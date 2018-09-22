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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Пасиенки
2:1
Конец матча
8' Желтая карточкаMartin Meciar
1:0
11' ГолСалата Корнел
2:0
21' ГолЧаврич Александр
2:1
23' ГолNikola Gataric
35' Желтая карточкаМених Йозеф
48' Желтая карточкаМихалик Любомир
49' Желтая карточкаСус Мартин
88' Желтая карточкаСалата Корнел
|
11'
1:0
21'
2:0
23'
2:1
35'
48'
49'
88'
Состав команд
66
Байрич
Кенан
13
Ноно
Хосе
11
Дражич
Деян
17
Мених
Йозеф
44
Сус
Мартин
Слован Братислава 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Грейф Доминик Вратарь
- 2 Апау Митч Защитник
- 19 Салата Корнел Защитник
- 66 Байрич Кенан Защитник
- 23 Сухоцкий Артём Защитник
- 6 Де Кампс Юри Полузащитник
- 13 Ноно Хосе Полузащитник
- 11 Дражич Деян Полузащитник
- 45 Чаврич Александр Нападающий
- 9 Шпорар Андраж Нападающий
- 7 Моха Хадфи Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Шулла Михал Вратарь
- 25 Лачко Адам Защитник
- 21 Голошко Филип Полузащитник
- 12 Boris Cmiljanic Полузащитник
- 4 Савичевич Вукан Полузащитник
- 27 Хольман Дэвид Полузащитник
- 20 Ван Хаарен Рики Полузащитник
- Главный тренер: Vladimir Radenkovic
Середь 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 David Samuel Nwolokor Вратарь
- 17 Мених Йозеф Защитник
- 6 Михалик Любомир Защитник
- 21 Tidiane Djibi Ba Защитник
- 5 Martin Meciar Защитник
- 18 Bankole Adekuoroye Полузащитник
- 19 Denis Ventura Полузащитник
- 44 Сус Мартин Полузащитник
- 13 Filip Pankarican Полузащитник
- 10 Nikola Gataric Полузащитник
- 11 Lubomir Ulrich Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Pavol Penksa Вратарь
- 7 Баэс Альдо Полузащитник
- 23 Nemanja Subotic
- 22 Uros Vukovic
- 16 Robert Richnak
- 8 Rudolf Bilas
- 12 Matej Loduha
- Главный тренер: Michal Gasparik
Предыдущие игры
Слован Братислава (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 15.09.2018 Слован Братислава 3:2 ДАК С
- 01.09.2018 Жилина 0:1 Слован Братислава С
- 26.08.2018 Слован Братислава 3:3 Тренчин С
- 19.08.2018 Ружомберок 0:2 Слован Братислава С
- 16.08.2018 Рапид Вена 4:0 Слован Братислава ЛЕ
- 12.08.2018 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 09.08.2018 Слован Братислава 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 05.08.2018 Земплин 1:2 Слован Братислава С
- 02.08.2018 Слован Братислава 3:1 Бальцан ЛЕ
- 29.07.2018 Слован Братислава 3:0 Подбрезова С
- 26.07.2018 Бальцан 2:1 Слован Братислава ЛЕ
- 22.07.2018 Злате Моравце 1:4 Слован Братислава С
- 19.07.2018 Слован Братислава 5:0 Милсами ЛЕ
- 12.07.2018 Милсами 2:4 Слован Братислава ЛЕ
- 19.05.2018 Слован Братислава 3:2 Жилина С
- 12.05.2018 ДАК 0:1 Слован Братислава С
- 05.05.2018 Ружомберок 1:0 Слован Братислава С
- 01.05.2018 Слован Братислава 3:1 Ружомберок К
- 28.04.2018 Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава С
- 22.04.2018 Тренчин 1:3 Слован Братислава С
Середь (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 15.09.2018 Середь 2:1 Земплин С
- 01.09.2018 ДАК 5:0 Середь С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Жилина 2:1 Середь С
- 11.08.2018 Середь 2:0 Злате Моравце С
- 05.08.2018 Тренчин 5:1 Середь С
- 28.07.2018 Середь 2:1 Сеница С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 30.06.2018 Хартберг 1:3 Середь ТМК
- 20.05.2018 Середь 4:1 Локомотива Зволен ВЛ
- 13.05.2018 Спишска-Нова-Вес 1:3 Середь ВЛ
- 06.05.2018 Середь 2:1 Погронье ВЛ
- 28.04.2018 Липтовски-Микулаш 0:0 Середь ВЛ
- 24.04.2018 Середь 6:0 Партизан Бардеёв ВЛ
- 20.04.2018 Локомотив Кошице 0:0 Середь ВЛ
- 15.04.2018 Железярне Подбрезова 0:1 Середь ВЛ
- 11.04.2018 Середь 3:0 Комарно ВЛ
- 08.04.2018 Середь 2:0 Жилина-2 ВЛ
- 31.03.2018 СТК-1914 Саморин 0:0 Середь ВЛ
- 28.03.2018 Славой Требишов 0:3 Середь ВЛ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|7
|2
|0
|21 - 9
|23
|2.
|Тренчин
|8
|5
|2
|1
|19 - 13
|17
|3.
|Жилина
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|4.
|Ружомберок
|9
|4
|4
|1
|17 - 7
|16
|5.
|ДАК
|8
|4
|3
|1
|21 - 12
|15
|6.
|Подбрезова
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Середь
|9
|3
|1
|5
|10 - 18
|10
|8.
|Нитра
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|9.
|Спартак Трнава
|8
|2
|2
|4
|5 - 5
|8
|10.
|Злате Моравце
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|11.
|Сеница
|9
|1
|3
|5
|5 - 20
|6
|12.
|Земплин
|9
|1
|1
|7
|7 - 17
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Слован Братислава делает замену. Дражич Деян уходит с поля, а Boris Cmiljanic выходит на его замену.
88'
Салата Корнел получил желтую карточку от судьи
83'
Серед делает замену. Denis Ventura уходит с поля, а Баэс Альдо выходит на его замену.
78'
Серед делает замену. Мених Йозеф уходит с поля, а Matej Loduha выходит на его замену.
77'
Слован Братислава делает замену. Моха Хадфи уходит с поля, а Савичевич Вукан выходит на его замену.
73'
Серед делает замену. Filip Pankarican уходит с поля, а Robert Richnak выходит на его замену.
72'
Слован Братислава делает замену. Ноно Хосе уходит с поля, а Хольман Дэвид выходит на его замену.
49'
Сус Мартин получил желтую карточку от судьи
48'
Михалик Любомир получил желтую карточку от судьи
48'
Tidiane Djibi Ba получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Мених Йозеф получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Nikola Gataric бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Чаврич Александр бьет в цель!
11'
Г О О О О Л - Салата Корнел бьет в цель!
8'
Martin Meciar получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pasienky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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