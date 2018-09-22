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Стадион: Зрители: 4659
Эльфсборг
1:0
Конец матча
Эребру
0'
1:0
23' Гол
Обаси Чинеду
51' Желтая карточка
Michael Almebaeck
59' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
76' Желтая карточка
Скольд Виктор
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Эльфсборг делает замену. Лундевалль Симон уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Скольд Виктор получил желтую карточку от судьи
75'
Эребру делает замену. Мартин Лорентсон уходит с поля, а Michael Omoh выходит на его замену.
73'
Эльфсборг делает замену. Фрик Пер уходит с поля, а Густавссон Даниэль выходит на его замену.
66'
Эребру делает замену. Бертильссон Юхан уходит с поля, а Игбоананике Кеннеди выходит на его замену.
63'
Эльфсборг делает замену. Холмен Самуэль уходит с поля, а Алекс Диер выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Микаэль Альмебек получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Эребру делает замену. Бьёрнквист Даниэль уходит с поля, а Ринг Себастьян выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Обаси Чинеду бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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