Стадион: Терф Мур Зрители: 18636
31' Желтая карточкаЛоутон Мэттью
1:0
39' ГолВыдра Матей
2:0
41' ГолЛеннон Аарон
56' Желтая карточкаВествуд Эшли
3:0
84' ГолБарнс Эшли
4:0
88' ГолБарнс Эшли
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
92'
92'
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
90'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
88'
Леннон Аарон сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Барнс Эшли изменил счет на табло!
88'
88'
88'
88'
Харт Джо отбил мяч на угловой после удара Дефо Джермейн из штрафной площади.
88'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает пас партнеру.
88'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
87'
Брукс Дэвид из команды Борнмут навешивает в штрафную с рикошетом.
87'
После штрафного удара,который нанес Станислас Жуниор мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
85'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли играет слишком грубо. Брукс Дэвид оказался на газоне.
85'
Дефо Джермейн из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
84'
ГОЛ! Легко закончил атаку Барнс Эшли из команды Бёрнли, забив в пустые ворота!
84'
Сантиметры! Удар с лета нанес Гудмундссон Йоханн, но попал в штангу!
84'
83'
82'
81'
81'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
81'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
80'
Дефо Джермейн из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
79'
Барнс Эшли из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Фрейзер Райан пострадал.
79'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Фрейзер Райан пострадал.
78'
Тактическая замена. Смит Адам уходит с поля и его заменяет Дефо Джермейн
78'
77'
77'
76'
Фрейзер Райан из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
75'
75'
Корк Джек из команды Бёрнли играет слишком грубо. Станислас Жуниор оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
74'
74'
73'
Вуд Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Станислас Жуниор из команды Борнмут подал угловой слева.
73'
Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
73'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
72'
Брукс Дэвид нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
72'
Харт Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
71'
71'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
69'
69'
Тактическая замена. Воукс Сэм уходит с поля и его заменяет Барнс Эшли
68'
Тактическая замена. Уилсон Каллум уходит с поля и его заменяет Станислас Жуниор
68'
68'
Отличные скиллы показывает Кинг Джошуа, обводя своих соперников
67'
66'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Вествуд Эшли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Отличные скиллы показывает Брукс Дэвид, обводя своих соперников
65'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
64'
Лоутон Мэттью нанес удар, мяч был парирован, но Бегович Асмир не удержал его в руках.
64'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
64'
63'
63'
ШАНС! Кинг Джошуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
62'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
62'
62'
62'
Должен был быть гол! Брукс Дэвид имел отличный шанс, но Харт Джо не дал голу состоятся!
62'
Брукс Дэвид из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
61'
61'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
Уилсон Каллум наказан за толчок Ми Бен
60'
Тактическая замена. Выдра Матей уходит с поля и его заменяет Вуд Крис
59'
59'
Хефферсон Лерма пробует нанести удар издали, но Харт Джо держит все под контролем
58'
58'
58'
58'
58'
57'
57'
Фрейзер Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
56'
Вествуд Эшли получил желтую карточку от судьи
56'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
56'
56'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 18636 болельщиков
55'
Гудмундссон Йоханн пробует нанести удар издали, но Бегович Асмир держит все под контролем
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
54'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
54'
53'
53'
53'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
52'
52'
52'
51'
51'
51'
51'
51'
ШАНС! Воукс Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
Выдра Матей из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
49'
48'
48'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
47'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
46'
Тактическая замена. Рико Диего уходит с поля и его заменяет Фрэнсис Саймон
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Тарковски Джеймс наказан за толчок Фрейзер Райан
47'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Судья сигнализирует, что Выдра Матей из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Аке Натан
44'
43'
43'
42'
41'
Гудмундссон Йоханн сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Леннон Аарон изменил счет на табло!
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
Г О О О О Л - Выдра Матей забивает!
37'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Корк Джек
37'
37'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
37'
36'
Рико Диего из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
36'
Брукс Дэвид из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
36'
Кинг Джошуа из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
34'
Лоутон Мэттью наказан за толчок Рико Диего
33'
33'
32'
Уилсон Каллум наказан за толчок Тарковски Джеймс
31'
Лоутон Мэттью получил желтую карточку от судьи
31'
Безумный фол. Лоутон Мэттью грубо играет против соперника. Пострадал Рико Диего
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
29'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли делает неудачный навес.
29'
29'
28'
27'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
27'
27'
27'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
27'
26'
26'
Тэйлор Чарли не смог попасть в створ ударом издали
26'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Плохо сыграл Бегович Асмир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
25'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
25'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Брукс Дэвид из команды Борнмут направляет мяч в штрафную площадку, но Харт Джо выбегает и ловит мяч
24'
Отличные скиллы показывает Брукс Дэвид, обводя своих соперников
24'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
23'
Рико Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
23'
23'
22'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Судья сигнализирует, что Тэйлор Чарли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
21'
21'
Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали
21'
Кинг Джошуа из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
21'
Борнмут начинает контратаку
21'
Леннон Аарон из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
20'
Хефферсон Лерма предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
19'
Брукс Дэвид пробует нанести удар издали, но Харт Джо держит все под контролем
19'
18'
18'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
18'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Аке Натан мяч отрикошетил от ворот
18'
Плохо сыграл Тэйлор Чарли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
17'
Брукс Дэвид из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
17'
Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
16'
15'
Рико Диего из команды Борнмут делает неудачный навес.
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Смит Адам
14'
14'
Отличный пас сделал Тарковски Джеймс из команды Бёрнли. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
14'
Кинг Джошуа из команды Борнмут толкнул локтем оппонента. Это Тэйлор Чарли заработал фол
13'
12'
Кинг Джошуа из команды Борнмут опасно и грубо сыграл. Вествуд Эшли пострадал.
11'
11'
11'
11'
Кинг Джошуа из команды Борнмут навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
10'
Рико Диего из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
10'
Рико Диего из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
10'
9'
9'
9'
8'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
8'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Отличные скиллы показывает Кинг Джошуа, обводя своих соперников
8'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
7'
Судья сигнализирует, что Выдра Матей из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Аке Натан
7'
Выдра Матей из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
7'
Бёрнли начинает контратаку
7'
Сурман Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает пас партнеру.
7'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
6'
6'
5'
Тэйлор Чарли наказан за толчок Брукс Дэвид
5'
Контроль мяча: [team1]: 86%, [team2]: 14%.
4'
Тарковски Джеймс наказан за толчок Кук Стив
3'
Уилсон Каллум наказан за толчок Ми Бен
3'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Аке Натан
2'
Выдра Матей из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
1'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бёрнли начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бёрнли 4:0 Борнмут
Бёрнли
36.2% (63)
Ничья:
31.6% (55)
Борнмут
32.2% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.3% (51)
1:2 Борнмут:
17.8% (31)
2:1 Бёрнли:
16.1% (28)
1:0 Бёрнли:
16.1% (28)
0:1 Борнмут:
10.3% (18)
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