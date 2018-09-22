  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Украина
  5. Премьер-лига
Стадион:
Арсенал-Киев
1:3
Конец матча
Олимпик Донецк
0'
0:1
16' Гол
Вакуленко Сергей
20' Желтая карточка
Пирис Оскар
28' Желтая карточка
Зубейко Евгений
45' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
53' Желтая карточка
Дегтярёв Максим
1:1
58' Гол
Гринь Сергей
1:2
64' Гол
Гришко Дмитрий
80' Желтая карточка
Майданевич Алексей
1:3
82' Гол
Дегтярёв Максим
89' Желтая карточка
Гринь Сергей
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Гринь Сергей получил желтую карточку от судьи
87'
Олимпик Донецк делает замену. Балашов Виталий уходит с поля, а Evgen Troyanovsky выходит на его замену.
86'
Арсенал-Киев делает замену. Дубинчак Владислав уходит с поля, а Осман Александр выходит на его замену.
86'
Олимпик Донецк делает замену. До Коуто Тейшейра Максим уходит с поля, а Сондей Иван выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Дегтярёв Максим бьет в цель!
Желтая карточка
80'
Майданевич Алексей получил желтую карточку от судьи
78'
Арсенал-Киев делает замену. Нгейитала Орельен уходит с поля, а Бушман Юрий выходит на его замену.
77'
Арсенал-Киев делает замену. Ореховский Павел уходит с поля, а Семенюк Сергей выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Дмитрий Гришко бьет в цель!
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Гринь Сергей бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Дегтярёв Максим получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Олимпик Донецк делает замену. Пасич Геннадий уходит с поля, а Дегтярёв Максим выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Дубинчак Владислав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Зубейко Евгений получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Пирис Оскар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Вакуленко Сергей бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NTK Bannikova. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк
Арсенал-Киев
26.6% (47)
Ничья:
35.6% (63)
Олимпик Донецк
37.9% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.9% (53)
Олимпик Донецк:
19.8% (35)
Арсенал-Киев:
13% (23)
Арсенал-Киев:
10.7% (19)
Олимпик Донецк:
10.2% (18)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация