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Стадион:
Жилина
5:0
Конец матча
Сеница
0'
35' Желтая карточка
Sacha Petschi
35' Желтая карточка
Зезинью
1:0
45' Гол
Голубек Якуб
2:0
48' Гол
Benson Anang
3:0
59' Гол
Robert Bozenik
4:0
63' Гол
Ivan Santiago Diaz
5:0
75' Гол
Шкварка Михал
82' Желтая карточка
Фазлагич Энис
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
82'
Фазлагич Энис получил желтую карточку от судьи
78'
Жилина делает замену. Robert Bozenik уходит с поля, а Filip Balaj выходит на его замену.
78'
Сеница делает замену. Марко Тесия уходит с поля, а Richard Celis выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Шкварка Михал бьет в цель!
74'
Жилина делает замену. Голубек Якуб уходит с поля, а Томич Михал выходит на его замену.
71'
Сеница делает замену. Joan Jaramillo уходит с поля, а Крч Якуб выходит на его замену.
66'
Жилина делает замену. Ivan Santiago Diaz уходит с поля, а Печовски Виктор выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Ivan Santiago Diaz бьет в цель!
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Robert Bozenik бьет в цель!
52'
Сеница делает замену. Sacha Petschi уходит с поля, а Клапан Миховил-Ероним выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Benson Anang бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Голубек Якуб бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Зезинью получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Sacha Petschi получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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