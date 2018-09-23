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Стадион:
Ворскла
2:1
Конец матча
Заря
0'
24' Желтая карточка
Чеснаков Владимир
58' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
63' Желтая карточка
Даллку Ардин
1:0
65' Гол
Ребенок Павел
68' Желтая карточка
Кулач Владислав
68' Желтая карточка
Ратао Рафаэл
69' Желтая карточка
Сергийчук Михаил
1:1
70' Гол
Караваев Александр
89' Желтая карточка
Силас
2:1
90' Гол в свои ворота
Прийма Василий
90' Желтая карточка
Шуст Богдан
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Шуст Богдан получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Прийма Василий уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
89'
Силас получил желтую карточку от судьи
85'
Заря делает замену. Ратао Рафаэл уходит с поля, а Лунёв Максим выходит на его замену.
83'
Ворскла делает замену. Кулач Владислав уходит с поля, а Карека выходит на его замену.
73'
Ворскла делает замену. Кравченко Дмитрий уходит с поля, а Скляр Александр выходит на его замену.
73'
Заря делает замену. Леднев Богдан уходит с поля, а Кочергин Владислав выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Караваев Александр бьет в цель!
Желтая карточка
69'
Сергийчук Михаил получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Ратао Рафаэл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Кулач Владислав получил желтую карточку от судьи
66'
Заря делает замену. Громов Артём уходит с поля, а Леонардо Руиз выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Ребенок Павел бьет в цель!
Желтая карточка
63'
Даллку Ардин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Михайличенко Богдан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Ворскла делает замену. Кобахидзе Александр уходит с поля, а Сергийчук Михаил выходит на его замену.
Желтая карточка
24'
Чеснаков Владимир получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 2:1 Заря
Ворскла
17.5% (31)
Ничья:
41.8% (74)
Заря
40.7% (72)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.3% (66)
Заря:
24.3% (43)
Заря:
12.4% (22)
Ворскла:
8.5% (15)
Ворскла:
5.6% (10)
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