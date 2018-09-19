Текстовая онлайн трансляция матча Кардифф Сити - Манчестер Сити

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
Позже
Предыдущие игры
Кардифф Сити (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 28.08.2018 Кардифф Сити 1:3 Норвич КЛ
- 25.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:0 Кардифф Сити ПЛ
- 18.08.2018 Кардифф Сити 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 11.08.2018 Борнмут 2:0 Кардифф Сити ПЛ
- 04.08.2018 Кардифф Сити 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2018 Кардифф Сити 3:1 Амьен ТМК
- 28.07.2018 Бёртон 1:5 Кардифф Сити ТМК
- 25.07.2018 Ротерхэм 2:1 Кардифф Сити ТМК
- 20.07.2018 Торкуэй 1:1 Кардифф Сити ТМК
- 18.07.2018 Бодмин Таун 1:11 Кардифф Сити ТМК
- 16.07.2018 АФК Тависток 0:6 Кардифф Сити ТМК
- 13.07.2018 Таффс Уэлл 0:3 Кардифф Сити ТМК
- 06.05.2018 Кардифф Сити 0:0 Рединг Ч
- 28.04.2018 Халл Сити 0:2 Кардифф Сити Ч
- 24.04.2018 Дерби 3:1 Кардифф Сити Ч
- 21.04.2018 Кардифф Сити 2:1 Ноттингем Форест Ч
- 14.04.2018 Норвич 0:2 Кардифф Сити Ч
- 10.04.2018 Астон Вилла 1:0 Кардифф Сити Ч
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 19.09.2018 Манчестер Сити 1:2 Лион ЛЧ
- 15.09.2018 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм ПЛ
- 01.09.2018 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл ПЛ
- 25.08.2018 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 19.08.2018 Манчестер Сити 6:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 29.07.2018 Бавария 2:3 Манчестер Сити КЧ
- 26.07.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль КЧ
- 21.07.2018 Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д КЧ
- 13.05.2018 Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 09.05.2018 Манчестер Сити 3:1 Брайтон ПЛ
- 06.05.2018 Манчестер Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.04.2018 Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити ПЛ
- 22.04.2018 Манчестер Сити 5:0 Суонси ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Эвертон 1:3 Манчестер Сити ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Борнмут
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Кардифф Сити - Манчестер СитиДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 17 часов 46 минут.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Кардифф Сити - Манчестер Сити
Кардифф Сити
8.5% (7)
Ничья:
3.7% (3)
Манчестер Сити
87.8% (72)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Манчестер Сити:
26.8% (22)
1:3 Манчестер Сити:
18.3% (15)
1:2 Манчестер Сити:
14.6% (12)
0:3 Манчестер Сити:
12.2% (10)
0:1 Манчестер Сити:
7.3% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация