды Шаньдун Лунэн сделал отличный сейв!
18'
Штрафной исполнил Бассогог Кристиан, после его удара Rongze Han сделал классный сейв. Угловой
16'
Жил Карлос наказан за толчок Каранга Фернандо
16'
15'
Судья сигнализирует, что Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Wei Long
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
14'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье забрасывает мяч в штрафную.
14'
14'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
13'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
13'
12'
12'
11'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
11'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
9'
9'
Судья сигнализирует, что Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
8'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье в офсайде
8'
7'
6'
6'
5'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 16%, [team2]: 84%.
5'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
4'
4'
3'
2'
Yang Liu сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Хао Юньминь изменил счет на табло!
2'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
2'
1'
Каранга Фернандо наказан за толчок Дай Лин
1'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Шаньдун Лунэн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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