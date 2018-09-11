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Стадион:
Хоффенхайм
 
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Боруссия Д
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Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Боруссия Д

До начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 17 часов 17 минут.
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:
Прогнозы на матч Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм
18.5% (15)
Ничья:
22.2% (18)
Боруссия Д
59.3% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
43.2% (35)
Ничья:
16% (13)
Хоффенхайм:
14.8% (12)
Ничья:
6.2% (5)
Боруссия Д:
6.2% (5)
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