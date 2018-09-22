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Стадион:
Львов
1:1
Конец матча
Карпаты
0'
23' Желтая карточка
Дуарте Бруно
40' Желтая карточка
Каленчук Максим
54' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
58' Желтая карточка
Федецкий Артём
0:1
74' Гол
Мякушко Сергей
1:1
78' Гол
Дуарте Бруно
86' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
90' Желтая карточка
Мехремич Ади
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Мехремич Ади получил желтую карточку от судьи
88'
Карпаты делает замену. Мякушко Сергей уходит с поля, а Варгас Родриго II выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Ди Франко Франсиско получил желтую карточку от судьи
86'
Карпаты делает замену. Швед Марьян уходит с поля, а Мендес Кевин выходит на его замену.
86'
Верес Ровно делает замену. Rafael уходит с поля, а Vladyslav Pryimak выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Bruno Duarte бьет в цель!
76'
Карпаты делает замену. Гуцуляк Алексей уходит с поля, а Понде Кристиан выходит на его замену.
76'
Верес Ровно делает замену. Augusto Bruno уходит с поля, а Западня Артур выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Мякушко Сергей бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Федецкий Артём получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Лукас Тэйлор получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Каленчук Максим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Bruno Duarte получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 1:1 Карпаты
Львов
28.9% (50)
Ничья:
48.6% (84)
Карпаты
22.5% (39)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.2% (73)
Львов:
13.9% (24)
Львов:
12.1% (21)
Карпаты:
12.1% (21)
Карпаты:
6.4% (11)
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