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Шахтёр Донецк
 
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Черноморец Од
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Черноморец Од

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 13 часов.
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Черноморец Од
Шахтёр Донецк
92.1% (70)
Ничья:
2.6% (2)
Черноморец Од
5.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Донецк:
40.8% (31)
Шахтёр Донецк:
23.7% (18)
Шахтёр Донецк:
9.2% (7)
Шахтёр Донецк:
6.6% (5)
Шахтёр Донецк:
5.3% (4)
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