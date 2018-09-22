Стадион: Арена Львов
23' Желтая карточкаДуарте Бруно
40' Желтая карточкаКаленчук Максим
54' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
58' Желтая карточкаФедецкий Артём
0:1
74' ГолМякушко Сергей
1:1
78' ГолДуарте Бруно
86' Желтая карточкаДи Франко Франсиско
90' Желтая карточкаМехремич Ади
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мехремич Ади получил желтую карточку от судьи
88'
Карпаты делает замену. Мякушко Сергей уходит с поля, а Варгас Родриго II выходит на его замену.
86'
Ди Франко Франсиско получил желтую карточку от судьи
86'
Карпаты делает замену. Швед Марьян уходит с поля, а Мендес Кевин выходит на его замену.
86'
Верес Ровно делает замену. Rafael уходит с поля, а Vladyslav Pryimak выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Bruno Duarte бьет в цель!
76'
Карпаты делает замену. Гуцуляк Алексей уходит с поля, а Понде Кристиан выходит на его замену.
76'
Верес Ровно делает замену. Augusto Bruno уходит с поля, а Западня Артур выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Мякушко Сергей бьет в цель!
58'
Федецкий Артём получил желтую карточку от судьи
54'
Лукас Тэйлор получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Каленчук Максим получил желтую карточку от судьи
23'
Bruno Duarte получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 1:1 Карпаты
Львов
28.9% (50)
Ничья:
48.6% (84)
Карпаты
22.5% (39)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.2% (73)
1:0 Львов:
13.9% (24)
2:1 Львов:
12.1% (21)
1:2 Карпаты:
12.1% (21)
0:1 Карпаты:
6.4% (11)
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