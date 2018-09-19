Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Саутгемптон

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Стадион: Энфилд
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Ливерпуль (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 25.08.2018 Ливерпуль 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 07.08.2018 Ливерпуль 3:1 Торино ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль КЧ
- 22.07.2018 Ливерпуль 1:3 Боруссия Д КЧ
- 19.07.2018 Блэкберн 0:2 Ливерпуль ТМК
- 14.07.2018 Бёри 0:0 Ливерпуль ТМК
- 10.07.2018 Транмер 2:3 Ливерпуль ТМК
- 07.07.2018 Честер 0:7 Ливерпуль ТМК
- 26.05.2018 Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль ЛЧ
- 13.05.2018 Ливерпуль 4:0 Брайтон ПЛ
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Ливерпуль 0:0 Сток Сити ПЛ
Саутгемптон (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 17.09.2018 Саутгемптон 2:2 Брайтон ПЛ
- 01.09.2018 Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон ПЛ
- 28.08.2018 Брайтон 0:1 Саутгемптон КЛ
- 25.08.2018 Саутгемптон 1:2 Лестер ПЛ
- 18.08.2018 Эвертон 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 12.08.2018 Саутгемптон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 04.08.2018 Саутгемптон 0:3 Боруссия М ТМК
- 01.08.2018 Саутгемптон 3:2 Сельта ТМК
- 28.07.2018 Дижон 0:2 Саутгемптон ТМК
- 21.07.2018 Дерби 3:0 Саутгемптон ТМК
- 11.07.2018 Цзянсу Сунин 2:3 Саутгемптон ТМК
- 05.07.2018 Шальке 04 3:3 Саутгемптон ТМК
- 13.05.2018 Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 08.05.2018 Суонси 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 05.05.2018 Эвертон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 28.04.2018 Саутгемптон 2:1 Борнмут ПЛ
- 22.04.2018 Челси 2:0 Саутгемптон К
- 19.04.2018 Лестер 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 07.05.2017 Ливерпуль 0:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 25.01.2017 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги
- 11.01.2017 Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги
- 19.11.2016 Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 20.03.2016 Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 02.12.2015 Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги
- 25.10.2015 Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 22.02.2015 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 17.08.2014 Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 01.03.2014 Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 21.09.2013 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 16.03.2013 Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 01.12.2012 Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Борнмут
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - СаутгемптонДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 17 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль
91.8% (78)
Ничья:
4.7% (4)
Саутгемптон
3.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
37.6% (32)
3:1 Ливерпуль:
15.3% (13)
3:0 Ливерпуль:
12.9% (11)
2:1 Ливерпуль:
11.8% (10)
1:0 Ливерпуль:
7.1% (6)
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