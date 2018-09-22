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Стадион:
Кеми Кингс
0:2
Конец матча
ВПС
0'
8' Желтая карточка
Henri Korkeamaeki
19' Желтая карточка
Jean-Felix Somay
0:1
68' Гол
Ляхде Юхо
0:2
84' Гол
Douglas Cae
86' Желтая карточка
Кальюмяэ Марек
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Кеми Кингс делает замену. Кальюмяэ Марек уходит с поля, а Husein Demiri выходит на его замену.
87'
ВПС делает замену. Аланко Саму уходит с поля, а Юха Хакола выходит на его замену.
87'
ВПС делает замену. Douglas Cae уходит с поля, а Морриссей Стивен выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Кальюмяэ Марек получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Douglas Cae бьет в цель!
69'
Кеми Кингс делает замену. Iiro Vanha уходит с поля, а Luiyi Laguerre выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Ляхде Юхо бьет в цель!
63'
ВПС делает замену. Вахтера Йонас уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
19'
Jean-Felix Somay получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Henri Korkeamaeki получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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