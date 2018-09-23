Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
24' Желтая карточкаЧеснаков Владимир
58' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
63' Желтая карточкаДаллку Ардин
1:0
65' ГолРебенок Павел
68' Желтая карточкаКулач Владислав
68' Желтая карточкаРатао Рафаэл
69' Желтая карточкаСергийчук Михаил
1:1
70' ГолКараваев Александр
89' Желтая карточкаСилас
2:1
90' Гол в свои воротаПрийма Василий
90' Желтая карточкаШуст Богдан
Второй тайм
90'
Шуст Богдан получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Прийма Василий уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
89'
Силас получил желтую карточку от судьи
85'
Заря делает замену. Ратао Рафаэл уходит с поля, а Лунёв Максим выходит на его замену.
83'
Ворскла делает замену. Кулач Владислав уходит с поля, а Карека выходит на его замену.
73'
Ворскла делает замену. Кравченко Дмитрий уходит с поля, а Скляр Александр выходит на его замену.
73'
Заря делает замену. Леднев Богдан уходит с поля, а Кочергин Владислав выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Караваев Александр бьет в цель!
69'
Сергийчук Михаил получил желтую карточку от судьи
68'
Ратао Рафаэл получил желтую карточку от судьи
68'
Кулач Владислав получил желтую карточку от судьи
66'
Заря делает замену. Громов Артём уходит с поля, а Леонардо Руиз выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Ребенок Павел бьет в цель!
63'
Даллку Ардин получил желтую карточку от судьи
58'
Михайличенко Богдан получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Ворскла делает замену. Кобахидзе Александр уходит с поля, а Сергийчук Михаил выходит на его замену.
24'
Чеснаков Владимир получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 2:1 Заря
Ворскла
17.5% (31)
Ничья:
41.8% (74)
Заря
40.7% (72)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.3% (66)
1:2 Заря:
24.3% (43)
0:1 Заря:
12.4% (22)
2:1 Ворскла:
8.5% (15)
1:0 Ворскла:
5.6% (10)
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