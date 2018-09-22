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  5. Суперлига
Стадион:
Шанхай СИПГ
3:1
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
1:0
12' Гол
Оскар дос Сантос
2:0
21' Гол
Хуэй-Кан Цай
26' Желтая карточка
Оскар дос Сантос
31' Желтая карточка
Rui Yu
35' Желтая карточка
Чао Хэ
45' Желтая карточка
Лэй У
2:1
45' Гол
Rui Yu
3:1
57' Гол
Вэньцзюнь Люй
78' Желтая карточка
Кэ Ши
90' Красная карточка
Dadi Zhou
90'+7
Второй тайм
97'
Шанхай СИПГ заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
96'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
95'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
95'
Wenjie Lei нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
95'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
95'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
94'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Элкесон Кардосо задерживает мяч рукой
93'
Тактическая замена. Хуань Фу уходит с поля и его заменяет Hao Yu
Фол, нарушение
93'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Rui Yu пострадал.
93'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
92'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
91'
Вэньцзюнь Люй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
УДАЛЕНИЕ! - Dadi Zhou увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
90'
Безумный фол. Dadi Zhou грубо играет против соперника. Пострадал Вэньцзюнь Люй
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
90'
Long Tan наказан за толчок Wenjie Lei
89'
Тактическая замена. Zhe Jiang уходит с поля и его заменяет Yufeng Xiao
89'
Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Wenjie Lei
88'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Fan Yi не дал случится голу! Ахмедов Одил должен был забивать, но Fan Yi сделал отличный сейв
86'
После штрафного удара,который нанес Оскар дос Сантос мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Лэй У
85'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
85'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Dadi Zhou
Офсайд
84'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
84'
Чанчунь Ятай начинает контратаку
83'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
83'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
82'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
81'
ШАНС! Long Tan нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
81'
Чанчунь Ятай имеет хороший шанс забить.
81'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Чанчэн Чэн из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
80'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
79'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
79'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
79'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
78'
Кэ Ши получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Кэ Ши наказан за толчок Игало Одион
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
78'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай забрасывает мяч в штрафную.
77'
Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
76'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
76'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Чанчэн Чэн из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Хай Юй
Фол, нарушение
74'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Оскар дос Сантос пострадал.
74'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
74'
Тактическая замена. Чао Хэ уходит с поля и его заменяет Чанчэн Чэн
73'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
73'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
73'
Чанчунь Ятай начинает контратаку
72'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
72'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
71'
Кэ Ши наказан за толчок Межеевски Адриан
71'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
70'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Игало Одион оказался на газоне.
Фол, нарушение
69'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Li Zhang пострадал.
69'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
69'
ШАНС! Лэй У нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
68'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
68'
Шанс! Игало Одион из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
68'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
68'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
67'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Хай Юй
Фол, нарушение
66'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Ахмедов Одил пострадал.
66'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
66'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Угловой
65'
Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
65'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
64'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
64'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
63'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
Офсайд
62'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
62'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
62'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай пасует в штрафную, но Цзюнь-Лин Янь выходит и ловит мяч.
62'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
62'
Long Tan возвращается на поле.
61'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Long Tan получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
60'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Лэй У пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
60'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
59'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
58'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
58'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
57'
Лэй У сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй изменил счет на табло!
57'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Травма, повреждение
56'
Чао Хэ возвращается на поле.
56'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Чао Хэ получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Судья свистит. Оскар дос Сантос атаковал сзади соперника. Это Чао Хэ заработал своей команде штрафной
55'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
55'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
54'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
54'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
52'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
51'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
50'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Вэньцзюнь Люй пострадал.
49'
Межеевски Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Чанчунь Ятай начинает контратаку
49'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
48'
Хуань Фу возвращается на поле.
Травма, повреждение
48'
Long Tan возвращается на поле.
48'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Long Tan получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Хуань Фу получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
46'
Long Tan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
46'
Хуань Фу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Binbin Chen уходит с поля и его заменяет Вэньцзюнь Люй
46'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Матч возобновлен
49'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
49'
Г О О О О О О Л - Rui Yu из команды Чанчунь Ятай с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
48'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
48'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
48'
Хуань Фу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Фан Ксяодонг оказался на газоне.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
46'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
45'
Лэй У получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Лэй У грубо играет против соперника. Пострадал Jie Sun
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
45'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Фан Ксяодонг пострадал.
45'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
44'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
44'
Элкесон Кардосо нанес удар головой, но Fan Yi перевел мяч на угловой!
44'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Фан Ксяодонг наказан за толчок Ахмедов Одил
43'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
43'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
43'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
42'
Фан Ксяодонг делает длинную передачу вперед
42'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Лэй У оказался на газоне.
41'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
40'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
40'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Пейчинович Неманья получил травму и заменен. Dadi Zhou выходит на поле.
Фол, нарушение
39'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Оскар дос Сантос пострадал.
39'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Пейчинович Неманья получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Пейчинович Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Пейчинович Неманья из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Guan He из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Игало Одион оказался на газоне.
37'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Офсайд
36'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
36'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
35'
Чао Хэ получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Чао Хэ грубо играет против соперника. Пострадал Лэй У
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Jie Sun из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
Фол, нарушение
34'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Оскар дос Сантос оказался на газоне.
34'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
34'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Цзюнь-Лин Янь не дал случится голу! Игало Одион должен был забивать, но Цзюнь-Лин Янь сделал отличный сейв
33'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
33'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Jie Sun грубо играет против соперника. Пострадал Ахмедов Одил
31'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
Желтая карточка
31'
Rui Yu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Rui Yu грубо играет против соперника. Пострадал Оскар дос Сантос
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
29'
Li Zhang не смог попасть в створ ударом издали
29'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
28'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
28'
Оскар дос Сантос пробует нанести удар издали, но Fan Yi держит все под контролем
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
27'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
26'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Оскар дос Сантос получает желтую карточку за неспортивное поведение
26'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Li Zhang
25'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
25'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
25'
Матч возобновлен
22'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Травма, повреждение
21'
Binbin Chen возвращается на поле.
21'
Лэй У сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Хуэй-Кан Цай изменил счет на табло!
21'
Опасность! Лэй У из команды Шанхай СИПГ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
Элкесон Кардосо пробил со штрафного прямо в стенку
20'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Binbin Chen получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Травма, повреждение
19'
Binbin Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
19'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай толкнул локтем оппонента. Это Binbin Chen заработал фол
18'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
18'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Игало Одион
17'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
17'
Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
16'
Оскар дос Сантос возвращается на поле.
16'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
16'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Оскар дос Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Травма, повреждение
15'
Оскар дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Хорошую попытку сделал Игало Одион. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Binbin Chen сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Оскар дос Сантос из команды команды Шанхай СИПГ.
12'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
11'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
9'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
9'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
9'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
9'
Хороший удар издали нанес Игало Одион, но отличный сейв сделал Цзюнь-Лин Янь. Угловой.
8'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
8'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ забрасывает мяч в штрафную.
8'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
Офсайд
7'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
7'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
6'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
6'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
6'
Хороший удар издали нанес Игало Одион, но отличный сейв сделал Цзюнь-Лин Янь. Угловой.
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Binbin Chen наказан за толчок Zhe Jiang
4'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
4'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Офсайд
3'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
3'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
2'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
2'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
2'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
1'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
1'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Чанчунь Ятай начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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