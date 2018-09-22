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Стадион: Зрители: 38000
Нюрнберг
2:0
Конец матча
Ганновер 96
0'
14' Желтая карточка
Мисиджан Вирджил
18' Желтая карточка
Швеглер Пирмин
29' Красная карточка
Альборнос Миико
64' Желтая карточка
Петрак Ондржей
66' Желтая карточка
Лёвен Эдуард
1:0
76' Гол в свои ворота
Антон Вальдемар
2:0
77' Гол
Кнёлль Тёрлес
90'+5
Второй тайм
95'
Нюрнберг заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
94'
ШАНС! Кубо Юя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Нюрнберг контролирует мяч.
93'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
92'
Нюрнберг контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Хорошую попытку сделал Лёвен Эдуард. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
90'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг разыграл угловой с правого угла.
90'
Бакалорц Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
89'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
89'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Нюрнберг контролирует мяч.
87'
Нюрнберг контролирует мяч.
87'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
87'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
86'
Тактическая замена. Исхак Микаэль уходит с поля и его заменяет Эррас Патрик
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Ганновер 96 контролирует мяч.
84'
Ганновер 96 контролирует мяч.
84'
Ганновер 96 контролирует мяч.
83'
Тактическая замена. Швеглер Пирмин уходит с поля и его заменяет Элез Йосип
83'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг пасует в штрафную, но Эссер Михаэль выходит и ловит мяч.
82'
Нюрнберг контролирует мяч.
82'
Нюрнберг контролирует мяч.
81'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
80'
О, нет. Из многообещающей позиции Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
80'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Лёвен Эдуард наказан за толчок Бебу Ихлас
79'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Нюрнберг контролирует мяч.
77'
Исхак Микаэль сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Кнёлль Тёрлес изменил счет на табло!
77'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает навес прямо в штрафную.
77'
Нюрнберг начинает контратаку
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Антон Вальдемар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
76'
Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
76'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Беренс Ханно пробил чуть мимо штанги!
Угловой
76'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 38000 болельщиков
75'
Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Кубо Юя из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
74'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
73'
Тактическая замена. Мисиджан Вирджил уходит с поля и его заменяет Кнёлль Тёрлес
Угловой
73'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
72'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
72'
Ганновер 96 начинает контратаку
72'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
71'
Ляйбольд Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
71'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
69'
Кубо Юя из команды Нюрнберг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
68'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
68'
Фуллкруг Никлас возвращается на поле.
68'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
68'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Фуллкруг Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
66'
Лёвен Эдуард совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
66'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Фуллкруг Никлас пострадал.
66'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
66'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Тактическая замена. Фукс Александер уходит с поля и его заменяет Лёвен Эдуард
Желтая карточка
64'
Петрак Ондржей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
64'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Фуллкруг Никлас оказался на газоне.
63'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
63'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
62'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бредлов Фабиан из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
61'
Нюрнберг контролирует мяч.
61'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
61'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
60'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
60'
Фукс Александер из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Кубо Юя из команды Нюрнберг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
58'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Марграйттер Георг из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
Офсайд
55'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
54'
Плохо сыграл Петрак Ондржей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
Фуллкруг Никлас нанес удар, мяч был парирован, но Бредлов Фабиан не удержал его в руках.
54'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
53'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
53'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Кубо Юя наказан за толчок Антон Вальдемар
52'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Валентини Энрико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
Фол, нарушение
51'
Фукс Александер из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Швеглер Пирмин пострадал.
50'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
50'
Бебу Ихлас не смог попасть в створ ударом издали
49'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
48'
Мюль Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Ляйбольд Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
47'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Нюрнберг начинает контратаку
47'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Кубо Юя из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Антон Вальдемар
46'
Ганновер 96 делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
46'
Тактическая замена. Харагути Генки уходит с поля и его заменяет Бакалорц Марвин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
48'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
47'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 толкнул локтем оппонента. Это Мисиджан Вирджил заработал фол
44'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Ляйбольд Тим пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
42'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой слева.
42'
Корб Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Нюрнберг начинает контратаку
42'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Плохо сыграл Марграйттер Георг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
40'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Кубо Юя из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
38'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
38'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
37'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
37'
Мисиджан Вирджил имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
37'
Петрак Ондржей разрезает оборону соперника отличным пасом
36'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой слева.
35'
Хороший удар издали нанес Петрак Ондржей, но отличный сейв сделал Эссер Михаэль. Угловой.
35'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
32'
Ганновер 96 контролирует мяч.
32'
Ганновер 96 делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
31'
Тактическая замена. Вуд Бобби уходит с поля и его заменяет Корб Юлиан
Фол, нарушение
31'
Исхак Микаэль задерживает мяч рукой
31'
Ляйбольд Тим отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Альборнос Миико удален с поля!
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
28'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
ШАНС! Мисиджан Вирджил вышел один-на-один с голкипером...
27'
Антон Вальдемар ошибается в защите.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Описание гола
25'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
25'
Головой пробил Мисиджан Вирджил, но голкипер отбил его в поле!
25'
Фукс Александер из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
24'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
23'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
23'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
22'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
22'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Плохо сыграл Антон Вальдемар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
21'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Исхак Микаэль из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Валентини Энрико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Нюрнберг контролирует мяч.
18'
Нюрнберг совершает вбрасывание на половине поля противника
Желтая карточка
18'
Швеглер Пирмин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
18'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Ляйбольд Тим пострадал.
17'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Исхак Микаэль пострадал.
16'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Ганновер 96 контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
14'
Мисиджан Вирджил совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
14'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Вуд Бобби пострадал.
14'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
13'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
12'
Виммер Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Марграйттер Георг наказан за толчок Уолас Соуза
11'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
11'
Шанс! Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
10'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Фукс Александер из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
9'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
9'
Отличный пас сделал Валентини Энрико из команды Нюрнберг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
Нюрнберг контролирует мяч.
8'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Нюрнберг контролирует мяч.
Офсайд
7'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 в офсайде
6'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
6'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
6'
Фукс Александер из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Вуд Бобби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Хорошую попытку сделал Швеглер Пирмин. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
2'
Марграйттер Георг нанес удар головой, но Эссер Михаэль спокойно отбил мяч.
Угловой
2'
Кубо Юя из команды Нюрнберг подал угловой слева.
2'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Нюрнберг начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нюрнберг 2:0 Ганновер 96
Нюрнберг
35.4% (62)
Ничья:
48.6% (85)
Ганновер 96
16% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.3% (74)
Нюрнберг:
18.3% (32)
Нюрнберг:
13.7% (24)
Ганновер 96:
6.9% (12)
Ганновер 96:
5.1% (9)
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