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Стадион: Kolporter Arena
3:1
Конец матча
17' Желтая карточкаХайнлот Михаэль
29' Желтая карточкаГардавски Михаэль
34' Желтая карточкаПетрак Оливер
1:0
57' ГолКалласте Кен
2:0
60' ГолПучко Матей
65' Желтая карточкаКалласте Кен
74' Желтая карточкаПавловски Шимон
2:1
80' ГолПольчак Пётр
3:1
90' ГолСориано Элиа
|
17'
34'
57'
1:0
60'
2:0
65'
74'
80'
2:1
90'
3:1
Состав команд
33
Маркес
Иван
27
Пучко
Матей
91
Форбс
Браун
89
Сориано
Элиа
25
Польчак
Пётр
Корона Кельце 4-4-2
- Основной состав
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 33 Маркес Иван Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 11 Гардавски Михаэль Защитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 5 Adnan Kovacevic Полузащитник
- 27 Пучко Матей Полузащитник
- 91 Форбс Браун Нападающий
- 89 Сориано Элиа Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Калласте Кен Защитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 9 Maciej Gorski Нападающий
- 88 Pawel Sokol
- 24 Vato Arveladze
- Главный тренер: Gino Lettieri
Заглембе Сосновец 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Кудла Давид Вратарь
- 17 Хайнлот Михаэль Защитник
- 16 Цихоцки Матеуш Защитник
- 2 Мрац Патрик Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 24 Бабярж Бартломей Полузащитник
- 8 Павловски Шимон Полузащитник
- 77 Konrad Wrzesinski Полузащитник
- 6 Tomasz Nowak Полузащитник
- 22 Zarko Udovicic Полузащитник
- 27 Vamara Sanogo Нападающий
- Запасные игроки
- 66 Adam Banasiak Защитник
- 4 Arkadiusz Jedrych Защитник
- 9 Торунарига Джордан Защитник
- 72 Dejan Vokic Полузащитник
- 3 Кокошка Адам Полузащитник
- 21 Sebastian Milewski
- 23 Matko Perdijic
- Главный тренер: Dariusz Dudek
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 16.09.2018 Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Э
- 31.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Э
- 24.08.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 13.08.2018 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Э
- 03.08.2018 Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Э
- 28.07.2018 Корона Кельце 1:2 Легия Э
- 22.07.2018 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Гурник Забже 2:2 Корона Кельце Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 27.04.2018 Легия 3:1 Корона Кельце Э
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Э
- 17.04.2018 Арка Гдыня 1:0 Корона Кельце К
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце Э
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 04.04.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня К
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Э
Заглембе Сосновец (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 17.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Гурник Забже Э
- 01.09.2018 Арка Гдыня 2:2 Заглембе Сосновец Э
- 27.08.2018 Заглембе Сосновец 3:3 Шлёнск Э
- 19.08.2018 Легия 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 12.08.2018 Лех 4:0 Заглембе Сосновец Э
- 03.08.2018 Заглембе Сосновец 3:0 Погонь Щецин Э
- 28.07.2018 Заглембе Любин 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 23.07.2018 Заглембе Сосновец 1:2 Пяст Э
- 03.06.2018 Заглембе Сосновец 0:2 Тыхы ПД
- 27.05.2018 Рух Хожув 0:1 Заглембе Сосновец ПД
- 19.05.2018 Заглембе Сосновец 2:0 Подбескидзе ПД
- 12.05.2018 Стомил Ольштын 0:2 Заглембе Сосновец ПД
- 09.05.2018 Заглембе Сосновец 2:1 Бытовия ПД
- 05.05.2018 Хробры 1:2 Заглембе Сосновец ПД
- 28.04.2018 Заглембе Сосновец 3:1 Сталь Мелец ПД
- 22.04.2018 Вигры Сувалки 1:0 Заглембе Сосновец ПД
- 14.04.2018 Хойничанка 0:2 Заглембе Сосновец ПД
- 11.04.2018 Заглембе Сосновец 2:0 Ракув ПД
- 08.04.2018 Заглембе Сосновец 1:0 Одра Ополе ПД
- 31.03.2018 ГКС Катовице 1:0 Заглембе Сосновец ПД
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Заглембе Сосновец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
- 10.08.2017 Заглембе Сосновец 1:2 Корона Кельце Кубок
- 19.04.2008 Корона Кельце 2:0 Заглембе Сосновец Orange Ekstraklasa
- 19.10.2007 Заглембе Сосновец 2:3 Корона Кельце Orange Ekstraklasa
- 10.10.2007 Корона Кельце 2:0 Заглембе Сосновец Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|2.
|Лехия Гданьск
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|3.
|Висла Краков
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|4.
|Легия
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|5.
|Заглембе Любин
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Пяст
|9
|5
|1
|3
|14 - 13
|16
|7.
|Корона Кельце
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|8.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|9.
|Медзь
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Арка Гдыня
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Шлёнск
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|12.
|Гурник Забже
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Висла Плоцк
|9
|1
|4
|4
|13 - 16
|7
|14.
|Погонь Щецин
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Заглембе Сосновец
|9
|1
|3
|5
|13 - 19
|6
|16.
|Краковия
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Сориано Элиа бьет в цель!
87'
Заглембе Сосновец делает замену. Томаш Новак уходит с поля, а Торунарига Джордан выходит на его замену.
81'
Корона Кельце делает замену. Форбс Браун уходит с поля, а Marcin Cebula выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Польчак Пётр бьет в цель!
74'
Павловски Шимон получил желтую карточку от судьи
65'
Корона Кельце делает замену. Петрак Оливер уходит с поля, а Янич Златко выходит на его замену.
65'
Заглембе Сосновец делает замену. Konrad Wrzesinski уходит с поля, а Dejan Vokic выходит на его замену.
65'
Калласте Кен получил желтую карточку от судьи
60'
Г О О О О Л - Пучко Матей бьет в цель!
57'
Г О О О О Л - Калласте Кен бьет в цель!
55'
Корона Кельце делает замену. Гардавски Михаэль уходит с поля, а Калласте Кен выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Петрак Оливер получил желтую карточку от судьи
29'
Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
24'
Заглембе Сосновец делает замену. Мрац Патрик уходит с поля, а Адам Банасяк выходит на его замену.
17'
Хайнлот Михаэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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