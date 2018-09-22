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Стадион:
Ильвес
1:0
Конец матча
Интер Турку
0'
24' Желтая карточка
Миеттунен Тату
31' Желтая карточка
Niilo Maeenpaeae
31' Желтая карточка
Тамминен Ээро
57' Желтая карточка
Ойяла Матиас
61' Желтая карточка
Мянтюля Теро
1:0
62' Гол
Тамминен Ээро
90' Желтая карточка
Martti Haukioja
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Martti Haukioja получил желтую карточку от судьи
85'
Ильвес делает замену. Iiro Jaervinen уходит с поля, а Niklas Jokelainen выходит на его замену.
83'
Ильвес делает замену. Lauri Ala-Myllymaeki уходит с поля, а Tuure Siira выходит на его замену.
82'
Интер Турку делает замену. Кунингас Микко уходит с поля, а Lassi Viholainen выходит на его замену.
73'
Интер Турку делает замену. Нико Марккула уходит с поля, а Ари Нюман выходит на его замену.
63'
Интер Турку делает замену. Ansu Sherrif уходит с поля, а Joona Jaervistoe выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Тамминен Ээро бьет в цель!
Желтая карточка
61'
Мянтюля Теро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Ойяла Матиас получил желтую карточку от судьи
46'
Ильвес делает замену. Santeri Haarala уходит с поля, а Ilari Mettaelae выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Тамминен Ээро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Niilo Maeenpaeae получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Миеттунен Тату получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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