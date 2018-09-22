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  5. Премьер-лига
Стадион:
Кристал Пэлас
0:0
Конец матча
Ньюкасл
0'
36' Желтая карточка
Йедлин Деандре
51' Желтая карточка
Томкинс Джеймс
90'+4
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
94'
Сорлот Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
94'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Диаме Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Ньюкасл контролирует мяч.
Офсайд
92'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас в офсайде
92'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Таунсенд Андрос и Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
89'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
89'
ШАНС! Заха Уилфрид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
87'
Кенеди Роберт наказан за толчок Заха Уилфрид
Фол, нарушение
86'
Сорлот Александр наказан за толчок Диаме Мохамед
86'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Угловой
84'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с правого угла.
84'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
Угловой
84'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
84'
Должен был быть гол! Таунсенд Андрос имел отличный шанс, но Дубравка Мартин не дал голу состоятся!
84'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
82'
Какой промах! Сахо Мамаду имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
82'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
82'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
81'
Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Матч возобновлен
81'
Тактическая замена. Перес Айосе уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
80'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
80'
Миливоевич Лука наказан за толчок Перес Айосе
79'
Ван Анхольт Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Плохо сыграл Фернандес Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
79'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Ньюкасл контролирует мяч.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Йедлин Деандре
77'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
77'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Атсу Кристиан пробует нанести удар издали, но Хенесси Уэйн держит все под контролем
75'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
75'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
74'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Ритчи Мэтт уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
72'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
72'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
71'
Тактическая замена. Айю Джордан уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
71'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Заха Уилфрид и Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас.
71'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
69'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
69'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
68'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
67'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Фернандес Федерико оказался на газоне.
67'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
65'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
65'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
64'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
63'
Тактическая замена. Куйяте Шейку уходит с поля и его заменяет Мейер Максимилиан
63'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
63'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Таунсенд Андрос и Айю Джордан из команды Кристал Пэлас.
62'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
61'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
60'
Таунсенд Андрос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Ньюкасл контролирует мяч.
58'
Хорошую попытку сделал Хоселу Санмартин. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
57'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
56'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
53'
Перес Айосе возвращается на поле.
53'
Хоселу Санмартин бьет ножницами в створ ворот, но Хенесси Уэйн не дал случится отличному голу!
53'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
53'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Перес Айосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
51'
Перес Айосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
51'
Томкинс Джеймс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Безумный фол. Томкинс Джеймс грубо играет против соперника. Пострадал Перес Айосе
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Соперник делает почти голевой пас, но Дубравка Мартин из команды Ньюкасл начеку и спасает ситуацию.
47'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
46'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Рондон Саломон уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
47'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
47'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
46'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Куйяте Шейку грубо играет против соперника. Пострадал Шелви Джонджо
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
45'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
44'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Ньюкасл контролирует мяч.
42'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
41'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Миливоевич Лука пробил со штрафного прямо в стенку
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
39'
Перес Айосе наказан за толчок Айю Джордан
39'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Шелви Джонджо из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
38'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
38'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
37'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Миливоевич Лука отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Желтая карточка
36'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
36'
Йедлин Деандре наказан за толчок Заха Уилфрид
36'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
36'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Офсайд
35'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл в офсайде
34'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Макартур Джеймс не смог удачно сыграть.
33'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
32'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
32'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
31'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
31'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
30'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
30'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
30'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
28'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
28'
Таунсенд Андрос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
27'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
27'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
27'
Шанс! Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
Угловой
26'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
26'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Миливоевич Лука бьет со штрафного в створ, но Дубравка Мартин держит все под контролем
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Ван Анхольт Патрик
Фол, нарушение
24'
Рондон Саломон наказан за толчок Сахо Мамаду
23'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
22'
Ньюкасл контролирует мяч.
21'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
21'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
Угловой
20'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
20'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
20'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Ньюкасл контролирует мяч.
18'
Куйяте Шейку пробует нанести удар издали, но Дубравка Мартин держит все под контролем
18'
Кенеди Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
17'
Заха Уилфрид мяч отрикошетил от ворот
17'
Плохо сыграл Дамметт Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Дамметт Пол наказан за толчок Таунсенд Андрос
16'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
После штрафного удара,который нанес Миливоевич Лука мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
15'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
15'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
14'
Шанс! Айю Джордан из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
14'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
14'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
13'
Уан-Биссака Аарон мяч отрикошетил от ворот
13'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
13'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
12'
Ван Анхольт Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
12'
Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Миливоевич Лука наказан за толчок Перес Айосе
11'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Перес Айосе имел все шансы забить, но Хенесси Уэйн сделал отличный сейв!
10'
Сахо Мамаду ошибается в защите.
9'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
8'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
7'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Ньюкасл контролирует мяч.
5'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Шелви Джонджо из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
4'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
4'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
3'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
2'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
1'
Шанс! Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
1'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл
Кристал Пэлас
56.3% (99)
Ничья:
27.3% (48)
Ньюкасл
16.5% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Кристал Пэлас:
26.1% (46)
Кристал Пэлас:
25.6% (45)
Ничья:
22.2% (39)
Ньюкасл:
9.7% (17)
Кристал Пэлас:
3.4% (6)
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