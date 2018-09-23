Стадион: Стад дю Рудуру Зрители: 14772
18' Желтая карточкаСанхаре Юнусс
0:1
53' ГолКамано Франсуа
56' Желтая карточкаФири Лебоганг
58' Желтая карточкаЛерагер Лукас
67' Желтая карточкаСабали Юссуф
69' Желтая карточкаПабло Кастро
1:1
70' ПенальтиТюрам Маркус
1:2
80' ГолКарамо Янн
1:3
90' ГолДе Превиль Николя
Новости после матча
Второй тайм
96'
Бордо заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
96'
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95'
Кунде Жюль сделал результативную передачу.
95'
Г О О О О Л - Де Превиль Николя изменил счет на табло!
95'
ШАНС! Де Превиль Николя вышел один-на-один с голкипером...
95'
Кунде Жюль из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
95'
94'
94'
Шанс! Нгбакото Йени из команды Генгам пробил головой, но мимо
94'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
93'
92'
Кербра Кристоф из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
92'
Карамо Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ребошу Педру нанес удар, мяч был парирован, но Костил Бенуа не удержал его в руках.
91'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
90'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Де Превиль Николя
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
Корнелиус Андреас из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
89'
Фофана Гессума нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
88'
88'
88'
Дидо Этьен из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Камано Франсуа пострадал.
87'
86'
86'
Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
85'
Матч возобновлен
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Фофана Гессума из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Сабали Юссуф пострадал.
84'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
84'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
83'
Жюлан Натаэль из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
82'
81'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Корнелиус Андреас сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Карамо Янн изменил счет на табло!
80'
Отличные скиллы показывает Карамо Янн, обводя своих соперников
80'
Корнелиус Андреас из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
79'
79'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
79'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
78'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Карамо Янн из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Санхаре Юнусс из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Судья сигнализирует, что Сорбон Жереми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Корнелиус Андреас
76'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Жюлан Натаэль
76'
Тактическая замена. Калу Сэмьюэл уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
76'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
75'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
74'
Дидо Этьен из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
74'
Корнелиус Андреас нанес удар головой, но Йонссон Карл-Йохан спокойно отбил мяч.
73'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
73'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
72'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
72'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
70'
Г О О О О Л - Тюрам Маркус из команды Генгам забивает с точки!
70'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
69'
Пабло Кастро получил желтую карточку от судьи
69'
ПЕНАЛЬТИ - Пабло Кастро из команды Бордо привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Тюрам Маркус.
68'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Сабали Юссуф получил желтую карточку от судьи
67'
Безумный фол. Сабали Юссуф грубо играет против соперника. Пострадал Дидо Этьен
67'
Камано Франсуа возвращается на поле.
67'
67'
Коко Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Матч возобновлен
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Камано Франсуа получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
64'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
64'
64'
62'
62'
61'
Сабали Юссуф из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Икоко Джордан заработал фол
61'
61'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Коко Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Йонссон Карл-Йохан из команды Генгам сделал отличный сейв!
60'
Йонссон Карл-Йохан не дал случится голу! Санхаре Юнусс должен был забивать, но Йонссон Карл-Йохан сделал отличный сейв
59'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
59'
59'
Генгам делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
59'
Тактическая замена. Фири Лебоганг уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
58'
Лерагер Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
58'
Лерагер Лукас из команды Бордо играет слишком грубо. Фири Лебоганг оказался на газоне.
57'
56'
Фири Лебоганг получил желтую карточку от судьи
56'
Безумный фол. Фири Лебоганг грубо играет против соперника. Пострадал Паленсия Серги
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
55'
Отавио Пассос не смог попасть в створ ударом издали
54'
54'
Отличный гол забил Камано Франсуа
53'
Санхаре Юнусс сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Камано Франсуа из команды Бордо переиграл вратаря дальним ударом!
52'
Дидо Этьен наказан за толчок Паленсия Серги
52'
52'
51'
Корнелиус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
51'
Корнелиус Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
51'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
50'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фири Лебоганг
49'
49'
Фофана Гессума нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Коко Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
48'
48'
Шанс! Пабло Кастро из команды Бордо пробил головой, но мимо
48'
48'
Ру Нолан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
47'
Йонссон Карл-Йохан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Камано Франсуа из команды Бордо подал угловой слева.
47'
46'
Выглядело как неплохой момент. Калу Сэмьюэл из команды Бордо закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
46'
46'
ШАНС! Камано Франсуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Отличные скиллы показывает Камано Франсуа, обводя своих соперников
46'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Тюрам Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
43'
Шанс! Тюрам Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
43'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой справа.
43'
Коко Маркус из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Корнелиус Андреас из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Фофана Гессума пострадал.
41'
41'
Ру Нолан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
40'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
Паленсия Серги из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
38'
38'
Лерагер Лукас из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
38'
Шанс! Тюрам Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
37'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Ру Нолан!
37'
Кунде Жюль ошибается в защите.
37'
37'
37'
Тюрам Маркус из команды Генгам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
36'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
36'
Судья сигнализирует, что Кунде Жюль из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
35'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
35'
34'
33'
Коко Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Пабло Кастро пострадал.
32'
Икоко Джордан из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
32'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Сорбон Жереми из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
30'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
29'
29'
Коко Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
28'
Паленсия Серги задерживает мяч рукой
27'
27'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
27'
26'
26'
25'
Фофана Гессума из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Отавио Пассос пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
24'
24'
24'
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Корнелиус Андреас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
22'
22'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Тюрам Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Паленсия Серги из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
19'
19'
Дидо Этьен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
18'
Санхаре Юнусс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
18'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
17'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
15'
Фофана Гессума из команды Генгам играет слишком грубо. Санхаре Юнусс оказался на газоне.
15'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
14'
Ру Нолан нанес удар чуть мимо. Близко!
14'
Тюрам Маркус разрезает оборону соперника отличным пасом
14'
Паленсия Серги из команды Бордо в офсайде
13'
Камано Франсуа из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
Тюрам Маркус пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
11'
Дидо Этьен из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
11'
Коко Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Сабали Юссуф пострадал.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
9'
9'
Корнелиус Андреас из команды Бордо играет слишком грубо. Кербра Кристоф оказался на газоне.
9'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Пабло Кастро
8'
8'
Ребошу Педру нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Ребошу Педру из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
7'
Тюрам Маркус нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
7'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой справа.
6'
Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Сорбон Жереми
5'
3'
3'
2'
2'
2'
2'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
1'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бордо начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Генгам 1:3 Бордо
Генгам
29.4% (52)
Ничья:
39% (69)
Бордо
31.6% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.9% (60)
1:2 Бордо:
19.8% (35)
1:0 Генгам:
14.1% (25)
2:1 Генгам:
12.4% (22)
0:1 Бордо:
8.5% (15)
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