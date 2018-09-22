Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 51582
4:2
Конец матча
18' Желтая карточкаДуда Ондрей
28' Желтая карточкаШтарк Никлас
0:1
29' ПенальтиАзар Торган
1:1
31' ГолИбишевич Ведад
2:1
34' ГолЛазаро Валентино
56' Желтая карточкаЗакария Денис
3:1
63' ГолИбишевич Ведад
3:2
67' ГолПлеа Алассан
69' Желтая карточкаХеррман Патрик
4:2
73' ГолДуда Ондрей
Новости после матча
Второй тайм
95'
Герта заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
94'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
94'
Кюисанс Микаэль из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
93'
Зельке Дейви наказан за толчок Стробл Тобиас
93'
93'
Азар Торган не смог попасть в створ ударом издали
92'
Игрок команды Герта произведет угловой слева.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Дилросун Джавайро нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Дилросун Джавайро нанес удар, мяч был парирован, но Зоммер Янн не удержал его в руках.
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
90'
Игрок из команды Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
90'
90'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
90'
Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
89'
89'
Лустенбергер Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Florian Neuhaus из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
89'
Плеа Алассан из команды Боруссия М наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
88'
88'
Florian Neuhaus из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Люккассен Деррик
86'
Florian Neuhaus из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Ярстейн Руне пострадал.
86'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
86'
Азар Торган наказан за толчок Платтенхардт Марвин
85'
Азар Торган нарушает правила. Лустенбергер Фабиан пострадал
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
85'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
85'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
84'
Кюисанс Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
84'
84'
Калу Саломон нанес удар чуть мимо. Близко!
83'
Зельке Дейви из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
83'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
82'
Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Зоммер Янн из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Калу Саломон из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Азар Торган
79'
78'
Плеа Алассан из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
78'
78'
Херрман Патрик мяч отрикошетил от ворот
78'
77'
Тактическая замена. Эльведи Нико уходит с поля и его заменяет Кюисанс Микаэль
77'
Шелбред Пер-Сильян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
76'
Судья сигнализирует, что Дилросун Джавайро из команды Герта поставил подножку. Пострадал Эльведи Нико
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
73'
Дилросун Джавайро сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Дуда Ондрей изменил счет на табло!
73'
Дилросун Джавайро из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
73'
73'
ШАНС! Это должен был быть гол. Штарк Никлас упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
72'
Груйич Марко получил травму и заменен. Шелбред Пер-Сильян выходит на поле.
72'
72'
Гинтер Маттиас наказан за толчок Ибишевич Ведад
71'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Груйич Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Груйич Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
Херрман Патрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
69'
Безумный фол. Херрман Патрик грубо играет против соперника. Пострадал Груйич Марко
67'
Херрман Патрик сделал результативную передачу.
67'
ГОООООЛ - Плеа Алассан Боруссия М забивает ударом головой
67'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный кросс...
66'
66'
Херрман Патрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Дуда Ондрей наказан за толчок Херрман Патрик
63'
Калу Саломон сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Ибишевич Ведад из команды Герта забил гол! Легко это для такого игрока, как Ибишевич Ведад
63'
63'
Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
63'
63'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 51582 болельщиков
62'
62'
61'
Florian Neuhaus из команды Боруссия М нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
61'
Азар Торган из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
61'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
59'
59'
Калу Саломон из команды Герта отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
58'
Херрман Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Груйич Марко мяч отрикошетил от ворот
57'
Florian Neuhaus наказан за толчок Дуда Ондрей
57'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
56'
Закария Денис из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Калу Саломон пострадал.
56'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
56'
Закария Денис получает желтую карточку за неспортивное поведение
55'
Закария Денис задерживает мяч рукой
55'
55'
Как он промахнулся? Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
54'
ШАНС! Плеа Алассан вышел один-на-один с голкипером...
54'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Плеа Алассан и Херрман Патрик из команды Боруссия М.
54'
53'
53'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
52'
Ибишевич Ведад не смог попасть в створ ударом издали
51'
Плеа Алассан из команды Боруссия М в офсайде
51'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
Florian Neuhaus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Судья сигнализирует, что Florian Neuhaus из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
48'
46'
46'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Florian Neuhaus
46'
Тактическая замена. Янчке Тони уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Команда Герта играла лучше в этом тайме.
46'
Судья сигнализирует, что Стробл Тобиас из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Ибишевич Ведад
46'
46'
Плеа Алассан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Ибишевич Ведад нанес удар головой, но Зоммер Янн спокойно отбил мяч.
45'
45'
Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
43'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
43'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
42'
Судья сигнализирует, что Ибишевич Ведад из команды Герта поставил подножку. Пострадал Стробл Тобиас
41'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
41'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
39'
Отличный пас сделал Дуда Ондрей из команды Герта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
39'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
38'
Хофманн Йонас мяч отрикошетил от ворот
38'
37'
Груйич Марко наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
37'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
37'
Зоммер Янн из команды Боруссия М сделал отличный сейв!
37'
Зоммер Янн отбил мяч на угловой после удара Груйич Марко из штрафной площади.
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Отличный командный гол!
34'
Дилросун Джавайро сделал результативную передачу.
34'
ГОООООЛ - Лазаро Валентино Герта забивает ударом головой
34'
Дилросун Джавайро из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
34'
34'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
32'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Платтенхардт Марвин сделал результативную передачу.
31'
ГОООООЛ - Ибишевич Ведад Герта забивает ударом головой
31'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает отличный кросс...
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
Команда Боруссия М забила мяч, хотя лучше играли соперники
29'
Г О О О О Л - Азар Торган из команды Боруссия М забивает с точки!
28'
Штарк Никлас получает желтую карточку за толчок соперника.
28'
ПЕНАЛЬТИ - Штарк Никлас из команды Герта привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Джонсон Фабиан.
28'
28'
27'
27'
Ибишевич Ведад нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лазаро Валентино из команды Герта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
27'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
25'
25'
25'
24'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
24'
Калу Саломон из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
23'
О, нет. Из многообещающей позиции Калу Саломон из команды Герта наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
23'
22'
Дилросун Джавайро из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
21'
Закария Денис наказан за толчок Дилросун Джавайро
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Дуда Ондрей наказан за толчок Закария Денис
19'
18'
Дуда Ондрей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
18'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Азар Торган
18'
Эльведи Нико наказан за толчок Дилросун Джавайро
17'
17'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Дуда Ондрей из команды Герта разыграл угловой с левого угла.
16'
Янчке Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
16'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Азар Торган из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Штарк Никлас пострадал.
15'
Азар Торган из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Азар Торган из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
14'
13'
13'
13'
11'
11'
Судья сигнализирует, что Ибишевич Ведад из команды Герта поставил подножку. Пострадал Янчке Тони
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Лазаро Валентино из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
8'
8'
7'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Опасность предотвращена - Гинтер Маттиас из команды Боруссия М вступил в отбор удачно
7'
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
5'
Какой промах! Дуда Ондрей имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
5'
4'
Хофманн Йонас ошибается в защите.
4'
4'
ШАНС! Азар Торган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
3'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Герта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Герта 4:2 Боруссия М
Герта
34.1% (60)
Ничья:
46.6% (82)
Боруссия М
19.3% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.3% (71)
2:1 Герта:
20.5% (36)
1:2 Боруссия М:
13.6% (24)
1:0 Герта:
9.7% (17)
2:2 Ничья:
4% (7)
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