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Стадион:
Лехия Гданьск
3:3
Конец матча
Заглембе Любин
0'
1:0
8' Гол
Собех Артур
2:0
15' Гол
Собех Артур
3:0
25' Гол
Собех Артур
39' Желтая карточка
Левандовски Матеуш
51' Желтая карточка
Матущик Адам
58' Желтая карточка
Dawid Pakulski
3:1
61' Гол
Бохар Дамьян
62' Желтая карточка
Налепа Михал
3:2
71' Пенальти
Стажиньски Филип
82' Желтая карточка
Балич Саша
3:3
90' Гол
Мареш Якуб
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Мареш Якуб бьет в цель!
Желтая карточка
82'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
81'
Лехия Гданьск делает замену. Karol Fila уходит с поля, а Joao Nunes выходит на его замену.
76'
Лехия Гданьск делает замену. Вольски Рафал уходит с поля, а Mateusz Sopocko выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Стажиньски Филип из команды Заглембе Любин забивает с точки!
64'
Заглембе Любин делает замену. Тушыньски Патрык уходит с поля, а Мареш Якуб выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Dawid Pakulski получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
46'
Заглембе Любин делает замену. Дзивнел Даниэль уходит с поля, а Сиротов Владислав выходит на его замену.
46'
Лехия Гданьск делает замену. Лукашик Даниэль уходит с поля, а Борысюк Ариэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Заглембе Любин делает замену. Bartosz Slisz уходит с поля, а Бохар Дамьян выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Левандовски Матеуш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Собех Артур бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Собех Артур бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Собех Артур бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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