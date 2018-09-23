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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Тиволи Ной
1:3
Конец матча
0:1
20' ГолSeth Paintsil
43' Желтая карточкаLukas Malicsek
0:2
69' ГолЦвиршиц Штефан
0:3
77' ГолСтаркль Доминик
79' Вторая желтая карточкаLukas Malicsek
80' Желтая карточкаЛяйтнер Андреас
85' Желтая карточкаEmanuel Aiwu
1:3
90' ГолДьенг Шейку
|
20'
0:1
43'
69'
0:2
77'
0:3
79'
80'
85'
90'
1:3
Состав команд
13
Маак
Маттиас
30
Дьенг
Шейку
10
Тот
Даниэль
13
Соири
Пюрю
Ваккер Инсбрук 3-5-2
- Основной состав
- 1 Christopher Knett Вратарь
- 18 Stefan Meusburger Защитник
- 13 Маак Маттиас Защитник
- 20 Баумгартнер Доминик Защитник
- 27 Albert Vallci Полузащитник
- 6 Bryan Henning Полузащитник
- 11 Харрер Мартин Полузащитник
- 8 Roman Kerschbaum Полузащитник
- 19 Florian Buchacher Полузащитник
- 7 Patrik Eler Нападающий
- 30 Дьенг Шейку Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Lukas Wedl Вратарь
- 17 Шимпельсбергер Михаэль Защитник
- 29 Ilkay Durmus Полузащитник
- 21 Daniele Gabriele Полузащитник
- 16 Фрайтаг Кристоф Полузащитник
- 24 Atsushi Zaizen
- 23 Florian Rieder
- Главный тренер: Даксбахер Карл
Адмира 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 8 Цвиршиц Штефан Защитник
- 5 Тёлке Бьярне Защитник
- 4 Sebastian Bauer Защитник
- 12 Lukas Malicsek Защитник
- 19 Wilhelm Vorsager Полузащитник
- 10 Тот Даниэль Полузащитник
- 13 Соири Пюрю Полузащитник
- 37 Саханек Марко Полузащитник
- 21 Seth Paintsil Полузащитник
- 7 Старкль Доминик Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 22 Marcus Maier Полузащитник
- 16 Шмидт Патрик Нападающий
- 11 Бакыш Синан Нападающий
- 27 Emanuel Aiwu
- 14 Morten Hjulmand
- Главный тренер: Ernst Baumeister
Предыдущие игры
Ваккер Инсбрук (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 16.09.2018 Вольфсбергер 3:1 Ваккер Инсбрук Б
- 01.09.2018 Ваккер Инсбрук 2:1 Хартберг Б
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 11.08.2018 Альтах 1:2 Ваккер Инсбрук Б
- 04.08.2018 Ваккер Инсбрук 2:3 Штурм Б
- 27.07.2018 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 21.07.2018 Тим Венер Линьен 2:3 Ваккер Инсбрук К
- 14.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Ингольштадт ТМК
- 10.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Виктория Пльзень ТМК
- 06.07.2018 Базель 2:0 Ваккер Инсбрук ТМК
- 29.06.2018 Ваккер Инсбрук 1:0 В-Варен Нагасаки ТМК
- 26.06.2018 Ваккер Инсбрук 0:0 Карабах ТМК
- 23.06.2018 Ваккер Инсбрук 2:0 Ахмат ТМК
- 20.06.2018 Ваккер Инсбрук 1:2 Лудогорец ТМК
- 25.05.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Флоридсдорфер ЭЛ
- 21.05.2018 Винер Нойштадт 1:0 Ваккер Инсбрук ЭЛ
- 18.05.2018 Лиферинг 2:2 Ваккер Инсбрук ЭЛ
- 11.05.2018 Ваккер Инсбрук 3:1 Рид ЭЛ
- 04.05.2018 Ваккер Инсбрук 2:0 Ваттенс ЭЛ
Адмира (последние 20 матчей: +1 =4 -15)
- 15.09.2018 Адмира 2:3 Штурм Б
- 14.09.2018 Мауэрверк 4:0 Адмира РЛВ
- 07.09.2018 Адмира 2:2 Маттерсбург-2 РЛВ
- 02.09.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Б
- 31.08.2018 Леобендорф 2:1 Адмира РЛВ
