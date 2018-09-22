  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 31676
Лестер
3:1
Конец матча
Хаддерсфилд Таун
0'
0:1
5' Гол
Йоргенсен Матиас
18' Желтая карточка
Ндиди Уилфред
1:1
19' Гол
Ихеначо Келечи
43' Желтая карточка
Геззаль Рашид
47' Желтая карточка
Конголо Теренс
2:1
66' Гол
Мэддисон Джеймс
3:1
75' Гол
Варди Джейми
90'+4
Второй тайм
94'
Лестер заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 31676 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
94'
Какой промах! Варди Джейми имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
94'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой справа.
93'
Хороший удар издали нанес Окадзаки Синджи, но отличный сейв сделал Лоссль Йонас. Угловой.
93'
Отличные скиллы показывает Окадзаки Синджи, обводя своих соперников
92'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Удар от ворот произведет Лестер
92'
Муй Аарон не смог попасть в створ ударом издали
92'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
91'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Олбрайтон Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Лестер контролирует мяч.
89'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
89'
ШАНС! Амарти Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Варди Джейми из команды Лестер сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
88'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья свистит. Депуатр Лоран атаковал сзади соперника. Это Менди Нампалис заработал своей команде штрафной
Офсайд
87'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
87'
Лестер начинает контратаку
87'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
87'
Отличные скиллы показывает Дьякаби Адама, обводя своих соперников
Фол, нарушение
86'
Депуатр Лоран наказан за толчок Эванс Джонни
85'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
85'
Тактическая замена. Мэддисон Джеймс уходит с поля и его заменяет Окадзаки Синджи
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
85'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
85'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Так близко к голу! Депуатр Лоран имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Шмейхель Каспер!
84'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
84'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
84'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
Травма, повреждение
83'
Магуайр Гарри возвращается на поле.
83'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Магуайр Гарри получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Дьякаби Адама грубо играет против соперника. Пострадал Магуайр Гарри
82'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
81'
Мэддисон Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Магуайр Гарри
80'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
79'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
79'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
79'
Лестер начинает контратаку
78'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
77'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Тактическая замена. Ихеначо Келечи уходит с поля и его заменяет Олбрайтон Марк
75'
Ихеначо Келечи сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Варди Джейми из команды команды Лестер.
75'
ШАНС! Варди Джейми вышел один-на-один с голкипером...
75'
Ихеначо Келечи разрезает оборону соперника отличным пасом
75'
Варди Джейми из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
75'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
73'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
Лоссль Йонас не дал случится голу! Грэй Демарай должен был забивать, но Лоссль Йонас сделал отличный сейв
73'
Отличные скиллы показывает Грэй Демарай, обводя своих соперников
73'
Ихеначо Келечи из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Лестер контролирует мяч.
Фол, нарушение
72'
Депуатр Лоран задерживает мяч рукой
72'
Тактическая замена. Конголо Теренс уходит с поля и его заменяет Притчард Алекс
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Амарти Даниэль из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
71'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Менди Нампалис из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
69'
Грэй Демарай не смог попасть в створ ударом издали
69'
Отличные скиллы показывает Грэй Демарай, обводя своих соперников
68'
Лестер контролирует мяч.
68'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Описание гола
66'
Г О О О О Л Мэддисон Джеймс закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Менди Нампалис
Угловой
65'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Грэй Демарай из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Ихеначо Келечи из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
64'
Лестер начинает контратаку
64'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Удар от ворот произведет Лестер
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Варди Джейми из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Дьякаби Адама
63'
Опасность предотвращена - Магуайр Гарри из команды Лестер вступил в отбор удачно
63'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
62'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
62'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Лестер
Фол, нарушение
61'
Эванс Джонни наказан за толчок Депуатр Лоран
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
60'
Магуайр Гарри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
60'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
59'
Лестер контролирует мяч.
59'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
58'
ШАНС! Ихеначо Келечи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
58'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Тактическая замена. Качунга Элиас уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
57'
Амарти Даниэль из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
57'
Лоссль Йонас не дал случится голу! Варди Джейми должен был забивать, но Лоссль Йонас сделал отличный сейв
56'
Варди Джейми из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
56'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
56'
Дурм Эрик возвращается на поле.
56'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Дурм Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Опасность предотвращена - Амарти Даниэль из команды Лестер вступил в отбор удачно
54'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
54'
Грэй Демарай из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Лестер контролирует мяч.
53'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Чилвел Бенджамин
51'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
51'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Грэй Демарай из команды Лестер играет в стеночку с партнером по команде. Ихеначо Келечи это был.
50'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Лёв Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
48'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
48'
Мэддисон Джеймс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
47'
Конголо Теренс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Конголо Теренс атаковал сзади соперника. Это Ихеначо Келечи заработал своей команде штрафной
47'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Лестер контролирует мяч.
46'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Геззаль Рашид уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
48'
Магуайр Гарри из команды Лестер играет слишком грубо. Йоргенсен Матиас оказался на газоне.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Магуайр Гарри
47'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Геззаль Рашид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья свистит. Биллинг Филип атаковал сзади соперника. Это Мэддисон Джеймс заработал своей команде штрафной
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Лестер контролирует мяч.
44'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
43'
Геззаль Рашид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Геззаль Рашид грубо играет против соперника. Пострадал Лёв Крис
42'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Опасность! Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Ндиди Уилфред из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Ихеначо Келечи из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Лестер имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Биллинг Филип
39'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
37'
Магуайр Гарри нанес удар головой, но Лоссль Йонас спокойно отбил мяч.
37'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
36'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Магуайр Гарри
34'
Качунга Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Магуайр Гарри из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Качунга Элиас
33'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Варди Джейми пробует нанести удар издали, но Лоссль Йонас держит все под контролем
32'
Ихеначо Келечи из команды Лестер делает пас партнеру.
32'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Лестер
30'
Шанс! Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
30'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
29'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Удар от ворот произведет Лестер
28'
Ван ла Парра Райив не смог попасть в створ ударом издали
27'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
27'
Ихеначо Келечи из команды Лестер сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Лестер имеет хороший шанс забить.
26'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
26'
Как он промахнулся? Варди Джейми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
24'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
24'
Ихеначо Келечи из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
24'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
22'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
22'
Лестер начинает контратаку
21'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Варди Джейми сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Ихеначо Келечи изменил счет на табло!
19'
Варди Джейми из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Лестер начинает контратаку
Угловой
19'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
19'
Амарти Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Лёв Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
18'
Ндиди Уилфред совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Дурм Эрик
17'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
17'
Лестер имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Геззаль Рашид из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Биллинг Филип
16'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Геззаль Рашид из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
15'
Отличные скиллы показывает Геззаль Рашид, обводя своих соперников
15'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Амарти Даниэль из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
13'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
13'
Менди Нампалис из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
11'
Ван ла Парра Райив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Депуатр Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
9'
Шиндлер Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
8'
Лестер имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
8'
Биллинг Филип наказан за толчок Менди Нампалис
8'
Лестер контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Ван ла Парра Райив задерживает мяч рукой
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Депуатр Лоран сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Йоргенсен Матиас изменил счет на табло!
5'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
5'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Лестер
4'
Дурм Эрик мяч отрикошетил от ворот
4'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Лестер начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лестер 3:1 Хаддерсфилд Таун
Лестер
93.1% (163)
Ничья:
5.7% (10)
Хаддерсфилд Таун
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
32% (56)
Лестер:
30.9% (54)
Лестер:
23.4% (41)
Лестер:
3.4% (6)
Ничья:
2.9% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация