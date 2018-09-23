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Стадион: Дженерали Арена
0:3
Конец матча
0:1
28' ГолReinhold Ranftl
75' Желтая карточкаХолланд Джеймс
84' Желтая карточкаДжегго Джеймс
0:2
90' ГолDominik Frieser
0:3
90' ГолThomas Goiginger
|
28'
0:1
46'
75'
84'
90'
0:2
90'
0:3
Состав команд
32
Пенц
Патрик
27
Эбнер
Томас
11
Венуто
Аустрия Вена 4-3-3
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 30 Мадль Михаэль Защитник
- 18 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 3 Роша Игор II Защитник
- 27 Эбнер Томас Полузащитник
- 10 Грюнвальд Александр Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- 20 Эдомвоньи Брайт Нападающий
- 11 Венуто Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Лучич Иван III Вратарь
- 25 Саламон Томас Защитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- 4 Джегго Джеймс Полузащитник
- 21 Эвандро Коста Нападающий
- 39 Саркария Манприт
- 5 Vesel Demaku
- Главный тренер: Thomas Letsch
ЛАСК 3-4-3
- Основной состав
- 1 Шлагер Александр Вратарь
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 18 Gernot Trauner Защитник
- 6 Philipp Wiesinger Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 25 Холланд Джеймс Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 13 Улльманн Максимилиан Полузащитник
- 27 Thomas Goiginger Нападающий
- 14 Yusuf Otubanjo Нападающий
- 29 João Victor II Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Thomas Gebauer Вратарь
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 21 Dogan Erdogan Полузащитник
- 10 Бенко Фабиан Полузащитник
- 28 Dominik Frieser Нападающий
- 42 Nemanja Celic
- Главный тренер: Oliver Glasner
Предыдущие игры
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 08.09.2018 Weinviertel Auswahl 0:5 Аустрия Вена ТМК
- 01.09.2018 Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 19.08.2018 Аустрия Вена 4:0 Адмира Б
- 11.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Б
- 05.08.2018 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Б
- 27.07.2018 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 22.07.2018 Аустрия-13 0:4 Аустрия Вена К
- 13.07.2018 Аустрия Вена 0:1 Боруссия Д ТМК
- 09.07.2018 Аустрия Вена 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 05.07.2018 Аустрия Вена 0:3 Шахтёр Донецк ТМК
- 29.06.2018 SC Poysdorf 0:8 Аустрия Вена ТМК
- 27.06.2018 Оберпуллендорф 0:12 Аустрия Вена ТМК
- 24.06.2018 FC Bisamberg 0:2 Аустрия Вена ТМК
- 23.06.2018 Спортюнион Мауэр 0:2 Аустрия Вена ТМК
- 27.05.2018 Аустрия Вена 4:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 20.05.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Б
- 15.05.2018 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Б
- 05.05.2018 Аустрия Вена 0:0 Адмира Б
ЛАСК (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 16.09.2018 Маттерсбург 1:3 ЛАСК Б
- 02.09.2018 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 26.08.2018 Хартберг 0:1 ЛАСК Б
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
- 16.08.2018 ЛАСК 2:1 Бешикташ ЛЕ
- 12.08.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 09.08.2018 Бешикташ 1:0 ЛАСК ЛЕ
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 02.08.2018 Лиллестрём 1:2 ЛАСК ЛЕ
- 29.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Б
- 26.07.2018 ЛАСК 4:0 Лиллестрём ЛЕ
- 20.07.2018 ВСК Герта 0:3 ЛАСК К
- 14.07.2018 ЛАСК 0:4 Хайденхайм ТМК
- 07.07.2018 Галлнойкирхен 1:6 ЛАСК ТМК
- 06.07.2018 ЛАСК 6:1 Горизонс ТМК
- 30.06.2018 ЛАСК 1:3 Црвена Звезда ТМК
- 23.06.2018 ЛАСК 2:1 Аполлон ТМК
- 27.05.2018 Маттерсбург 2:1 ЛАСК Б
- 20.05.2018 ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Б
- 12.05.2018 Штурм 3:1 ЛАСК Б
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
ЛАСК: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
- 21.04.2018 ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига
- 28.10.2017 ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 12.08.2017 Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига
- 09.02.2016 Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок
- 05.07.2014 ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи. Сборные
- 07.05.2011 Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 26.02.2011 ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 23.10.2010 Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 25.07.2010 ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 02.05.2010 ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 09.03.2010 ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок
- 06.03.2010 Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 25.10.2009 Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 24.07.2009 ЛАСК 4:5 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 21.05.2009 ЛАСК 4:0 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 07.03.2009 Аустрия Вена 4:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 18.10.2008 Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 20.07.2008 ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 08.03.2008 ЛАСК 2:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|ЛАСК
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|3.
|Санкт-Пёльтен
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|4.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|5.
|Аустрия Вена
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|6.
|Штурм
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|7.
|Рапид Вена
|0:0
|8
|2
|4
|2
|8 - 6
|10
|8.
|Адмира
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|9.
|Маттерсбург
|8
|2
|1
|5
|9 - 20
|7
|10.
|Хартберг
|8
|2
|0
|6
|9 - 15
|6
|11.
|Ваккер Инсбрук
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|12.
|Альтах
|8
|0
|2
|6
|9 - 15
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Thomas Goiginger бьет в цель!
90'
Г О О О О Л - Dominik Frieser бьет в цель!
84'
ЛАСК делает замену. Yusuf Otubanjo уходит с поля, а Dominik Frieser выходит на его замену.
84'
Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
80'
Аустрия Вена делает замену. Эбнер Томас уходит с поля, а Прокоп Доминик выходит на его замену.
75'
Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
72'
Аустрия Вена делает замену. Фризенбихлер Кевин уходит с поля, а Эвандро Коста выходит на его замену.
46'
Аустрия Вена делает замену. Венуто уходит с поля, а Джегго Джеймс выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Reinhold Ranftl бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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