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Стадион:
Ваккер Инсбрук
1:3
Конец матча
Адмира
0'
0:1
20' Гол
Seth Paintsil
43' Желтая карточка
Lukas Malicsek
0:2
69' Гол
Цвиршиц Штефан
0:3
77' Гол
Старкль Доминик
79' Вторая желтая карточка
Lukas Malicsek
80' Желтая карточка
Ляйтнер Андреас
85' Желтая карточка
Emanuel Aiwu
1:3
90' Гол
Дьенг Шейку
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Дьенг Шейку бьет в цель!
Желтая карточка
85'
Emanuel Aiwu получил желтую карточку от судьи
82'
Адмира делает замену. Саханек Марко уходит с поля, а Emanuel Aiwu выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Ляйтнер Андреас получил желтую карточку от судьи
80'
Ваккер Инсбрук делает замену. Roman Kerschbaum уходит с поля, а Фрайтаг Кристоф выходит на его замену.
79'
Lukas Malicsek получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Старкль Доминик бьет в цель!
75'
Адмира делает замену. Seth Paintsil уходит с поля, а Шмидт Патрик выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Цвиршиц Штефан бьет в цель!
68'
Ваккер Инсбрук делает замену. Bryan Henning уходит с поля, а Daniele Gabriele выходит на его замену.
46'
Ваккер Инсбрук делает замену. Florian Buchacher уходит с поля, а Ilkay Durmus выходит на его замену.
46'
Адмира делает замену. Соири Пюрю уходит с поля, а Бакыш Синан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Lukas Malicsek получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Seth Paintsil бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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