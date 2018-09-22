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Стадион:
Ружомберок
3:0
Конец матча
Подбрезова
0'
21' Желтая карточка
Michal Obrocnik
24' Желтая карточка
Jakub Sedlacek
32' Желтая карточка
Баран Мартин
1:0
41' Пенальти
Ismar Tandir
2:0
43' Гол в свои ворота
Баран Мартин
47' Желтая карточка
Кочан Матей
3:0
64' Гол
Ismar Tandir
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Ружомберок делает замену. Ismar Tandir уходит с поля, а Герец Штефан выходит на его замену.
83'
Подбрезова делает замену. Матуш Микуш уходит с поля, а Filip Lepies выходит на его замену.
78'
Ружомберок делает замену. Костадинов Тихомир уходит с поля, а Такач Далибор выходит на его замену.
78'
Ружомберок делает замену. Кочан Матей уходит с поля, а Мустеданагич Зинедин выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Ismar Tandir бьет в цель!
63'
Подбрезова делает замену. Endy Opoku Bernadina уходит с поля, а Jakub Wiezik выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Кочан Матей получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Баран Мартин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Ismar Tandir из команды Ружомберок забивает с точки!
Желтая карточка
32'
Баран Мартин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Jakub Sedlacek получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Michal Obrocnik получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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