Стадион: ВВК Арена Зрители: 25000
5' Желтая карточкаБайер Даниэль
0:1
34' ГолКрузе Макс
0:2
36' ГолЭггештайн Максимилиан
39' Желтая карточкаХан Андре
1:2
45' ГолКу Джачхоль
2:2
47' ГолМакс Филипп
2:3
75' ГолКлассен Дэви
90' Желтая карточкаХарник Мартин
90' Желтая карточкаПавленка Иржи
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Вердер вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
95'
95'
Отличный пас сделал Каиби Франциско из команды Аугсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
95'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
94'
Каиби Франциско делает скидку назад вдоль ворот
94'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер играет слишком грубо. Каиби Франциско оказался на газоне.
93'
Вердер начинает контратаку
93'
Судье надоело, что Павленка Иржи тянет время и он наказал его горчичником
92'
Кордова Серхио из команды Аугсбург в офсайде
92'
92'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
91'
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
Харник Мартин получил желтую карточку от судьи
90'
Безумный фол. Харник Мартин грубо играет против соперника. Пострадал Байер Даниэль
89'
89'
89'
ШАНС! Гоувелеув Джеффри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
ШАНС! Это должен был быть гол. Грегорич Михаэль упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
88'
88'
87'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
87'
Тактическая замена. Крузе Макс уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
86'
86'
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
Каиби Франциско из команды Аугсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
84'
Кордова Серхио из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
83'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Мёхвальд Кевин
82'
Кордова Серхио из команды Аугсбург в офсайде
82'
82'
Отличный пас сделал Крузе Макс из команды Вердер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
81'
81'
Тактическая замена. Хедира Рани уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
80'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гоувелеув Джеффри
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Кайнц Флориан возвращается на поле.
80'
80'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
80'
Матч возобновлен
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Кайнц Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
Кайнц Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Баргфреде Филипп из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Байер Даниэль пострадал.
77'
77'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
77'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
75'
Г О О О О Л - Классен Дэви первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
75'
Голкипер мог бы сыграть и получше
75'
75'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Эггештайн Максимилиан не пострадал и надо продолжать игру!
74'
Судья сигнализирует, что Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
73'
72'
72'
72'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
72'
Моравек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
72'
Хедира Рани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
71'
71'
Харник Мартин из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Харник Мартин из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
69'
69'
69'
Тактическая замена. Писарро Клаудио уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
68'
68'
67'
67'
Матч возобновлен
67'
Ку Джачхоль получил травму и заменен. Моравек Ян выходит на поле.
66'
Ку Джачхоль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
64'
64'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
64'
63'
62'
62'
Как он промахнулся? Ку Джачхоль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
62'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Байер Даниэль из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
61'
Гоувелеув Джеффри не смог попасть в створ ударом издали
61'
Каиби Франциско из команды Аугсбург играет слишком грубо. Баргфреде Филипп оказался на газоне.
61'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
59'
59'
58'
58'
Хорошую попытку сделал Гебреселассие Теодор. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Плохо сыграл Ку Джачхоль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
57'
Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
55'
Какой промах! Писарро Клаудио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
54'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
54'
54'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
53'
53'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
52'
Хорошую попытку сделал Хан Андре. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
52'
52'
Гифер Фабиан взял и забрал мяч на выходе
51'
Крузе Макс пробует нанести удар издали, но Гифер Фабиан держит все под контролем
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
49'
Матч возобновлен
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Судья сигнализирует, что Писарро Клаудио из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
48'
48'
Байер Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
48'
47'
Хан Андре сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Макс Филипп классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
46'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
48'
Каиби Франциско сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Ку Джачхоль классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
48'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
47'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
47'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
46'
Хан Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Каиби Франциско наказан за толчок Аугустинссон Людвиг
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Безумный фол. Писарро Клаудио грубо играет против соперника. Пострадал Грегорич Михаэль
44'
43'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
42'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер играет слишком грубо. Каиби Франциско оказался на газоне.
42'
41'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Каиби Франциско
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
40'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Хан Андре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
39'
Судья свистит. Хан Андре атаковал сзади соперника. Это Аугустинссон Людвиг заработал своей команде штрафной
38'
Классен Дэви наказан за толчок Ку Джачхоль
38'
Байер Даниэль пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
36'
Отличный гол забил Эггештайн Максимилиан
36'
Писарро Клаудио сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Эггештайн Максимилиан из команды Вердер переиграл вратаря дальним ударом!
36'
Писарро Клаудио из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
34'
Кайнц Флориан сделал результативную передачу.
34'
ГОООООЛ - Крузе Макс Вердер забивает ударом головой
34'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает отличный кросс...
34'
34'
34'
Кайнц Флориан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Отличные скиллы показывает Кайнц Флориан, обводя своих соперников
33'
32'
32'
Макс Филипп из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
Классен Дэви задерживает мяч рукой
31'
Судья свистит. Гоувелеув Джеффри атаковал сзади соперника. Это Кайнц Флориан заработал своей команде штрафной
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Крузе Макс пробует нанести удар издали, но Гифер Фабиан держит все под контролем
30'
29'
29'
29'
28'
Макс Филипп из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
28'
28'
Хорошую попытку сделал Писарро Клаудио. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
27'
27'
27'
Хороший удар издали нанес Ку Джачхоль, но отличный сейв сделал Павленка Иржи. Угловой.
26'
26'
Писарро Клаудио наказан за толчок Ку Джачхоль
25'
Хедира Рани из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Писарро Клаудио пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
24'
24'
24'
24'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Хедира Рани наказан за толчок Кайнц Флориан
22'
22'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
22'
После штрафного удара,который нанес Грегорич Михаэль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
21'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Хан Андре пострадал.
21'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Хан Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург в офсайде
19'
19'
Грегорич Михаэль нанес удар чуть мимо. Близко!
19'
Аугсбург начинает контратаку
19'
19'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Гоувелеув Джеффри нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
18'
17'
17'
Писарро Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
16'
Хедира Рани мяч отрикошетил от ворот
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Писарро Клаудио наказан за толчок Хедира Рани
14'
14'
Гифер Фабиан взял и забрал мяч на выходе
13'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
13'
13'
12'
12'
12'
12'
Классен Дэви не смог попасть в створ ударом издали
11'
11'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Крузе Макс мяч отрикошетил от ворот
10'
Вердер начинает контратаку
10'
10'
9'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Грегорич Михаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
8'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
8'
7'
6'
6'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
5'
Рефери не любит споров - именно за это Байер Даниэль сейчас получил желтую
5'
Хедира Рани из команды Аугсбург играет слишком грубо. Писарро Клаудио оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
4'
Рихтер Марко из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
4'
3'
3'
3'
3'
2'
2'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Гоувелеув Джеффри наказан за толчок Кайнц Флориан
2'
1'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Аугсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аугсбург 2:3 Вердер
Аугсбург
35.5% (61)
Ничья:
47.1% (81)
Вердер
17.4% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.3% (71)
2:1 Аугсбург:
19.2% (33)
1:2 Вердер:
13.4% (23)
1:0 Аугсбург:
11% (19)
2:2 Ничья:
4.7% (8)
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