- 26.08.2018 Адмира 0:0 Маттерсбург Б
- 23.08.2018 Адмира 1:3 Трайскирхен РЛВ
- 19.08.2018 Аустрия Вена 4:0 Адмира Б
- 17.08.2018 Нойзидль-ам-Зе-1919 2:2 Адмира РЛВ
- 12.08.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 10.08.2018 Адмира 0:2 Брюк/Лейта РЛВ
- 05.08.2018 Хартберг 0:1 Адмира Б
- 04.08.2018 Тим Венер Линьен 3:0 Адмира РЛВ
- 02.08.2018 Адмира 1:3 ЦСКА София ЛЕ
- 29.07.2018 Адмира 0:3 Рапид Вена Б
- 26.07.2018 ЦСКА София 3:0 Адмира ЛЕ
- 20.07.2018 Нойзидль-ам-Зе-1919 1:0 Адмира К
- 13.07.2018 Адмира 0:1 Конкордия Кьяжна ТМК
- 10.07.2018 Рубин 1:0 Адмира ТМК
- 06.07.2018 Трайскирхен 0:0 Адмира ТМК
Последние игры между собой
Ваккер Инсбрук: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Адмира: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 25.03.2014 Ваккер Инсбрук 0:0 Адмира Бундеслига
- 14.12.2013 Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 05.10.2013 Ваккер Инсбрук 3:3 Адмира Бундеслига
- 27.07.2013 Адмира 1:2 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 13.04.2013 Адмира 4:3 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 15.12.2012 Ваккер Инсбрук 3:1 Адмира Бундеслига
- 06.10.2012 Адмира 4:1 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 29.07.2012 Ваккер Инсбрук 1:2 Адмира Бундеслига
- 14.04.2012 Адмира 1:1 Ваккер Инсбрук Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|ЛАСК
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|3.
|Санкт-Пёльтен
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|4.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|5.
|Аустрия Вена
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|6.
|Штурм
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|7.
|Рапид Вена
|0:0
|8
|2
|4
|2
|8 - 6
|10
|8.
|Адмира
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|9.
|Маттерсбург
|8
|2
|1
|5
|9 - 20
|7
|10.
|Хартберг
|8
|2
|0
|6
|9 - 15
|6
|11.
|Ваккер Инсбрук
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|12.
|Альтах
|8
|0
|2
|6
|9 - 15
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Дьенг Шейку бьет в цель!
85'
Emanuel Aiwu получил желтую карточку от судьи
82'
Адмира делает замену. Саханек Марко уходит с поля, а Emanuel Aiwu выходит на его замену.
80'
Ляйтнер Андреас получил желтую карточку от судьи
80'
Ваккер Инсбрук делает замену. Roman Kerschbaum уходит с поля, а Фрайтаг Кристоф выходит на его замену.
79'
Lukas Malicsek получает вторую желтую карточку. Удаление.
77'
Г О О О О Л - Старкль Доминик бьет в цель!
75'
Адмира делает замену. Seth Paintsil уходит с поля, а Шмидт Патрик выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Цвиршиц Штефан бьет в цель!
68'
Ваккер Инсбрук делает замену. Bryan Henning уходит с поля, а Daniele Gabriele выходит на его замену.
46'
Ваккер Инсбрук делает замену. Florian Buchacher уходит с поля, а Ilkay Durmus выходит на его замену.
46'
Адмира делает замену. Соири Пюрю уходит с поля, а Бакыш Синан выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Lukas Malicsek получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Seth Paintsil бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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