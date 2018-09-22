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Стадион: Зрители: 25000
Вольфсбург
1:3
Конец матча
Фрайбург
0'
0:1
7' Гол
Шаллаи Роланд
0:1
21' Не забитый пенальти
Петерсен Нильс
0:2
21' Гол
Петерсен Нильс
26' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
0:3
50' Гол
Франц Майк
1:3
61' Гол
Мехмеди Адмир
75' Желтая карточка
Хёфлер Николас
90' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
95'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
94'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Нидерлехнер Флориан пострадал.
Угловой
94'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
93'
Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Удар от ворот произведет Фрайбург
93'
Шанс! Камачо Начо из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
93'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
93'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Мехмеди Адмир нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Брекало Йосип
91'
Брекало Йосип пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
91'
Нидерлехнер Флориан получил желтую карточку от судьи
90'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Камачо Начо
90'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
90'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
89'
Вольфсбург нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
89'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
88'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
88'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Отличные скиллы показывает Брекало Йосип, обводя своих соперников
88'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Фрайбург
86'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
86'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
86'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает пас партнеру.
86'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука
85'
Хёфлер Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
85'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
84'
Тактическая замена. Арнольд Максимилиан уходит с поля и его заменяет Малли Юнус
84'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Отличные скиллы показывает Брекало Йосип, обводя своих соперников
83'
Фрайбург контролирует мяч.
83'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
82'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
81'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
81'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
81'
Гинчек Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
81'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
81'
Соперник делает почти голевой пас, но Кастельс Коэн из команды Вольфсбург начеку и спасает ситуацию.
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
80'
Должен был быть гол! Нидерлехнер Флориан имел отличный шанс, но Кастельс Коэн не дал голу состоятся!
80'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург делает пас партнеру.
80'
Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
80'
Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
80'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
79'
Вольфсбург контролирует мяч.
78'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
78'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, мяч был парирован, но Кастельс Коэн не удержал его в руках.
78'
Фрайбург начинает контратаку
78'
О, нет. Из многообещающей позиции Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
78'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
77'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург пасует в штрафную, но Шволов Александер выходит и ловит мяч.
Желтая карточка
75'
Хёфлер Николас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург играет слишком грубо. Мехмеди Адмир оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
75'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Нидерлехнер Флориан
74'
Линхарт Филипп из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
74'
Фрайбург начинает контратаку
Угловой
74'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
74'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
73'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Фрайбург начинает контратаку
72'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Терраццино Марко пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
71'
Фрайбург контролирует мяч.
70'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
70'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
69'
Гюнтер Кристиан наказан за толчок Мехмеди Адмир
69'
Удар от ворот произведет Фрайбург
69'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
69'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
68'
Тактическая замена. Герардт Янник уходит с поля и его заменяет Брекало Йосип
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кох Робин
68'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
67'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Линхарт Филипп
67'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Терраццино Марко из команды Фрайбург подал угловой справа.
66'
ШАНС! Терраццино Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Терраццино Марко из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
66'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург играет слишком грубо. Кнохе Робин оказался на газоне.
65'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
65'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
64'
Гюнтер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
64'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой слева.
64'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
63'
Герардт Янник из команды Вольфсбург в офсайде
62'
Вольфсбург контролирует мяч.
Офсайд
62'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
61'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Мехмеди Адмир изменил счет на табло!
61'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
61'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
60'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
59'
Вольфсбург контролирует мяч.
59'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Удар от ворот произведет Фрайбург
58'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
57'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Гинчек Даниэль наказан за толчок Гульде Мануэль
56'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
56'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
56'
Мехмеди Адмир мяч отрикошетил от ворот
56'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
56'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Вегхорст Ваут
55'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
Фол, нарушение
54'
Камачо Начо наказан за толчок Терраццино Марко
54'
Вольфсбург контролирует мяч.
53'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Вольфсбург контролирует мяч.
51'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Вальдшмидт Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Франц Майк изменил счет на табло!
50'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург пасует в штрафную, но Кастельс Коэн выходит и ловит мяч.
50'
Франц Майк нанес удар, мяч был парирован, но Кастельс Коэн не удержал его в руках.
