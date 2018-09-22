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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 8537
Фортуна Ситтард
4:4
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
14' Гол
Даммерс Вессель
1:1
27' Гол в свои ворота
Эль-Мессауди Ахмед
1:2
34' Гол
Фран Соль
38' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
39' Желтая карточка
Diego Palacios
2:2
40' Гол
Новакович Андрия
41' Желтая карточка
Diego Palacios
45' Желтая карточка
Сметс Йоррит
2:3
46' Гол
Афдияй Донис
3:3
53' Гол
Новакович Андрия
3:4
72' Гол
Кроули Дэниэл
76' Желтая карточка
Кру Йорди
4:4
77' Гол
Родригес Хосе
87' Желтая карточка
Афдияй Донис
90'+4
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 8537 болельщиков
94'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
93'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отдал передачу, которая была заблокирована.
93'
Виллем II начинает контратаку
93'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Marco Ospitalieri из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
93'
Виллем II контролирует мяч.
92'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
Угловой
92'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой слева.
91'
Лифтинк Эльмо мяч отрикошетил от ворот
91'
Diego Palacios из команды Виллем II делает пас партнеру.
91'
Отличные скиллы показывает Diego Palacios, обводя своих соперников
91'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Кроули Дэниэл нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
Угловой
90'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
89'
Должен был быть гол! Фран Соль имел отличный шанс, но Кошелев Алексей не дал голу состоятся!
89'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает пас партнеру.
89'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
88'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Diego Palacios из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Diego Palacios из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
87'
Виллем II начинает контратаку
87'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
87'
Афдияй Донис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
87'
Судья свистит. Афдияй Донис атаковал сзади соперника. Это Димерс Марк заработал своей команде штрафной
86'
Виллем II контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Diego Palacios из команды Виллем II попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Кошелев Алексей все равно смог отбить мяч.
85'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Льюис Фернандо из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
Отличные скиллы показывает Кроули Дэниэл, обводя своих соперников
84'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
84'
Афдияй Донис из команды Виллем II не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
84'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
83'
Хуттен Ларс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Родригес Хосе получил травму и заменен. Хуттен Ларс выходит на поле.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Майсснер Томас
78'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
77'
Димерс Марк сделал результативную передачу.
77'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Описание гола
77'
ГОООООЛ - Родригес Хосе Фортуна Ситтард забивает ударом головой
Желтая карточка
76'
Кру Йорди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
76'
Безумный фол. Кру Йорди грубо играет против соперника. Пострадал Лампру Лазарос
76'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Льонч Поль уходит с поля и его заменяет Анита Вурнон
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
75'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Новакович Андрия
75'
Виллем II контролирует мяч.
74'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
72'
Diego Palacios сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Кроули Дэниэл изменил счет на табло!
72'
Отличные скиллы показывает Кроули Дэниэл, обводя своих соперников
72'
Diego Palacios из команды Виллем II делает пас партнеру.
72'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
72'
Какой промах! Кроули Дэниэл имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
71'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
71'
Кру Йорди из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Кру Йорди из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
71'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Кру Йорди из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Отличные скиллы показывает Кроули Дэниэл, обводя своих соперников
69'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
68'
Афдияй Донис из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
68'
Amadou Ciss наказан за толчок Льонч Поль
67'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
67'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Виллем II
66'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард делает неудачный навес.
65'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Отличные скиллы показывает Афдияй Донис, обводя своих соперников
Офсайд
64'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II в офсайде
63'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Новакович Андрия
62'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Кру Йорди из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Marco Ospitalieri
61'
Diego Palacios из команды Виллем II делает неудачный навес.
61'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Лампру Лазарос не смог попасть в створ ударом издали
61'
Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Marco Ospitalieri из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
59'
Матч возобновлен
59'
Сметс Йоррит получил травму и заменен. Amadou Ciss выходит на поле.
