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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 4008
Эксельсиор
3:3
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
12' Гол
Мессауд Али
27' Желтая карточка
Торсби Мортен
2:0
42' Гол
Брюинс Луиджи
2:1
49' Гол
Бюлтхейс Дэйв
3:1
51' Гол
Мессауд Али
3:2
59' Гол
Торсби Мортен
3:3
90' Гол
Хорнкамп Ииц
90'+3
Второй тайм
93'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
93'
Торсби Мортен сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Хорнкамп Ииц изменил счет на табло!
93'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Thomas Kotte
91'
Торсби Мортен из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
91'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой слева.
90'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
89'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Хорнкамп Ииц из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
88'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
87'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Удар от ворот произведет Херенвен
86'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Аноур Хадоуир нанес удар издали, а Хан Уорнер отбил его обратно в игру!
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
84'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
84'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
84'
Эксельсиор контролирует мяч.
84'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
83'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Денис Махмудов
83'
Тактическая замена. Омарссон Элиас уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
82'
Хорнкамп Ииц из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Михайлович Неманья из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
82'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Ринстра Бен из команды Херенвен подал угловой справа.
82'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Ламмерс Сэм нанес удар, мяч был парирован, но Стивенс Сонни не удержал его в руках.
81'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Флоранюс Шерел не смог попасть в створ ударом издали
79'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Херенвен контролирует мяч.
78'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Хорошую попытку сделал Фортеш Джеффри. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Михайлович Неманья из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
76'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Михайлович Неманья из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
Ринстра Бен из команды Херенвен делает пас партнеру.
75'
Торсби Мортен из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
Угловой
74'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой слева.
74'
Маттис Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Удар от ворот произведет Херенвен
Фол, нарушение
73'
Бюлтхейс Дэйв наказан за толчок Омарссон Элиас
73'
Эксельсиор контролирует мяч.
72'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 4008 болельщиков
71'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
71'
Стивенс Сонни не дал случится голу! Влап Михел должен был забивать, но Стивенс Сонни сделал отличный сейв
70'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Фортеш Джеффри видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
70'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
70'
Эксельсиор контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
69'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Ламмерс Сэм из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
68'
Удар от ворот произведет Херенвен
68'
ШАНС! Эдвардс Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
68'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
67'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Ринстра Бен из команды Херенвен подал угловой справа.
67'
Маттис Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Хорнкамп Ииц
66'
Михайлович Неманья из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
66'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
66'
Михайлович Неманья из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
65'
Херенвен начинает контратаку
65'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Херенвен контролирует мяч.
64'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Херенвен
63'
Брюинс Луиджи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Плохо сыграл Хег Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
62'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
62'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
61'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
Михайлович Неманья сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГОООООЛ - Торсби Мортен Херенвен забивает ударом головой
Угловой
59'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой слева.
59'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Михайлович Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
58'
Ринстра Бен не смог попасть в створ ударом издали
58'
Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
58'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой справа.
57'
Бюрнет Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
57'
Михайлович Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Матей Юрген из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Ринстра Бен пострадал.
56'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Херенвен контролирует мяч.
54'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Михайлович Неманья получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Херенвен контролирует мяч.
51'
Бюрнет Лоренцо сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Мессауд Али изменил счет на табло!
51'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
51'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
50'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Михайлович Неманья сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГОООООЛ - Бюлтхейс Дэйв Херенвен забивает ударом головой
49'
Михайлович Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Jerdy Schouten из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Михайлович Неманья
48'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Херенвен
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Jerdy Schouten
46'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Влап Михел
46'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Михайлович Неманья
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Эксельсиор играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
45'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Кобаяси Юки оказался на газоне.
45'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Эксельсиор контролирует мяч.
43'
Эксельсиор контролирует мяч.
42'
Маттис Эрве сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор переиграл вратаря дальним ударом!
42'
Плохо сыграл Хег Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
41'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Эксельсиор контролирует мяч.
40'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой справа.
39'
Должен был быть гол! Эдвардс Маркус имел отличный шанс, но Хан Уорнер не дал голу состоятся!
39'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
38'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Херенвен контролирует мяч.
37'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Херенвен контролирует мяч.
Офсайд
36'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор в офсайде
36'
Эксельсиор контролирует мяч.
35'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
Эксельсиор контролирует мяч.
33'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
33'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
33'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой слева.
32'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Jerdy Schouten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Пири Кик из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
32'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Почти гол! Брюинс Луиджи пробил головой по воротам, но Хан Уорнер спас!
Угловой
30'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Пири Кик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
30'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
29'
Должен был быть гол! Эдвардс Маркус имел отличный шанс, но Хан Уорнер не дал голу состоятся!
28'
Эксельсиор контролирует мяч.
Желтая карточка
27'
Торсби Мортен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Торсби Мортен грубо играет против соперника. Пострадал Колвейк Райан
Фол, нарушение
26'
Хег Даниэль из команды Херенвен играет слишком грубо. Омарссон Элиас оказался на газоне.
26'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
26'
Ринстра Бен из команды Херенвен подал угловой слева.
25'
Должен был быть гол! Ван Берген Митчелл имел отличный шанс, но Стивенс Сонни не дал голу состоятся!
25'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
24'
Херенвен контролирует мяч.
23'
Эксельсиор контролирует мяч.
23'
Херенвен контролирует мяч.
22'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Эдвардс Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
21'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Угловой
20'
Jerdy Schouten из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
20'
Пири Кик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
Фол, нарушение
20'
Кобаяси Юки наказан за толчок Колвейк Райан
19'
Херенвен контролирует мяч.
19'
Эксельсиор контролирует мяч.
18'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
18'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает неудачный навес.
17'
Эдвардс Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
15'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
15'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Эксельсиор контролирует мяч.
12'
Фортеш Джеффри сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Мессауд Али изменил счет на табло!
12'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Пири Кик из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
11'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
11'
Jerdy Schouten из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
11'
Брюинс Луиджи оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Хан Уорнер перевел мяч на угловой.
10'
Мессауд Али из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
10'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Эксельсиор контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
Фол, нарушение
9'
Судья свистит. Бюлтхейс Дэйв атаковал сзади соперника. Это Омарссон Элиас заработал своей команде штрафной
8'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Херенвен контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
5'
Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
4'
Эксельсиор контролирует мяч.
3'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Эксельсиор контролирует мяч.
1'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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