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Стадион:
Ливерпуль
 
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Саутгемптон
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Саутгемптон

До начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 17 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль
91.8% (78)
Ничья:
4.7% (4)
Саутгемптон
3.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
37.6% (32)
Ливерпуль:
15.3% (13)
Ливерпуль:
12.9% (11)
Ливерпуль:
11.8% (10)
Ливерпуль:
7.1% (6)
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