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Манчестер Юнайтед
 
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Вулверхэмптон
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон

До начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 17 часов 48 минут.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
88.5% (77)
Ничья:
6.9% (6)
Вулверхэмптон
4.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
37.9% (33)
Манчестер Юнайтед:
18.4% (16)
Манчестер Юнайтед:
16.1% (14)
Манчестер Юнайтед:
9.2% (8)
Ничья:
3.4% (3)
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