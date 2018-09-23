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  5. Первый дивизион
АПОЭЛ
2:5
Конец матча
Докса Катокопия
0'
0:1
4' Гол
Садик Берат
0:2
27' Гол
Nils Zatl
0:3
35' Гол
Садик Берат
40' Желтая карточка
Алонефтис Эфстатиос
42' Желтая карточка
Больевич Владимир
0:4
47' Гол
Папафотис Вассилис
53' Желтая карточка
Joel V
1:4
66' Гол
Соуза Лукас
1:5
66' Гол
Садик Берат
2:5
70' Гол
Де Винсенти Томас
77' Желтая карточка
Nils Zatl
86' Желтая карточка
Armin Gremsl
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Докса Катокопия делает замену. Больевич Владимир уходит с поля, а Andreas Pachipis выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Armin Gremsl получил желтую карточку от судьи
82'
Докса Катокопия делает замену. Giannis Chatzivasilis уходит с поля, а Луис Карлос II выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Nils Zatl получил желтую карточку от судьи
76'
Докса Катокопия делает замену. Папафотис Вассилис уходит с поля, а Тинчу Разван выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Де Винсенти Томас бьет в цель!
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Соуза Лукас бьет в цель!
61'
АПОЭЛ делает замену. Иоанну Николас уходит с поля, а Juan Bautista Cascini выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Joel Pereira получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Папафотис Вассилис бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
АПОЭЛ делает замену. Миланов Живко уходит с поля, а Соуза Лукас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Больевич Владимир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Алонефтис Эфстатиос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Nils Zatl бьет в цель!
24'
АПОЭЛ делает замену. Вурос Праксителис уходит с поля, а Алонефтис Эфстатиос выходит на его замену.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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