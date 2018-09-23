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Стадион: Городской стадион Вроцлава
39' Желтая карточкаПападопулос Михал
1:0
41' ГолПих Роберт
2:0
47' ГолЦелебан Пётр
60' Желтая карточкаJakub Labojko
2:1
60' ГолЧервински Якуб
3:1
75' ГолРобак Марцин
79' Желтая карточкаВаленсия Хоэль
81' Желтая карточкаMateusz Radecki
|
41'
1:0
47'
2:0
60'
60'
2:1
75'
3:1
79'
81'
Состав команд
27
Словик
Якуб
14
Голла
Войцех
28
Брозь
Лукаш
16
Пих
Роберт
88
Корун
Урош
21
Бадиа
Жерар
11
Феликс
Хорхе
Шлёнск 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 4 Чотра Джордже Защитник
- 14 Голла Войцех Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 21 Jakub Labojko Полузащитник
- 30 Данковски Камиль Полузащитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 23 Mateusz Radecki Полузащитник
- 11 Mateusz Cholewiak Полузащитник
- 25 Damian Gaska Полузащитник
- 10 Farshad Ahmadzadeh Нападающий
- 29 Пех Аркадиуш Нападающий
- Главный тренер: Tadeusz Jan Pawlowski
Пяст 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 88 Корун Урош Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 10 Patryk Dziczek Полузащитник
- 21 Бадиа Жерар Полузащитник
- 17 Валенсия Хоэль Полузащитник
- 11 Феликс Хорхе Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 25 Седлар Александр Защитник
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 9 Пажишек Пётр Полузащитник
- 19 Мак Матеуш Полузащитник
- 3 Йодловец Томаш Полузащитник
- 7 Ягьелло Александр Полузащитник
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Предыдущие игры
Шлёнск (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 14.09.2018 Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Э
- 01.09.2018 Шлёнск 0:1 Висла Краков Э
- 27.08.2018 Заглембе Сосновец 3:3 Шлёнск Э
- 20.08.2018 Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Э
- 13.08.2018 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Э
- 05.08.2018 Шлёнск 0:1 Лех Э
- 27.07.2018 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Э
- 21.07.2018 Шлёнск 3:1 Краковия Э
- 19.05.2018 Арка Гдыня 0:1 Шлёнск Э
- 12.05.2018 Шлёнск 3:1 Пяст Э
- 08.05.2018 Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Э
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
- 30.04.2018 Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Э
- 20.04.2018 Нецеча 1:2 Шлёнск Э
- 15.04.2018 Шлёнск 1:0 Сандецья Э
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 18.03.2018 Шлёнск 1:1 Висла Плоцк Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
Пяст (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.09.2018 Пяст 1:0 Арка Гдыня Э
- 01.09.2018 Лех 1:1 Пяст Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 19.08.2018 Ягеллония 2:1 Пяст Э
- 12.08.2018 Пяст 1:3 Легия Э
- 04.08.2018 Пяст 2:1 Заглембе Любин Э
- 30.07.2018 Погонь Щецин 0:2 Пяст Э
- 23.07.2018 Заглембе Сосновец 1:2 Пяст Э
- 19.05.2018 Пяст 4:0 Нецеча Э
- 12.05.2018 Шлёнск 3:1 Пяст Э
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 05.05.2018 Сандецья 2:1 Пяст Э
- 27.04.2018 Арка Гдыня 1:5 Пяст Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст Э
- 07.04.2018 Пяст 1:1 Нецеча Э
- 02.04.2018 Висла Плоцк 1:0 Пяст Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 28.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Пяст Э
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Пяст: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 12.05.2018 Шлёнск 3:1 Пяст Экстракласса
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса
- 04.08.2017 Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 06.05.2017 Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса. Группа Б
- 10.03.2017 Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса
- 26.09.2016 Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 08.03.2016 Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса
- 25.09.2015 Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса
- 11.04.2015 Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса
- 18.10.2014 Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса
- 03.05.2014 Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса
- 14.12.2013 Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса
- 01.09.2013 Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 12.05.2013 Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса
- 10.11.2012 Шлёнск 1:3 Пяст Экстракласса
- 08.05.2010 Пяст 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 07.11.2009 Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса
- 17.05.2009 Пяст 0:1 Шлёнск Экстракласса
- 26.11.2008 Шлёнск 1:2 Пяст Кубок лиги
- 08.11.2008 Шлёнск 0:1 Пяст Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|2.
|Висла Краков
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|3.
|Легия
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|4.
|Ягеллония
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|5.
|Заглембе Любин
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Пяст
|1:3
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|8.
|Корона Кельце
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|9.
|Медзь
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Арка Гдыня
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Шлёнск
|3:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|12.
|Гурник Забже
|8
|1
|5
|2
|8 - 11
|8
|13.
|Висла Плоцк
|9
|1
|4
|4
|13 - 16
|7
|14.
|Погонь Щецин
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Заглембе Сосновец
|8
|1
|3
|4
|12 - 16
|6
|16.
|Краковия
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
Второй тайм
81'
Mateusz Radecki получил желтую карточку от судьи
80'
Пяст делает замену. Бадиа Жерар уходит с поля, а Ягьелло Александр выходит на его замену.
79'
Валенсия Хоэль получил желтую карточку от судьи
75'
Г О О О О Л - Робак Марцин бьет в цель!
74'
Шлёнск делает замену. Данковски Камиль уходит с поля, а Mateusz Cholewiak выходит на его замену.
72'
Пяст делает замену. Феликс Хорхе уходит с поля, а Мак Матеуш выходит на его замену.
67'
Шлёнск делает замену. Палашевски Мацей уходит с поля, а Mateusz Radecki выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Червински Якуб бьет в цель!
60'
Jakub Labojko получил желтую карточку от судьи
55'
Пяст делает замену. Patryk Dziczek уходит с поля, а Йодловец Томаш выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Целебан Пётр бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Пих Роберт бьет в цель!
39'
Пападопулос Михал получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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