Травма, повреждение
58'
Сметс Йоррит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
57'
Кру Йорди из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
56'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Велленройтер Тимон не дал случится голу! Лампру Лазарос должен был забивать, но Велленройтер Тимон сделал отличный сейв
56'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
55'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
55'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
55'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
54'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Отличные скиллы показывает Димерс Марк, обводя своих соперников
54'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Виллем II контролирует мяч.
53'
Димерс Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Новакович Андрия изменил счет на табло!
53'
Отличные скиллы показывает Новакович Андрия, обводя своих соперников
53'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
52'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
51'
Кру Йорди из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
51'
Отличные скиллы показывает Кру Йорди, обводя своих соперников
51'
Кру Йорди из команды Виллем II делает пас партнеру.
51'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
49'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
49'
Афдияй Донис не смог попасть в створ ударом издали
49'
Отличные скиллы показывает Афдияй Донис, обводя своих соперников
48'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
48'
Как он промахнулся? Кроули Дэниэл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
48'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Кроули Дэниэл сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Афдияй Донис изменил счет на табло!
46'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает пас партнеру.
46'
Фран Соль из команды Виллем II делает пас партнеру.
46'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
46'
Тактическая замена. Lisandro Semedo уходит с поля и его заменяет Лампру Лазарос
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
47'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Желтая карточка
46'
Сметс Йоррит получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Кру Йорди наказан за толчок Lisandro Semedo
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Новакович Андрия
44'
Marco Ospitalieri выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
43'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
42'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
41'
Diego Palacios совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Новакович Андрия забивает!
40'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Желтая карточка
39'
Diego Palacios получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Diego Palacios атаковал сзади соперника. Это Lisandro Semedo заработал своей команде штрафной
39'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
38'
Ниняй Бранислав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
38'
Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард толкнул локтем оппонента. Это Фран Соль заработал фол
38'
Виллем II контролирует мяч.
38'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Отличные скиллы показывает Афдияй Донис, обводя своих соперников
37'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Фран Соль из команды Виллем II забивает головой!
34'
Льонч Поль из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.
34'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
33'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Даммерс Вессель
32'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
Опасность предотвращена - Льюис Фернандо из команды Виллем II вступил в отбор удачно
30'
Отличные скиллы показывает Новакович Андрия, обводя своих соперников
30'
Велленройтер Тимон не дал случится голу! Новакович Андрия должен был забивать, но Велленройтер Тимон сделал отличный сейв
29'
Льюис Фернандо ошибается в защите.
29'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Эль-Мессауди Ахмед уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Угловой
27'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
27'
Фран Соль из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Виллем II контролирует мяч.
26'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
25'
Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Родригес Хосе наказан за толчок Хееркенс Фреек
23'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Виллем II
22'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
22'
Афдияй Донис из команды Виллем II сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Кру Йорди!
21'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
21'
Кру Йорди из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Отличные скиллы показывает Афдияй Донис, обводя своих соперников
20'
Удар от ворот произведет Виллем II
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Родригес Хосе не смог попасть в створ ударом издали
20'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
19'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
19'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Diego Palacios из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Афдияй Донис из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Виллем II начинает контратаку
18'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
17'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
17'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Афдияй Донис пострадал.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Лифтинк Эльмо
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Димерс Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Даммерс Вессель классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
14'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановлена из-за технических проблем.
13'
Велленройтер Тимон отбил мяч на угловой после удара Lisandro Semedo из штрафной площади.
13'
Отличные скиллы показывает Lisandro Semedo, обводя своих соперников
13'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Матч возобновлен
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Угловой
12'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
11'
Хееркенс Фреек мяч отрикошетил от ворот
11'
Отличные скиллы показывает Хееркенс Фреек, обводя своих соперников
Фол, нарушение
11'
Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Diego Palacios оказался на газоне.
10'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
Кру Йорди из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Льюис Фернандо
8'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Афдияй Донис наказан за толчок Alessandro Ciranni
7'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
6'
Эль-Мессауди Ахмед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
6'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
6'
Diego Palacios из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Фран Соль из команды Виллем II сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
5'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
5'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
4'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
4'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
4'
Виллем II контролирует мяч.
3'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
Угловой
3'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
2'
Кошелев Алексей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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