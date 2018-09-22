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Стадион: Зрители: 6177
Тун
4:1
Конец матча
Сьон
0'
1:0
52' Гол
Суттер Никола
2:0
57' Гол
Шпильман Марвин
61' Желтая карточка
Масейрас Кентен
61' Желтая карточка
Рафаэл Бранко
64' Желтая карточка
Хедигер Деннис
3:0
79' Пенальти
Соргич Деян
3:1
84' Гол
Адриан Оливейра
4:1
86' Гол
Саланович Деннис
89' Желтая карточка
Yassin Fortune
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Yassin Fortune получил желтую карточку от судьи
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Саланович Деннис бьет в цель!
85'
Тун делает замену. Карлен Грегори уходит с поля, а Kenan Fatkic выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Адриан Оливейра бьет в цель!
83'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Феррейру Нельсон выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Соргич Деян из команды Тун забивает с точки!
77'
Сьон делает замену. Леняни Эрмир уходит с поля, а Робертс Улдрикис выходит на его замену.
77'
Сьон делает замену. Касами Пайтим уходит с поля, а Адриан Оливейра выходит на его замену.
70'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Саланович Деннис выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Хедигер Деннис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Рафаэл Бранко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Масейрас Кентен получил желтую карточку от судьи
59'
Сьон делает замену. Тома Бастьен уходит с поля, а Yassin Fortune выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Шпильман Марвин бьет в цель!
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Суттер Никола бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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