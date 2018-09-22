Стадион: Van Donge and De Roo Stadion Зрители: 4008
3:3
Конец матча
1:0
12' ГолМессауд Али
27' Желтая карточкаТорсби Мортен
2:0
42' ГолБрюинс Луиджи
2:1
49' ГолБюлтхейс Дэйв
3:1
51' ГолМессауд Али
3:2
59' ГолТорсби Мортен
3:3
90' ГолХорнкамп Ииц
Второй тайм
93'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
93'
Торсби Мортен сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Хорнкамп Ииц изменил счет на табло!
93'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Thomas Kotte
91'
Торсби Мортен из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
90'
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
89'
89'
Хорнкамп Ииц из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
88'
87'
87'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
86'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
85'
85'
85'
Аноур Хадоуир нанес удар издали, а Хан Уорнер отбил его обратно в игру!
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
84'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
84'
84'
84'
83'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Денис Махмудов
83'
Тактическая замена. Омарссон Элиас уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
82'
Хорнкамп Ииц из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
82'
82'
Ринстра Бен из команды Херенвен подал угловой справа.
82'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Ламмерс Сэм нанес удар, мяч был парирован, но Стивенс Сонни не удержал его в руках.
81'
80'
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Флоранюс Шерел не смог попасть в створ ударом издали
79'
79'
78'
78'
78'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Хорошую попытку сделал Фортеш Джеффри. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
76'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
75'
Михайлович Неманья из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
Ринстра Бен из команды Херенвен делает пас партнеру.
75'
Торсби Мортен из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
74'
74'
Маттис Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
73'
Бюлтхейс Дэйв наказан за толчок Омарссон Элиас
73'
72'
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 4008 болельщиков
71'
71'
Стивенс Сонни не дал случится голу! Влап Михел должен был забивать, но Стивенс Сонни сделал отличный сейв
70'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Фортеш Джеффри видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
70'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
69'
69'
68'
Судья сигнализирует, что Ламмерс Сэм из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
68'
68'
ШАНС! Эдвардс Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
68'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
67'
67'
67'
Ринстра Бен из команды Херенвен подал угловой справа.
67'
Маттис Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Хорнкамп Ииц
66'
66'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
66'
Михайлович Неманья из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
65'
Херенвен начинает контратаку
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
64'
63'
63'
Брюинс Луиджи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Плохо сыграл Хег Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
62'
62'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
62'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
Михайлович Неманья сделал результативную передачу.
59'
ГОООООЛ - Торсби Мортен Херенвен забивает ударом головой
59'
59'
59'
Михайлович Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
58'
Ринстра Бен не смог попасть в створ ударом издали
58'
Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой справа.
57'
Бюрнет Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
57'
Михайлович Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Матей Юрген из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Ринстра Бен пострадал.
56'
56'
56'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
54'
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Михайлович Неманья получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
51'
Бюрнет Лоренцо сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Мессауд Али изменил счет на табло!
51'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
51'
51'
Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
49'
Михайлович Неманья сделал результативную передачу.
49'
ГОООООЛ - Бюлтхейс Дэйв Херенвен забивает ударом головой
49'
Михайлович Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Jerdy Schouten из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Михайлович Неманья
48'
48'
47'
47'
46'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Jerdy Schouten
46'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Влап Михел
46'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Михайлович Неманья
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Эксельсиор играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Кобаяси Юки оказался на газоне.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
43'
42'
Маттис Эрве сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор переиграл вратаря дальним ударом!
42'
Плохо сыграл Хег Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
41'
41'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой справа.
39'
Должен был быть гол! Эдвардс Маркус имел отличный шанс, но Хан Уорнер не дал голу состоятся!
39'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
37'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
36'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор в офсайде
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
33'
33'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
33'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой слева.
32'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Jerdy Schouten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Пири Кик из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
32'
31'
31'
31'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Почти гол! Брюинс Луиджи пробил головой по воротам, но Хан Уорнер спас!
30'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Пири Кик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
29'
Должен был быть гол! Эдвардс Маркус имел отличный шанс, но Хан Уорнер не дал голу состоятся!
28'
27'
Торсби Мортен получил желтую карточку от судьи
27'
Безумный фол. Торсби Мортен грубо играет против соперника. Пострадал Колвейк Райан
26'
Хег Даниэль из команды Херенвен играет слишком грубо. Омарссон Элиас оказался на газоне.
26'
26'
Ринстра Бен из команды Херенвен подал угловой слева.
25'
Должен был быть гол! Ван Берген Митчелл имел отличный шанс, но Стивенс Сонни не дал голу состоятся!
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
24'
23'
23'
22'
22'
Эдвардс Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Jerdy Schouten из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
20'
Пири Кик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
20'
Кобаяси Юки наказан за толчок Колвейк Райан
19'
19'
18'
18'
18'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает неудачный навес.
17'
Эдвардс Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
16'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
15'
15'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
13'
12'
Фортеш Джеффри сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Мессауд Али изменил счет на табло!
12'
12'
Судья сигнализирует, что Пири Кик из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
11'
11'
Jerdy Schouten из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
11'
Брюинс Луиджи оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Хан Уорнер перевел мяч на угловой.
10'
Мессауд Али из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
10'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
9'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
9'
Судья свистит. Бюлтхейс Дэйв атаковал сзади соперника. Это Омарссон Элиас заработал своей команде штрафной
8'
7'
7'
6'
5'
Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
4'
3'
3'
3'
2'
2'
2'
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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