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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:5
Конец матча
0:1
4' ГолСадик Берат
0:2
27' ГолNils Zatl
0:3
35' ГолСадик Берат
40' Желтая карточкаАлонефтис Эфстатиос
42' Желтая карточкаБольевич Владимир
0:4
47' ГолПапафотис Вассилис
53' Желтая карточкаJoel V
1:4
66' ГолСоуза Лукас
1:5
66' ГолСадик Берат
2:5
70' ГолДе Винсенти Томас
77' Желтая карточкаNils Zatl
86' Желтая карточкаArmin Gremsl
|
4'
0:1
27'
0:2
35'
0:3
47'
0:4
53'
66'
1:4
66'
1:5
70'
2:5
77'
86'
Состав команд
АПОЭЛ
- Основной состав
- 99 Ватерман Бой Вратарь
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 50 Карлао Роберто Защитник
- 26 Нуну Мораиш Защитник
- 21 Миланов Живко Защитник
- 44 Иоанну Николас Защитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 19 Де Винсенти Томас Полузащитник
- 4 Артиматас Костакис Полузащитник
- 49 Деллаторре Гильерме Нападающий
- 9 Гучаннеджад Реза Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ромо Рафаэль Вратарь
- 30 Меркис Георге Защитник
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 23 Juan Bautista Cascini Полузащитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 8 Соуза Лукас Полузащитник
- 6 Гентсоглу Савас Полузащитник
- 77 Балог Норберт Нападающий
- 37 Leo Natel
- Главный тренер: Балтазар Бруно
Докса Катокопия
- Основной состав
- 1 Armin Gremsl Вратарь
- 5 Stefanos Mouchtaris Защитник
- 29 Митря Богдан Защитник
- 14 Больевич Владимир Полузащитник
- 21 Nils Zatl Полузащитник
- 10 Папафотис Вассилис Полузащитник
- 9 Садик Берат Нападающий
- 55 Нелсиньо Барбоза Нападающий
- 2 Joel V
- 17 Benjamin Asamoah
- 19 Giannis Chatzivasilis
- Запасные игроки
- 28 Evgeny Pavlov Полузащитник
- 11 Луис Карлос II Полузащитник
- 66 Andreas Pachipis
- 8 Jean Fernandez
- 3 Ioannis Efstathiou
- 6 Тинчу Разван
- 78 Giorgos Loizou I
- Главный тренер: Loukas Hadjiloukas
Предыдущие игры
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 19.09.2018 Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ ПД
- 16.09.2018 Эрмис Арадиппу 0:1 АПОЭЛ ПД
- 30.08.2018 Астана 1:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 23.08.2018 АПОЭЛ 1:0 Астана ЛЕ
- 16.08.2018 АПОЭЛ 3:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 09.08.2018 Хапоэль Беэр-Шева 2:2 АПОЭЛ ЛЕ
- 02.08.2018 Флора 2:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 26.07.2018 АПОЭЛ 5:0 Флора ЛЕ
- 17.07.2018 АПОЭЛ 1:0 Судува ЛЧ
- 11.07.2018 Судува 3:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 12.05.2018 АПОЭЛ 2:1 Анортосис ПД
- 05.05.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ ПД
- 29.04.2018 АПОЭЛ 2:1 Аполлон ПД
- 25.04.2018 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака К
- 22.04.2018 АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ ПД
- 18.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ К
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Анортосис 0:0 АПОЭЛ ПД
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ ПД
Докса Катокопия (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 15.09.2018 Докса Катокопия 4:0 Алки Ороклинис ПД
- 01.09.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Докса Катокопия ПД
- 26.08.2018 Докса Катокопия 0:1 Анортосис ПД
- 13.05.2018 Докса Катокопия 0:3 Пафос ПД
- 05.05.2018 Алки Ороклинис 1:3 Докса Катокопия ПД
- 28.04.2018 Докса Катокопия 2:3 Эрмис Арадиппу ПД
- 21.04.2018 Неа Саламина 4:1 Докса Катокопия ПД
- 14.04.2018 Докса Катокопия 5:0 Олимпиакос Никосия ПД
- 04.04.2018 Пафос 1:0 Докса Катокопия ПД
- 31.03.2018 Докса Катокопия 4:3 Алки Ороклинис ПД
- 18.03.2018 Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия ПД
- 10.03.2018 Докса Катокопия 2:6 Неа Саламина ПД
- 07.03.2018 Пафос 2:1 Докса Катокопия К
- 03.03.2018 Олимпиакос Никосия 0:1 Докса Катокопия ПД
- 28.02.2018 Докса Катокопия 2:2 Пафос К
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 18.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Пафос ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия ПД
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Докса Катокопия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
- 14.01.2018 Докса Катокопия 0:8 АПОЭЛ Первый дивизион
- 13.10.2017 АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 03.05.2017 АПОЭЛ 5:0 Докса Катокопия Кубок
- 26.04.2017 Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Кубок
- 14.01.2017 Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 02.10.2016 АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 03.01.2016 АПОЭЛ 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион
- 21.09.2015 Докса Катокопия 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 08.07.2015 Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Разное
- 14.02.2015 Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 14.02.2015 Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 10.11.2014 АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 09.04.2014 Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Кубок Кипра
- 02.04.2014 АПОЭЛ 4:1 Докса Катокопия Кубок Кипра
- 22.02.2014 АПОЭЛ 5:1 Докса Катокопия Первый дивизион
- 23.11.2013 Докса Катокопия 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 23.07.2013 АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия Товарищеские матчи. Сборные
- 22.12.2012 Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 16.09.2012 АПОЭЛ 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион
- 06.03.2011 Докса Катокопия 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|АПОЭЛ
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|4.
|Докса Катокопия
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|5.
|Анортосис
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|Неа Саламина
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|7.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|8.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|Эрмис Арадиппу
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|10.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Пафос
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|12.
|Алки Ороклинис
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Докса Катокопия делает замену. Больевич Владимир уходит с поля, а Andreas Pachipis выходит на его замену.
86'
Armin Gremsl получил желтую карточку от судьи
82'
Докса Катокопия делает замену. Giannis Chatzivasilis уходит с поля, а Луис Карлос II выходит на его замену.
77'
Nils Zatl получил желтую карточку от судьи
76'
Докса Катокопия делает замену. Папафотис Вассилис уходит с поля, а Тинчу Разван выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Де Винсенти Томас бьет в цель!
66'
66'
Г О О О О Л - Соуза Лукас бьет в цель!
61'
АПОЭЛ делает замену. Иоанну Николас уходит с поля, а Juan Bautista Cascini выходит на его замену.
53'
Joel Pereira получил желтую карточку от судьи
47'
Г О О О О Л - Папафотис Вассилис бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
АПОЭЛ делает замену. Миланов Живко уходит с поля, а Соуза Лукас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Больевич Владимир получил желтую карточку от судьи
40'
Алонефтис Эфстатиос получил желтую карточку от судьи
35'
27'
Г О О О О Л - Nils Zatl бьет в цель!
24'
АПОЭЛ делает замену. Вурос Праксителис уходит с поля, а Алонефтис Эфстатиос выходит на его замену.
4'
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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