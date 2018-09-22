  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 3840
Сириус
0:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
17' Желтая карточка
Амин Реван
21' Желтая карточка
Оман-Перссон Роберт
53' Желтая карточка
Бергквист Даг
88' Желтая карточка
Stefano Holmquist
0:1
90' Гол
Менса Самуэль
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Менса Самуэль бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Stefano Vecchia получил желтую карточку от судьи
83'
Эстерсунд делает замену. Фрицсон Лудвиг уходит с поля, а Кпозо Патрик выходит на его замену.
82'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Фредрик Лундгрен выходит на его замену.
76'
Сириус делает замену. Лундхольм Сэм уходит с поля, а Stefano Vecchia выходит на его замену.
71'
Сириус делает замену. Арвидссон Йеспер уходит с поля, а Axel Bjoernstroem выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Менса Самуэль получил желтую карточку от судьи
68'
Эстерсунд делает замену. Бергквист Даг уходит с поля, а Хопкатт Джейми выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Бергквист Даг получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
21'
Оман-Перссон Роберт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Амин Реван получил желтую карточку от судьи
9'
Эстерсунд делает замену. Теки Тесфальдет уходит с поля, а Айеш Хосам выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация