Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 25000
1:3
Конец матча
0:1
7' ГолШаллаи Роланд
0:1
21' Не забитый пенальтиПетерсен Нильс
0:2
21' ГолПетерсен Нильс
26' Желтая карточкаШаллаи Роланд
0:3
50' ГолФранц Майк
1:3
61' ГолМехмеди Адмир
75' Желтая карточкаХёфлер Николас
90' Желтая карточкаНидерлехнер Флориан
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
95'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
94'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Нидерлехнер Флориан пострадал.
94'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
93'
Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
93'
Шанс! Камачо Начо из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
93'
93'
92'
92'
Мехмеди Адмир нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
91'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Брекало Йосип
91'
Брекало Йосип пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Нидерлехнер Флориан получил желтую карточку от судьи
90'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
90'
Судья сигнализирует, что Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Камачо Начо
90'
90'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
90'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
89'
Вольфсбург нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
89'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
89'
88'
88'
88'
88'
Отличные скиллы показывает Брекало Йосип, обводя своих соперников
88'
87'
86'
86'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
86'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает пас партнеру.
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
85'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука
85'
Хёфлер Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
85'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
84'
Тактическая замена. Арнольд Максимилиан уходит с поля и его заменяет Малли Юнус
84'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Отличные скиллы показывает Брекало Йосип, обводя своих соперников
83'
83'
82'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
82'
81'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
81'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
81'
Гинчек Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
81'
Соперник делает почти голевой пас, но Кастельс Коэн из команды Вольфсбург начеку и спасает ситуацию.
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
80'
Должен был быть гол! Нидерлехнер Флориан имел отличный шанс, но Кастельс Коэн не дал голу состоятся!
80'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург делает пас партнеру.
80'
Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
80'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
79'
78'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
78'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, мяч был парирован, но Кастельс Коэн не удержал его в руках.
78'
78'
О, нет. Из многообещающей позиции Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
78'
77'
77'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург пасует в штрафную, но Шволов Александер выходит и ловит мяч.
75'
Хёфлер Николас получил желтую карточку от судьи
75'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург играет слишком грубо. Мехмеди Адмир оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
75'
75'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Нидерлехнер Флориан
74'
Линхарт Филипп из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
74'
74'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
74'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
73'
73'
73'
72'
72'
71'
Терраццино Марко пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
71'
70'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
70'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
69'
Гюнтер Кристиан наказан за толчок Мехмеди Адмир
69'
69'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
69'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
68'
Тактическая замена. Герардт Янник уходит с поля и его заменяет Брекало Йосип
68'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кох Робин
68'
68'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
67'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Линхарт Филипп
67'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Терраццино Марко из команды Фрайбург подал угловой справа.
66'
ШАНС! Терраццино Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Терраццино Марко из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
66'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург играет слишком грубо. Кнохе Робин оказался на газоне.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
65'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
64'
Гюнтер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
64'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой слева.
64'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
63'
Герардт Янник из команды Вольфсбург в офсайде
62'
62'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
61'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Мехмеди Адмир изменил счет на табло!
61'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
61'
60'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
60'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
59'
59'
59'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
58'
57'
57'
Гинчек Даниэль наказан за толчок Гульде Мануэль
56'
56'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
56'
Мехмеди Адмир мяч отрикошетил от ворот
56'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
55'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Вегхорст Ваут
55'
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
54'
Камачо Начо наказан за толчок Терраццино Марко
54'
53'
53'
Вальдшмидт Лука наказан за толчок Арнольд Максимилиан
52'
51'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Вальдшмидт Лука сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Франц Майк изменил счет на табло!
50'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург пасует в штрафную, но Кастельс Коэн выходит и ловит мяч.
50'
Франц Майк нанес удар, мяч был парирован, но Кастельс Коэн не удержал его в руках.
50'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
50'
49'
Гинчек Даниэль нанес удар головой, но Шволов Александер спокойно отбил мяч.
49'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
49'
48'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Камачо Начо пострадал.
47'
Судья сигнализирует, что Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Терраццино Марко
47'
46'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Тактическая замена. Штеффен Ренато уходит с поля и его заменяет Гинчек Даниэль
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
48'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
45'
Кох Робин не смог попасть в створ ударом издали
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
45'
Терраццино Марко из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
44'
44'
44'
Хайнц Доминик ошибается в защите.
43'
43'
Руссийон Жером нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
43'
42'
41'
41'
Шаллаи Роланд получил травму и заменен. Вальдшмидт Лука выходит на поле.
41'
Шанс! Кнохе Робин из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
41'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
41'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
40'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
40'
40'
Плохо сыграл Гульде Мануэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
39'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Матч возобновлен
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Шаллаи Роланд получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Шаллаи Роланд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
37'
37'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
37'
36'
35'
35'
Герардт Янник из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
34'
34'
34'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
34'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Терраццино Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
32'
Арнольд Максимилиан пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
32'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Арнольд Максимилиан наказан за толчок Кох Робин
31'
31'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
30'
30'
30'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
30'
Виллиам Фуртадо пробил со штрафного прямо в стенку
29'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
28'
28'
28'
28'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
27'
27'
26'
Шаллаи Роланд получил желтую карточку от судьи
26'
Шаллаи Роланд наказан за толчок Штеффен Ренато
26'
Камачо Начо нанес удар головой, но Шволов Александер спокойно отбил мяч.
25'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
25'
Арнольд Максимилиан нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург играет слишком грубо. Виллиам Фуртадо оказался на газоне.
24'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
24'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург играет слишком грубо. Штеффен Ренато оказался на газоне.
24'
Судья сигнализирует, что Терраццино Марко из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
23'
Герардт Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Гюнтер Кристиан наказан за толчок Штеффен Ренато
21'
Г О О О О Л - Петерсен Нильс из команды Фрайбург забивает головой!
21'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Петерсен Нильс взялся за удар, но Кастельс Коэн заблокировал его!
21'
ПЕНАЛЬТИ - Штеффен Ренато из команды Вольфсбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Шаллаи Роланд.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
20'
Камачо Начо нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
20'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
20'
Брукс Джон из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
19'
19'
18'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Гюнтер Кристиан пострадал.
18'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
17'
17'
Вольфсбург начинает контратаку
17'
Терраццино Марко из команды Фрайбург подал угловой справа.
16'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
16'
15'
15'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
14'
14'
Судья сигнализирует, что Петерсен Нильс из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Камачо Начо
13'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
12'
12'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Судья сигнализирует, что Штеффен Ренато из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Шанс! Брукс Джон из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
10'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
10'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
9'
7'
Кюблер Лукас сделал результативную передачу.
7'
ГОООООЛ - Шаллаи Роланд Фрайбург забивает ударом головой
7'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает отличный кросс...
7'
7'
6'
Виллиам Фуртадо пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
6'
6'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
4'
4'
3'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
2'
2'
2'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Франц Майк оказался на газоне.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:3 Фрайбург
Вольфсбург
90.6% (155)
Ничья:
7.6% (13)
Фрайбург
1.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вольфсбург:
40.4% (69)
1:0 Вольфсбург:
20.5% (35)
2:0 Вольфсбург:
17% (29)
3:1 Вольфсбург:
6.4% (11)
1:1 Ничья:
4.1% (7)
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