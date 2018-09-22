Стадион: НТК им. В. Банникова
1:3
Конец матча
0:1
16' ГолВакуленко Сергей
20' Желтая карточкаПирис Оскар
28' Желтая карточкаЗубейко Евгений
45' Желтая карточкаДубинчак Владислав
53' Желтая карточкаДегтярёв Максим
1:1
58' ГолГринь Сергей
1:2
64' ГолГришко Дмитрий
80' Желтая карточкаМайданевич Алексей
1:3
82' ГолДегтярёв Максим
89' Желтая карточкаГринь Сергей
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Гринь Сергей получил желтую карточку от судьи
87'
Олимпик Донецк делает замену. Балашов Виталий уходит с поля, а Evgen Troyanovsky выходит на его замену.
86'
Арсенал-Киев делает замену. Дубинчак Владислав уходит с поля, а Осман Александр выходит на его замену.
86'
Олимпик Донецк делает замену. До Коуто Тейшейра Максим уходит с поля, а Сондей Иван выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Дегтярёв Максим бьет в цель!
80'
Майданевич Алексей получил желтую карточку от судьи
78'
Арсенал-Киев делает замену. Нгейитала Орельен уходит с поля, а Бушман Юрий выходит на его замену.
77'
Арсенал-Киев делает замену. Ореховский Павел уходит с поля, а Семенюк Сергей выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Дмитрий Гришко бьет в цель!
58'
Г О О О О Л - Гринь Сергей бьет в цель!
53'
Дегтярёв Максим получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Олимпик Донецк делает замену. Пасич Геннадий уходит с поля, а Дегтярёв Максим выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Дубинчак Владислав получил желтую карточку от судьи
28'
Зубейко Евгений получил желтую карточку от судьи
20'
Пирис Оскар получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Вакуленко Сергей бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NTK Bannikova. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк
Арсенал-Киев
26.6% (47)
Ничья:
35.6% (63)
Олимпик Донецк
37.9% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.9% (53)
0:1 Олимпик Донецк:
19.8% (35)
2:1 Арсенал-Киев:
13% (23)
1:0 Арсенал-Киев:
10.7% (19)
1:2 Олимпик Донецк:
10.2% (18)
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