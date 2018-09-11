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Стадион:
Шальке 04
 
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Бавария
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Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Бавария

До начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 20 часов 16 минут.
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:
Прогнозы на матч Шальке 04 - Бавария
Шальке 04
7.7% (6)
Ничья:
12.8% (10)
Бавария
79.5% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
29.5% (23)
Бавария:
19.2% (15)
Бавария:
15.4% (12)
Ничья:
7.7% (6)
Бавария:
5.1% (4)
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