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Стадион: Стадион под Дубном
35' Желтая карточкаSacha Petschi
35' Желтая карточкаЗезинью
1:0
45' ГолГолубек Якуб
2:0
48' ГолBenson Anang
3:0
59' ГолRobert Bozenik
4:0
63' ГолIvan Santiago Diaz
5:0
75' ГолШкварка Михал
82' Желтая карточкаФазлагич Энис
|
35'
35'
45'
1:0
48'
2:0
59'
3:0
63'
4:0
75'
5:0
82'
Состав команд
28
Benson
Anang
25
Filip
Kasa
14
Голубек
Якуб
23
Roberto
Dias
28
Котула
Юрай
25
Jean
Deretti
7
Зезинью
13
Marko
Tesija
Жилина 4-3-3
- Основной состав
- 30 Голец Доминик Вратарь
- 28 Benson Anang Защитник
- 25 Filip Kasa Защитник
- 3 Кралик Мартин Защитник
- 6 Слука Бранислав Защитник
- 18 Фазлагич Энис Полузащитник
- 66 Качер Мирослав Полузащитник
- 20 Шкварка Михал Полузащитник
- 14 Голубек Якуб Нападающий
- 32 Robert Bozenik Нападающий
- 9 Ivan Santiago Diaz Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Волешак Милош Вратарь
- 16 Сусняр Александар Защитник
- 5 Копас Адам Защитник
- 12 Печовски Виктор Полузащитник
- 15 Kristian Vallo Нападающий
- 10 Filip Balaj Нападающий
- 24 Томич Михал Нападающий
- Главный тренер: Jaroslav Kentos
Сеница 3-5-2
- Основной состав
- 18 Federico Taborda Вратарь
- 14 Joan Jaramillo Защитник
- 23 Roberto Dias Защитник
- 28 Котула Юрай Защитник
- 25 Jean Deretti Полузащитник
- 26 Sacha Petschi Полузащитник
- 7 Зезинью Полузащитник
- 13 Marko Tesija Полузащитник
- 21 Patrick Asmah Полузащитник
- 19 Desire Segbe Azankpo Нападающий
- 10 Frank Castaneda Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Ворел Войтех Вратарь
- 8 Alan Kovac Защитник
- 6 Ниреннольд Виктор Полузащитник
- 5 Крч Якуб Полузащитник
- 4 Клапан Миховил-Ероним Полузащитник
- 11 Richard Celis Нападающий
- 20 Diego Cuadros Нападающий
- Главный тренер: Frederico Ricardo
Предыдущие игры
Жилина (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 15.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Жилина С
- 01.09.2018 Жилина 0:1 Слован Братислава С
- 25.08.2018 ДАК 0:0 Жилина С
- 21.08.2018 Земплин 0:1 Жилина С
- 18.08.2018 Жилина 2:1 Середь С
- 12.08.2018 Жилина 2:3 Тренчин С
- 04.08.2018 Ружомберок 3:1 Жилина С
- 28.07.2018 Жилина 2:1 Нитра С
- 19.05.2018 Слован Братислава 3:2 Жилина С
- 12.05.2018 Жилина 6:0 Спартак Трнава С
- 06.05.2018 Тренчин 1:2 Жилина С
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 22.04.2018 Жилина 2:3 ДАК С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 14.04.2018 ДАК 3:1 Жилина С
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина С
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
- 31.03.2018 Жилина 1:5 Тренчин С
- 17.03.2018 Спартак Трнава 0:0 Жилина С
- 14.03.2018 Искра Борчице 0:2 Жилина К
Сеница (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 15.09.2018 Сеница 0:2 Тренчин С
- 01.09.2018 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 25.08.2018 Сеница 1:1 Нитра С
- 18.08.2018 Земплин 1:1 Сеница С
- 11.08.2018 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 04.08.2018 Злате Моравце 4:0 Сеница С
- 28.07.2018 Середь 2:1 Сеница С
- 21.07.2018 Сеница 1:0 Спартак Трнава С
- 19.05.2018 Нитра 5:2 Сеница С
- 12.05.2018 Сеница 0:0 Татран Прешов С
- 05.05.2018 Сеница 3:1 Злате Моравце С
- 28.04.2018 Земплин 1:2 Сеница С
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница С
- 07.04.2018 Сеница 0:2 Земплин С
- 31.03.2018 Злате Моравце 2:2 Сеница С
- 16.03.2018 Татран Прешов 1:1 Сеница С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Спартак Трнава 1:0 Сеница С
Последние игры между собой
Жилина: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сеница: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 05.11.2017 Сеница 4:1 Жилина Суперлига
- 12.08.2017 Жилина 7:1 Сеница Суперлига
- 13.05.2017 Жилина 3:2 Сеница Суперлига
- 18.02.2017 Сеница 2:0 Жилина Суперлига
- 17.09.2016 Жилина 4:2 Сеница Суперлига
- 20.04.2016 Жилина 0:0 Сеница Суперлига
- 21.11.2015 Сеница 2:0 Жилина Суперлига
- 23.08.2015 Жилина 4:1 Сеница Суперлига
- 10.04.2015 Сеница 1:2 Жилина Суперлига
- 18.10.2014 Жилина 1:1 Сеница Суперлига
- 25.07.2014 Сеница 1:1 Жилина Суперлига
- 10.05.2014 Сеница 1:4 Жилина Суперлига
- 30.11.2013 Жилина 1:3 Сеница Суперлига
- 30.08.2013 Сеница 2:1 Жилина Суперлига
- 13.04.2013 Жилина 0:1 Сеница Суперлига
- 06.11.2012 Жилина 1:2 Сеница Кубок Словакии
- 03.11.2012 Сеница 0:0 Жилина Суперлига
- 23.10.2012 Сеница 1:2 Жилина Кубок Словакии
- 04.08.2012 Жилина 2:0 Сеница Суперлига
- 08.05.2012 Жилина 5:4 Сеница Кубок Словакии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|7
|2
|0
|21 - 9
|23
|2.
|Тренчин
|8
|5
|2
|1
|19 - 13
|17
|3.
|Жилина
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|4.
|Ружомберок
|9
|4
|4
|1
|17 - 7
|16
|5.
|ДАК
|8
|4
|3
|1
|21 - 12
|15
|6.
|Подбрезова
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Середь
|9
|3
|1
|5
|10 - 18
|10
|8.
|Нитра
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|9.
|Спартак Трнава
|8
|2
|2
|4
|5 - 5
|8
|10.
|Злате Моравце
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|11.
|Сеница
|9
|1
|3
|5
|5 - 20
|6
|12.
|Земплин
|9
|1
|1
|7
|7 - 17
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Фазлагич Энис получил желтую карточку от судьи
78'
Жилина делает замену. Robert Bozenik уходит с поля, а Filip Balaj выходит на его замену.
78'
Сеница делает замену. Марко Тесия уходит с поля, а Richard Celis выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Шкварка Михал бьет в цель!
74'
Жилина делает замену. Голубек Якуб уходит с поля, а Томич Михал выходит на его замену.
71'
Сеница делает замену. Joan Jaramillo уходит с поля, а Крч Якуб выходит на его замену.
66'
Жилина делает замену. Ivan Santiago Diaz уходит с поля, а Печовски Виктор выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Ivan Santiago Diaz бьет в цель!
59'
Г О О О О Л - Robert Bozenik бьет в цель!
52'
Сеница делает замену. Sacha Petschi уходит с поля, а Клапан Миховил-Ероним выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Benson Anang бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Голубек Якуб бьет в цель!
35'
Зезинью получил желтую карточку от судьи
35'
Sacha Petschi получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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