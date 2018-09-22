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Стадион: Зрители: 3700
Грасcхоппер
3:1
Конец матча
Нёвшатель Ксамакс
0'
31' Желтая карточка
Думбия Сулейман
1:0
36' Гол
Джуричин Марко
42' Желтая карточка
Пикель Шарль
52' Желтая карточка
Ошс Марцис
60' Желтая карточка
Хольцхаузер Рафаэль
2:0
63' Гол
Джуричин Марко
3:0
65' Гол
Пинга Аймери
3:1
67' Гол
Нуццоло Рафаэль
74' Желтая карточка
Джуричин Марко
90' Желтая карточка
Pietro Di Nardo
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Грасcхоппер делает замену. Джуричин Марко уходит с поля, а Камбер Робин выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Пиетро ди Нардо получил желтую карточку от судьи
84'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Kemal Ademi уходит с поля, а Пиетро ди Нардо выходит на его замену.
84'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Ошс Марцис уходит с поля, а Карлен Гаэтан выходит на его замену.
79'
Грасcхоппер делает замену. Сигурьонссон Рунар уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
72'
Грасcхоппер делает замену. Пинга Аймери уходит с поля, а Нгой Жульен выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Нуццоло Рафаэль бьет в цель!
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Пинга Аймери бьет в цель!
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Хольцхаузер Рафаэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Ошс Марцис получил желтую карточку от судьи
46'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Ben Hamed Kone уходит с поля, а Нуццоло Рафаэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Пикель Шарль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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