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Стадион:
Мариуполь
1:0
Конец матча
Александрия
0'
1:0
8' Гол
Фомин Руслан
21' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
24' Желтая карточка
Фомин Руслан
85' Желтая карточка
Запорожан Андрей
90' Желтая карточка
Быков Алексей
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Запорожан Андрей получил желтую карточку от судьи
82'
Мариуполь делает замену. Фомин Руслан уходит с поля, а Пихалёнок Александр выходит на его замену.
75'
Мариуполь делает замену. Зубков Александр уходит с поля, а Борячук Андрей выходит на его замену.
68'
Александрия делает замену. Полярус Артём уходит с поля, а Шастал Дмитрий выходит на его замену.
62'
Мариуполь делает замену. Чурко Вячеслав уходит с поля, а Вакула Владислав выходит на его замену.
53'
Александрия делает замену. Пономарь Виталий уходит с поля, а Ситало Артём выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Александрия делает замену. Цуриков Андрей уходит с поля, а Стецков Тимур выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
24'
Фомин Руслан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Игнатенко Даниил получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Фомин Руслан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 1:0 Александрия
Мариуполь
31.2% (54)
Ничья:
43.4% (75)
Александрия
25.4% (44)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.1% (59)
Александрия:
14.5% (25)
Мариуполь:
13.9% (24)
Мариуполь:
13.9% (24)
Александрия:
8.1% (14)
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