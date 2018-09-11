Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Боруссия Д

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Стадион: Райн-Неккар-Арена
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Хоффенхайм (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 19.09.2018 Шахтёр Донецк 2:2 Хоффенхайм ЛЧ
- 15.09.2018 Фортуна 2:1 Хоффенхайм Б
- 01.09.2018 Хоффенхайм 3:1 Фрайбург Б
- 24.08.2018 Бавария 3:1 Хоффенхайм Б
- 18.08.2018 Кайзерслаутерн 1:6 Хоффенхайм К
- 11.08.2018 Хоффенхайм 1:1 Эйбар ТМК
- 04.08.2018 Хоффенхайм 5:0 Кьево ТМК
- 28.07.2018 Хоффенхайм 8:2 Херенвен ТМК
- 22.07.2018 Хоффенхайм 3:0 КПР ТМК
- 21.07.2018 Хоффенхайм 2:2 КПР ТМК
- 13.07.2018 Хоффенхайм 3:0 Унтерахинг ТМК
- 12.05.2018 Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д Б
- 05.05.2018 Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Б
- 27.04.2018 Хоффенхайм 3:1 Ганновер 96 Б
- 21.04.2018 РБ Лейпциг 2:5 Хоффенхайм Б
- 14.04.2018 Хоффенхайм 2:0 Гамбург Б
- 08.04.2018 Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм Б
- 31.03.2018 Хоффенхайм 6:0 Кёльн Б
- 17.03.2018 Боруссия М 3:3 Хоффенхайм Б
- 10.03.2018 Хоффенхайм 3:0 Вольфсбург Б
Боруссия Д (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Б
- 06.09.2018 Оснабрюк 0:6 Боруссия Д ТМК
- 31.08.2018 Ганновер 96 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2018 Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Б
- 20.08.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Боруссия Д К
- 12.08.2018 Боруссия Д 1:0 Лацио ТМК
- 07.08.2018 Боруссия Д 1:3 Наполи ТМК
- 03.08.2018 Боруссия Д 1:1 Ренн ТМК
- 26.07.2018 Боруссия Д 2:2 Бенфика КЧ
- 22.07.2018 Ливерпуль 1:3 Боруссия Д КЧ
- 21.07.2018 Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д КЧ
- 13.07.2018 Аустрия Вена 0:1 Боруссия Д ТМК
- 23.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Боруссия Д ТМК
- 17.05.2018 Ванне-Айкель 1:4 Боруссия Д ТМК
- 17.05.2018 Вестфалия 04 1:0 Боруссия Д ТМК
- 14.05.2018 Цвиккау 4:4 Боруссия Д ТМК
- 12.05.2018 Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д Б
- 05.05.2018 Боруссия Д 1:2 Майнц Б
- 29.04.2018 Вердер 1:1 Боруссия Д Б
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Боруссия Д: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 12.05.2018 Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д Бундеслига
- 16.12.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 06.05.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 16.12.2016 Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Бундеслига
- 28.02.2016 Боруссия Д 3:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 23.09.2015 Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 02.05.2015 Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 07.04.2015 Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Кубок
- 05.12.2014 Боруссия Д 1:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 03.05.2014 Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Бундеслига
- 14.12.2013 Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Бундеслига
- 18.05.2013 Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм Бундеслига
- 16.12.2012 Хоффенхайм 1:3 Боруссия Д Бундеслига
- 28.01.2012 Боруссия Д 3:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 13.08.2011 Хоффенхайм 1:0 Боруссия Д Бундеслига
- 12.03.2011 Хоффенхайм 1:0 Боруссия Д Бундеслига
- 24.10.2010 Боруссия Д 1:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 18.04.2010 Боруссия Д 1:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 28.11.2009 Хоффенхайм 1:2 Боруссия Д Бундеслига
- 28.02.2009 Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Герта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Фортуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|18.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Боруссия ДДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 17 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм
18.5% (15)
Ничья:
22.2% (18)
Боруссия Д
59.3% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия Д:
43.2% (35)
1:1 Ничья:
16% (13)
2:1 Хоффенхайм:
14.8% (12)
2:2 Ничья:
6.2% (5)
0:1 Боруссия Д:
6.2% (5)
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