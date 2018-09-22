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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: НВ Арена
2:0
Второй тайм: 62'
20' Желтая карточкаRoko Mislov
30' Желтая карточкаYouba Diarra
38' Красная карточкаMichael Huber
1:0
39' ПенальтиГартлер Рене
2:0
54' ГолГартлер Рене
|
20'
30'
38'
39'
1:0
54'
2:0
Состав команд
3
Luan
IX
18
Roko
Mislov
23
Хаас
Мануэль
89
Пак
Кван
Рён
23
Кайнц
Тобиас
26
Youba
Diarra
24
Тадич
Дарио
Санкт-Пёльтен 3-5-2
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 5 Майзль Лука Защитник
- 3 Luan IX Защитник
- 29 Дрешер Даниэль Защитник
- 22 Инголич Сандро Полузащитник
- 18 Roko Mislov Полузащитник
- 9 Фунтас Таксиархис Полузащитник
- 39 Robert Ljubicic Полузащитник
- 23 Хаас Мануэль Полузащитник
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Daniel Petrovic Защитник
- 14 Husein Balic Защитник
- 10 Луксбахер Даниэль Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Dietmar Kuehbauer
Хартберг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Rene Swete Вратарь
- 19 Блауэнштайнер Микаэль Защитник
- 4 Michael Huber Защитник
- 22 Philipp Siegl Защитник
- 23 Кайнц Тобиас Защитник
- 26 Youba Diarra Полузащитник
- 6 Ivan Ljubic Полузащитник
- 9 Реп Райко Полузащитник
- 27 Zakaria Sanogo Нападающий
- 24 Тадич Дарио Нападающий
- 14 Florian Flecker Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Florian Faist Вратарь
- 7 Siegfred Rasswalder Защитник
- 12 Шуберт Фабиан Нападающий
- 8 Christoph Kroepfl Нападающий
- 31 Thomas Rotter
- 16 Christian Ilic
- 20 Sebastian Mann
- Главный тренер: Markus Schopp
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 15.09.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Б
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Б
- 20.07.2018 Мария-Заль 0:6 Санкт-Пёльтен К
- 13.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:1 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.07.2018 Кремсер 1:5 Санкт-Пёльтен ТМК
- 07.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Словацко ТМК
- 03.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер ТМК
- 29.06.2018 Санкт-Пёльтен 4:0 Трайскирхен ТМК
- 27.05.2018 Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 20.05.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Б
- 12.05.2018 Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Б
- 05.05.2018 Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Б
- 29.04.2018 Санкт-Пёльтен 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.04.2018 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 14.04.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Б
Хартберг (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 15.09.2018 Хартберг 2:1 Альтах Б
- 01.09.2018 Ваккер Инсбрук 2:1 Хартберг Б
- 26.08.2018 Хартберг 0:1 ЛАСК Б
- 18.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Б
- 11.08.2018 Хартберг 4:2 Маттерсбург Б
- 05.08.2018 Хартберг 0:1 Адмира Б
- 01.08.2018 Хартберг 2:1 Аль-Кадисия ТМК
- 28.07.2018 Штурм 3:2 Хартберг Б
- 20.07.2018 Грёдиг 1:3 Хартберг К
- 14.07.2018 Хартберг 3:2 Бад Глайхенберг ТМК
- 14.07.2018 Хартберг 3:3 Вайц ТМК
- 07.07.2018 Эбрайхсдорф 1:3 Хартберг ТМК
- 30.06.2018 Хартберг 1:3 Середь ТМК
- 25.05.2018 Хартберг 2:0 Аустрия Люстенау ЭЛ
- 21.05.2018 Капфенберг 1:3 Хартберг ЭЛ
- 18.05.2018 Рид 0:1 Хартберг ЭЛ
- 11.05.2018 Хартберг 2:2 Блау-Вайс Линц ЭЛ
- 04.05.2018 Лиферинг 3:2 Хартберг ЭЛ
- 27.04.2018 Хартберг 2:1 Винер Нойштадт ЭЛ
- 24.04.2018 Ваккер Инсбрук 0:0 Хартберг ЭЛ
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Хартберг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
- 29.05.2015 Санкт-Пёльтен 5:3 Хартберг Эрсте Лига
- 10.04.2015 Хартберг 2:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 10.04.2015 Хартберг 2:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 07.11.2014 Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига
- 12.09.2014 Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 13.05.2014 Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 28.03.2014 Санкт-Пёльтен 1:1 Хартберг Эрсте Лига
- 22.11.2013 Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига
- 13.09.2013 Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 24.05.2013 Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига
- 09.04.2013 Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 23.11.2012 Санкт-Пёльтен 4:1 Хартберг Эрсте Лига
- 14.09.2012 Хартберг 3:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 11.05.2012 Хартберг 0:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 28.10.2011 Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 19.08.2011 Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига
- 26.04.2011 Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 19.11.2010 Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Эрсте Лига
- 24.09.2010 Санкт-Пёльтен 1:1 Хартберг Эрсте Лига
- 16.07.2010 Хартберг 2:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|Санкт-Пёльтен
|2:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|ЛАСК
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|4.
|Вольфсбергер
|1:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|5.
|Аустрия Вена
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Штурм
|1:2
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|7.
|Рапид Вена
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Маттерсбург
|2:1
|8
|2
|1
|5
|9 - 20
|7
|9.
|Ваккер Инсбрук
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|10.
|Хартберг
|0:2
|8
|2
|0
|6
|9 - 14
|6
|11.
|Адмира
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|12.
|Альтах
|0:1
|8
|0
|2
|6
|9 - 15
|2
Второй тайм
54'
Хартберг делает замену. Кайнц Тобиас уходит с поля, а Шуберт Фабиан выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Гартлер Рене бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Хартберг делает замену. Тадич Дарио уходит с поля, а Зигфрид Рассвальдер выходит на его замену.
39'
Г О О О О Л - Гартлер Рене из команды Санкт Пёльтен забивает с точки!
38'
УДАЛЕНИЕ! - Michael Huber увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
30'
Youba Diarra получил желтую карточку от судьи
20'
Роко Мислов получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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