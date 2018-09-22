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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 18636
Бёрнли
4:0
Конец матча
Борнмут
0'
31' Желтая карточка
Лоутон Мэттью
1:0
39' Гол
Выдра Матей
2:0
41' Гол
Леннон Аарон
56' Желтая карточка
Вествуд Эшли
3:0
84' Гол
Барнс Эшли
4:0
88' Гол
Барнс Эшли
90'+3
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Борнмут контролирует мяч.
92'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Удар от ворот произведет Бёрнли
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
88'
Леннон Аарон сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Барнс Эшли изменил счет на табло!
88'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
88'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
88'
Харт Джо отбил мяч на угловой после удара Дефо Джермейн из штрафной площади.
88'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает пас партнеру.
88'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Брукс Дэвид из команды Борнмут навешивает в штрафную с рикошетом.
87'
После штрафного удара,который нанес Станислас Жуниор мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
85'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли играет слишком грубо. Брукс Дэвид оказался на газоне.
85'
Дефо Джермейн из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Описание гола
84'
ГОЛ! Легко закончил атаку Барнс Эшли из команды Бёрнли, забив в пустые ворота!
84'
Сантиметры! Удар с лета нанес Гудмундссон Йоханн, но попал в штангу!
84'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
83'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
82'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Удар от ворот произведет Борнмут
81'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
81'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
80'
Дефо Джермейн из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Бёрнли контролирует мяч.
Фол, нарушение
79'
Барнс Эшли из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Фрейзер Райан пострадал.
Фол, нарушение
79'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Фрейзер Райан пострадал.
78'
Тактическая замена. Смит Адам уходит с поля и его заменяет Дефо Джермейн
78'
Удар от ворот произведет Бёрнли
77'
Смит Адам из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
77'
Борнмут контролирует мяч.
77'
Удар от ворот произведет Бёрнли
76'
Фрейзер Райан из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Смит Адам из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Корк Джек из команды Бёрнли играет слишком грубо. Станислас Жуниор оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
74'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Бёрнли контролирует мяч.
73'
Вуд Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Станислас Жуниор из команды Борнмут подал угловой слева.
73'
Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Угловой
73'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
72'
Брукс Дэвид нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
72'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
72'
Харт Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
71'
Борнмут контролирует мяч.
71'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
71'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
70'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Аке Натан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
69'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Тактическая замена. Воукс Сэм уходит с поля и его заменяет Барнс Эшли
68'
Тактическая замена. Уилсон Каллум уходит с поля и его заменяет Станислас Жуниор
68'
Удар от ворот произведет Бёрнли
68'
Отличные скиллы показывает Кинг Джошуа, обводя своих соперников
67'
Борнмут контролирует мяч.
66'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
66'
Вествуд Эшли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Отличные скиллы показывает Брукс Дэвид, обводя своих соперников
65'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Борнмут контролирует мяч.
64'
Лоутон Мэттью нанес удар, мяч был парирован, но Бегович Асмир не удержал его в руках.
64'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
64'
Борнмут контролирует мяч.
63'
Удар от ворот произведет Бёрнли
63'
ШАНС! Кинг Джошуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
62'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
62'
Должен был быть гол! Брукс Дэвид имел отличный шанс, но Харт Джо не дал голу состоятся!
62'
Брукс Дэвид из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
61'
Удар от ворот произведет Борнмут
61'
Шанс! Вуд Крис из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
61'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
60'
Уилсон Каллум наказан за толчок Ми Бен
60'
Тактическая замена. Выдра Матей уходит с поля и его заменяет Вуд Крис
59'
Удар от ворот произведет Борнмут
59'
Хефферсон Лерма пробует нанести удар издали, но Харт Джо держит все под контролем
58'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
58'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
58'
Борнмут контролирует мяч.
58'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Бёрнли
57'
Фрейзер Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
56'
Вествуд Эшли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
56'
Борнмут контролирует мяч.
56'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 18636 болельщиков
55'
Гудмундссон Йоханн пробует нанести удар издали, но Бегович Асмир держит все под контролем
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
54'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
54'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
53'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Фрейзер Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Борнмут контролирует мяч.
52'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
51'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
51'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Борнмут контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Борнмут
51'
ШАНС! Воукс Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
50'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
Выдра Матей из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Борнмут контролирует мяч.
49'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Бёрнли
48'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
47'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Борнмут контролирует мяч.
46'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Рико Диего уходит с поля и его заменяет Фрэнсис Саймон
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
48'
Тарковски Джеймс наказан за толчок Фрейзер Райан
47'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
47'
Бёрнли контролирует мяч.
