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Стадион:
Ред Булл Зальцбург
2:1
Конец матча
Рапид Вена
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Хофманн Максимилиан бьет в цель!
84'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Хайдара Амаду уходит с поля, а Мвепу Энок выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
68'
Рапид Вена делает замену. Павлович Андрия уходит с поля, а Алар Дени выходит на его замену.
64'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Гульбрандсен Фредрик уходит с поля, а Вольф Ханнес выходит на его замену.
46'
Рапид Вена делает замену. Маличек Филипп уходит с поля, а Мург Томас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Рапид Вена делает замену. Гийемено Джереми уходит с поля, а Иван Андрей выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Минамино Такуми бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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