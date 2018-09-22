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Стадион: Арена Тун Зрители: 6177
1:0
52' ГолСуттер Никола
2:0
57' ГолШпильман Марвин
61' Желтая карточкаМасейрас Кентен
61' Желтая карточкаРафаэл Бранко
64' Желтая карточкаХедигер Деннис
3:0
79' ПенальтиСоргич Деян
3:1
84' ГолАдриан Оливейра
4:1
86' ГолСаланович Деннис
89' Желтая карточкаYassin Fortune
|
52'
1:0
57'
2:0
61'
61'
64'
79'
3:0
84'
3:1
86'
4:1
89'
Состав команд
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
Тун 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 20 Каблан Крис Защитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 10 Basil Stillhart Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 25 Биглер Кевин Защитник
- 37 Саланович Деннис Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 4 Miguel Rodrigues I
- 36 Dominik Schwizer
- 6 Kenan Fatkic
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Сьон 3-1-3-1-2
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 2 Рафаэл Бранко Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 36 Куасси Ксавье Защитник
- 62 Масейрас Кентен Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 33 Леняни Эрмир Полузащитник
- 7 Касами Пайтим Нападающий
- 22 Moussa Kalilou Djitte Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Месонньяль Антони Вратарь
- 27 Моргадо Бруно Полузащитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 11 Адриан Оливейра Полузащитник
- 8 Мвенг Фредди Полузащитник
- 9 Робертс Улдрикис Нападающий
- 25 Yassin Fortune
- Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 16.09.2018 Мутье 1:3 Тун К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 18.08.2018 FC Veyrier Sport 1:5 Тун К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Тун 4:0 Стад де Ньон ТМК
- 11.07.2018 Тун 3:2 Кьяссо ТМК
- 07.07.2018 Тун 2:3 Арау ТМК
- 07.07.2018 Тун 1:0 Виль ТМК
- 29.06.2018 Тун 3:0 Раппершвиль-Йона ТМК
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 16.06.2018 Тун 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 19.05.2018 Тун 1:4 Сьон С
- 09.05.2018 Тун 0:1 Цюрих С
- 06.05.2018 Тун 2:1 Грасcхоппер С
- 29.04.2018 Базель 6:1 Тун С
- 21.04.2018 Санкт-Галлен 0:1 Тун С
Сьон (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 16.09.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон К
- 07.09.2018 Кьяссо 1:2 Сьон ТМК
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 18.08.2018 Кёниц 0:3 Сьон К
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 13.07.2018 Сьон 2:2 Лион ТМК
- 07.07.2018 Лозанна-Спорт 2:0 Сьон ТМК
- 30.06.2018 Сьон 1:0 Ивердон ТМК
- 27.06.2018 Кьяссо 0:4 Сьон ТМК
- 19.05.2018 Тун 1:4 Сьон С
- 13.05.2018 Сьон 3:2 Санкт-Галлен С
- 09.05.2018 Грасcхоппер 0:2 Сьон С
- 05.05.2018 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 29.04.2018 Цюрих 3:3 Сьон С
- 22.04.2018 Сьон 2:2 Базель С
Последние игры между собой
Тун: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Сьон: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 19.05.2018 Тун 1:4 Сьон Суперлига
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун Суперлига
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи. Клубы
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун Суперлига
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон Суперлига
- 30.04.2017 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 01.04.2017 Сьон 2:1 Тун Суперлига
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон Суперлига
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун Суперлига
- 16.05.2016 Тун 1:1 Сьон Суперлига
- 10.04.2016 Сьон 2:1 Тун Суперлига
- 29.11.2015 Сьон 1:2 Тун Суперлига
- 30.08.2015 Тун 0:2 Сьон Суперлига
- 25.04.2015 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 22.03.2015 Сьон 3:0 Тун Суперлига
- 19.10.2014 Сьон 0:0 Тун Суперлига
- 30.08.2014 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 11.05.2014 Сьон 3:1 Тун Суперлига
- 22.02.2014 Тун 3:1 Сьон Суперлига
- 19.10.2013 Тун 1:0 Сьон Суперлига
Тун
Сьон
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 10
-
4 Угловые 6
-
6 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|6
|0
|0
|19 - 4
|18
|2.
|Тун
|7
|3
|2
|2
|16 - 10
|11
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|4.
|Люцерн
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|5.
|Базель
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|6.
|Цюрих
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|7.
|Лугано
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Грасcхоппер
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|9.
|Сьон
|7
|2
|0
|5
|12 - 16
|6
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|7
|1
|1
|5
|9 - 20
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Yassin Fortune получил желтую карточку от судьи
86'
Г О О О О Л - Саланович Деннис бьет в цель!
85'
Тун делает замену. Карлен Грегори уходит с поля, а Kenan Fatkic выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Адриан Оливейра бьет в цель!
83'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Феррейру Нельсон выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Соргич Деян из команды Тун забивает с точки!
77'
Сьон делает замену. Леняни Эрмир уходит с поля, а Робертс Улдрикис выходит на его замену.
77'
Сьон делает замену. Касами Пайтим уходит с поля, а Адриан Оливейра выходит на его замену.
70'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Саланович Деннис выходит на его замену.
64'
Хедигер Деннис получил желтую карточку от судьи
61'
Рафаэл Бранко получил желтую карточку от судьи
61'
Масейрас Кентен получил желтую карточку от судьи
59'
Сьон делает замену. Тома Бастьен уходит с поля, а Yassin Fortune выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Шпильман Марвин бьет в цель!
52'
Г О О О О Л - Суттер Никола бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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