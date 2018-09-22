Стадион: Langfang Stadium
2:0
Конец матча
5' Желтая карточкаЮнпо Ван
53' Желтая карточкаWei Wu III
56' Желтая карточкаЛуо Сенвен
1:0
58' ПенальтиЛавесси Эсекиэль
2:0
68' ГолСюшэн Дун
79' Желтая карточкаShuai Pei
80' Желтая карточкаСюйжи Чжао
80' Вторая желтая карточкаСюйжи Чжао
86' Желтая карточкаDalun Zheng
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
95'
95'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
95'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
94'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
94'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
94'
Янг Ченг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
93'
Гао Чжуньи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
91'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с правого угла.
90'
Тактическая замена. Эль-Кааби Аюб уходит с поля и его заменяет Tang Chen
90'
Лавесси Эсекиэль мяч отрикошетил от ворот
90'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
90'
Отличные скиллы показывает Минцзянь Чжао, обводя своих соперников
89'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает контратаку
89'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
88'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
87'
Тактическая замена. Yiming Liu уходит с поля и его заменяет Yuanjie Su
86'
Dalun Zheng получил желтую карточку от судьи
86'
Безумный фол. Dalun Zheng грубо играет против соперника. Пострадал Huaze Gao
86'
86'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Матч возобновлен
85'
Лавесси Эсекиэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Судья сигнализирует, что Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
84'
81'
81'
Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
81'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
УДАЛЕНИЕ! - Сюйжи Чжао получает вторую желтую за споры
80'
Рефери не любит споров - именно за это Сюйжи Чжао сейчас получил желтую
79'
Shuai Pei получил желтую карточку от судьи
79'
Юнпо Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Назначен штрафной. Пострадал Юнпо Ван, его свалил Гао Чжуньи.
78'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
78'
Юнпо Ван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
77'
Судья сигнализирует, что Yangyang Jin из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
76'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
76'
Почти гол! Эль-Кааби Аюб пробил головой по воротам, но Лу Чжан спас!
75'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
75'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
72'
70'
70'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
68'
ГОООООЛ - Сюшэн Дун Хэбэй Илиньшаньчжуан забивает ударом головой
68'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Dalun Zheng наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
67'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Лавесси Эсекиэль оказался на газоне.
67'
Huaze Gao нарушает правила. Сюйжи Чжао пострадал
66'
65'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
64'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает неудачный навес.
64'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
64'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
63'
Тактическая замена. Рентиан Ху уходит с поля и его заменяет Huaze Gao
63'
Матч возобновлен
62'
Рентиан Ху на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Сюйжи Чжао наказан за толчок Луо Сенвен
61'
Судья сигнализирует, что Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
60'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
60'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
58'
Г О О О О Л - Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан забивает с точки!
58'
Матч возобновлен
58'
ПЕНАЛЬТИ - Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль.
57'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
55'
Луо Сенвен получил желтую карточку от судьи
55'
Луо Сенвен блокирует соперника и судья назначает штрафной удар.
55'
Игрок команды Хэбэй Илиньшаньчжуан совершает фол
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Судья сигнализирует, что Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
54'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
54'
Тактическая замена. Чендун Чжан уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
53'
Wei Wu получил желтую карточку от судьи
53'
Wei Wu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Чжипэн Цзян пострадал.
52'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
52'
Сюйжи Чжао не смог попасть в створ ударом издали
52'
51'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
49'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Юнпо Ван рано отмечает, но гол будет отменен!
49'
49'
Эль-Кааби Аюб наказан за толчок Юнпо Ван
49'
Маскерано Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Yangyang Jin наказан за толчок Пато Алешандре
48'
48'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
47'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
47'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
47'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
47'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Эль-Кааби Аюб пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
44'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
44'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
44'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает контратаку
43'
Dalun Zheng наказан за толчок Минцзянь Чжао
43'
Чендун Чжан нарушает правила. Haolun Mi пострадал
42'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
42'
41'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Лэй У задерживает мяч рукой
41'
41'
Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
39'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
38'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
38'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Гао Чжуньи из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Пато Алешандре оказался на газоне.
36'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
34'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
33'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
33'
Dalun Zheng нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
32'
Кэ Сунь нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
31'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
30'
Луо Сенвен наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
30'
Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
29'
Судья сигнализирует, что Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
29'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
29'
ШАНС! Кэ Сунь нанес удар с лета, но не попал по воротам!
29'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
29'
Отличные скиллы показывает Пато Алешандре, обводя своих соперников
28'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
28'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
26'
ШАНС! Эль-Кааби Аюб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Чендун Чжан разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
25'
Эль-Кааби Аюб нарушает правила. Вон Гвон Ген пострадал
25'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
24'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
23'
23'
22'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
20'
Шанс! Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
19'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
19'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан забрасывает мяч в штрафную.
18'
18'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
17'
17'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Эль-Кааби Аюб наказан за толчок Haolun Mi
14'
14'
Шанс! Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
14'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
14'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
13'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
13'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
12'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
11'
11'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Назначен штрафной. Пострадал Рентиан Ху, его свалил Cheng Zhang.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
10'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
9'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
9'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Лавесси Эсекиэль пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем
7'
Отличные скиллы показывает Лавесси Эсекиэль, обводя своих соперников
7'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
5'
Отличные скиллы показывает Минцзянь Чжао, обводя своих соперников
5'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
5'
Haolun Mi получил желтую карточку от судьи
5'
Безумный фол. Haolun Mi грубо играет против соперника. Пострадал Лавесси Эсекиэль
4'
Лэй У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Пато Алешандре оказался на газоне.
3'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
3'
Янг Ченг отбил мяч на угловой после удара Dalun Zheng из штрафной площади.
3'
Пато Алешандре разрезает оборону соперника отличным пасом
2'
2'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
1'
1'
Чжипэн Цзян не смог попасть в створ ударом издали
1'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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