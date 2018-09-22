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Стадион: Ружомберок
3:0
Конец матча
21' Желтая карточкаMichal Obrocnik
24' Желтая карточкаJakub Sedlacek
32' Желтая карточкаБаран Мартин
1:0
41' ПенальтиIsmar Tandir
2:0
43' Гол в свои воротаБаран Мартин
47' Желтая карточкаКочан Матей
3:0
64' ГолIsmar Tandir
|
21'
24'
32'
41'
1:0
43'
2:0
47'
64'
3:0
Состав команд
33
Мацик
Матуш
16
Michal
Jonec
3
Масло
Ян
18
Урдинов
Яни
11
Кочан
Матей
23
Даниэл
Эрик
22
Ismar
Tandir
Ружомберок 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 16 Michal Jonec Защитник
- 3 Масло Ян Защитник
- 10 Твардзик Филип Защитник
- 18 Урдинов Яни Защитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 11 Кочан Матей Полузащитник
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Полузащитник
- 22 Ismar Tandir Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Кружляк Доминик Защитник
- 9 Кунца Доминик Защитник
- 32 Мустеданагич Зинедин Полузащитник
- 15 Герец Штефан Нападающий
- 8 Такач Далибор
- 13 Matej Madlenak
- 34 Jan Ctvrtecka
- Главный тренер: Голубек Давид
Подбрезова 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 2 Вязанко Мирослав Защитник
- 32 Баран Мартин Защитник
- 29 Marek Kristian Bartos Защитник
- 3 Matus Turna Защитник
- 26 Michal Obrocnik Полузащитник
- 33 Jakub Sedlacek Полузащитник
- 6 Брежнаник Михал Полузащитник
- 9 Matus Mikus Полузащитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Matej Podstavek Защитник
- 13 Daniel Magda Защитник
- 16 Эдж Джесси Полузащитник
- 25 Jakub Wiezik Нападающий
- 11 Filip Lepies
- 27 Richard Ludha
- Главный тренер: Marek Fabula
Предыдущие игры
Ружомберок (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 15.09.2018 Злате Моравце 1:1 Ружомберок С
- 01.09.2018 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 26.08.2018 Спартак Трнава 0:0 Ружомберок С
- 19.08.2018 Ружомберок 0:2 Слован Братислава С
- 11.08.2018 ДАК 2:2 Ружомберок С
- 04.08.2018 Ружомберок 3:1 Жилина С
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 19.05.2018 Ружомберок 0:4 ДАК С
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок С
- 05.05.2018 Ружомберок 1:0 Слован Братислава С
- 01.05.2018 Слован Братислава 3:1 Ружомберок К
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 21.04.2018 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 15.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Ружомберок С
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина С
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
- 31.03.2018 Слован Братислава 1:0 Ружомберок С
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
Подбрезова (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 15.09.2018 Подбрезова 3:2 Нитра С
- 01.09.2018 Земплин 2:0 Подбрезова С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 11.08.2018 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 04.08.2018 Подбрезова 1:0 Спартак Трнава С
- 29.07.2018 Слован Братислава 3:0 Подбрезова С
- 22.07.2018 Подбрезова 1:2 ДАК С
- 19.05.2018 Подбрезова 1:0 Злате Моравце С
- 12.05.2018 Земплин 1:0 Подбрезова С
- 05.05.2018 Татран Прешов 1:1 Подбрезова С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин С
- 10.03.2018 Злате Моравце 0:1 Подбрезова С
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Подбрезова: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова Суперлига
- 18.08.2017 Подбрезова 1:3 Ружомберок Суперлига
- 19.05.2017 Подбрезова 0:1 Ружомберок Суперлига
- 26.02.2017 Ружомберок 0:0 Подбрезова Суперлига
- 24.09.2016 Подбрезова 3:1 Ружомберок Суперлига
- 30.04.2016 Подбрезова 3:1 Ружомберок Суперлига
- 05.12.2015 Ружомберок 3:2 Подбрезова Суперлига
- 12.09.2015 Подбрезова 0:1 Ружомберок Суперлига
- 08.05.2015 Ружомберок 2:0 Подбрезова Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|7
|2
|0
|21 - 9
|23
|2.
|Тренчин
|8
|5
|2
|1
|19 - 13
|17
|3.
|Жилина
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|4.
|Ружомберок
|9
|4
|4
|1
|17 - 7
|16
|5.
|ДАК
|8
|4
|3
|1
|21 - 12
|15
|6.
|Подбрезова
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Середь
|9
|3
|1
|5
|10 - 18
|10
|8.
|Нитра
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|9.
|Спартак Трнава
|8
|2
|2
|4
|5 - 5
|8
|10.
|Злате Моравце
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|11.
|Сеница
|9
|1
|3
|5
|5 - 20
|6
|12.
|Земплин
|9
|1
|1
|7
|7 - 17
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Ружомберок делает замену. Ismar Tandir уходит с поля, а Герец Штефан выходит на его замену.
83'
Подбрезова делает замену. Матуш Микуш уходит с поля, а Filip Lepies выходит на его замену.
78'
Ружомберок делает замену. Костадинов Тихомир уходит с поля, а Такач Далибор выходит на его замену.
78'
Ружомберок делает замену. Кочан Матей уходит с поля, а Мустеданагич Зинедин выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Ismar Tandir бьет в цель!
63'
Подбрезова делает замену. Endy Opoku Bernadina уходит с поля, а Jakub Wiezik выходит на его замену.
47'
Кочан Матей получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Баран Мартин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
41'
Г О О О О Л - Ismar Tandir из команды Ружомберок забивает с точки!
32'
Баран Мартин получил желтую карточку от судьи
24'
Jakub Sedlacek получил желтую карточку от судьи
21'
Michal Obrocnik получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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