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Стадион: Ред Булл Арена
2:1
Конец матча
1:0
36' ГолМинамино Такуми
2:0
77' ГолДаббур Мунас
2:1
89' ГолХофманн Максимилиан
|
36'
1:0
77'
2:0
89'
2:1
Состав команд
24
Ауэр
Штефан
Ред Булл Зальцбург 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Станкович Чичан Вратарь
- 22 Лайнер Штефан Защитник
- 15 Рамальо Андре Защитник
- 34 Понграчич Марин Защитник
- 17 Ульмер Андреас Защитник
- 4 Хайдара Амаду Полузащитник
- 8 Самассеку Диади Полузащитник
- 16 Юнузович Златко Полузащитник
- 18 Минамино Такуми Полузащитник
- 21 Гульбрандсен Фредрик Нападающий
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Вальке Александр Вратарь
- 55 Тодорович Дарко Защитник
- 6 Онгене Жером Защитник
- 45 Мвепу Энок Полузащитник
- 42 Шлагер Ксавер Полузащитник
- 13 Вольф Ханнес Полузащитник
- 24 Лейтгеб Кристоф Полузащитник
- Главный тренер: Розе Марко
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 3 Мюлдюр Мерт Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 15 Мартич Мануэль Полузащитник
- 8 Шваб Штефан Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 16 Маличек Филипп Полузащитник
- 43 Гийемено Джереми Полузащитник
- 22 Павлович Андрия Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Хаас Кристоф Вратарь
- 4 Барац Матео Защитник
- 28 Кнасмюлльнер Кристоф Полузащитник
- 10 Мург Томас Полузащитник
- 97 Иван Андрей Полузащитник
- 25 Костич Александар Нападающий
- 29 Алар Дени Нападающий
- Главный тренер: Джуричин Горан
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 20.09.2018 РБ Лейпциг 2:3 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 15.09.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 02.09.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Б
- 29.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:2 Црвена Звезда ЛЧ
- 25.08.2018 Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.08.2018 Црвена Звезда 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
- 18.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Б
- 14.08.2018 Шкендия 0:1 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
- 11.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Б
- 08.08.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Шкендия ЛЧ
- 04.08.2018 Маттерсбург 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 29.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Б
- 25.07.2018 Ред Булл Зальцбург 5:2 Ризеспор ТМК
- 22.07.2018 Одт 0:6 Ред Булл Зальцбург К
- 14.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Ренн ТМК
- 13.07.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Утрехт ТМК
- 07.07.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Яблонец ТМК
- 04.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Уфа ТМК
- 29.06.2018 Зеекирхен 0:7 Ред Булл Зальцбург ТМК
- 27.05.2018 Аустрия Вена 4:0 Ред Булл Зальцбург Б
Рапид Вена (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.09.2018 Рапид Вена 2:0 Спартак Москва ЛЕ
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
- 16.08.2018 Рапид Вена 4:0 Слован Братислава ЛЕ
- 12.08.2018 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Б
- 09.08.2018 Слован Братислава 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 04.08.2018 Рапид Вена 1:1 Альтах Б
- 29.07.2018 Адмира 0:3 Рапид Вена Б
- 20.07.2018 Куфштайн 0:5 Рапид Вена К
- 14.07.2018 Рапид Вена 1:2 Гамбург ТМК
- 08.07.2018 Рапид Вена 1:0 Крылья Советов ТМК
- 04.07.2018 Рапид Вена 0:2 Славия Прага ТМК
- 28.06.2018 Эбрайхсдорф 0:2 Рапид Вена ТМК
- 27.05.2018 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 20.05.2018 Рапид Вена 4:1 Альтах Б
- 13.05.2018 Рапид Вена 1:4 Ред Булл Зальцбург Б
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Рапид Вена: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 13.05.2018 Рапид Вена 1:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига
- 26.11.2017 Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 10.09.2017 Ред Булл Зальцбург 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 01.06.2017 Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Кубок
- 13.05.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига
- 05.03.2017 Рапид Вена 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 20.11.2016 Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 28.08.2016 Рапид Вена 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 03.04.2016 Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 13.12.2015 Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Бундеслига
- 04.10.2015 Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 01.08.2015 Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена Бундеслига
- 12.04.2015 Рапид Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 14.12.2014 Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена Бундеслига
- 28.09.2014 Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 19.07.2014 Ред Булл Зальцбург 6:1 Рапид Вена Бундеслига
- 26.04.2014 Рапид Вена 2:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 02.03.2014 Ред Булл Зальцбург 6:3 Рапид Вена Бундеслига
- 24.11.2013 Рапид Вена 2:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|ЛАСК
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|3.
|Санкт-Пёльтен
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|4.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|5.
|Аустрия Вена
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|6.
|Штурм
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|7.
|Рапид Вена
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|8.
|Адмира
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|9.
|Маттерсбург
|8
|2
|1
|5
|9 - 20
|7
|10.
|Хартберг
|8
|2
|0
|6
|9 - 15
|6
|11.
|Ваккер Инсбрук
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|12.
|Альтах
|8
|0
|2
|6
|9 - 15
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Хофманн Максимилиан бьет в цель!
84'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Хайдара Амаду уходит с поля, а Мвепу Энок выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
68'
Рапид Вена делает замену. Павлович Андрия уходит с поля, а Алар Дени выходит на его замену.
64'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Гульбрандсен Фредрик уходит с поля, а Вольф Ханнес выходит на его замену.
46'
Рапид Вена делает замену. Маличек Филипп уходит с поля, а Мург Томас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Рапид Вена делает замену. Гийемено Джереми уходит с поля, а Иван Андрей выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Минамино Такуми бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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