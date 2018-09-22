  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Стадион:
Слован Братислава
2:1
Конец матча
Середь
0'
8' Желтая карточка
Martin Meciar
1:0
11' Гол
Салата Корнел
2:0
21' Гол
Чаврич Александр
2:1
23' Гол
Nikola Gataric
35' Желтая карточка
Мених Йозеф
48' Желтая карточка
Михалик Любомир
49' Желтая карточка
Сус Мартин
88' Желтая карточка
Салата Корнел
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Слован Братислава делает замену. Дражич Деян уходит с поля, а Boris Cmiljanic выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Салата Корнел получил желтую карточку от судьи
83'
Серед делает замену. Denis Ventura уходит с поля, а Баэс Альдо выходит на его замену.
78'
Серед делает замену. Мених Йозеф уходит с поля, а Matej Loduha выходит на его замену.
77'
Слован Братислава делает замену. Моха Хадфи уходит с поля, а Савичевич Вукан выходит на его замену.
73'
Серед делает замену. Filip Pankarican уходит с поля, а Robert Richnak выходит на его замену.
72'
Слован Братислава делает замену. Ноно Хосе уходит с поля, а Хольман Дэвид выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Сус Мартин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Михалик Любомир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Tidiane Djibi Ba получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Мених Йозеф получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Nikola Gataric бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Чаврич Александр бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Салата Корнел бьет в цель!
Желтая карточка
8'
Martin Meciar получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pasienky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация