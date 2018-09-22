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Стадион:
КуПС
1:1
Конец матча
Хонка
0'
0:1
37' Гол
Канджи Макумба
1:1
56' Гол
Reuben Ayarna
90' Желтая карточка
Duarte Tammilehto
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Дуарте Таммилехто получил желтую карточку от судьи
85'
КуПС делает замену. Saku Savolainen уходит с поля, а Jiri Nissinen выходит на его замену.
80'
КуПС делает замену. Rasmus Karjalainen уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Рюбен Аярна бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Канджи Макумба бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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