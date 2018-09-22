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Стадион: Саувосаарен Урхейлупуисто
0:2
Конец матча
8' Желтая карточкаHenri Korkeamaeki
19' Желтая карточкаJean-Felix Somay
0:1
68' ГолЛяхде Юхо
0:2
84' ГолDouglas Cae
86' Желтая карточкаКальюмяэ Марек
|
19'
68'
0:1
84'
0:2
86'
Состав команд
20
Липин
Максим
22
Имери
Демир
19
Iiro
Vanha
18
Мякеля
Юхо
Кеми Кингс
- Основной состав
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 16 Henri Korkeamaeki Защитник
- 27 Жоржинью Перейра Защитник
- 5 Jean-Felix Somay Защитник
- 3 Kristian Heinolainen Защитник
- 20 Липин Максим Полузащитник
- 26 Кальюмяэ Марек Полузащитник
- 22 Имери Демир Полузащитник
- 19 Iiro Vanha Полузащитник
- 21 Ville Moilanen Нападающий
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Видескуг Адам Полузащитник
- 30 Jacob Esposito Полузащитник
- 9 Husein Demiri Нападающий
- 13 Ugur Ozder
- 23 Kaapo Lepojaervi
- 8 Luiyi Laguerre
- 1 Tatu Kujanpaeae
- Главный тренер: David Hannah
ВПС
- Основной состав
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 20 Аланко Саму Защитник
- 3 Eero-Matti Auvinen Защитник
- 2 Лахти Тими Защитник
- 15 Оямаа Хиндрек Защитник
- 9 Ляхде Юхо Полузащитник
- 16 Aatu Laatikainen Полузащитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 17 Вахтера Йонас Полузащитник
- 11 Douglas Cae Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 7 Юха Хакола Полузащитник
- 10 Морриссей Стивен Нападающий
- 23 Ibrahima Gueye III
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Предыдущие игры
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 17.09.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 14.09.2018 Кеми Кингс 0:2 РоПС В
- 31.08.2018 ТПС 4:1 Кеми Кингс В
- 25.08.2018 Кеми Кингс 0:0 СИК В
- 19.08.2018 ХИК 0:0 Кеми Кингс В
- 12.08.2018 КуПС 3:1 Кеми Кингс В
- 05.08.2018 Лахти 1:1 Кеми Кингс В
- 29.07.2018 Кеми Кингс 3:2 КуПС В
- 22.07.2018 Ильвес 2:0 Кеми Кингс В
- 14.07.2018 Кеми Кингс 1:1 Хонка В
- 07.07.2018 ТПС 3:2 Кеми Кингс В
- 04.07.2018 ХИК 2:0 Кеми Кингс В
- 30.06.2018 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 25.06.2018 Мариехамн 2:1 Кеми Кингс В
- 21.06.2018 Кеми Кингс 0:1 РоПС В
- 16.06.2018 Кеми Кингс 1:0 СИК В
- 12.06.2018 Интер Турку 1:0 Кеми Кингс В
- 02.06.2018 Кеми Кингс 0:0 Лахти В
- 26.05.2018 КуПС 2:3 Кеми Кингс В
- 22.05.2018 Кеми Кингс 0:2 Ильвес В
ВПС (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 17.09.2018 ВПС 1:2 Ильвес В
- 13.09.2018 Интер Турку 1:1 ВПС В
- 31.08.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 24.08.2018 ВПС 1:1 Мариехамн В
- 17.08.2018 ТПС 4:1 ВПС В
- 11.08.2018 ВПС 0:2 СИК В
- 03.08.2018 СИК 0:0 ВПС В
- 30.07.2018 ВПС 2:2 Лахти В
- 22.07.2018 КуПС 1:2 ВПС В
- 08.07.2018 Хонка 0:1 ВПС В
- 04.07.2018 ВПС 2:0 ТПС В
- 30.06.2018 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 25.06.2018 ХИК 5:0 ВПС В
- 20.06.2018 ВПС 4:1 Мариехамн В
- 16.06.2018 Интер Турку 1:3 ВПС В
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС В
- 01.06.2018 ВПС 1:1 СИК В
- 26.05.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 22.05.2018 ВПС 0:2 КуПС В
- 18.05.2018 Ильвес 0:0 ВПС В
Последние игры между собой
Кеми Кингс: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
ВПС: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
- 30.06.2018 Кеми Кингс 0:1 ВПС Вейккауслига
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс Вейккауслига
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС Вейккауслига
- 06.08.2017 ВПС 3:3 Кеми Кингс Вейккауслига
- 27.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ВПС Вейккауслига
- 17.10.2016 Кеми Кингс 1:4 ВПС Вейккауслига
- 30.07.2016 Кеми Кингс 0:0 ВПС Вейккауслига
- 13.05.2016 ВПС 0:1 Кеми Кингс Вейккауслига
- 20.02.2016 ВПС 2:0 Кеми Кингс Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|28
|20
|5
|3
|53 - 18
|65
|2.
|РоПС
|29
|15
|8
|6
|37 - 22
|53
|3.
|Хонка
|29
|12
|12
|5
|45 - 32
|48
|4.
|Ильвес
|28
|13
|7
|8
|40 - 35
|46
|5.
|КуПС
|29
|13
|7
|9
|47 - 35
|46
|6.
|ВПС
|29
|10
|11
|8
|35 - 34
|41
|7.
|Лахти
|28
|8
|13
|7
|26 - 26
|37
|8.
|Интер Турку
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|9.
|СИК
|29
|7
|7
|15
|25 - 33
|28
|10.
|Мариехамн
|28
|7
|5
|16
|30 - 52
|26
|11.
|ТПС
|28
|6
|7
|15
|28 - 43
|25
|12.
|Кеми Кингс
|29
|4
|6
|19
|25 - 52
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Кеми Кингс делает замену. Кальюмяэ Марек уходит с поля, а Husein Demiri выходит на его замену.
87'
ВПС делает замену. Аланко Саму уходит с поля, а Юха Хакола выходит на его замену.
87'
ВПС делает замену. Douglas Cae уходит с поля, а Морриссей Стивен выходит на его замену.
86'
Кальюмяэ Марек получил желтую карточку от судьи
84'
Г О О О О Л - Douglas Cae бьет в цель!
69'
Кеми Кингс делает замену. Iiro Vanha уходит с поля, а Luiyi Laguerre выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Ляхде Юхо бьет в цель!
63'
ВПС делает замену. Вахтера Йонас уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
19'
Jean-Felix Somay получил желтую карточку от судьи
8'
Henri Korkeamaeki получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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