46'
Бёрнли контролирует мяч.
46'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
45'
Борнмут контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Выдра Матей из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Аке Натан
44'
Бёрнли контролирует мяч.
43'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Борнмут контролирует мяч.
42'
Борнмут контролирует мяч.
41'
Гудмундссон Йоханн сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Леннон Аарон изменил счет на табло!
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Выдра Матей забивает!
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Корк Джек
37'
Удар от ворот произведет Бёрнли
37'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
37'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Рико Диего из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Угловой
36'
Брукс Дэвид из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
36'
Кинг Джошуа из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
34'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
Фол, нарушение
34'
Лоутон Мэттью наказан за толчок Рико Диего
33'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Уилсон Каллум наказан за толчок Тарковски Джеймс
Офсайд
32'
Воукс Сэм из команды Бёрнли в офсайде
Желтая карточка
31'
Лоутон Мэттью получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Лоутон Мэттью грубо играет против соперника. Пострадал Рико Диего
30'
Борнмут контролирует мяч.
30'
Бёрнли контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
Удар от ворот произведет Борнмут
29'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли делает неудачный навес.
29'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Воукс Сэм из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Бёрнли контролирует мяч.
28'
Бёрнли контролирует мяч.
27'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
27'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
27'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
27'
Борнмут контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Борнмут
26'
Тэйлор Чарли не смог попасть в створ ударом издали
26'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Плохо сыграл Бегович Асмир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
26'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
25'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Брукс Дэвид из команды Борнмут направляет мяч в штрафную площадку, но Харт Джо выбегает и ловит мяч
24'
Отличные скиллы показывает Брукс Дэвид, обводя своих соперников
24'
Воукс Сэм из команды Бёрнли плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
24'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
23'
Рико Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
23'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
23'
Борнмут контролирует мяч.
22'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Тэйлор Чарли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
21'
Удар от ворот произведет Бёрнли
21'
Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали
21'
Кинг Джошуа из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
21'
Борнмут начинает контратаку
21'
Леннон Аарон из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Корк Джек из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
20'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
20'
Хефферсон Лерма предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
19'
Брукс Дэвид пробует нанести удар издали, но Харт Джо держит все под контролем
19'
Борнмут контролирует мяч.
18'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
18'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Аке Натан мяч отрикошетил от ворот
18'
Плохо сыграл Тэйлор Чарли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Угловой
17'
Брукс Дэвид из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
17'
Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Фрейзер Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
15'
Рико Диего из команды Борнмут делает неудачный навес.
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Смит Адам
14'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Отличный пас сделал Тарковски Джеймс из команды Бёрнли. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Кинг Джошуа из команды Борнмут толкнул локтем оппонента. Это Тэйлор Чарли заработал фол
13'
Борнмут контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Кинг Джошуа из команды Борнмут опасно и грубо сыграл. Вествуд Эшли пострадал.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Воукс Сэм из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Кук Стив
11'
Борнмут контролирует мяч.
11'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Бёрнли
11'
Кинг Джошуа из команды Борнмут навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Рико Диего из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Рико Диего из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
10'
Борнмут контролирует мяч.
9'
Бёрнли контролирует мяч.
9'
Борнмут контролирует мяч.
9'
Фрейзер Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
8'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Бёрнли контролирует мяч.
8'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Отличные скиллы показывает Кинг Джошуа, обводя своих соперников
8'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Выдра Матей из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Аке Натан
7'
Выдра Матей из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
7'
Бёрнли начинает контратаку
7'
Сурман Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает пас партнеру.
7'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
6'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
6'
Бёрнли контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Тэйлор Чарли наказан за толчок Брукс Дэвид
5'
Контроль мяча: [team1]: 86%, [team2]: 14%.
Фол, нарушение
4'
Тарковски Джеймс наказан за толчок Кук Стив
Фол, нарушение
3'
Уилсон Каллум наказан за толчок Ми Бен
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Аке Натан
2'
Выдра Матей из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Бёрнли контролирует мяч.
2'
Борнмут контролирует мяч.
1'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бёрнли начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бёрнли 4:0 Борнмут
Бёрнли
36.2% (63)
Ничья:
31.6% (55)
Борнмут
32.2% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.3% (51)
Борнмут:
17.8% (31)
Бёрнли:
16.1% (28)
Бёрнли:
16.1% (28)
Борнмут:
10.3% (18)
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