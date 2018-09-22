Стадион: Шанхай Интернешнл
3:1
Конец матча
1:0
12' ГолОскар дос Сантос
2:0
21' ГолХуэй-Кан Цай
26' Желтая карточкаОскар дос Сантос
31' Желтая карточкаRui Yu
35' Желтая карточкаЧао Хэ
45' Желтая карточкаЛэй У
2:1
45' ГолRui Yu
3:1
57' ГолВэньцзюнь Люй
78' Желтая карточкаКэ Ши
90' Красная карточкаDadi Zhou
Второй тайм
97'
Шанхай СИПГ заслуженно побеждает в отличном матче
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
96'
96'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
95'
95'
Wenjie Lei нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
95'
95'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
94'
94'
Элкесон Кардосо задерживает мяч рукой
93'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Rui Yu пострадал.
93'
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
92'
Матч возобновлен
91'
Вэньцзюнь Люй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
УДАЛЕНИЕ! - Dadi Zhou увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Безумный фол. Dadi Zhou грубо играет против соперника. Пострадал Вэньцзюнь Люй
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
Long Tan наказан за толчок Wenjie Lei
89'
Тактическая замена. Zhe Jiang уходит с поля и его заменяет Yufeng Xiao
89'
Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Wenjie Lei
88'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
86'
Fan Yi не дал случится голу! Ахмедов Одил должен был забивать, но Fan Yi сделал отличный сейв
86'
После штрафного удара,который нанес Оскар дос Сантос мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
85'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Лэй У
85'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
Судья сигнализирует, что Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Dadi Zhou
84'
84'
83'
83'
82'
82'
81'
ШАНС! Long Tan нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
81'
Чанчунь Ятай имеет хороший шанс забить.
81'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
80'
Чанчэн Чэн из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
79'
79'
79'
78'
Кэ Ши получил желтую карточку от судьи
78'
Кэ Ши наказан за толчок Игало Одион
78'
Судья сигнализирует, что Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
78'
78'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай забрасывает мяч в штрафную.
77'
Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
76'
76'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
76'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
75'
Судья сигнализирует, что Чанчэн Чэн из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Хай Юй
74'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Оскар дос Сантос пострадал.
74'
74'
Тактическая замена. Чао Хэ уходит с поля и его заменяет Чанчэн Чэн
73'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
73'
73'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
73'
72'
72'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
71'
Кэ Ши наказан за толчок Межеевски Адриан
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
70'
70'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Игало Одион оказался на газоне.
69'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Li Zhang пострадал.
69'
69'
ШАНС! Лэй У нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
68'
68'
Шанс! Игало Одион из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
68'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
68'
67'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
67'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
66'
Судья сигнализирует, что Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Хай Юй
66'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Ахмедов Одил пострадал.
66'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
66'
65'
Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
65'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Судья сигнализирует, что Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
64'
64'
64'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
63'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
62'
62'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
62'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай пасует в штрафную, но Цзюнь-Лин Янь выходит и ловит мяч.
62'
62'
Long Tan возвращается на поле.
61'
Матч возобновлен
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Long Tan получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Лэй У пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
60'
59'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
59'
58'
58'
58'
57'
Лэй У сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй изменил счет на табло!
57'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
56'
Чао Хэ возвращается на поле.
56'
Матч возобновлен
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Чао Хэ получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Судья свистит. Оскар дос Сантос атаковал сзади соперника. Это Чао Хэ заработал своей команде штрафной
55'
55'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
54'
54'
54'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
52'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Вэньцзюнь Люй пострадал.
49'
Межеевски Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
Хуань Фу возвращается на поле.
48'
Long Tan возвращается на поле.
48'
48'
Матч возобновлен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Long Tan получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Хуань Фу получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Long Tan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Хуань Фу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Binbin Chen уходит с поля и его заменяет Вэньцзюнь Люй
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
50'
Матч возобновлен
49'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
49'
Г О О О О О О Л - Rui Yu из команды Чанчунь Ятай с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
48'
Голкипер мог бы сыграть и получше
48'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
48'
Хуань Фу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
47'
47'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Фан Ксяодонг оказался на газоне.
47'
Судья сигнализирует, что Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Лэй У получил желтую карточку от судьи
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Фан Ксяодонг пострадал.
45'
44'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
44'
Элкесон Кардосо нанес удар головой, но Fan Yi перевел мяч на угловой!
44'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Фан Ксяодонг наказан за толчок Ахмедов Одил
43'
43'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
43'
43'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
42'
Фан Ксяодонг делает длинную передачу вперед
42'
42'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Лэй У оказался на газоне.
41'
41'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Пейчинович Неманья получил травму и заменен. Dadi Zhou выходит на поле.
39'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Оскар дос Сантос пострадал.
39'
39'
Матч возобновлен
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Пейчинович Неманья получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Пейчинович Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Пейчинович Неманья из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
37'
Guan He из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Игало Одион оказался на газоне.
37'
36'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
36'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Чао Хэ получил желтую карточку от судьи
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Судья сигнализирует, что Jie Sun из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
34'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Оскар дос Сантос оказался на газоне.
34'
34'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
Цзюнь-Лин Янь не дал случится голу! Игало Одион должен был забивать, но Цзюнь-Лин Янь сделал отличный сейв
33'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
33'
32'
Безумный фол. Jie Sun грубо играет против соперника. Пострадал Ахмедов Одил
31'
31'
Rui Yu получил желтую карточку от судьи
31'
Безумный фол. Rui Yu грубо играет против соперника. Пострадал Оскар дос Сантос
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
30'
29'
29'
Li Zhang не смог попасть в створ ударом издали
29'
29'
28'
28'
Оскар дос Сантос пробует нанести удар издали, но Fan Yi держит все под контролем
27'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
27'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
26'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
26'
Оскар дос Сантос получает желтую карточку за неспортивное поведение
26'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Судья сигнализирует, что Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Li Zhang
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
25'
25'
Матч возобновлен
22'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
21'
Binbin Chen возвращается на поле.
21'
Лэй У сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Хуэй-Кан Цай изменил счет на табло!
21'
Опасность! Лэй У из команды Шанхай СИПГ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
Элкесон Кардосо пробил со штрафного прямо в стенку
20'
Матч возобновлен
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Binbin Chen получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Binbin Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай толкнул локтем оппонента. Это Binbin Chen заработал фол
18'
18'
18'
17'
Судья сигнализирует, что Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Игало Одион
17'
17'
Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали
16'
Оскар дос Сантос возвращается на поле.
16'
16'
Матч возобновлен
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Оскар дос Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
Оскар дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Хорошую попытку сделал Игало Одион. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Binbin Chen сделал результативную передачу.
12'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Оскар дос Сантос из команды команды Шанхай СИПГ.
12'
11'
11'
10'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
9'
9'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
9'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
9'
Хороший удар издали нанес Игало Одион, но отличный сейв сделал Цзюнь-Лин Янь. Угловой.
8'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
8'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ забрасывает мяч в штрафную.
8'
7'
7'
7'
6'
6'
6'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
6'
Хороший удар издали нанес Игало Одион, но отличный сейв сделал Цзюнь-Лин Янь. Угловой.
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
5'
5'
4'
Binbin Chen наказан за толчок Zhe Jiang
4'
4'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
4'
3'
3'
2'
2'
2'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
2'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Чанчунь Ятай начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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