Стадион: Селхерст Парк
0:0
Конец матча
36' Желтая карточкаЙедлин Деандре
51' Желтая карточкаТомкинс Джеймс
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
94'
Сорлот Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
94'
94'
Диаме Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
93'
92'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас в офсайде
92'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Таунсенд Андрос и Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
89'
89'
ШАНС! Заха Уилфрид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
87'
Кенеди Роберт наказан за толчок Заха Уилфрид
86'
Сорлот Александр наказан за толчок Диаме Мохамед
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
84'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с правого угла.
84'
84'
84'
Должен был быть гол! Таунсенд Андрос имел отличный шанс, но Дубравка Мартин не дал голу состоятся!
84'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
83'
82'
82'
Какой промах! Сахо Мамаду имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
82'
82'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
81'
Матч возобновлен
81'
Тактическая замена. Перес Айосе уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
80'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
80'
Миливоевич Лука наказан за толчок Перес Айосе
79'
Ван Анхольт Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Плохо сыграл Фернандес Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
79'
78'
78'
77'
Судья сигнализирует, что Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Йедлин Деандре
77'
77'
76'
Атсу Кристиан пробует нанести удар издали, но Хенесси Уэйн держит все под контролем
75'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
75'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
74'
74'
74'
73'
73'
73'
Тактическая замена. Ритчи Мэтт уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
72'
72'
72'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Тактическая замена. Айю Джордан уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
71'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Заха Уилфрид и Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас.
71'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
69'
69'
68'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
67'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Фернандес Федерико оказался на газоне.
67'
66'
Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
65'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
63'
63'
63'
Тактическая замена. Куйяте Шейку уходит с поля и его заменяет Мейер Максимилиан
63'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
63'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Таунсенд Андрос и Айю Джордан из команды Кристал Пэлас.
62'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
61'
61'
60'
60'
Таунсенд Андрос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
59'
58'
Хорошую попытку сделал Хоселу Санмартин. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
56'
56'
56'
Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Перес Айосе возвращается на поле.
53'
Хоселу Санмартин бьет ножницами в створ ворот, но Хенесси Уэйн не дал случится отличному голу!
53'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
53'
Матч возобновлен
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Перес Айосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Перес Айосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Томкинс Джеймс получил желтую карточку от судьи
51'
Безумный фол. Томкинс Джеймс грубо играет против соперника. Пострадал Перес Айосе
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
50'
49'
49'
48'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Соперник делает почти голевой пас, но Дубравка Мартин из команды Ньюкасл начеку и спасает ситуацию.
47'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
46'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Рондон Саломон уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
47'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
47'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Безумный фол. Куйяте Шейку грубо играет против соперника. Пострадал Шелви Джонджо
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
45'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
44'
44'
43'
42'
41'
40'
Миливоевич Лука пробил со штрафного прямо в стенку
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
39'
Перес Айосе наказан за толчок Айю Джордан
39'
38'
Судья сигнализирует, что Шелви Джонджо из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
38'
38'
37'
37'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
Миливоевич Лука отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
36'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл предупрежден после нескольких фолов.
36'
Йедлин Деандре наказан за толчок Заха Уилфрид
36'
36'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
36'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл в офсайде
34'
34'
34'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Макартур Джеймс не смог удачно сыграть.
33'
33'
32'
32'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
31'
31'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
30'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
30'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
30'
29'
29'
28'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
28'
Таунсенд Андрос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
27'
27'
Шанс! Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
26'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
26'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Миливоевич Лука бьет со штрафного в створ, но Дубравка Мартин держит все под контролем
24'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Ван Анхольт Патрик
24'
Рондон Саломон наказан за толчок Сахо Мамаду
23'
23'
22'
21'
21'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
21'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
20'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
20'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
20'
19'
18'
Куйяте Шейку пробует нанести удар издали, но Дубравка Мартин держит все под контролем
18'
Кенеди Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Заха Уилфрид мяч отрикошетил от ворот
17'
Плохо сыграл Дамметт Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Дамметт Пол наказан за толчок Таунсенд Андрос
16'
16'
После штрафного удара,который нанес Миливоевич Лука мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
15'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
15'
15'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
15'
14'
Шанс! Айю Джордан из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
14'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
14'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Уан-Биссака Аарон мяч отрикошетил от ворот
13'
13'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
12'
Ван Анхольт Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
12'
Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Миливоевич Лука наказан за толчок Перес Айосе
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Перес Айосе имел все шансы забить, но Хенесси Уэйн сделал отличный сейв!
10'
Сахо Мамаду ошибается в защите.
9'
8'
8'
7'
7'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Судья сигнализирует, что Шелви Джонджо из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
4'
4'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
3'
3'
2'
2'
1'
1'
Шанс! Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл
Кристал Пэлас
56.3% (99)
Ничья:
27.3% (48)
Ньюкасл
16.5% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кристал Пэлас:
26.1% (46)
2:1 Кристал Пэлас:
25.6% (45)
1:1 Ничья:
22.2% (39)
1:2 Ньюкасл:
9.7% (17)
2:0 Кристал Пэлас:
3.4% (6)
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