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Стадион: Stadion Energa Gdansk
3:3
Конец матча
1:0
8' ГолСобех Артур
2:0
15' ГолСобех Артур
3:0
25' ГолСобех Артур
39' Желтая карточкаЛевандовски Матеуш
51' Желтая карточкаМатущик Адам
58' Желтая карточкаDawid Pakulski
3:1
61' ГолБохар Дамьян
62' Желтая карточкаНалепа Михал
3:2
71' ПенальтиСтажиньски Филип
82' Желтая карточкаБалич Саша
3:3
90' ГолМареш Якуб
|
8'
1:0
15'
2:0
25'
3:0
51'
58'
61'
3:1
62'
71'
3:2
81'
82'
90'
3:3
Состав команд
12
Куцяк
Душан
19
Karol
Fila
25
Налепа
Михал
90
Собех
Артур
25
Матущик
Адам
19
Ягелло
Филип
Лехия Гданьск 4-3-3
- Основной состав
- 12 Куцяк Душан Вратарь
- 19 Karol Fila Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 26 Августин Блажей Защитник
- 33 Левандовски Матеуш Защитник
- 6 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 27 Вольски Рафал Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Нападающий
- 90 Собех Артур Нападающий
- 17 Гараслин Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Аломерович Златан Вратарь
- 3 Joao Nunes Защитник
- 4 Adam Chrzanowski Защитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 11 Михаляк Конрад Полузащитник
- 18 Арак Якуб Нападающий
- 80 Mateusz Sopocko
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Заглембе Любин 3-5-2
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 2 Копац Бартош Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 3 Балич Саша Защитник
- 13 Dawid Pakulski Полузащитник
- 99 Bartosz Slisz Полузащитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 29 Дзивнел Даниэль Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Нападающий
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Лесиевски Пётр Вратарь
- 28 Матрас Матеуш Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 39 Бохар Дамьян Полузащитник
- 37 Сиротов Владислав Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- 8 Lukasz Poreba
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Предыдущие игры
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 15.09.2018 Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Э
- 31.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Э
- 25.08.2018 Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Э
- 18.08.2018 Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Э
- 10.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Медзь Э
- 04.08.2018 Легия 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.07.2018 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Э
- 20.07.2018 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Э
- 19.05.2018 Лехия Гданьск 1:1 Сандецья Э
- 12.05.2018 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Э
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 04.05.2018 Лехия Гданьск 0:1 Нецеча Э
- 30.04.2018 Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Э
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия Э
- 13.04.2018 Арка Гдыня 1:2 Лехия Гданьск Э
- 07.04.2018 Лехия Гданьск 4:2 Арка Гдыня Э
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 14.09.2018 Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Э
- 06.09.2018 РБ Лейпциг 1:0 Заглембе Любин ТМК
- 02.09.2018 Медзь 2:0 Заглембе Любин Э
- 26.08.2018 Заглембе Любин 2:1 Лех Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 12.08.2018 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Э
- 04.08.2018 Пяст 2:1 Заглембе Любин Э
- 28.07.2018 Заглембе Любин 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 21.07.2018 Легия 1:3 Заглембе Любин Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Э
- 09.05.2018 Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Э
- 06.05.2018 Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже Э
- 28.04.2018 Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Э
- 20.04.2018 Заглембе Любин 0:1 Лех Э
- 14.04.2018 Легия 0:1 Заглембе Любин Э
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 09.03.2018 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Э
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Заглембе Любин: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 02.04.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 15.10.2016 Заглембе Любин 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 16.04.2016 Заглембе Любин 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 01.03.2016 Заглембе Любин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 27.09.2015 Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 05.04.2014 Лехия Гданьск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 30.10.2013 Заглембе Любин 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.05.2013 Заглембе Любин 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса
- 02.12.2012 Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 16.10.2011 Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 29.05.2011 Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 27.11.2010 Заглембе Любин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 03.04.2010 Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 25.09.2009 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|2.
|Висла Краков
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|3.
|Легия
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|4.
|Ягеллония
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|5.
|Пяст
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Заглембе Любин
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|7.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|8.
|Корона Кельце
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|9.
|Медзь
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Арка Гдыня
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Гурник Забже
|8
|1
|5
|2
|8 - 11
|8
|12.
|Висла Плоцк
|9
|1
|4
|4
|13 - 16
|7
|13.
|Погонь Щецин
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Заглембе Сосновец
|8
|1
|3
|4
|12 - 16
|6
|15.
|Шлёнск
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|16.
|Краковия
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Мареш Якуб бьет в цель!
82'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
81'
Лехия Гданьск делает замену. Karol Fila уходит с поля, а Joao Nunes выходит на его замену.
76'
Лехия Гданьск делает замену. Вольски Рафал уходит с поля, а Mateusz Sopocko выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Стажиньски Филип из команды Заглембе Любин забивает с точки!
64'
Заглембе Любин делает замену. Тушыньски Патрык уходит с поля, а Мареш Якуб выходит на его замену.
62'
Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
61'
Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
58'
Dawid Pakulski получил желтую карточку от судьи
51'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
46'
Заглембе Любин делает замену. Дзивнел Даниэль уходит с поля, а Сиротов Владислав выходит на его замену.
46'
Лехия Гданьск делает замену. Лукашик Даниэль уходит с поля, а Борысюк Ариэль выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Заглембе Любин делает замену. Bartosz Slisz уходит с поля, а Бохар Дамьян выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Левандовски Матеуш получил желтую карточку от судьи
25'
15'
8'
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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