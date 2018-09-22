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Стадион: Boraas Arena Зрители: 4659
1:0
23' ГолОбаси Чинеду
51' Желтая карточкаMichael Almebaeck
59' Желтая карточкаДрешевич Ибрахим
76' Желтая карточкаСкольд Виктор
|
23'
1:0
59'
76'
Состав команд
13
Кайб
Рами
17
Фрик
Пер
34
Обаси
Чинеду
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 27 Хольст Фредерик Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 17 Фрик Пер Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 34 Обаси Чинеду Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Эребру 3-4-3
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 3 Viktor Tranberg Защитник
- 2 Бьёрнквист Даниэль Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 22 Гранлунд Альбин Полузащитник
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 7 Бертильссон Юхан Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Ринг Себастьян Защитник
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- 29 Michael Omoh Нападающий
- 45 Rodin Deprem
- 21 Simon Amin
- 5 Fabio Sousa
- 30 Mathias Karlsson
- Главный тренер: Axel Kjaell
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 16.09.2018 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Мутала 0:4 Эльфсборг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг А
- 29.06.2018 Хельсингёр 1:2 Эльфсборг ТМК
- 21.06.2018 Хеккен 1:2 Эльфсборг ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
- 24.05.2018 Далкурд 1:4 Эльфсборг А
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
- 14.05.2018 Хеккен 5:0 Эльфсборг А
- 06.05.2018 Эльфсборг 0:0 АИК А
- 29.04.2018 Сундсвалль 2:1 Эльфсборг А
- 23.04.2018 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
Эребру (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 15.09.2018 Эребру 2:1 Сундсвалль А
- 01.09.2018 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 27.08.2018 Кальмар 0:1 Эребру А
- 23.08.2018 Акрополис 1:2 Эребру К
- 20.08.2018 Хаммарбю 2:0 Эребру А
- 11.08.2018 Эребру 0:1 Броммапойкарна А
- 05.08.2018 Эребру 1:2 Хеккен А
- 29.07.2018 Хеккен 1:1 Эребру А
- 21.07.2018 Эребру 1:2 Мальмё А
- 14.07.2018 Гётеборг 2:0 Эребру А
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг А
- 30.06.2018 IFK Askersund 3:8 Эребру ТМК
- 26.06.2018 Эребру 2:0 Сундсвалль ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
- 27.05.2018 Броммапойкарна 0:0 Эребру А
- 22.05.2018 Эребру 2:1 Кальмар А
- 17.05.2018 Юргорден 2:0 Эребру А
- 13.05.2018 Эребру 1:2 Хаммарбю А
- 07.05.2018 Сириус 2:4 Эребру А
- 30.04.2018 Эребру 3:2 Далкурд А
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Эребру: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 05.08.2017 Эребру 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 06.11.2016 Эльфсборг 2:1 Эребру Аллсвенскан
- 03.07.2016 Эльфсборг 1:1 Эребру Товарищеские матчи. Клубы
- 15.05.2016 Эребру 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 21.09.2015 Эребру 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 31.05.2015 Эльфсборг 2:2 Эребру Аллсвенскан
- 22.03.2015 Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок Швеции
- 22.03.2015 Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок
- 05.10.2014 Эребру 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 24.05.2014 Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 30.09.2012 Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 23.04.2012 Эребру 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 24.03.2012 Эльфсборг 2:2 Эребру Товарищеские матчи. Сборные
- 10.07.2011 Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 03.07.2011 Эребру 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 26.07.2010 Эребру 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 18.07.2010 Эльфсборг 3:3 Эребру Аллсвенскан
- 23.08.2009 Эльфсборг 2:1 Эребру Аллсвенскан
Эльфсборг
Эребру
-
2 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|21
|14
|6
|1
|38 - 13
|48
|2.
|Хаммарбю
|21
|13
|5
|3
|41 - 24
|44
|3.
|Норрчёпинг
|0:0
|22
|12
|7
|3
|33 - 19
|43
|4.
|Мальмё
|21
|12
|4
|5
|39 - 23
|40
|5.
|Эстерсунд
|22
|11
|3
|8
|36 - 27
|36
|6.
|Сундсвалль
|22
|10
|5
|7
|40 - 27
|35
|7.
|Юргорден
|22
|10
|5
|7
|32 - 25
|35
|8.
|Хеккен
|21
|10
|4
|7
|39 - 21
|34
|9.
|Эребру
|22
|8
|5
|9
|25 - 27
|29
|10.
|Кальмар
|21
|8
|4
|9
|21 - 21
|28
|11.
|Гётеборг
|21
|7
|3
|11
|29 - 34
|24
|12.
|Эльфсборг
|22
|5
|7
|10
|21 - 28
|22
|13.
|Броммапойкарна
|22
|6
|1
|15
|14 - 48
|19
|14.
|Сириус
|22
|5
|3
|14
|24 - 51
|18
|15.
|Далкурд
|0:0
|22
|3
|6
|13
|26 - 41
|15
|16.
|Треллеборг
|22
|3
|4
|15
|18 - 47
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Эльфсборг делает замену. Лундевалль Симон уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
76'
Скольд Виктор получил желтую карточку от судьи
75'
Эребру делает замену. Мартин Лорентсон уходит с поля, а Michael Omoh выходит на его замену.
73'
Эльфсборг делает замену. Фрик Пер уходит с поля, а Густавссон Даниэль выходит на его замену.
66'
Эребру делает замену. Бертильссон Юхан уходит с поля, а Игбоананике Кеннеди выходит на его замену.
63'
Эльфсборг делает замену. Холмен Самуэль уходит с поля, а Алекс Диер выходит на его замену.
59'
Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи
51'
Микаэль Альмебек получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Эребру делает замену. Бьёрнквист Даниэль уходит с поля, а Ринг Себастьян выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Обаси Чинеду бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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