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  5. Первый дивизион
АЕК Ларнака
1:0
Конец матча
Омония
0'
14' Желтая карточка
Лора Альберто
48' Желтая карточка
Катала Давид
1:0
62' Гол
Тричковски Иван
64' Желтая карточка
Винтра Лукас
78' Желтая карточка
Гомес Хорди
90' Желтая карточка
Igor Carioca
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Igor Carioca получил желтую карточку от судьи
84'
Омония делает замену. Cris Montes уходит с поля, а Jordan Greenidge выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
76'
АЕК Ларнака делает замену. Янну Томас уходит с поля, а Факундо Гарсия выходит на его замену.
76'
Омония делает замену. Рамирес Давид уходит с поля, а Антониа Ярхинио выходит на его замену.
75'
Омония делает замену. Живец Саша уходит с поля, а Энтрена Хуан выходит на его замену.
71'
АЕК Ларнака делает замену. Ассубре Жан уходит с поля, а Томас Жоан выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Винтра Лукас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Катала Давид получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
АЕК Ларнака делает замену. Ларена Хорхе уходит с поля, а Хевел Хектор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
14'
Лора Альберто получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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