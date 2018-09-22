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Стадион: Летцигрунд Зрители: 3700
3:1
Конец матча
31' Желтая карточкаДумбия Сулейман
1:0
36' ГолДжуричин Марко
42' Желтая карточкаПикель Шарль
52' Желтая карточкаОшс Марцис
60' Желтая карточкаХольцхаузер Рафаэль
2:0
63' ГолДжуричин Марко
3:0
65' ГолПинга Аймери
3:1
67' ГолНуццоло Рафаэль
74' Желтая карточкаДжуричин Марко
90' Желтая карточкаPietro Di Nardo
|
31'
36'
1:0
42'
52'
63'
2:0
65'
3:0
67'
3:1
74'
90'
Состав команд
14
Лаванши
Нума
19
Пинга
Аймери
11
Бауи
Набиль
23
Mike
Gomes
25
Ошс
Марцис
99
Kemal
Ademi
Грасcхоппер 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 19 Пинга Аймери Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 11 Бауи Набиль Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Mateo Matic Вратарь
- 5 Aleksandar Cvetkovic Защитник
- 24 Bujar Lika Защитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 17 Камбер Робин Полузащитник
- 6 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 20 Нгой Жульен Нападающий
- Главный тренер: Финк Торстен
Нёвшатель Ксамакс 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Laurent Walthert Вратарь
- 23 Mike Gomes Защитник
- 25 Ошс Марцис Защитник
- 20 Мустафа Сейменович Защитник
- 3 Janick Kamber Защитник
- 6 Пикель Шарль Полузащитник
- 7 Thibault Corbaz Полузащитник
- 8 Samir Ramizi Полузащитник
- 9 Ben Hamed Kone Полузащитник
- 17 Геоффрей Треанд Полузащитник
- 99 Kemal Ademi Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Matthias Minder Вратарь
- 82 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 27 Джемайли Арбенит Защитник
- 4 Pietro Di Nardo Полузащитник
- 14 Нуццоло Рафаэль Нападающий
- 11 Карлен Гаэтан Нападающий
- 18 Tunahan Cicek Нападающий
- Главный тренер: Michel Decastel
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 16.09.2018 Стад де Ньон 3:1 Грасcхоппер К
- 05.09.2018 Унион Берлин 3:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 19.08.2018 Буохс 0:2 Грасcхоппер К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 11.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Зенит ТМК
- 30.06.2018 Грасcхоппер 0:0 Виль ТМК
- 23.06.2018 Грасcхоппер 1:2 Арау ТМК
- 19.05.2018 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз С
- 13.05.2018 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 09.05.2018 Грасcхоппер 0:2 Сьон С
- 06.05.2018 Тун 2:1 Грасcхоппер С
- 28.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер С
- 21.04.2018 Грасcхоппер 4:3 Лугано С
Нёвшатель Ксамакс (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 16.09.2018 Арау 1:2 Нёвшатель Ксамакс К
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 19.08.2018 Ивердон 0:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 14.07.2018 ПСВ 1:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Спортинг Л ТМК
- 29.06.2018 Лозанна-Спорт 1:5 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:0 Брайтенрайн ТМК
- 21.05.2018 Нёвшатель Ксамакс 6:3 Виль ЧЛ
- 18.05.2018 Раппершвиль-Йона 0:1 Нёвшатель Ксамакс ЧЛ
- 13.05.2018 Нёвшатель Ксамакс 4:1 Волен ЧЛ
- 09.05.2018 Шаффхаузен 1:0 Нёвшатель Ксамакс ЧЛ
- 04.05.2018 Нёвшатель Ксамакс 3:3 Винтертур ЧЛ
- 30.04.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:0 Кьяссо ЧЛ
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
- 21.09.2014 Нёвшатель Ксамакс 3:5 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
- 09.04.2012 Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 04.03.2012 Нёвшатель Ксамакс 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 25.09.2011 Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 11.09.2011 Нёвшатель Ксамакс 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 07.05.2011 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 19.02.2011 Нёвшатель Ксамакс 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 27.09.2010 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 17.07.2010 Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 10.04.2010 Нёвшатель Ксамакс 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 25.03.2010 Грасcхоппер 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 28.11.2009 Нёвшатель Ксамакс 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 31.08.2009 Грасcхоппер 1:3 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 26.04.2009 Нёвшатель Ксамакс 4:1 Грасcхоппер Суперлига
- 22.03.2009 Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 16.11.2008 Грасcхоппер 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 17.08.2008 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 26.04.2008 Нёвшатель Ксамакс 1:3 Грасcхоппер Суперлига
- 23.02.2008 Грасcхоппер 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 01.12.2007 Нёвшатель Ксамакс 4:1 Грасcхоппер Суперлига
Грасcхоппер
Нёвшатель Ксамакс
-
5 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|6
|0
|0
|19 - 4
|18
|2.
|Тун
|7
|3
|2
|2
|16 - 10
|11
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|4.
|Люцерн
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|5.
|Базель
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|6.
|Цюрих
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|7.
|Лугано
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Грасcхоппер
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|9.
|Сьон
|7
|2
|0
|5
|12 - 16
|6
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|7
|1
|1
|5
|9 - 20
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Грасcхоппер делает замену. Джуричин Марко уходит с поля, а Камбер Робин выходит на его замену.
90'
Пиетро ди Нардо получил желтую карточку от судьи
84'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Kemal Ademi уходит с поля, а Пиетро ди Нардо выходит на его замену.
84'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Ошс Марцис уходит с поля, а Карлен Гаэтан выходит на его замену.
79'
Грасcхоппер делает замену. Сигурьонссон Рунар уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
74'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
72'
Грасcхоппер делает замену. Пинга Аймери уходит с поля, а Нгой Жульен выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Нуццоло Рафаэль бьет в цель!
65'
Г О О О О Л - Пинга Аймери бьет в цель!
63'
Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
60'
Хольцхаузер Рафаэль получил желтую карточку от судьи
52'
Ошс Марцис получил желтую карточку от судьи
46'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Ben Hamed Kone уходит с поля, а Нуццоло Рафаэль выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Пикель Шарль получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
31'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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