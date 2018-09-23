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Стадион:
Шлёнск
3:1
Второй тайм: 84'
Пяст
0'
39' Желтая карточка
Пападопулос Михал
1:0
41' Гол
Пих Роберт
2:0
47' Гол
Целебан Пётр
60' Желтая карточка
Jakub Labojko
2:1
60' Гол
Червински Якуб
3:1
75' Гол
Робак Марцин
79' Желтая карточка
Валенсия Хоэль
81' Желтая карточка
Mateusz Radecki
84'
Второй тайм
Желтая карточка
81'
Mateusz Radecki получил желтую карточку от судьи
80'
Пяст делает замену. Бадиа Жерар уходит с поля, а Ягьелло Александр выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Валенсия Хоэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Робак Марцин бьет в цель!
74'
Шлёнск делает замену. Данковски Камиль уходит с поля, а Mateusz Cholewiak выходит на его замену.
72'
Пяст делает замену. Феликс Хорхе уходит с поля, а Мак Матеуш выходит на его замену.
67'
Шлёнск делает замену. Палашевски Мацей уходит с поля, а Mateusz Radecki выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Червински Якуб бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Jakub Labojko получил желтую карточку от судьи
55'
Пяст делает замену. Patryk Dziczek уходит с поля, а Йодловец Томаш выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Целебан Пётр бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Пих Роберт бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Пападопулос Михал получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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