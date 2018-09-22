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Стадион: Зрители: 51582
Герта
4:2
Конец матча
Боруссия М
0'
18' Желтая карточка
Дуда Ондрей
28' Желтая карточка
Штарк Никлас
0:1
29' Пенальти
Азар Торган
1:1
31' Гол
Ибишевич Ведад
2:1
34' Гол
Лазаро Валентино
56' Желтая карточка
Закария Денис
3:1
63' Гол
Ибишевич Ведад
3:2
67' Гол
Плеа Алассан
69' Желтая карточка
Херрман Патрик
4:2
73' Гол
Дуда Ондрей
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Герта заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
94'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Удар от ворот произведет Герта
94'
Кюисанс Микаэль из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
93'
Зельке Дейви наказан за толчок Стробл Тобиас
93'
Удар от ворот произведет Герта
93'
Азар Торган не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
92'
Игрок команды Герта произведет угловой слева.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Дилросун Джавайро нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Дилросун Джавайро нанес удар, мяч был парирован, но Зоммер Янн не удержал его в руках.
91'
Дилросун Джавайро из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
Дилросун Джавайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
90'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
90'
Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
Угловой
89'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой слева.
89'
Лустенбергер Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Florian Neuhaus из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
89'
Плеа Алассан из команды Боруссия М наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
88'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой слева.
88'
Florian Neuhaus из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Люккассен Деррик
Фол, нарушение
86'
Florian Neuhaus из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Ярстейн Руне пострадал.
86'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Азар Торган наказан за толчок Платтенхардт Марвин
Фол, нарушение
85'
Азар Торган нарушает правила. Лустенбергер Фабиан пострадал
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
85'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
85'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
84'
Кюисанс Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Дилросун Джавайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
84'
Калу Саломон нанес удар чуть мимо. Близко!
83'
Зельке Дейви из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Герта начинает контратаку
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
82'
Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Зоммер Янн из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Калу Саломон из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Азар Торган
79'
Дилросун Джавайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Плеа Алассан из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
78'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой слева.
78'
Херрман Патрик мяч отрикошетил от ворот
78'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Тактическая замена. Эльведи Нико уходит с поля и его заменяет Кюисанс Микаэль
77'
Шелбред Пер-Сильян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Дилросун Джавайро из команды Герта поставил подножку. Пострадал Эльведи Нико
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
Боруссия М контролирует мяч.
73'
Дилросун Джавайро сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Дуда Ондрей изменил счет на табло!
73'
Дилросун Джавайро из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
73'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
73'
ШАНС! Это должен был быть гол. Штарк Никлас упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
72'
Груйич Марко получил травму и заменен. Шелбред Пер-Сильян выходит на поле.
72'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Гинтер Маттиас наказан за толчок Ибишевич Ведад
71'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Груйич Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
70'
Груйич Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
69'
Херрман Патрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
69'
Безумный фол. Херрман Патрик грубо играет против соперника. Пострадал Груйич Марко
67'
Херрман Патрик сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГОООООЛ - Плеа Алассан Боруссия М забивает ударом головой
67'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный кросс...
66'
Удар от ворот произведет Герта
66'
Херрман Патрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
65'
Дуда Ондрей наказан за толчок Херрман Патрик
63'
Калу Саломон сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Ибишевич Ведад из команды Герта забил гол! Легко это для такого игрока, как Ибишевич Ведад
63'
Калу Саломон из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
63'
Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
63'
Герта начинает контратаку
63'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 51582 болельщиков
62'
Боруссия М контролирует мяч.
62'
Удар от ворот произведет Герта
61'
Florian Neuhaus из команды Боруссия М нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
Угловой
61'
Азар Торган из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
61'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
60'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
59'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
59'
Калу Саломон из команды Герта отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Херрман Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
58'
Груйич Марко мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
57'
Florian Neuhaus наказан за толчок Дуда Ондрей
57'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
56'
Закария Денис из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Калу Саломон пострадал.
56'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
56'
Закария Денис получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
55'
Закария Денис задерживает мяч рукой
55'
Удар от ворот произведет Герта
55'
Как он промахнулся? Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
54'
ШАНС! Плеа Алассан вышел один-на-один с голкипером...
