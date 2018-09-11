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Динамо Киев
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Десна

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 13 часов.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Десна
Динамо Киев
93.4% (71)
Ничья:
3.9% (3)
Десна
2.6% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
39.5% (30)
Динамо Киев:
18.4% (14)
Динамо Киев:
14.5% (11)
Динамо Киев:
7.9% (6)
Динамо Киев:
3.9% (3)
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