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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 25000
Аугсбург
2:3
Конец матча
Вердер
0'
5' Желтая карточка
Байер Даниэль
0:1
34' Гол
Крузе Макс
0:2
36' Гол
Эггештайн Максимилиан
39' Желтая карточка
Хан Андре
1:2
45' Гол
Ку Джачхоль
2:2
47' Гол
Макс Филипп
2:3
75' Гол
Классен Дэви
90' Желтая карточка
Харник Мартин
90' Желтая карточка
Павленка Иржи
90'+6
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Вердер вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
95'
Удар от ворот произведет Вердер
95'
Отличный пас сделал Каиби Франциско из команды Аугсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
95'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
94'
Каиби Франциско делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
94'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер играет слишком грубо. Каиби Франциско оказался на газоне.
93'
Вердер начинает контратаку
Желтая карточка
93'
Судье надоело, что Павленка Иржи тянет время и он наказал его горчичником
Офсайд
92'
Кордова Серхио из команды Аугсбург в офсайде
92'
Удар от ворот произведет Аугсбург
Угловой
92'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
91'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
90'
Харник Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Безумный фол. Харник Мартин грубо играет против соперника. Пострадал Байер Даниэль
89'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Удар от ворот произведет Вердер
89'
ШАНС! Гоувелеув Джеффри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
ШАНС! Это должен был быть гол. Грегорич Михаэль упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
Угловой
88'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
88'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
87'
Тактическая замена. Крузе Макс уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
86'
Удар от ворот произведет Вердер
86'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Удар от ворот произведет Вердер
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
Каиби Франциско из команды Аугсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
84'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
84'
Кордова Серхио из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Мёхвальд Кевин
Офсайд
82'
Кордова Серхио из команды Аугсбург в офсайде
82'
Удар от ворот произведет Аугсбург
82'
Отличный пас сделал Крузе Макс из команды Вердер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
81'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Хедира Рани уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гоувелеув Джеффри
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Травма, повреждение
80'
Кайнц Флориан возвращается на поле.
80'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Кайнц Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
79'
Кайнц Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
78'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Баргфреде Филипп из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Байер Даниэль пострадал.
77'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
77'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
77'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Классен Дэви первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
75'
Голкипер мог бы сыграть и получше
75'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Эггештайн Максимилиан не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
73'
Вердер контролирует мяч.
72'
Удар от ворот произведет Аугсбург
72'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
72'
Моравек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
72'
Хедира Рани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
71'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Харник Мартин из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Харник Мартин из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
70'
Аугсбург контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Тактическая замена. Писарро Клаудио уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
68'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Вердер
67'
Матч возобновлен
67'
Ку Джачхоль получил травму и заменен. Моравек Ян выходит на поле.
Травма, повреждение
66'
Ку Джачхоль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
64'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Вердер
62'
Как он промахнулся? Ку Джачхоль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
62'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Байер Даниэль из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Удар от ворот произведет Вердер
61'
Гоувелеув Джеффри не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
61'
Каиби Франциско из команды Аугсбург играет слишком грубо. Баргфреде Филипп оказался на газоне.
61'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Ку Джачхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
59'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
58'
Хорошую попытку сделал Гебреселассие Теодор. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Плохо сыграл Ку Джачхоль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
58'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
57'
Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
56'
Удар от ворот произведет Вердер
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Удар от ворот произведет Аугсбург
55'
Какой промах! Писарро Клаудио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
54'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
54'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
54'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
54'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
53'
Ку Джачхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
52'
Хорошую попытку сделал Хан Андре. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
52'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Гифер Фабиан взял и забрал мяч на выходе
51'
Крузе Макс пробует нанести удар издали, но Гифер Фабиан держит все под контролем
51'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Вердер контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Удар от ворот произведет Вердер
49'
Матч возобновлен
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Писарро Клаудио из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
48'
Удар от ворот произведет Вердер
48'
Байер Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
48'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Хан Андре сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Макс Филипп классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
47'
Хан Андре из команды Аугсбург делает отличный кросс...
46'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
48'
Каиби Франциско сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Ку Джачхоль классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
48'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
47'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
47'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Хан Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Писарро Клаудио грубо играет против соперника. Пострадал Грегорич Михаэль
44'
Аугсбург контролирует мяч.
Офсайд
43'
Хан Андре из команды Аугсбург в офсайде
43'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер играет слишком грубо. Каиби Франциско оказался на газоне.
42'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Каиби Франциско
41'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
40'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Хан Андре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Хан Андре атаковал сзади соперника. Это Аугустинссон Людвиг заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
38'
Классен Дэви наказан за толчок Ку Джачхоль
38'
Байер Даниэль пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
36'
Отличный гол забил Эггештайн Максимилиан
36'
Писарро Клаудио сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Эггештайн Максимилиан из команды Вердер переиграл вратаря дальним ударом!
36'
Писарро Клаудио из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
34'
Кайнц Флориан сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГОООООЛ - Крузе Макс Вердер забивает ударом головой
34'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает отличный кросс...
34'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Аугсбург
34'
Кайнц Флориан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Отличные скиллы показывает Кайнц Флориан, обводя своих соперников
33'
Вердер контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Вердер
32'
Макс Филипп из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
32'
Классен Дэви задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
31'
Судья свистит. Гоувелеув Джеффри атаковал сзади соперника. Это Кайнц Флориан заработал своей команде штрафной
30'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Крузе Макс пробует нанести удар издали, но Гифер Фабиан держит все под контролем
30'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
29'
Аугсбург контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет Вердер
28'
Макс Филипп из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Ку Джачхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Хан Андре из команды Аугсбург делает пас партнеру.
28'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Хорошую попытку сделал Писарро Клаудио. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
27'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
Угловой
27'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
27'
Хороший удар издали нанес Ку Джачхоль, но отличный сейв сделал Павленка Иржи. Угловой.
26'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Писарро Клаудио наказан за толчок Ку Джачхоль
Фол, нарушение
25'
Хедира Рани из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Писарро Клаудио пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
24'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Хедира Рани наказан за толчок Кайнц Флориан
22'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
22'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
22'
После штрафного удара,который нанес Грегорич Михаэль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
21'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Хан Андре пострадал.
21'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Хан Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
20'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург в офсайде
19'
Удар от ворот произведет Вердер
19'
Грегорич Михаэль нанес удар чуть мимо. Близко!
19'
Аугсбург начинает контратаку
19'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Гоувелеув Джеффри нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Хан Андре из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
18'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
18'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
17'
Писарро Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
16'
Хедира Рани мяч отрикошетил от ворот
16'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
15'
Писарро Клаудио наказан за толчок Хедира Рани
14'
Вердер контролирует мяч.
14'
Гифер Фабиан взял и забрал мяч на выходе
13'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
13'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Аугсбург контролирует мяч.
12'
Вердер контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Аугсбург
12'
Удар от ворот произведет Аугсбург
12'
Классен Дэви не смог попасть в створ ударом издали
11'
Вердер контролирует мяч.
11'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Крузе Макс мяч отрикошетил от ворот
10'
Вердер начинает контратаку
10'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
9'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Грегорич Михаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
8'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
8'
Аугсбург контролирует мяч.
7'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Аугсбург
6'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
5'
Рефери не любит споров - именно за это Байер Даниэль сейчас получил желтую
Фол, нарушение
5'
Хедира Рани из команды Аугсбург играет слишком грубо. Писарро Клаудио оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
Удар от ворот произведет Вердер
4'
Рихтер Марко из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
4'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Вердер контролирует мяч.
3'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
2'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
2'
Гоувелеув Джеффри наказан за толчок Кайнц Флориан
2'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
1'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
1'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Аугсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аугсбург 2:3 Вердер
Аугсбург
35.5% (61)
Ничья:
47.1% (81)
Вердер
17.4% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.3% (71)
Аугсбург:
19.2% (33)
Вердер:
13.4% (23)
Аугсбург:
11% (19)
Ничья:
4.7% (8)
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