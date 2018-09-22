Стадион: Max-Morlock-Stadion Зрители: 38000
2:0
Конец матча
14' Желтая карточкаМисиджан Вирджил
18' Желтая карточкаШвеглер Пирмин
29' Красная карточкаАльборнос Миико
64' Желтая карточкаПетрак Ондржей
66' Желтая карточкаЛёвен Эдуард
1:0
76' Гол в свои воротаАнтон Вальдемар
2:0
77' ГолКнёлль Тёрлес
Второй тайм
95'
Нюрнберг заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
94'
ШАНС! Кубо Юя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
93'
93'
Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Хорошую попытку сделал Лёвен Эдуард. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
90'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг разыграл угловой с правого угла.
90'
Бакалорц Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
89'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
89'
88'
87'
87'
87'
87'
86'
86'
86'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
86'
Тактическая замена. Исхак Микаэль уходит с поля и его заменяет Эррас Патрик
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
84'
84'
83'
Тактическая замена. Швеглер Пирмин уходит с поля и его заменяет Элез Йосип
83'
83'
Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг пасует в штрафную, но Эссер Михаэль выходит и ловит мяч.
82'
82'
81'
81'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
80'
О, нет. Из многообещающей позиции Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
80'
79'
Лёвен Эдуард наказан за толчок Бебу Ихлас
79'
79'
77'
Исхак Микаэль сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Кнёлль Тёрлес изменил счет на табло!
77'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает навес прямо в штрафную.
77'
76'
Г О О О О Л - Антон Вальдемар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
76'
Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
76'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Беренс Ханно пробил чуть мимо штанги!
76'
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 38000 болельщиков
75'
Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
74'
73'
Тактическая замена. Мисиджан Вирджил уходит с поля и его заменяет Кнёлль Тёрлес
73'
Фуллкруг Никлас наказан за толчок Марграйттер Георг
73'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
72'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
72'
Ганновер 96 начинает контратаку
72'
71'
Ляйбольд Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
71'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
69'
69'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
68'
68'
Фуллкруг Никлас возвращается на поле.
68'
68'
Матч возобновлен
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Фуллкруг Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Лёвен Эдуард совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
66'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Фуллкруг Никлас пострадал.
66'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
65'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Тактическая замена. Фукс Александер уходит с поля и его заменяет Лёвен Эдуард
64'
Петрак Ондржей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
64'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Фуллкруг Никлас оказался на газоне.
63'
63'
63'
62'
62'
62'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бредлов Фабиан из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
61'
61'
61'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
60'
60'
Фукс Александер из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
58'
57'
57'
56'
Судья сигнализирует, что Марграйттер Георг из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
55'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
54'
Плохо сыграл Петрак Ондржей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
Фуллкруг Никлас нанес удар, мяч был парирован, но Бредлов Фабиан не удержал его в руках.
54'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
53'
53'
Кубо Юя наказан за толчок Антон Вальдемар
52'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
52'
Судья сигнализирует, что Валентини Энрико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
51'
Фукс Александер из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Швеглер Пирмин пострадал.
50'
50'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
50'
Бебу Ихлас не смог попасть в створ ударом издали
49'
49'
49'
48'
48'
Мюль Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Ляйбольд Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
47'
47'
47'
46'
Судья сигнализирует, что Кубо Юя из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Антон Вальдемар
46'
Ганновер 96 делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
46'
Тактическая замена. Харагути Генки уходит с поля и его заменяет Бакалорц Марвин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
48'
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 толкнул локтем оппонента. Это Мисиджан Вирджил заработал фол
44'
43'
Ляйбольд Тим пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
42'
42'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой слева.
42'
Корб Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
42'
41'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
41'
Плохо сыграл Марграйттер Георг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
39'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
38'
38'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
37'
37'
37'
Мисиджан Вирджил имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
37'
Петрак Ондржей разрезает оборону соперника отличным пасом
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
35'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой слева.
35'
Хороший удар издали нанес Петрак Ондржей, но отличный сейв сделал Эссер Михаэль. Угловой.
35'
35'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Ганновер 96 делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
31'
Тактическая замена. Вуд Бобби уходит с поля и его заменяет Корб Юлиан
31'
Исхак Микаэль задерживает мяч рукой
31'
Ляйбольд Тим отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Альборнос Миико удален с поля!
29'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
28'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
ШАНС! Мисиджан Вирджил вышел один-на-один с голкипером...
27'
Антон Вальдемар ошибается в защите.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
25'
Головой пробил Мисиджан Вирджил, но голкипер отбил его в поле!
25'
Фукс Александер из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
23'
23'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
22'
22'
22'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Плохо сыграл Антон Вальдемар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
21'
21'
Судья сигнализирует, что Исхак Микаэль из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
20'
Судья сигнализирует, что Валентини Энрико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
19'
18'
Нюрнберг совершает вбрасывание на половине поля противника
18'
Швеглер Пирмин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
18'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Ляйбольд Тим пострадал.
17'
17'
17'
16'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Исхак Микаэль пострадал.
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Мисиджан Вирджил совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
14'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Вуд Бобби пострадал.
14'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
13'
13'
12'
Виммер Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
12'
Марграйттер Георг наказан за толчок Уолас Соуза
11'
11'
Шанс! Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
10'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Судья сигнализирует, что Фукс Александер из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
9'
9'
Отличный пас сделал Валентини Энрико из команды Нюрнберг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
8'
8'
7'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 в офсайде
6'
6'
6'
Фукс Александер из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Вуд Бобби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Хорошую попытку сделал Швеглер Пирмин. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
3'
3'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
2'
Марграйттер Георг нанес удар головой, но Эссер Михаэль спокойно отбил мяч.
2'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Судья сигнализирует, что Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Нюрнберг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нюрнберг 2:0 Ганновер 96
Нюрнберг
35.4% (62)
Ничья:
48.6% (85)
Ганновер 96
16% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.3% (74)
1:0 Нюрнберг:
18.3% (32)
2:1 Нюрнберг:
13.7% (24)
1:2 Ганновер 96:
6.9% (12)
0:1 Ганновер 96:
5.1% (9)
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