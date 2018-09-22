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Стадион: Volodymyr Boiko Stadium
1:0
Конец матча
1:0
8' ГолФомин Руслан
21' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
24' Желтая карточкаФомин Руслан
85' Желтая карточкаЗапорожан Андрей
90' Желтая карточкаБыков Алексей
|
8'
1:0
21'
24'
85'
90'
Состав команд
23
Демири
Бесир
86
Фомин
Руслан
Мариуполь
- Основной состав
- 1 Гальчук Евгений Вратарь
- 19 Тищенко Игорь Защитник
- 13 Яворский Сергей Защитник
- 2 Быков Алексей Защитник
- 23 Демири Бесир Защитник
- 22 Зубков Александр Полузащитник
- 97 Игнатенко Даниил Полузащитник
- 25 Федорчук Валерий Полузащитник
- 11 Чурко Вячеслав Полузащитник
- 9 Мишнёв Дмитрий Полузащитник
- 86 Фомин Руслан Нападающий
- Запасные игроки
- 55 Гриценко Евгений Вратарь
- 5 Дава Джойским Защитник
- 29 Кирюханцев Игорь Защитник
- 8 Полегенько Павел Защитник
- 99 Вакула Владислав Полузащитник
- 7 Борячук Андрей Полузащитник
- 76 Пихалёнок Александр Полузащитник
- Главный тренер: Бабич Александр
Александрия
- Основной состав
- 79 Панькив Юрий Вратарь
- 3 Микицей Станислав Защитник
- 5 Бондаренко Валерий Защитник
- 26 Шендрик Антон Защитник
- 11 Цуриков Андрей Защитник
- 94 Задерака Максим Полузащитник
- 44 Банада Евгений Полузащитник
- 15 Запорожан Андрей Полузащитник
- 14 Полярус Артём Полузащитник
- 6 Ковалец Кирилл Полузащитник
- 9 Пономарь Виталий Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Рудык Дмитрий Вратарь
- 98 Стецков Тимур Защитник
- 8 Довгий Алексей Защитник
- 20 Пашаев Павел Защитник
- 13 Бухал Глеб Защитник
- 23 Шастал Дмитрий Полузащитник
- 18 Ситало Артём Нападающий
- Главный тренер: Шаран Владимир
Предыдущие игры
Мариуполь (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 01.09.2018 Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 16.08.2018 Бордо 2:1 Мариуполь ЛЕ
- 09.08.2018 Мариуполь 1:3 Бордо ЛЕ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
- 04.05.2018 Динамо Киев 1:1 Мариуполь ПЛ
- 27.04.2018 Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк ПЛ
- 22.04.2018 Заря 3:1 Мариуполь ПЛ
- 18.04.2018 Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь К
- 14.04.2018 Мариуполь 2:0 Верес ПЛ
- 07.04.2018 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 01.04.2018 Мариуполь 2:3 Динамо Киев ПЛ
Александрия (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 15.09.2018 Александрия 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 02.09.2018 Львов 2:2 Александрия ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Карпаты 0:2 Александрия ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Сталь Каменское 1:2 Александрия ПЛ
- 06.05.2018 Александрия 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 28.04.2018 Карпаты 1:2 Александрия ПЛ
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия ПЛ
- 15.04.2018 Олимпик Донецк 0:0 Александрия ПЛ
- 07.04.2018 Александрия 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 31.03.2018 Звезда Кропивницкий 0:0 Александрия ПЛ
- 18.03.2018 Александрия 1:1 Карпаты ПЛ
- 10.03.2018 Александрия 0:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.03.2018 Звезда Кропивницкий 0:0 Александрия ПЛ
- 24.02.2018 Александрия 1:0 Мариуполь ПЛ
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 24.02.2018 Александрия 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 24.09.2017 Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига
- 20.04.2012 Мариуполь 2:0 Александрия Премьер-лига
- 14.10.2011 Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|2.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 6
|16
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 4
|14
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|7 - 10
|12
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|8.
|Львов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 16
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
85'
Запорожан Андрей получил желтую карточку от судьи
82'
Мариуполь делает замену. Фомин Руслан уходит с поля, а Пихалёнок Александр выходит на его замену.
75'
Мариуполь делает замену. Зубков Александр уходит с поля, а Борячук Андрей выходит на его замену.
68'
Александрия делает замену. Полярус Артём уходит с поля, а Шастал Дмитрий выходит на его замену.
62'
Мариуполь делает замену. Чурко Вячеслав уходит с поля, а Вакула Владислав выходит на его замену.
53'
Александрия делает замену. Пономарь Виталий уходит с поля, а Ситало Артём выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Александрия делает замену. Цуриков Андрей уходит с поля, а Стецков Тимур выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Фомин Руслан получил желтую карточку от судьи
21'
Игнатенко Даниил получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Фомин Руслан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 1:0 Александрия
Мариуполь
31.2% (54)
Ничья:
43.4% (75)
Александрия
25.4% (44)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.1% (59)
1:2 Александрия:
14.5% (25)
2:1 Мариуполь:
13.9% (24)
1:0 Мариуполь:
13.9% (24)
0:1 Александрия:
8.1% (14)
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