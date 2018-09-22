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Стадион:
Хэбей Форчун
2:0
Конец матча
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
5' Желтая карточка
Юнпо Ван
53' Желтая карточка
Wei Wu III
56' Желтая карточка
Луо Сенвен
1:0
58' Пенальти
Лавесси Эсекиэль
2:0
68' Гол
Сюшэн Дун
79' Желтая карточка
Shuai Pei
80' Желтая карточка
Сюйжи Чжао
80' Вторая желтая карточка
Сюйжи Чжао
86' Желтая карточка
Dalun Zheng
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
95'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
95'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
Фол, нарушение
94'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
Угловой
94'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
94'
Янг Ченг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
93'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
93'
Гао Чжуньи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
92'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Угловой
91'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с правого угла.
90'
Тактическая замена. Эль-Кааби Аюб уходит с поля и его заменяет Tang Chen
90'
Лавесси Эсекиэль мяч отрикошетил от ворот
90'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
90'
Отличные скиллы показывает Минцзянь Чжао, обводя своих соперников
89'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает контратаку
89'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
87'
Тактическая замена. Yiming Liu уходит с поля и его заменяет Yuanjie Su
Желтая карточка
86'
Dalun Zheng получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Безумный фол. Dalun Zheng грубо играет против соперника. Пострадал Huaze Gao
86'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
85'
Лавесси Эсекиэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
84'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
82'
Янг Ксу наказан за толчок Янг Ченг
81'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
81'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
УДАЛЕНИЕ! - Сюйжи Чжао получает вторую желтую за споры
Желтая карточка
80'
Рефери не любит споров - именно за это Сюйжи Чжао сейчас получил желтую
Желтая карточка
79'
Shuai Pei получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
79'
Юнпо Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
79'
Назначен штрафной. Пострадал Юнпо Ван, его свалил Гао Чжуньи.
78'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
78'
Юнпо Ван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Yangyang Jin из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
Офсайд
76'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
76'
Почти гол! Эль-Кааби Аюб пробил головой по воротам, но Лу Чжан спас!
Угловой
75'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
75'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
Тактическая замена. Кэ Сунь уходит с поля и его заменяет Янг Ксу
72'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
71'
Сюшэн Дун наказан за толчок Haolun Mi
70'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГОООООЛ - Сюшэн Дун Хэбэй Илиньшаньчжуан забивает ударом головой
68'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Dalun Zheng наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
Фол, нарушение
67'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Лавесси Эсекиэль оказался на газоне.
Фол, нарушение
67'
Huaze Gao нарушает правила. Сюйжи Чжао пострадал
66'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
64'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает неудачный навес.
64'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
64'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
64'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
63'
Тактическая замена. Рентиан Ху уходит с поля и его заменяет Huaze Gao
63'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
62'
Рентиан Ху на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Тактическая замена. Wei Wu уходит с поля и его заменяет Shuai Pei
Фол, нарушение
62'
Сюйжи Чжао наказан за толчок Луо Сенвен
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
60'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
60'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан забивает с точки!
58'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
58'
ПЕНАЛЬТИ - Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль.
57'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
55'
Луо Сенвен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Луо Сенвен блокирует соперника и судья назначает штрафной удар.
Фол, нарушение
55'
Игрок команды Хэбэй Илиньшаньчжуан совершает фол
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
54'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
54'
Тактическая замена. Чендун Чжан уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
Желтая карточка
53'
Wei Wu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Wei Wu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Чжипэн Цзян пострадал.
52'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
52'
Сюйжи Чжао не смог попасть в створ ударом издали
52'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
50'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
Описание гола
49'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Юнпо Ван рано отмечает, но гол будет отменен!
49'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Эль-Кааби Аюб наказан за толчок Юнпо Ван
49'
Маскерано Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Yangyang Jin наказан за толчок Пато Алешандре
48'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
47'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
47'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
47'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
47'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
46'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Эль-Кааби Аюб пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Офсайд
44'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
44'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
44'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает контратаку
Фол, нарушение
43'
Dalun Zheng наказан за толчок Минцзянь Чжао
Офсайд
43'
Чендун Чжан нарушает правила. Haolun Mi пострадал
42'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
42'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
41'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Лэй У задерживает мяч рукой
41'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
40'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
39'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
38'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
38'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Гао Чжуньи из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Пато Алешандре оказался на газоне.
36'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
36'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
33'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
33'
Dalun Zheng нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
32'
Кэ Сунь нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
31'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
30'
Луо Сенвен наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
30'
Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
29'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
29'
ШАНС! Кэ Сунь нанес удар с лета, но не попал по воротам!
29'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
29'
Отличные скиллы показывает Пато Алешандре, обводя своих соперников
28'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
28'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
26'
ШАНС! Эль-Кааби Аюб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Чендун Чжан разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
25'
Эль-Кааби Аюб нарушает правила. Вон Гвон Ген пострадал
25'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
22'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
20'
Шанс! Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
Угловой
19'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
19'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан забрасывает мяч в штрафную.
18'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
17'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
15'
Эль-Кааби Аюб наказан за толчок Haolun Mi
14'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
14'
Шанс! Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
14'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
14'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
13'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
13'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
12'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
11'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
11'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Назначен штрафной. Пострадал Рентиан Ху, его свалил Cheng Zhang.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
9'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
9'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
9'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Лавесси Эсекиэль пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем
7'
Отличные скиллы показывает Лавесси Эсекиэль, обводя своих соперников
7'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
5'
Отличные скиллы показывает Минцзянь Чжао, обводя своих соперников
5'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Желтая карточка
5'
Haolun Mi получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
5'
Безумный фол. Haolun Mi грубо играет против соперника. Пострадал Лавесси Эсекиэль
4'
Лэй У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Пато Алешандре оказался на газоне.
3'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
3'
Янг Ченг отбил мяч на угловой после удара Dalun Zheng из штрафной площади.
3'
Пато Алешандре разрезает оборону соперника отличным пасом
2'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
1'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
1'
Чжипэн Цзян не смог попасть в створ ударом издали
1'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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