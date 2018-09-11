Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Тоттенхэм

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Стадион: Фалмер
Предыдущие игры
Брайтон (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 17.09.2018 Саутгемптон 2:2 Брайтон ПЛ
- 01.09.2018 Брайтон 2:2 Фулхэм ПЛ
- 28.08.2018 Брайтон 0:1 Саутгемптон КЛ
- 25.08.2018 Ливерпуль 1:0 Брайтон ПЛ
- 19.08.2018 Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 11.08.2018 Уотфорд 2:0 Брайтон ПЛ
- 03.08.2018 Брайтон 2:1 Нант ТМК
- 28.07.2018 Бирмингем 1:1 Брайтон ТМК
- 24.07.2018 Чарльтон 1:1 Брайтон ТМК
- 21.07.2018 Уимблдон 2:1 Брайтон ТМК
- 14.07.2018 Санкт-Галлен 1:1 Брайтон ТМК
- 13.05.2018 Ливерпуль 4:0 Брайтон ПЛ
- 09.05.2018 Манчестер Сити 3:1 Брайтон ПЛ
- 04.05.2018 Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 28.04.2018 Бёрнли 0:0 Брайтон ПЛ
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 14.04.2018 Кристал Пэлас 3:2 Брайтон ПЛ
- 07.04.2018 Брайтон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.03.2018 Брайтон 0:2 Лестер ПЛ
- 17.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон К
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 13.05.2018 Тоттенхэм 5:4 Лестер ПЛ
- 09.05.2018 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 05.05.2018 Вест Бромвич 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 30.04.2018 Тоттенхэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Тоттенхэм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон Премьер-лига
- 29.10.2014 Тоттенхэм 2:0 Брайтон Кубок лиги
- 30.07.2011 Брайтон 2:3 Тоттенхэм Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Борнмут
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - ТоттенхэмДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 20 часов 15 минут.
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Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм
Брайтон
6.4% (5)
Ничья:
9% (7)
Тоттенхэм
84.6% (66)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
37.2% (29)
0:2 Тоттенхэм:
17.9% (14)
0:1 Тоттенхэм:
12.8% (10)
1:3 Тоттенхэм:
9% (7)
0:0 Ничья:
3.8% (3)
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