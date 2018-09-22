Стадион: Fortuna Sittard Stadion Зрители: 8537
4:4
Конец матча
1:0
14' ГолДаммерс Вессель
1:1
27' Гол в свои воротаЭль-Мессауди Ахмед
1:2
34' ГолФран Соль
38' Желтая карточкаНиняй Бранислав
39' Желтая карточкаDiego Palacios
2:2
40' ГолНовакович Андрия
41' Желтая карточкаDiego Palacios
45' Желтая карточкаСметс Йоррит
2:3
46' ГолАфдияй Донис
3:3
53' ГолНовакович Андрия
3:4
72' ГолКроули Дэниэл
76' Желтая карточкаКру Йорди
4:4
77' ГолРодригес Хосе
87' Желтая карточкаАфдияй Донис
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 8537 болельщиков
94'
93'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отдал передачу, которая была заблокирована.
93'
93'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Marco Ospitalieri из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
93'
92'
92'
92'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой слева.
91'
Лифтинк Эльмо мяч отрикошетил от ворот
91'
Diego Palacios из команды Виллем II делает пас партнеру.
91'
Отличные скиллы показывает Diego Palacios, обводя своих соперников
91'
91'
Кроули Дэниэл нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
90'
89'
Должен был быть гол! Фран Соль имел отличный шанс, но Кошелев Алексей не дал голу состоятся!
89'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает пас партнеру.
89'
88'
88'
88'
Diego Palacios из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
87'
87'
87'
Афдияй Донис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
87'
Судья свистит. Афдияй Донис атаковал сзади соперника. Это Димерс Марк заработал своей команде штрафной
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Diego Palacios из команды Виллем II попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Кошелев Алексей все равно смог отбить мяч.
85'
85'
Льюис Фернандо из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
84'
84'
Афдияй Донис из команды Виллем II не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
84'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
Хуттен Ларс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Родригес Хосе получил травму и заменен. Хуттен Ларс выходит на поле.
83'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Майсснер Томас
78'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
77'
77'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
ГОООООЛ - Родригес Хосе Фортуна Ситтард забивает ударом головой
76'
Кру Йорди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
76'
Безумный фол. Кру Йорди грубо играет против соперника. Пострадал Лампру Лазарос
76'
76'
Тактическая замена. Льонч Поль уходит с поля и его заменяет Анита Вурнон
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
75'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Новакович Андрия
75'
74'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
72'
Diego Palacios сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Кроули Дэниэл изменил счет на табло!
72'
72'
Diego Palacios из команды Виллем II делает пас партнеру.
72'
72'
Какой промах! Кроули Дэниэл имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
71'
70'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
69'
69'
69'
68'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
68'
Афдияй Донис из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
68'
Amadou Ciss наказан за толчок Льонч Поль
67'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
67'
66'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
66'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард делает неудачный навес.
65'
65'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II в офсайде
63'
62'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Новакович Андрия
62'
61'
Судья сигнализирует, что Кру Йорди из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Marco Ospitalieri
61'
Diego Palacios из команды Виллем II делает неудачный навес.
61'
61'
Лампру Лазарос не смог попасть в створ ударом издали
61'
Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Marco Ospitalieri из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
59'
Матч возобновлен
59'
Сметс Йоррит получил травму и заменен. Amadou Ciss выходит на поле.
58'
Сметс Йоррит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
57'
56'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
56'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Велленройтер Тимон не дал случится голу! Лампру Лазарос должен был забивать, но Велленройтер Тимон сделал отличный сейв
56'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
55'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
55'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
55'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
54'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Отличные скиллы показывает Димерс Марк, обводя своих соперников
54'
54'
53'
53'
Г О О О О Л - Новакович Андрия изменил счет на табло!
53'
Отличные скиллы показывает Новакович Андрия, обводя своих соперников
53'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
52'
52'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
51'
51'
51'
Отличные скиллы показывает Кру Йорди, обводя своих соперников
51'
50'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
49'
49'
Афдияй Донис не смог попасть в створ ударом издали
49'
48'
48'
Как он промахнулся? Кроули Дэниэл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
48'
47'
46'
Кроули Дэниэл сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Афдияй Донис изменил счет на табло!
46'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает пас партнеру.
46'
46'
Тактическая замена. Lisandro Semedo уходит с поля и его заменяет Лампру Лазарос
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Сметс Йоррит получил желтую карточку от судьи
45'
Кру Йорди наказан за толчок Lisandro Semedo
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
44'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Новакович Андрия
44'
Marco Ospitalieri выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Diego Palacios совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
40'
Г О О О О Л - Новакович Андрия забивает!
40'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
39'
Diego Palacios получил желтую карточку от судьи
39'
Судья свистит. Diego Palacios атаковал сзади соперника. Это Lisandro Semedo заработал своей команде штрафной
39'
38'
Ниняй Бранислав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
38'
Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард толкнул локтем оппонента. Это Фран Соль заработал фол
38'
38'
37'
Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
37'
37'
36'
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
34'
Льонч Поль из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.
34'
33'
Матч возобновлен
33'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Даммерс Вессель
32'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
Опасность предотвращена - Льюис Фернандо из команды Виллем II вступил в отбор удачно
30'
Отличные скиллы показывает Новакович Андрия, обводя своих соперников
30'
Велленройтер Тимон не дал случится голу! Новакович Андрия должен был забивать, но Велленройтер Тимон сделал отличный сейв
29'
Льюис Фернандо ошибается в защите.
29'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
27'
Г О О О О Л - Эль-Мессауди Ахмед уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
27'
26'
26'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
25'
Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
23'
Родригес Хосе наказан за толчок Хееркенс Фреек
23'
23'
22'
22'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
22'
Афдияй Донис из команды Виллем II сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Кру Йорди!
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Родригес Хосе не смог попасть в створ ударом издали
20'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
19'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
19'
19'
19'
Афдияй Донис из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
18'
18'
18'
17'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Афдияй Донис пострадал.
16'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Лифтинк Эльмо
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
14'
Г О О О О Л - Даммерс Вессель классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
14'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановлена из-за технических проблем.
13'
Велленройтер Тимон отбил мяч на угловой после удара Lisandro Semedo из штрафной площади.
13'
Отличные скиллы показывает Lisandro Semedo, обводя своих соперников
13'
13'
Матч возобновлен
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
11'
Хееркенс Фреек мяч отрикошетил от ворот
11'
Отличные скиллы показывает Хееркенс Фреек, обводя своих соперников
11'
Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Diego Palacios оказался на газоне.
10'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Льюис Фернандо
8'
8'
Афдияй Донис наказан за толчок Alessandro Ciranni
7'
7'
7'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Эль-Мессауди Ахмед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
5'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
4'
4'
4'
3'
3'
3'
2'
Кошелев Алексей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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