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Стадион: Таммела
1:0
Конец матча
24' Желтая карточкаМиеттунен Тату
31' Желтая карточкаNiilo Maeenpaeae
31' Желтая карточкаТамминен Ээро
57' Желтая карточкаОйяла Матиас
61' Желтая карточкаМянтюля Теро
1:0
62' ГолТамминен Ээро
90' Желтая карточкаMartti Haukioja
|
24'
31'
31'
57'
61'
62'
1:0
90'
Состав команд
25
Mame
Thiaw
11
Albion
Ademi
17
Ояла
Мика
Ильвес
- Основной состав
- 1 Mika Hilander Вратарь
- 4 Аспегрен Фелипе Защитник
- 3 Diogo Tomas Защитник
- 16 Миеттунен Тату Защитник
- 27 Martti Haukioja Защитник
- 8 Iiro Jaervinen Полузащитник
- 25 Mame Thiaw Полузащитник
- 10 Lauri Ala-Myllymaeki Полузащитник
- 6 Ойяла Матиас Полузащитник
- 29 Santeri Haarala Полузащитник
- 20 Тамминен Ээро Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Jani Tanska Защитник
- 14 Tuure Siira Полузащитник
- 21 Niklas Jokelainen Нападающий
- 9 Ilari Mettaelae Нападающий
- 24 Roope Huhtala
- 17 Mauro Severino
- 12 Johannes Luukkanen
- Главный тренер: Jarkko Wiss
Интер Турку
- Основной состав
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 16 Niko Markkula Защитник
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 3 Daniel Kamy Защитник
- 27 Пеннинкангас Теему Защитник
- 11 Albion Ademi Полузащитник
- 17 Ояла Мика Полузащитник
- 21 Niilo Maeenpaeae Полузащитник
- 4 Julian Guevara Полузащитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 2 Ansu Sherrif Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 7 Ari Nyman Полузащитник
- 28 Мякитало Мика Полузащитник
- 18 Lassi Viholainen
- 24 Joona Jaervistoe
- Главный тренер: John Allen
Предыдущие игры
Ильвес (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 17.09.2018 ВПС 1:2 Ильвес В
- 13.09.2018 Ильвес 0:1 Хонка В
- 02.09.2018 Мариехамн 3:6 Ильвес В
- 29.08.2018 Ильвес 1:2 Мариехамн В
- 25.08.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
- 20.08.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 05.08.2018 Ильвес 3:3 Хонка В
- 30.07.2018 ТПС 1:3 Ильвес В
- 22.07.2018 Ильвес 2:0 Кеми Кингс В
- 19.07.2018 Славия София 2:1 Ильвес ЛЕ
- 12.07.2018 Ильвес 0:1 Славия София ЛЕ
- 04.07.2018 РоПС 2:0 Ильвес В
- 30.06.2018 Ильвес 1:1 Интер Турку В
- 26.06.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 20.06.2018 Ильвес 0:0 Лахти В
- 16.06.2018 Ильвес 0:0 ХИК В
- 12.06.2018 КуПС 3:1 Ильвес В
- 02.06.2018 Хонка 4:1 Ильвес В
- 26.05.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
- 22.05.2018 Кеми Кингс 0:2 Ильвес В
Интер Турку (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 17.09.2018 ТПС 1:0 Интер Турку В
- 13.09.2018 Интер Турку 1:1 ВПС В
- 02.09.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 25.08.2018 Интер Турку 0:0 РоПС В
- 18.08.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 12.08.2018 Лахти 0:0 Интер Турку В
- 04.08.2018 Интер Турку 3:0 Мариехамн В
- 26.07.2018 РоПС 0:1 Интер Турку В
- 14.07.2018 Интер Турку 2:0 СИК В
- 07.07.2018 Лахти 1:2 Интер Турку В
- 04.07.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 30.06.2018 Ильвес 1:1 Интер Турку В
- 26.06.2018 Интер Турку 2:3 Хонка В
- 20.06.2018 ТПС 1:1 Интер Турку В
- 16.06.2018 Интер Турку 1:3 ВПС В
- 12.06.2018 Интер Турку 1:0 Кеми Кингс В
- 02.06.2018 Мариехамн 2:3 Интер Турку В
- 26.05.2018 Интер Турку 3:3 РоПС В
- 22.05.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 18.05.2018 СИК 0:1 Интер Турку В
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Интер Турку: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
- 30.06.2018 Ильвес 1:1 Интер Турку Вейккауслига
- 03.05.2018 Интер Турку 0:1 Ильвес Вейккауслига
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес Кубок
- 07.09.2017 Интер Турку 2:2 Ильвес Вейккауслига
- 22.07.2017 Интер Турку 1:1 Ильвес Вейккауслига
- 19.05.2017 Ильвес 0:2 Интер Турку Вейккауслига
- 27.08.2016 Интер Турку 0:1 Ильвес Вейккауслига
- 06.08.2016 Ильвес 0:0 Интер Турку Вейккауслига
- 21.05.2016 Интер Турку 1:0 Ильвес Вейккауслига
- 12.08.2015 Интер Турку 1:2 Ильвес Вейккауслига
- 06.06.2015 Ильвес 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 19.04.2015 Интер Турку 3:1 Ильвес Вейккауслига
- 08.03.2015 Ильвес 1:1 Интер Турку Кубок лиги
- 08.03.2015 Ильвес 1:1 Интер Турку Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|28
|20
|5
|3
|53 - 18
|65
|2.
|РоПС
|29
|15
|8
|6
|37 - 22
|53
|3.
|Хонка
|29
|12
|12
|5
|45 - 32
|48
|4.
|Ильвес
|28
|13
|7
|8
|40 - 35
|46
|5.
|КуПС
|29
|13
|7
|9
|47 - 35
|46
|6.
|ВПС
|29
|10
|11
|8
|35 - 34
|41
|7.
|Лахти
|28
|8
|13
|7
|26 - 26
|37
|8.
|Интер Турку
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|9.
|СИК
|29
|7
|7
|15
|25 - 33
|28
|10.
|Мариехамн
|28
|7
|5
|16
|30 - 52
|26
|11.
|ТПС
|28
|6
|7
|15
|28 - 43
|25
|12.
|Кеми Кингс
|29
|4
|6
|19
|25 - 52
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Martti Haukioja получил желтую карточку от судьи
85'
Ильвес делает замену. Iiro Jaervinen уходит с поля, а Niklas Jokelainen выходит на его замену.
83'
Ильвес делает замену. Lauri Ala-Myllymaeki уходит с поля, а Tuure Siira выходит на его замену.
82'
Интер Турку делает замену. Кунингас Микко уходит с поля, а Lassi Viholainen выходит на его замену.
73'
Интер Турку делает замену. Нико Марккула уходит с поля, а Ари Нюман выходит на его замену.
63'
Интер Турку делает замену. Ansu Sherrif уходит с поля, а Joona Jaervistoe выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Тамминен Ээро бьет в цель!
61'
Мянтюля Теро получил желтую карточку от судьи
57'
Ойяла Матиас получил желтую карточку от судьи
46'
Ильвес делает замену. Santeri Haarala уходит с поля, а Ilari Mettaelae выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Тамминен Ээро получил желтую карточку от судьи
31'
Niilo Maeenpaeae получил желтую карточку от судьи
24'
Миеттунен Тату получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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