Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Черноморец Од

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Шахтёр Донецк (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 19.09.2018 Шахтёр Донецк 2:2 Хоффенхайм ЛЧ
- 15.09.2018 Александрия 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 01.09.2018 Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь ПЛ
- 24.08.2018 Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк ПЛ
- 18.08.2018 Львов 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 11.08.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк ПЛ
- 29.07.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 25.07.2018 Десна 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 21.07.2018 Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев С
- 12.07.2018 Бешикташ 0:0 Шахтёр Донецк ТМК
- 09.07.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Витесс ТМК
- 05.07.2018 Аустрия Вена 0:3 Шахтёр Донецк ТМК
- 26.06.2018 Шахтёр Донецк 3:2 Брондбю ТМК
- 19.05.2018 Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк ПЛ
- 13.05.2018 Шахтёр Донецк 1:0 Верес ПЛ
- 09.05.2018 Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк К
- 05.05.2018 Шахтёр Донецк 2:1 Заря ПЛ
- 27.04.2018 Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк ПЛ
- 21.04.2018 Шахтёр Донецк 4:2 Ворскла ПЛ
Черноморец Од (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Полтава 3:0 Черноморец Од ПМ
- 23.05.2018 Черноморец Од 1:0 Полтава ПМ
- 19.05.2018 Черноморец Од 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 05.05.2018 Черноморец Од 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.04.2018 Сталь Каменское 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия ПЛ
- 15.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 07.04.2018 Черноморец Од 3:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 31.03.2018 Карпаты 3:1 Черноморец Од ПЛ
- 17.03.2018 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.03.2018 Александрия 0:0 Черноморец Од ПЛ
- 03.03.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Черноморец Од: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
- 16.02.2018 Шахтёр Донецк 5:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 17.09.2017 Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 13.05.2017 Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 09.04.2017 Шахтёр Донецк 1:2 Черноморец Од Премьер-лига
- 29.10.2016 Шахтёр Донецк 2:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 30.07.2016 Черноморец Од 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 23.04.2016 Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 03.10.2015 Шахтёр Донецк 2:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 11.04.2015 Шахтёр Донецк 5:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 13.09.2014 Черноморец Од 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 03.12.2013 Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 28.07.2013 Шахтёр Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 10.07.2013 Черноморец Од 1:3 Шахтёр Донецк Суперкубок
- 22.05.2013 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Кубок
- 16.03.2013 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 19.08.2012 Черноморец Од 1:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 17.03.2012 Шахтёр Донецк 4:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 28.08.2011 Черноморец Од 2:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 25.04.2010 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 01.11.2009 Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|2.
|Александрия
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 4
|14
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|7 - 10
|12
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|11.
|Карпаты
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 16
|4
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Черноморец ОдДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 13 часов.
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Черноморец Од
Шахтёр Донецк
92.1% (70)
Ничья:
2.6% (2)
Черноморец Од
5.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Шахтёр Донецк:
40.8% (31)
3:0 Шахтёр Донецк:
23.7% (18)
2:1 Шахтёр Донецк:
9.2% (7)
1:0 Шахтёр Донецк:
6.6% (5)
3:1 Шахтёр Донецк:
5.3% (4)
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