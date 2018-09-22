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Стадион: Студентернас Зрители: 3840
17' Желтая карточкаАмин Реван
21' Желтая карточкаОман-Перссон Роберт
53' Желтая карточкаБергквист Даг
88' Желтая карточкаStefano Holmquist
0:1
90' ГолМенса Самуэль
|
17'
53'
90'
0:1
Состав команд
90
Moses
Ogbu
14
Ian
Sirelius
77
Сандберг
Ноа
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 30 Lukas Jonsson Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 5 Daniel Jarl Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 26 Mohammed Saeid Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 21 Оман-Перссон Роберт Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Нападающий
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- 14 Ian Sirelius Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фегруш Карим Вратарь
- 16 Axel Bjoernstroem Полузащитник
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 9 Jonas Lindberg Полузащитник
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- 11 Charbel Georges Нападающий
- 12 Henry Offia
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Эстерсунд 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 77 Сандберг Ноа Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 6 Бергквист Даг Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 3 Теки Тесфальдет Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 99 Исламович Дино Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 32 Кпозо Патрик Полузащитник
- 7 Арин Франк Полузащитник
- 10 Айеш Хосам Нападающий
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- 11 Henrik Bellman
- Главный тренер: Ian Burchnall
Предыдущие игры
Сириус (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 21.08.2018 Стрёмсберг 0:4 Сириус К
- 17.08.2018 Сириус 2:3 Далкурд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 28.07.2018 Далкурд 1:3 Сириус А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
- 23.05.2018 Эстерсунд 5:2 Сириус А
- 19.05.2018 Сириус 1:1 Треллеборг А
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
- 07.05.2018 Сириус 2:4 Эребру А
- 02.05.2018 Сириус 2:3 АИК А
- 27.04.2018 АИК 2:0 Сириус А
Эстерсунд (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 01.09.2018 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 23.08.2018 Гуте 2:5 Эстерсунд К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 01.07.2018 Вайле 2:2 Эстерсунд ТМК
- 27.06.2018 Оденсе 2:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2018 Эстерсунд 0:0 Сундсвалль ТМК
- 26.05.2018 Эстерсунд 2:0 Хеккен А
- 23.05.2018 Эстерсунд 5:2 Сириус А
- 19.05.2018 Сундсвалль 2:3 Эстерсунд А
- 14.05.2018 АИК 1:1 Эстерсунд А
- 05.05.2018 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
- 30.04.2018 Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд А
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 0
- 23.05.2018 Эстерсунд 5:2 Сириус Аллсвенскан
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд Аллсвенскан
- 17.05.2017 Эстерсунд 0:0 Сириус Аллсвенскан
- 11.02.2017 Эстерсунд 4:0 Сириус Товарищеские матчи. Клубы
- 19.09.2015 Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан
- 29.04.2015 Сириус 2:2 Эстерсунд Суперэттан
- 26.08.2014 Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан
- 07.05.2014 Сириус 1:1 Эстерсунд Суперэттан
- 14.04.2012 Эстерсунд 1:1 Сириус Первый дивизион
Сириус
Эстерсунд
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 16
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|21
|14
|6
|1
|38 - 13
|48
|2.
|Хаммарбю
|21
|13
|5
|3
|41 - 24
|44
|3.
|Норрчёпинг
|0:0
|22
|12
|7
|3
|33 - 19
|43
|4.
|Мальмё
|21
|12
|4
|5
|39 - 23
|40
|5.
|Эстерсунд
|22
|11
|3
|8
|36 - 27
|36
|6.
|Сундсвалль
|22
|10
|5
|7
|40 - 27
|35
|7.
|Юргорден
|22
|10
|5
|7
|32 - 25
|35
|8.
|Хеккен
|21
|10
|4
|7
|39 - 21
|34
|9.
|Эребру
|22
|8
|5
|9
|25 - 27
|29
|10.
|Кальмар
|21
|8
|4
|9
|21 - 21
|28
|11.
|Гётеборг
|21
|7
|3
|11
|29 - 34
|24
|12.
|Эльфсборг
|22
|5
|7
|10
|21 - 28
|22
|13.
|Броммапойкарна
|22
|6
|1
|15
|14 - 48
|19
|14.
|Сириус
|22
|5
|3
|14
|24 - 51
|18
|15.
|Далкурд
|0:0
|22
|3
|6
|13
|26 - 41
|15
|16.
|Треллеборг
|22
|3
|4
|15
|18 - 47
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Менса Самуэль бьет в цель!
88'
Stefano Vecchia получил желтую карточку от судьи
83'
Эстерсунд делает замену. Фрицсон Лудвиг уходит с поля, а Кпозо Патрик выходит на его замену.
82'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Фредрик Лундгрен выходит на его замену.
76'
Сириус делает замену. Лундхольм Сэм уходит с поля, а Stefano Vecchia выходит на его замену.
71'
Сириус делает замену. Арвидссон Йеспер уходит с поля, а Axel Bjoernstroem выходит на его замену.
70'
Менса Самуэль получил желтую карточку от судьи
68'
Эстерсунд делает замену. Бергквист Даг уходит с поля, а Хопкатт Джейми выходит на его замену.
53'
Бергквист Даг получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Оман-Перссон Роберт получил желтую карточку от судьи
17'
Амин Реван получил желтую карточку от судьи
9'
Эстерсунд делает замену. Теки Тесфальдет уходит с поля, а Айеш Хосам выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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