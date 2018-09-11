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Стадион:
Брайтон
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Тоттенхэм

До начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 20 часов 15 минут.
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:
Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм
Брайтон
6.4% (5)
Ничья:
9% (7)
Тоттенхэм
84.6% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
37.2% (29)
Тоттенхэм:
17.9% (14)
Тоттенхэм:
12.8% (10)
Тоттенхэм:
9% (7)
Ничья:
3.8% (3)
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