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Стадион:
Аустрия Вена
0:3
Конец матча
ЛАСК
0'
0:1
28' Гол
Reinhold Ranftl
75' Желтая карточка
Холланд Джеймс
84' Желтая карточка
Джегго Джеймс
0:2
90' Гол
Dominik Frieser
0:3
90' Гол
Thomas Goiginger
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Thomas Goiginger бьет в цель!
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Dominik Frieser бьет в цель!
84'
ЛАСК делает замену. Yusuf Otubanjo уходит с поля, а Dominik Frieser выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
80'
Аустрия Вена делает замену. Эбнер Томас уходит с поля, а Прокоп Доминик выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
72'
Аустрия Вена делает замену. Фризенбихлер Кевин уходит с поля, а Эвандро Коста выходит на его замену.
46'
Аустрия Вена делает замену. Венуто уходит с поля, а Джегго Джеймс выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Reinhold Ranftl бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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