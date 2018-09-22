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Стадион: Vaangavallen Зрители: 1592
0:3
Конец матча
0:1
42' ГолМрабти Керим
0:2
43' ГолМрабти Керим
52' Желтая карточкаAnton Tideman
68' Желтая карточкаДаниэльссон Маркус
69' Желтая карточкаSalif Joensson
69' Желтая карточкаРадетинац Харис
75' Желтая карточкаОльссон Йонас
0:3
90' ГолКосица Дзенис
|
42'
0:1
43'
0:2
52'
69'
69'
75'
90'
0:3
Состав команд
11
Хуммет
Денис
Треллеборг 5-3-1-1
- Основной состав
- 32 Dennis Petersson Вратарь
- 20 Felix Hoerberg Защитник
- 17 Isak Joensson Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 7 Андерссон Эрик Полузащитник
- 3 Sebastian Ohlsson II Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 11 Хуммет Денис Полузащитник
- 6 Salif Joensson Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 28 Furkan Motori Полузащитник
- 2 Albin Nilsson Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 16 Oscar Johansson I
- 31 Merlin Nuhanovic
- 23 Franz Brorsson III
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Юргорден 4-3-3
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 3 Даниэльссон Маркус Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 15 Аугустинссон Йонатан Защитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 10 Мрабти Керим Полузащитник
- 11 Ринг Джонатан Нападающий
- 20 Баджи Алиу Нападающий
- 9 Радетинац Харис Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Вайо Томми Вратарь
- 2 Андерссон Йохан II Защитник
- 14 Besard Sabovic Полузащитник
- 19 Беркрот Никлас Нападающий
- 18 Чилуфя Эдвард Нападающий
- 7 Косица Дзенис Нападающий
- 22 Alexander Abrahamsson
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Предыдущие игры
Треллеборг (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 21.08.2018 Хесслехольм ИФ 3:2 Треллеборг К
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 13.08.2018 Треллеборг 1:6 Сундсвалль А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Далкурд 2:2 Треллеборг А
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 30.06.2018 Треллеборг 1:1 Люнгбю ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна А
- 19.05.2018 Сириус 1:1 Треллеборг А
- 13.05.2018 Треллеборг 1:0 Мальмё А
- 06.05.2018 Треллеборг 0:3 Хеккен А
- 29.04.2018 Норрчёпинг 1:2 Треллеборг А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 17.04.2018 Сундсвалль 1:0 Треллеборг А
Юргорден (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Сильвия 0:4 Юргорден К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль А
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
- 30.06.2018 Юргорден 2:2 Орхус ТМК
- 20.06.2018 Сандвикен 1:2 Юргорден ТМК
- 16.06.2018 Гётеборг 1:2 Юргорден ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
- 24.05.2018 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 17.05.2018 Юргорден 2:0 Эребру А
- 13.05.2018 Юргорден 1:0 Далкурд А
- 10.05.2018 Юргорден 3:0 Мальмё К
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Юргорден: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 11.09.2011 Юргорден 4:3 Треллеборг Аллсвенскан
- 01.05.2011 Треллеборг 3:2 Юргорден Аллсвенскан
- 17.10.2010 Треллеборг 3:1 Юргорден Аллсвенскан
- 12.04.2010 Юргорден 3:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 03.10.2009 Юргорден 0:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 21.05.2009 Треллеборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан
- 09.11.2008 Юргорден 1:3 Треллеборг Аллсвенскан
- 06.07.2008 Треллеборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан
Треллеборг
Юргорден
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 11
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|21
|14
|6
|1
|38 - 13
|48
|2.
|Хаммарбю
|21
|13
|5
|3
|41 - 24
|44
|3.
|Норрчёпинг
|0:0
|22
|12
|7
|3
|33 - 19
|43
|4.
|Мальмё
|21
|12
|4
|5
|39 - 23
|40
|5.
|Эстерсунд
|22
|11
|3
|8
|36 - 27
|36
|6.
|Сундсвалль
|22
|10
|5
|7
|40 - 27
|35
|7.
|Юргорден
|22
|10
|5
|7
|32 - 25
|35
|8.
|Хеккен
|21
|10
|4
|7
|39 - 21
|34
|9.
|Эребру
|22
|8
|5
|9
|25 - 27
|29
|10.
|Кальмар
|21
|8
|4
|9
|21 - 21
|28
|11.
|Гётеборг
|21
|7
|3
|11
|29 - 34
|24
|12.
|Эльфсборг
|22
|5
|7
|10
|21 - 28
|22
|13.
|Броммапойкарна
|22
|6
|1
|15
|14 - 48
|19
|14.
|Сириус
|22
|5
|3
|14
|24 - 51
|18
|15.
|Далкурд
|0:0
|22
|3
|6
|13
|26 - 41
|15
|16.
|Треллеборг
|22
|3
|4
|15
|18 - 47
|13
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Косица Дзенис бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Юргорден делает замену. Ринг Джонатан уходит с поля, а Косица Дзенис выходит на его замену.
88'
Треллеборг делает замену. Нильссон Робин уходит с поля, а Oscar Johansson выходит на его замену.
82'
Юргорден делает замену. Мрабти Керим уходит с поля, а Besard Sabovic выходит на его замену.
82'
Треллеборг делает замену. Хуммет Денис уходит с поля, а Карлссон Отар выходит на его замену.
75'
Ольссон Йонас получил желтую карточку от судьи
70'
Юргорден делает замену. Баджи Алиу уходит с поля, а Беркрот Никлас выходит на его замену.
69'
Радетинац Харис получил желтую карточку от судьи
69'
Салиф Йонссон получил желтую карточку от судьи
68'
Даниэльссон Маркус получил желтую карточку от судьи
68'
Даниэльссон Маркус получил желтую карточку от судьи
65'
Треллеборг делает замену. Андерссон Эрик уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.
52'
Anton Tideman получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
42'
Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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