54'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Плеа Алассан и Херрман Патрик из команды Боруссия М.
54'
Герта контролирует мяч.
53'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Боруссия М
52'
Ибишевич Ведад не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
51'
Плеа Алассан из команды Боруссия М в офсайде
51'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
Florian Neuhaus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Florian Neuhaus из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
48'
Герта контролирует мяч.
46'
Герта контролирует мяч.
46'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Florian Neuhaus
46'
Тактическая замена. Янчке Тони уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Команда Герта играла лучше в этом тайме.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Стробл Тобиас из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Ибишевич Ведад
46'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Плеа Алассан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Ибишевич Ведад нанес удар головой, но Зоммер Янн спокойно отбил мяч.
45'
Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
45'
Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
43'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
43'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Ибишевич Ведад из команды Герта поставил подножку. Пострадал Стробл Тобиас
41'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Боруссия М контролирует мяч.
39'
Отличный пас сделал Дуда Ондрей из команды Герта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
39'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
38'
Хофманн Йонас мяч отрикошетил от ворот
38'
Удар от ворот произведет Герта
37'
Груйич Марко наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
Угловой
37'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
37'
Зоммер Янн из команды Боруссия М сделал отличный сейв!
37'
Зоммер Янн отбил мяч на угловой после удара Груйич Марко из штрафной площади.
37'
Калу Саломон из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
36'
Боруссия М контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Отличный командный гол!
34'
Дилросун Джавайро сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГОООООЛ - Лазаро Валентино Герта забивает ударом головой
34'
Дилросун Джавайро из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
34'
Дилросун Джавайро из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
34'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
32'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Платтенхардт Марвин сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГОООООЛ - Ибишевич Ведад Герта забивает ударом головой
31'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает отличный кросс...
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
Команда Боруссия М забила мяч, хотя лучше играли соперники
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Азар Торган из команды Боруссия М забивает с точки!
Желтая карточка
28'
Штарк Никлас получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
28'
ПЕНАЛЬТИ - Штарк Никлас из команды Герта привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Джонсон Фабиан.
28'
Боруссия М контролирует мяч.
28'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Ибишевич Ведад нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лазаро Валентино из команды Герта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
27'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
26'
Герта контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
25'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
24'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
24'
Калу Саломон из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Боруссия М
23'
О, нет. Из многообещающей позиции Калу Саломон из команды Герта наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
23'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
22'
Дилросун Джавайро из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Герта контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Закария Денис наказан за толчок Дилросун Джавайро
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
19'
Дуда Ондрей наказан за толчок Закария Денис
19'
Боруссия М контролирует мяч.
Желтая карточка
18'
Дуда Ондрей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Азар Торган
Фол, нарушение
18'
Эльведи Нико наказан за толчок Дилросун Джавайро
17'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
17'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Угловой
17'
Дуда Ондрей из команды Герта разыграл угловой с левого угла.
16'
Янчке Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
16'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
15'
Азар Торган из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Штарк Никлас пострадал.
15'
Азар Торган из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Азар Торган из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
14'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Боруссия М контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Боруссия М
11'
Герта контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ибишевич Ведад из команды Герта поставил подножку. Пострадал Янчке Тони
10'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Лазаро Валентино из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
9'
Герта контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Герта
8'
Боруссия М контролирует мяч.
7'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Опасность предотвращена - Гинтер Маттиас из команды Боруссия М вступил в отбор удачно
7'
Дилросун Джавайро из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
7'
Герта начинает контратаку
6'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Удар от ворот произведет Боруссия М
5'
Какой промах! Дуда Ондрей имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
5'
Калу Саломон из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
4'
Хофманн Йонас ошибается в защите.
4'
Удар от ворот произведет Герта
4'
ШАНС! Азар Торган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
3'
Боруссия М контролирует мяч.
2'
Герта контролирует мяч.
2'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Герта начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Герта 4:2 Боруссия М
Герта
34.1% (60)
Ничья:
46.6% (82)
Боруссия М
19.3% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.3% (71)
Герта:
20.5% (36)
Боруссия М:
13.6% (24)
Герта:
9.7% (17)
Ничья:
4% (7)
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