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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 14772
Генгам
1:3
Конец матча
Бордо
0'
18' Желтая карточка
Санхаре Юнусс
0:1
53' Гол
Камано Франсуа
56' Желтая карточка
Фири Лебоганг
58' Желтая карточка
Лерагер Лукас
67' Желтая карточка
Сабали Юссуф
69' Желтая карточка
Пабло Кастро
1:1
70' Пенальти
Тюрам Маркус
1:2
80' Гол
Карамо Янн
1:3
90' Гол
Де Превиль Николя
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Бордо заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 14772 болельщиков
95'
Кунде Жюль сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
Г О О О О Л - Де Превиль Николя изменил счет на табло!
95'
ШАНС! Де Превиль Николя вышел один-на-один с голкипером...
95'
Кунде Жюль из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
95'
Генгам контролирует мяч.
94'
Удар от ворот произведет Бордо
94'
Шанс! Нгбакото Йени из команды Генгам пробил головой, но мимо
Угловой
94'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
93'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Кербра Кристоф из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Бордо
92'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
92'
Карамо Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ребошу Педру нанес удар, мяч был парирован, но Костил Бенуа не удержал его в руках.
91'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Де Превиль Николя
90'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
Корнелиус Андреас из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Фофана Гессума нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
88'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
88'
Дидо Этьен из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Камано Франсуа пострадал.
87'
Бордо контролирует мяч.
86'
Удар от ворот произведет Генгам
86'
Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
85'
Матч возобновлен
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
85'
Фофана Гессума из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Сабали Юссуф пострадал.
Угловой
84'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
84'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
83'
Жюлан Натаэль из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Корнелиус Андреас сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Карамо Янн изменил счет на табло!
80'
Отличные скиллы показывает Карамо Янн, обводя своих соперников
80'
Корнелиус Андреас из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Бордо контролирует мяч.
79'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
79'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
78'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Карамо Янн из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Санхаре Юнусс из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Сорбон Жереми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Корнелиус Андреас
76'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Жюлан Натаэль
76'
Тактическая замена. Калу Сэмьюэл уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
76'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
75'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
74'
Дидо Этьен из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
74'
Корнелиус Андреас нанес удар головой, но Йонссон Карл-Йохан спокойно отбил мяч.
73'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
72'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Тюрам Маркус из команды Генгам забивает с точки!
70'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
69'
Пабло Кастро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
ПЕНАЛЬТИ - Пабло Кастро из команды Бордо привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Тюрам Маркус.
68'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
67'
Сабали Юссуф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Безумный фол. Сабали Юссуф грубо играет против соперника. Пострадал Дидо Этьен
Травма, повреждение
67'
Камано Франсуа возвращается на поле.
67'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Коко Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Камано Франсуа получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
66'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
65'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Генгам контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
64'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
64'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Удар от ворот произведет Генгам
62'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
61'
Сабали Юссуф из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Икоко Джордан заработал фол
61'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
60'
Коко Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Йонссон Карл-Йохан из команды Генгам сделал отличный сейв!
60'
Йонссон Карл-Йохан не дал случится голу! Санхаре Юнусс должен был забивать, но Йонссон Карл-Йохан сделал отличный сейв
59'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
59'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Генгам делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
59'
Тактическая замена. Фири Лебоганг уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
Желтая карточка
58'
Лерагер Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
58'
Лерагер Лукас из команды Бордо играет слишком грубо. Фири Лебоганг оказался на газоне.
57'
Бордо контролирует мяч.
Желтая карточка
56'
Фири Лебоганг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Фири Лебоганг грубо играет против соперника. Пострадал Паленсия Серги
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Удар от ворот произведет Генгам
55'
Отавио Пассос не смог попасть в створ ударом издали
54'
Бордо контролирует мяч.
54'
Отличный гол забил Камано Франсуа
53'
Санхаре Юнусс сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Камано Франсуа из команды Бордо переиграл вратаря дальним ударом!
Фол, нарушение
52'
Дидо Этьен наказан за толчок Паленсия Серги
52'
Генгам контролирует мяч.
52'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Корнелиус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
51'
Корнелиус Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
51'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
51'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Генгам контролирует мяч.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фири Лебоганг
49'
Удар от ворот произведет Бордо
49'
Фофана Гессума нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Коко Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
48'
Удар от ворот произведет Генгам
48'
Шанс! Пабло Кастро из команды Бордо пробил головой, но мимо
Угловой
48'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
48'
Ру Нолан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
48'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
47'
Йонссон Карл-Йохан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
47'
Камано Франсуа из команды Бордо подал угловой слева.
47'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Выглядело как неплохой момент. Калу Сэмьюэл из команды Бордо закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
46'
Удар от ворот произведет Генгам
46'
ШАНС! Камано Франсуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Отличные скиллы показывает Камано Франсуа, обводя своих соперников
46'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Тюрам Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
Удар от ворот произведет Бордо
43'
Шанс! Тюрам Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
Угловой
43'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой справа.
43'
Коко Маркус из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
42'
Корнелиус Андреас из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Фофана Гессума пострадал.
41'
Удар от ворот произведет Бордо
41'
Ру Нолан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
Паленсия Серги из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
Бордо контролирует мяч.
38'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Лерагер Лукас из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Удар от ворот произведет Бордо
38'
Шанс! Тюрам Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
37'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Ру Нолан!
37'
Кунде Жюль ошибается в защите.
37'
Генгам контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Бордо
37'
Тюрам Маркус из команды Генгам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
36'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Кунде Жюль из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
36'
Генгам контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
35'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
35'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Коко Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Пабло Кастро пострадал.
32'
Икоко Джордан из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Бордо контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Сорбон Жереми из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
30'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
29'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Коко Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
Фол, нарушение
28'
Паленсия Серги задерживает мяч рукой
27'
Бордо контролирует мяч.
27'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
27'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Генгам контролирует мяч.
26'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
25'
Фофана Гессума из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Отавио Пассос пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Корнелиус Андреас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
22'
Бордо контролирует мяч.
22'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Генгам
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Тюрам Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
20'
Паленсия Серги из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Бордо
19'
Дидо Этьен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
18'
Санхаре Юнусс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
17'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
15'
Фофана Гессума из команды Генгам играет слишком грубо. Санхаре Юнусс оказался на газоне.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Удар от ворот произведет Бордо
14'
Ру Нолан нанес удар чуть мимо. Близко!
14'
Тюрам Маркус разрезает оборону соперника отличным пасом
Офсайд
14'
Паленсия Серги из команды Бордо в офсайде
13'
Камано Франсуа из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
12'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Генгам контролирует мяч.
11'
Тюрам Маркус пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
11'
Дидо Этьен из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Коко Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Сабали Юссуф пострадал.
10'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Корнелиус Андреас из команды Бордо играет слишком грубо. Кербра Кристоф оказался на газоне.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Пабло Кастро
8'
Генгам контролирует мяч.
8'
Ребошу Педру нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Ребошу Педру из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
7'
Тюрам Маркус нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
Угловой
7'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой справа.
6'
Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
5'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Сорбон Жереми
5'
Бордо контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Бордо
3'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бордо начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Генгам 1:3 Бордо
Генгам
29.4% (52)
Ничья:
39% (69)
Бордо
31.6% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.9% (60)
Бордо:
19.8% (35)
Генгам:
14.1% (25)
Генгам:
12.4% (22)
Бордо:
8.5% (15)
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