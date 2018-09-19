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Кардифф Сити
 
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Манчестер Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Кардифф Сити - Манчестер Сити

До начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 17 часов 46 минут.
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:
Прогнозы на матч Кардифф Сити - Манчестер Сити
Кардифф Сити
8.5% (7)
Ничья:
3.7% (3)
Манчестер Сити
87.8% (72)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
26.8% (22)
Манчестер Сити:
18.3% (15)
Манчестер Сити:
14.6% (12)
Манчестер Сити:
12.2% (10)
Манчестер Сити:
7.3% (6)
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