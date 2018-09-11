Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Десна

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский (Киев)
Позже
Предыдущие игры
Динамо Киев (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 20.09.2018 Динамо Киев 2:2 Астана ЛЕ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 28.08.2018 Динамо Киев 0:0 Аякс ЛЧ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.08.2018 Аякс 3:1 Динамо Киев ЛЧ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 14.08.2018 Динамо Киев 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 07.08.2018 Славия Прага 1:1 Динамо Киев ЛЧ
- 03.08.2018 Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк ПЛ
- 28.07.2018 Львов 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
- 21.07.2018 Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев С
- 08.07.2018 Люцерн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.05.2018 Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк ПЛ
- 13.05.2018 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 09.05.2018 Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк К
- 04.05.2018 Динамо Киев 1:1 Мариуполь ПЛ
- 29.04.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.04.2018 Верес 1:4 Динамо Киев ПЛ
Десна (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 25.07.2018 Десна 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Десна 4:0 Звезда Кропивницкий ПМ
- 23.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Десна ПМ
- 19.05.2018 Десна 5:0 Гелиос Харьков ПД
- 12.05.2018 Ингулец 1:3 Десна ПД
- 06.05.2018 Десна 3:0 Николаев ПД
- 02.05.2018 Оболонь-Бровар 0:2 Десна ПД
- 28.04.2018 Десна 4:1 Кремень ПД
- 22.04.2018 Сумы 0:2 Десна ПД
- 18.04.2018 Десна 4:1 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 14.04.2018 Днепр Черкассы 2:1 Десна ПД
- 07.04.2018 Десна 3:3 Арсенал-Киев ПД
- 31.03.2018 Жемчужина Одесса 0:1 Десна ПД
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Десна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 29.11.2017 Десна 0:2 Динамо Киев Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|2.
|Александрия
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 4
|14
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|7 - 10
|12
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|11.
|Карпаты
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 16
|4
-
Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - ДеснаДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 13 часов.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Динамо Киев - Десна
Динамо Киев
93.4% (71)
Ничья:
3.9% (3)
Десна
2.6% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Киев:
39.5% (30)
3:0 Динамо Киев:
18.4% (14)
2:1 Динамо Киев:
14.5% (11)
1:0 Динамо Киев:
7.9% (6)
4:1 Динамо Киев:
3.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация