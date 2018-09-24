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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Конец матча
14' Желтая карточкаЛора Альберто
48' Желтая карточкаКатала Давид
1:0
62' ГолТричковски Иван
64' Желтая карточкаВинтра Лукас
78' Желтая карточкаГомес Хорди
90' Желтая карточкаIgor Carioca
|
14'
48'
62'
1:0
64'
78'
90'
Состав команд
АЕК Ларнака
- Основной состав
- 25 Тоньо Рамирес Вратарь
- 5 Мойсов Даниэль Защитник
- 6 Катала Давид Защитник
- 2 Igor Carioca Защитник
- 19 Янну Томас Защитник
- 8 Акоран Баррера Полузащитник
- 12 Тричковски Иван Полузащитник
- 7 Ларена Хорхе Полузащитник
- 21 Ассубре Жан Полузащитник
- 16 Касес Начо Полузащитник
- 23 Толемесс Флориан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Христодулу Андреас Вратарь
- 24 Анастасиу Рафаэль Защитник
- 18 Микель Гонсалес Защитник
- 80 Рушиас Онисифорос Полузащитник
- 10 Томас Жоан Полузащитник
- 13 Хевел Хектор Полузащитник
- 15 Факундо Гарсия Полузащитник
- 31 Константину Константинос Нападающий
- 35 Costas Anastasiou
- Главный тренер: Andoni Iraola
Омония
- Основной состав
- 25 Мехиас Томас Вратарь
- 18 Лопес Исма Защитник
- 15 Лора Альберто Защитник
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 71 Прце Фране Защитник
- 21 Живец Саша Полузащитник
- 16 Гомес Хорди Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 24 Рамирес Давид Нападающий
- 17 Cris Montes
- Запасные игроки
- 1 Панайи Костас Вратарь
- 31 Кусулос Янис Защитник
- 5 Гаффор Микаэль Защитник
- 13 Жаилсон Защитник
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 11 Энтрена Хуан Полузащитник
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 19 Jordan Greenidge
- 3 Christian Manrique
- Главный тренер: Juan Carlos Oliva
Предыдущие игры
АЕК Ларнака (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 20.09.2018 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих ЛЕ
- 15.09.2018 Неа Саламина 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 30.08.2018 АЕК Ларнака 3:0 Тренчин ЛЕ
- 23.08.2018 Тренчин 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 16.08.2018 АЕК Ларнака 5:0 Штурм ЛЕ
- 09.08.2018 Штурм 0:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 02.08.2018 АЕК Ларнака 4:0 Дандолк ЛЕ
- 26.07.2018 Дандолк 0:0 АЕК Ларнака ЛЕ
- 16.05.2018 АЕК Ларнака 2:1 Аполлон К
- 13.05.2018 АЕК Ларнака 3:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 06.05.2018 Аполлон 3:0 АЕК Ларнака ПД
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
- 25.04.2018 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака К
- 22.04.2018 АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ ПД
- 18.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ К
- 14.04.2018 Анортосис 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 03.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака ПД
- 31.03.2018 АЕК Ларнака 3:0 Аполлон ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
Омония (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 16.09.2018 Омония 1:0 Эносис ПД
- 25.08.2018 Омония 1:0 Алки Ороклинис ПД
- 13.05.2018 Омония 1:0 Аполлон ПД
- 06.05.2018 Анортосис 2:1 Омония ПД
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
- 21.04.2018 Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Омония 3:0 Арис Лимассол ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 30.01.2018 Омония 5:1 Неа Саламина ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Омония: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония Первый дивизион
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 04.12.2017 АЕК Ларнака 5:0 Омония Первый дивизион
- 20.09.2017 Омония 5:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 22.04.2017 Омония 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 13.03.2017 АЕК Ларнака 1:1 Омония Первый дивизион
- 19.02.2017 АЕК Ларнака 4:2 Омония Первый дивизион
- 20.11.2016 Омония 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 07.05.2016 АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион
- 20.04.2016 Омония 0:0 АЕК Ларнака Кубок
- 06.04.2016 АЕК Ларнака 0:0 Омония Кубок
- 03.04.2016 Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 06.02.2016 Омония 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 01.11.2015 АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион
- 25.04.2015 Омония 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 08.03.2015 АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион
- 03.01.2015 АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион
- 21.09.2014 Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 02.02.2014 АЕК Ларнака 0:0 Омония Первый дивизион
- 20.10.2013 Омония 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Омония
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|АПОЭЛ
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|5.
|Докса Катокопия
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|6.
|Анортосис
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Неа Саламина
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|9.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Эрмис Арадиппу
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|11.
|Пафос
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|12.
|Алки Ороклинис
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Igor Carioca получил желтую карточку от судьи
84'
Омония делает замену. Cris Montes уходит с поля, а Jordan Greenidge выходит на его замену.
78'
Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
76'
АЕК Ларнака делает замену. Янну Томас уходит с поля, а Факундо Гарсия выходит на его замену.
76'
Омония делает замену. Рамирес Давид уходит с поля, а Антониа Ярхинио выходит на его замену.
75'
Омония делает замену. Живец Саша уходит с поля, а Энтрена Хуан выходит на его замену.
71'
АЕК Ларнака делает замену. Ассубре Жан уходит с поля, а Томас Жоан выходит на его замену.
64'
Винтра Лукас получил желтую карточку от судьи
62'
Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
48'
Катала Давид получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
АЕК Ларнака делает замену. Ларена Хорхе уходит с поля, а Хевел Хектор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Лора Альберто получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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