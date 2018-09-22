Стадион: Кинг Пауэр Зрители: 31676
3:1
Конец матча
0:1
5' ГолЙоргенсен Матиас
18' Желтая карточкаНдиди Уилфред
1:1
19' ГолИхеначо Келечи
43' Желтая карточкаГеззаль Рашид
47' Желтая карточкаКонголо Теренс
2:1
66' ГолМэддисон Джеймс
3:1
75' ГолВарди Джейми
Второй тайм
94'
Лестер заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 31676 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
94'
Какой промах! Варди Джейми имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
94'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой справа.
93'
Хороший удар издали нанес Окадзаки Синджи, но отличный сейв сделал Лоссль Йонас. Угловой.
93'
Отличные скиллы показывает Окадзаки Синджи, обводя своих соперников
92'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
92'
Муй Аарон не смог попасть в створ ударом издали
92'
92'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Олбрайтон Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
89'
89'
ШАНС! Амарти Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Варди Джейми из команды Лестер сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
88'
88'
Судья свистит. Депуатр Лоран атаковал сзади соперника. Это Менди Нампалис заработал своей команде штрафной
87'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
87'
87'
87'
Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
87'
Отличные скиллы показывает Дьякаби Адама, обводя своих соперников
86'
Депуатр Лоран наказан за толчок Эванс Джонни
85'
85'
Тактическая замена. Мэддисон Джеймс уходит с поля и его заменяет Окадзаки Синджи
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
85'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
85'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Так близко к голу! Депуатр Лоран имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Шмейхель Каспер!
84'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
84'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
84'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
83'
Магуайр Гарри возвращается на поле.
83'
Матч возобновлен
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Магуайр Гарри получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Безумный фол. Дьякаби Адама грубо играет против соперника. Пострадал Магуайр Гарри
82'
Матч возобновлен
81'
Мэддисон Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Судья сигнализирует, что Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Магуайр Гарри
80'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
79'
79'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
78'
78'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
78'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
77'
77'
77'
Тактическая замена. Ихеначо Келечи уходит с поля и его заменяет Олбрайтон Марк
75'
Ихеначо Келечи сделал результативную передачу.
75'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Варди Джейми из команды команды Лестер.
75'
ШАНС! Варди Джейми вышел один-на-один с голкипером...
75'
Ихеначо Келечи разрезает оборону соперника отличным пасом
75'
Варди Джейми из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
74'
73'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
Лоссль Йонас не дал случится голу! Грэй Демарай должен был забивать, но Лоссль Йонас сделал отличный сейв
73'
Отличные скиллы показывает Грэй Демарай, обводя своих соперников
73'
Ихеначо Келечи из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
72'
Депуатр Лоран задерживает мяч рукой
72'
Тактическая замена. Конголо Теренс уходит с поля и его заменяет Притчард Алекс
71'
Судья сигнализирует, что Амарти Даниэль из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
71'
71'
Менди Нампалис из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
69'
Грэй Демарай не смог попасть в створ ударом издали
69'
Отличные скиллы показывает Грэй Демарай, обводя своих соперников
68'
68'
68'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
66'
Г О О О О Л Мэддисон Джеймс закручивает штрафной в сетку! Великолепно
65'
Судья сигнализирует, что Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Менди Нампалис
65'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Грэй Демарай из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Ихеначо Келечи из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
64'
64'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
63'
Судья сигнализирует, что Варди Джейми из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Дьякаби Адама
63'
Опасность предотвращена - Магуайр Гарри из команды Лестер вступил в отбор удачно
63'
62'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
62'
61'
61'
Эванс Джонни наказан за толчок Депуатр Лоран
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
60'
Магуайр Гарри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
60'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
59'
59'
58'
ШАНС! Ихеначо Келечи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
58'
57'
Тактическая замена. Качунга Элиас уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
57'
Амарти Даниэль из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
57'
Лоссль Йонас не дал случится голу! Варди Джейми должен был забивать, но Лоссль Йонас сделал отличный сейв
56'
Варди Джейми из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
56'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Дурм Эрик возвращается на поле.
56'
55'
Матч возобновлен
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Дурм Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Опасность предотвращена - Амарти Даниэль из команды Лестер вступил в отбор удачно
54'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
54'
Грэй Демарай из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
53'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Судья сигнализирует, что Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Чилвел Бенджамин
51'
51'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Грэй Демарай из команды Лестер играет в стеночку с партнером по команде. Ихеначо Келечи это был.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
50'
Лёв Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
48'
48'
Мэддисон Джеймс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
47'
Конголо Теренс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
47'
Судья свистит. Конголо Теренс атаковал сзади соперника. Это Ихеначо Келечи заработал своей команде штрафной
47'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Геззаль Рашид уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
48'
Магуайр Гарри из команды Лестер играет слишком грубо. Йоргенсен Матиас оказался на газоне.
47'
Судья сигнализирует, что Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Магуайр Гарри
47'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
Геззаль Рашид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья свистит. Биллинг Филип атаковал сзади соперника. Это Мэддисон Джеймс заработал своей команде штрафной
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
44'
43'
Геззаль Рашид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
43'
Безумный фол. Геззаль Рашид грубо играет против соперника. Пострадал Лёв Крис
42'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Опасность! Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Ндиди Уилфред из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Ихеначо Келечи из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
40'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Биллинг Филип
39'
38'
37'
Магуайр Гарри нанес удар головой, но Лоссль Йонас спокойно отбил мяч.
37'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
37'
Судья сигнализирует, что Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
36'
36'
36'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Судья сигнализирует, что Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Магуайр Гарри
34'
Качунга Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Судья сигнализирует, что Магуайр Гарри из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Качунга Элиас
33'
32'
Варди Джейми пробует нанести удар издали, но Лоссль Йонас держит все под контролем
32'
Ихеначо Келечи из команды Лестер делает пас партнеру.
32'
31'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
30'
Шанс! Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
30'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
29'
28'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Ван ла Парра Райив не смог попасть в створ ударом издали
27'
27'
Ихеначо Келечи из команды Лестер сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
26'
Как он промахнулся? Варди Джейми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
24'
24'
Ихеначо Келечи из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
24'
23'
22'
22'
22'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
22'
21'
21'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Варди Джейми сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Ихеначо Келечи изменил счет на табло!
19'
Варди Джейми из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
19'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
19'
Амарти Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Лёв Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Ндиди Уилфред совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
18'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Дурм Эрик
17'
17'
17'
16'
Судья сигнализирует, что Геззаль Рашид из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Биллинг Филип
16'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Геззаль Рашид из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
15'
Отличные скиллы показывает Геззаль Рашид, обводя своих соперников
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
13'
Судья сигнализирует, что Амарти Даниэль из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
13'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
13'
Менди Нампалис из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
11'
Матч возобновится спорным мячом
11'
Ван ла Парра Райив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
9'
Депуатр Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
9'
Шиндлер Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
8'
8'
Биллинг Филип наказан за толчок Менди Нампалис
8'
6'
Ван ла Парра Райив задерживает мяч рукой
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Депуатр Лоран сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Йоргенсен Матиас изменил счет на табло!
5'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
5'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
4'
4'
Дурм Эрик мяч отрикошетил от ворот
4'
4'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
3'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
2'
2'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Лестер начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лестер 3:1 Хаддерсфилд Таун
Лестер
93.1% (163)
Ничья:
5.7% (10)
Хаддерсфилд Таун
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лестер:
32% (56)
2:1 Лестер:
30.9% (54)
1:0 Лестер:
23.4% (41)
3:1 Лестер:
3.4% (6)
1:1 Ничья:
2.9% (5)
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