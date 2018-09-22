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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 11015
Монпелье
1:0
Конец матча
Ницца
0'
1:0
35' Гол
Лаборд Гаэтан
47' Желтая карточка
Илтон Виторино
50' Желтая карточка
Самбья Саломон
53' Желтая карточка
Балотелли Марио
90' Желтая карточка
Агилар Рубен
90' Желтая карточка
Сент-Максимин Аллан
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Монпелье вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11015 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
94'
Сент-Максимин Аллан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
94'
Сент-Максимин Аллан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
94'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
93'
Данте Бонфим из команды Ницца играет слишком грубо. Делор Анди оказался на газоне.
93'
Удар от ворот произведет Монпелье
92'
Балотелли Марио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
91'
Агилар Рубен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Агилар Рубен наказан за толчок Балотелли Марио
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
89'
Срарфи Бассем наказан за толчок Агилар Рубен
89'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Срарфи Бассем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
89'
Шкулетич Петар фолит на сопернике
88'
Близко! Делор Анди нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
88'
Скири Эйе из команды Монпелье делает пас партнеру.
88'
Монпелье начинает контратаку
88'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Youcef Attal из команды Ницца делает пас партнеру.
87'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Монпелье
86'
Тактическая замена. Самбья Саломон уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
85'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Шкулетич Петар
Фол, нарушение
83'
Балотелли Марио из команды Ницца играет слишком грубо. Илтон Виторино оказался на газоне.
83'
Балотелли Марио из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
Угловой
83'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца подал угловой слева.
83'
Ойонго Амбруаз предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Youcef Attal нанес удар издали, а Лекомт Бенджамин отбил его обратно в игру!
81'
Агилар Рубен пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
81'
Монпелье контролирует мяч.
80'
Ницца контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
Удар от ворот произведет Монпелье
79'
Шанс! Данте Бонфим из команды Ницца пробил головой, но мимо
Угловой
79'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца подал угловой справа.
79'
Youcef Attal из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Маолида Мизиан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Монпелье
76'
Монпелье контролирует мяч.
76'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Делор Анди из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Отличные скиллы показывает Делор Анди, обводя своих соперников
76'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
75'
Ницца контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
74'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Ницца контролирует мяч.
74'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Сиприен Вилан уходит с поля и его заменяет Макенго Жан-Виктор
73'
Сарр Маланг из команды Ницца делает неудачный навес.
73'
Ницца имеет хороший шанс забить.
73'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Ницца контролирует мяч.
72'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
71'
Youcef Attal предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Офсайд
71'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
71'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Удар от ворот произведет Монпелье
70'
Youcef Attal не смог попасть в створ ударом издали
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
69'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Сент-Максимин Аллан заработал фол
69'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Матч возобновлен
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
67'
Эрей Кристоф наказан за толчок Мендеш Педру II
Угловой
67'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
66'
Мендеш Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Угловой
66'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
66'
Конгре Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Ойонго Амбруаз из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Youcef Attal
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
64'
Ницца контролирует мяч.
Офсайд
63'
Самбья Саломон из команды Монпелье в офсайде
63'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Ницца контролирует мяч.
61'
Ницца контролирует мяч.
60'
Удар от ворот произведет Ницца
60'
Шанс! Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье пробил головой, но мимо
Угловой
60'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Эрей Кристоф ошибается в защите.
59'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Youcef Attal
58'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Тактическая замена. Боскальи Оливье уходит с поля и его заменяет Маолида Мизиан
58'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
57'
Сарр Маланг из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Делор Анди наказан за толчок Эрей Кристоф
57'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Монпелье контролирует мяч.
54'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
53'
Самбья Саломон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
53'
Балотелли Марио из команды Ницца предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
52'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
50'
Самбья Саломон получил желтую карточку от судьи
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Самбья Саломон грубо играет против соперника. Пострадал Тамез Адриен
50'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Лаборд Гаэтан наказан за толчок Сарр Маланг
49'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
48'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Удар от ворот произведет Монпелье
47'
Балотелли Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Матч возобновлен
Желтая карточка
47'
Илтон Виторино получил желтую карточку от судьи
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Илтон Виторино из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Лис-Мелу Пьерр заработал фол
46'
Монпелье контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Монпелье играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
Монпелье контролирует мяч.
48'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Ницца контролирует мяч.
47'
Youcef Attal из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
46'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Youcef Attal из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Угловой
44'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
44'
Ойонго Амбруаз предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Ницца контролирует мяч.
Травма, повреждение
44'
Эрей Кристоф возвращается на поле.
43'
Удар от ворот произведет Ницца
43'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Эрей Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Самбья Саломон видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
41'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
41'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает пас партнеру.
41'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Угловой
40'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
40'
Сарр Маланг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
39'
Балотелли Марио задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
38'
Балотелли Марио наказан за толчок Мендеш Педру II
38'
Опасность предотвращена - Youcef Attal из команды Ницца вступил в отбор удачно
38'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
37'
Ницца контролирует мяч.
37'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
35'
ГОЛ! Легко закончил атаку Лаборд Гаэтан из команды Монпелье, забив в пустые ворота!
35'
Агилар Рубен нанес удар, мяч был парирован, но Бенитес Вальтер не удержал его в руках.
35'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Матч возобновлен
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
34'
Youcef Attal из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
34'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
34'
Боскальи Оливье из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
33'
Ницца контролирует мяч.
33'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Ницца контролирует мяч.
32'
Монпелье контролирует мяч.
31'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Удар от ворот произведет Монпелье
30'
Балотелли Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Плохо сыграл Ойонго Амбруаз - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Данте Бонфим делает длинную передачу вперед
29'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
29'
Ницца контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
28'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Монпелье контролирует мяч.
27'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Ницца контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Ницца
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
Ницца контролирует мяч.
25'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
24'
Ницца контролирует мяч.
24'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
23'
Монпелье контролирует мяч.
23'
Монпелье контролирует мяч.
22'
Матч возобновится спорным мячом
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Угловой
21'
Самбья Саломон из команды Монпелье разыграл угловой с левого угла.
21'
Ле Таллек Дамьен завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
21'
Делор Анди из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
Угловой
21'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
20'
Делор Анди мяч отрикошетил от ворот
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Монпелье контролирует мяч.
19'
Самбья Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Ницца контролирует мяч.
18'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
17'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
17'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
16'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Балотелли Марио наказан за толчок Конгре Даниэль
15'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
15'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
Сарр Маланг из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
14'
Хорошую попытку сделал Делор Анди. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Конгре Даниэль из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Монпелье контролирует мяч.
Травма, повреждение
14'
Боскальи Оливье возвращается на поле.
14'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Боскальи Оливье получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
13'
Боскальи Оливье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Боскальи Оливье
12'
Ницца контролирует мяч.
11'
Монпелье контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
Удар от ворот произведет Ницца
10'
ШАНС! Самбья Саломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Отличные скиллы показывает Самбья Саломон, обводя своих соперников
10'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Youcef Attal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
9'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
8'
Удар от ворот произведет Монпелье
8'
Youcef Attal из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Опасность! Сарр Маланг из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
7'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Ницца
6'
Делор Анди из команды Монпелье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Балотелли Марио пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
4'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Youcef Attal из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Ойонго Амбруаз пострадал.
3'
Youcef Attal из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Ницца контролирует мяч.
3'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Ницца контролирует мяч.
2'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Монпелье контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Монпелье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Ницца
Монпелье
48.4% (88)
Ничья:
36.3% (66)
Ницца
15.4% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.2% (55)
Монпелье:
23.6% (43)
Монпелье:
18.7% (34)
Ницца:
9.3% (17)
Монпелье:
3.8% (7)
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