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Стадион:
Санкт-Пёльтен
2:0
Второй тайм: 62'
Хартберг
0'
20' Желтая карточка
Roko Mislov
30' Желтая карточка
Youba Diarra
38' Красная карточка
Michael Huber
1:0
39' Пенальти
Гартлер Рене
2:0
54' Гол
Гартлер Рене
62'
Второй тайм
54'
Хартберг делает замену. Кайнц Тобиас уходит с поля, а Шуберт Фабиан выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Гартлер Рене бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Хартберг делает замену. Тадич Дарио уходит с поля, а Зигфрид Рассвальдер выходит на его замену.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Гартлер Рене из команды Санкт Пёльтен забивает с точки!
38'
УДАЛЕНИЕ! - Michael Huber увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
30'
Youba Diarra получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Роко Мислов получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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