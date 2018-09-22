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Стадион: Савон Саномат Ареена
0:1
37' ГолКанджи Макумба
1:1
56' ГолReuben Ayarna
90' Желтая карточкаDuarte Tammilehto
|
37'
0:1
56'
1:1
Состав команд
17
Манга
Таби
13
Luis
Murillo
9
Рангел
13
Тим
Маррей
80
Саваж
Демба
14
Borja
Martin
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 6 Saku Savolainen Защитник
- 17 Манга Таби Защитник
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 13 Luis Murillo Защитник
- 20 Саксман Вилле Полузащитник
- 3 Reuben Ayarna Полузащитник
- 8 Petteri Pennanen Полузащитник
- 7 Rasmus Karjalainen Нападающий
- 9 Рангел Нападающий
- 11 Ilmari Niskanen Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Mikko Pitkaenen Защитник
- 23 Joni Maekelae Полузащитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 30 Joel Vartiainen
- 12 Aleksi Honka-Hallila
- 28 Jiri Nissinen
- 14 Eetu Pellikka
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Хонка
- Основной состав
- 13 Тим Маррей Вратарь
- 5 Аалто Хенри Защитник
- 4 Robert Ivanov Защитник
- 16 Konsta Rasimus Защитник
- 7 Левянен Йонас Защитник
- 10 Lucas Paz Kaufmann Полузащитник
- 33 Duarte Tammilehto Полузащитник
- 8 Эрвас Хавьер Полузащитник
- 80 Саваж Демба Полузащитник
- 99 Канджи Макумба Нападающий
- 14 Borja Martin Нападающий
- Запасные игроки
- 95 Davor Taleski Вратарь
- 17 Ahmed El-Amrani Защитник
- 68 Кабаши Армеш Полузащитник
- 31 Joni Korhonen Полузащитник
- 19 Рахими Юнесс Нападающий
- 11 Нимели Алекс Нападающий
- 15 Jatuli Laevuo
- Главный тренер: Vesa Vesara
Предыдущие игры
КуПС (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 17.09.2018 РоПС 1:1 КуПС В
- 13.09.2018 КуПС 2:1 Лахти В
- 01.09.2018 СИК 1:2 КуПС В
- 26.08.2018 КуПС 0:1 ХИК В
- 18.08.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 12.08.2018 КуПС 3:1 Кеми Кингс В
- 05.08.2018 КуПС 3:2 ТПС В
- 29.07.2018 Кеми Кингс 3:2 КуПС В
- 22.07.2018 КуПС 1:2 ВПС В
- 19.07.2018 Копенгаген 1:1 КуПС ЛЕ
- 12.07.2018 КуПС 0:1 Копенгаген ЛЕ
- 04.07.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 30.06.2018 КуПС 1:1 СИК В
- 25.06.2018 Лахти 1:0 КуПС В
- 20.06.2018 КуПС 2:2 ХИК В
- 16.06.2018 Хонка 2:1 КуПС В
- 12.06.2018 КуПС 3:1 Ильвес В
- 01.06.2018 ТПС 0:0 КуПС В
- 26.05.2018 КуПС 2:3 Кеми Кингс В
- 22.05.2018 ВПС 0:2 КуПС В
Хонка (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 17.09.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 13.09.2018 Ильвес 0:1 Хонка В
- 31.08.2018 РоПС 2:1 Хонка В
- 25.08.2018 Хонка 2:0 Лахти В
- 19.08.2018 Мариехамн 0:0 Хонка В
- 11.08.2018 Хонка 3:0 ТПС В
- 05.08.2018 Ильвес 3:3 Хонка В
- 28.07.2018 Хонка 1:2 ХИК В
- 21.07.2018 Хонка 2:0 ТПС В
- 14.07.2018 Кеми Кингс 1:1 Хонка В
- 08.07.2018 Хонка 0:1 ВПС В
- 04.07.2018 Мариехамн 1:2 Хонка В
- 30.06.2018 Хонка 2:2 РоПС В
- 26.06.2018 Интер Турку 2:3 Хонка В
- 20.06.2018 Хонка 3:1 СИК В
- 16.06.2018 Хонка 2:1 КуПС В
- 12.06.2018 Лахти 1:1 Хонка В
- 02.06.2018 Хонка 4:1 Ильвес В
- 26.05.2018 ХИК 3:2 Хонка В
- 22.05.2018 ТПС 0:0 Хонка В
Последние игры между собой
КуПС: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Хонка: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
- 16.06.2018 Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига
- 12.03.2017 КуПС 2:4 Хонка Кубок
- 18.10.2014 Хонка 2:2 КуПС Вейккауслига
- 15.06.2014 КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига
- 17.05.2014 КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига
- 16.04.2014 Хонка 0:3 КуПС Кубок Суоми
- 06.10.2013 Хонка 2:4 КуПС Вейккауслига
- 21.07.2013 Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига
- 26.05.2013 КуПС 1:2 Хонка Вейккауслига
- 19.10.2012 Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига
- 29.09.2012 Хонка 1:0 КуПС Кубок Суоми
- 05.08.2012 КуПС 0:2 Хонка Вейккауслига
- 24.05.2012 Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига
- 13.10.2011 КуПС 1:4 Хонка Вейккауслига
- 07.08.2011 Хонка 3:1 КуПС Вейккауслига
- 30.05.2011 КуПС 0:2 Хонка Вейккауслига
- 19.09.2010 Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига
- 13.06.2010 КуПС 0:2 Хонка Вейккауслига
- 26.09.2009 КуПС 0:4 Хонка Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|28
|20
|5
|3
|53 - 18
|65
|2.
|РоПС
|29
|15
|8
|6
|37 - 22
|53
|3.
|Хонка
|29
|12
|12
|5
|45 - 32
|48
|4.
|Ильвес
|28
|13
|7
|8
|40 - 35
|46
|5.
|КуПС
|29
|13
|7
|9
|47 - 35
|46
|6.
|ВПС
|29
|10
|11
|8
|35 - 34
|41
|7.
|Лахти
|28
|8
|13
|7
|26 - 26
|37
|8.
|Интер Турку
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|9.
|СИК
|29
|7
|7
|15
|25 - 33
|28
|10.
|Мариехамн
|28
|7
|5
|16
|30 - 52
|26
|11.
|ТПС
|28
|6
|7
|15
|28 - 43
|25
|12.
|Кеми Кингс
|29
|4
|6
|19
|25 - 52
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуарте Таммилехто получил желтую карточку от судьи
85'
КуПС делает замену. Saku Savolainen уходит с поля, а Jiri Nissinen выходит на его замену.
80'
КуПС делает замену. Rasmus Karjalainen уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Рюбен Аярна бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Канджи Макумба бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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