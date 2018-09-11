Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Бавария

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Стадион: Фелтинс-Арена
Предыдущие игры
Шальке 04 (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 18.09.2018 Шальке 04 1:1 Порту ЛЧ
- 15.09.2018 Боруссия М 2:1 Шальке 04 Б
- 02.09.2018 Шальке 04 0:2 Герта Б
- 25.08.2018 Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.08.2018 Швайнфурт 0:2 Шальке 04 К
- 11.08.2018 Шальке 04 3:0 Фиорентина ТМК
- 05.08.2018 Шальке 04 1:0 Анже ТМК
- 29.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Шальке 04 ТМК
- 21.07.2018 Шварц-Вайсс Эссен 0:1 Шальке 04 ТМК
- 11.07.2018 Хэбей Форчун 1:3 Шальке 04 ТМК
- 05.07.2018 Шальке 04 3:3 Саутгемптон ТМК
- 12.05.2018 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 05.05.2018 Аугсбург 1:2 Шальке 04 Б
- 28.04.2018 Шальке 04 1:1 Боруссия М Б
- 22.04.2018 Кёльн 2:2 Шальке 04 Б
- 18.04.2018 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр К
- 15.04.2018 Шальке 04 2:0 Боруссия Д Б
- 07.04.2018 Гамбург 3:2 Шальке 04 Б
- 31.03.2018 Шальке 04 2:0 Фрайбург Б
- 17.03.2018 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
Бавария (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 19.09.2018 Бенфика 0:2 Бавария ЛЧ
- 15.09.2018 Бавария 3:1 Байер Л Б
- 01.09.2018 Штуттгарт 0:3 Бавария Б
- 28.08.2018 Бавария 4:0 Чикаго Файр ТМК
- 24.08.2018 Бавария 3:1 Хоффенхайм Б
- 18.08.2018 Дрохтерcен-Асcель 0:1 Бавария К
- 15.08.2018 Гамбург 1:4 Бавария ТМК
- 12.08.2018 Айнтрахт Фр 0:5 Бавария С
- 05.08.2018 Бавария 1:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 29.07.2018 Бавария 2:3 Манчестер Сити КЧ
- 26.07.2018 Ювентус 2:0 Бавария КЧ
- 21.07.2018 Бавария 3:1 ПСЖ КЧ
- 19.05.2018 Бавария 1:3 Айнтрахт Фр К
- 12.05.2018 Бавария 1:4 Штуттгарт Б
- 05.05.2018 Кёльн 1:3 Бавария Б
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
- 28.04.2018 Бавария 4:1 Айнтрахт Фр Б
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 21.04.2018 Ганновер 96 0:3 Бавария Б
- 17.04.2018 Байер Л 2:6 Бавария К
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Бавария: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 19.09.2017 Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига
- 01.03.2017 Бавария 3:0 Шальке 04 Кубок
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига
- 09.09.2016 Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
- 16.04.2016 Бавария 3:0 Шальке 04 Бундеслига
- 21.11.2015 Шальке 04 1:3 Бавария Бундеслига
- 03.02.2015 Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига
- 30.08.2014 Шальке 04 1:1 Бавария Бундеслига
- 01.03.2014 Бавария 5:1 Шальке 04 Бундеслига
- 21.09.2013 Шальке 04 0:4 Бавария Бундеслига
- 09.02.2013 Бавария 4:0 Шальке 04 Бундеслига
- 08.01.2013 Бавария 5:0 Шальке 04 Товарищеские матчи. Сборные
- 22.09.2012 Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
- 26.02.2012 Бавария 2:0 Шальке 04 Бундеслига
- 18.09.2011 Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
- 30.04.2011 Бавария 4:1 Шальке 04 Бундеслига
- 02.03.2011 Бавария 0:1 Шальке 04 Кубок
- 04.12.2010 Шальке 04 2:0 Бавария Бундеслига
- 07.08.2010 Бавария 2:0 Шальке 04 Суперкубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Герта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Фортуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|18.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - БаварияДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 20 часов 16 минут.
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Прогнозы на матч Шальке 04 - Бавария
Шальке 04
7.7% (6)
Ничья:
12.8% (10)
Бавария
79.5% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бавария:
29.5% (23)
0:2 Бавария:
19.2% (15)
1:3 Бавария:
15.4% (12)
1:1 Ничья:
7.7% (6)
0:3 Бавария:
5.1% (4)
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