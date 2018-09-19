Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон

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Стадион: Олд Траффорд
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 02.09.2018 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.08.2018 Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 10.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер ПЛ
- 05.08.2018 Бавария 1:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 23.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 20.07.2018 Клуб Америка 1:1 Манчестер Юнайтед ТМК
- 19.05.2018 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 13.05.2018 Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд ПЛ
- 10.05.2018 Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.05.2018 Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал ПЛ
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
- 18.04.2018 Борнмут 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.04.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич ПЛ
Вулверхэмптон (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 16.09.2018 Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли ПЛ
- 01.09.2018 Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 28.08.2018 Шеффилд Уэнсдей 0:2 Вулверхэмптон КЛ
- 25.08.2018 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 18.08.2018 Лестер 2:0 Вулверхэмптон ПЛ
- 11.08.2018 Вулверхэмптон 2:2 Эвертон ПЛ
- 04.08.2018 Вулверхэмптон 2:1 Вильярреал ТМК
- 28.07.2018 Дерби 2:1 Вулверхэмптон ТМК
- 25.07.2018 Сток Сити 0:0 Вулверхэмптон ТМК
- 22.07.2018 Вулверхэмптон 0:0 Бетис ТМК
- 22.07.2018 Бохум 0:0 Вулверхэмптон ТМК
- 19.07.2018 Вулверхэмптон 1:1 Аякс ТМК
- 14.07.2018 Янг Бойз 0:4 Вулверхэмптон КУ
- 10.07.2018 Базель 1:2 Вулверхэмптон КУ
- 06.05.2018 Сандерленд 3:0 Вулверхэмптон Ч
- 28.04.2018 Вулверхэмптон 0:0 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 21.04.2018 Болтон 0:4 Вулверхэмптон Ч
- 15.04.2018 Вулверхэмптон 2:0 Бирмингем Ч
- 11.04.2018 Вулверхэмптон 2:0 Дерби Ч
- 06.04.2018 Кардифф Сити 0:1 Вулверхэмптон Ч
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
- 18.03.2012 Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 10.12.2011 Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
- 05.02.2011 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 06.11.2010 Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
- 26.10.2010 Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон Кубок Carling
- 06.03.2010 Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 15.12.2009 Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
- 23.09.2009 Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Борнмут
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - ВулверхэмптонДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 17 часов 48 минут.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
88.5% (77)
Ничья:
6.9% (6)
Вулверхэмптон
4.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Юнайтед:
37.9% (33)
2:1 Манчестер Юнайтед:
18.4% (16)
1:0 Манчестер Юнайтед:
16.1% (14)
3:1 Манчестер Юнайтед:
9.2% (8)
1:1 Ничья:
3.4% (3)
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