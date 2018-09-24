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Стадион:
Корона Кельце
3:1
Конец матча
Заглембе Сосновец
0'
17' Желтая карточка
Хайнлот Михаэль
29' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
34' Желтая карточка
Петрак Оливер
1:0
57' Гол
Калласте Кен
2:0
60' Гол
Пучко Матей
65' Желтая карточка
Калласте Кен
74' Желтая карточка
Павловски Шимон
2:1
80' Гол
Польчак Пётр
3:1
90' Гол
Сориано Элиа
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Сориано Элиа бьет в цель!
87'
Заглембе Сосновец делает замену. Томаш Новак уходит с поля, а Торунарига Джордан выходит на его замену.
81'
Корона Кельце делает замену. Форбс Браун уходит с поля, а Marcin Cebula выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Польчак Пётр бьет в цель!
Желтая карточка
74'
Павловски Шимон получил желтую карточку от судьи
65'
Корона Кельце делает замену. Петрак Оливер уходит с поля, а Янич Златко выходит на его замену.
65'
Заглембе Сосновец делает замену. Konrad Wrzesinski уходит с поля, а Dejan Vokic выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Калласте Кен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Пучко Матей бьет в цель!
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Калласте Кен бьет в цель!
55'
Корона Кельце делает замену. Гардавски Михаэль уходит с поля, а Калласте Кен выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Петрак Оливер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
24'
Заглембе Сосновец делает замену. Мрац Патрик уходит с поля, а Адам Банасяк выходит на его замену.
Желтая карточка
17'
Хайнлот Михаэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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