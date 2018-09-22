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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 1592
Треллеборг
0:3
Конец матча
Юргорден
0'
0:1
42' Гол
Мрабти Керим
0:2
43' Гол
Мрабти Керим
52' Желтая карточка
Anton Tideman
68' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
69' Желтая карточка
Salif Joensson
69' Желтая карточка
Радетинац Харис
75' Желтая карточка
Ольссон Йонас
0:3
90' Гол
Косица Дзенис
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Косица Дзенис бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Юргорден делает замену. Ринг Джонатан уходит с поля, а Косица Дзенис выходит на его замену.
88'
Треллеборг делает замену. Нильссон Робин уходит с поля, а Oscar Johansson выходит на его замену.
82'
Юргорден делает замену. Мрабти Керим уходит с поля, а Besard Sabovic выходит на его замену.
82'
Треллеборг делает замену. Хуммет Денис уходит с поля, а Карлссон Отар выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Ольссон Йонас получил желтую карточку от судьи
70'
Юргорден делает замену. Баджи Алиу уходит с поля, а Беркрот Никлас выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Радетинац Харис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Салиф Йонссон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Даниэльссон Маркус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Даниэльссон Маркус получил желтую карточку от судьи
65'
Треллеборг делает замену. Андерссон Эрик уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Anton Tideman получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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