50'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
50'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Гинчек Даниэль нанес удар головой, но Шволов Александер спокойно отбил мяч.
49'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
49'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Камачо Начо пострадал.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Терраццино Марко
47'
Удар от ворот произведет Фрайбург
46'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Тактическая замена. Штеффен Ренато уходит с поля и его заменяет Гинчек Даниэль
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
48'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Вольфсбург контролирует мяч.
47'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Удар от ворот произведет Фрайбург
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
45'
Кох Робин не смог попасть в створ ударом издали
45'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
45'
Терраццино Марко из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
44'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Фрайбург
44'
Хайнц Доминик ошибается в защите.
43'
Удар от ворот произведет Фрайбург
43'
Руссийон Жером нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
43'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Фрайбург
41'
Шаллаи Роланд получил травму и заменен. Вальдшмидт Лука выходит на поле.
41'
Шанс! Кнохе Робин из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
41'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
Угловой
41'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
40'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
40'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
40'
Плохо сыграл Гульде Мануэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
39'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
39'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Шаллаи Роланд получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Шаллаи Роланд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
37'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
37'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
37'
Фрайбург контролирует мяч.
36'
Вольфсбург контролирует мяч.
35'
Удар от ворот произведет Фрайбург
35'
Герардт Янник из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
34'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Вольфсбург контролирует мяч.
34'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
34'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Терраццино Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
32'
Арнольд Максимилиан пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
32'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
32'
Арнольд Максимилиан наказан за толчок Кох Робин
31'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
30'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
30'
Фрайбург начинает контратаку
30'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
30'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
30'
Виллиам Фуртадо пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
28'
Вольфсбург контролирует мяч.
28'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Фрайбург начинает контратаку
28'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
27'
Вольфсбург контролирует мяч.
27'
Вольфсбург контролирует мяч.
Желтая карточка
26'
Шаллаи Роланд получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Шаллаи Роланд наказан за толчок Штеффен Ренато
26'
Камачо Начо нанес удар головой, но Шволов Александер спокойно отбил мяч.
25'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
25'
Арнольд Максимилиан нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
25'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург играет слишком грубо. Виллиам Фуртадо оказался на газоне.
24'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург играет слишком грубо. Штеффен Ренато оказался на газоне.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Терраццино Марко из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
23'
Герардт Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Гюнтер Кристиан наказан за толчок Штеффен Ренато
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Петерсен Нильс из команды Фрайбург забивает головой!
Описание гола
21'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Петерсен Нильс взялся за удар, но Кастельс Коэн заблокировал его!
Фол, нарушение
21'
ПЕНАЛЬТИ - Штеффен Ренато из команды Вольфсбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Шаллаи Роланд.
20'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
20'
Камачо Начо нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
20'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
20'
Брукс Джон из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
19'
Вольфсбург контролирует мяч.
19'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Гюнтер Кристиан пострадал.
18'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Вольфсбург контролирует мяч.
17'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Вольфсбург начинает контратаку
Угловой
17'
Терраццино Марко из команды Фрайбург подал угловой справа.
16'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Фрайбург
15'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
14'
Удар от ворот произведет Фрайбург
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Петерсен Нильс из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Камачо Начо
13'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Вольфсбург контролирует мяч.
12'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Штеффен Ренато из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
11'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Фрайбург
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Шанс! Брукс Джон из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
Угловой
10'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
10'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Вольфсбург контролирует мяч.
9'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
9'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Кюблер Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГОООООЛ - Шаллаи Роланд Фрайбург забивает ударом головой
7'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает отличный кросс...
7'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Виллиам Фуртадо пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
6'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Офсайд
5'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
4'
Вольфсбург контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Фрайбург
3'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
2'
Вольфсбург контролирует мяч.
2'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Франц Майк оказался на газоне.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:3 Фрайбург
Вольфсбург
90.6% (155)
Ничья:
7.6% (13)
Фрайбург
1.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Вольфсбург:
40.4% (69)
Вольфсбург:
20.5% (35)
Вольфсбург:
17% (29)
Вольфсбург:
6.4% (11)
Ничья:
4.1% (7)
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