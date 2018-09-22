Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 11015
1:0
35' ГолЛаборд Гаэтан
47' Желтая карточкаИлтон Виторино
50' Желтая карточкаСамбья Саломон
53' Желтая карточкаБалотелли Марио
90' Желтая карточкаАгилар Рубен
90' Желтая карточкаСент-Максимин Аллан
Новости после матча
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Монпелье вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11015 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
94'
Сент-Максимин Аллан получил желтую карточку от судьи
94'
Сент-Максимин Аллан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
94'
93'
93'
Данте Бонфим из команды Ницца играет слишком грубо. Делор Анди оказался на газоне.
93'
92'
Балотелли Марио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Агилар Рубен получил желтую карточку от судьи
91'
Агилар Рубен наказан за толчок Балотелли Марио
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
89'
Срарфи Бассем наказан за толчок Агилар Рубен
89'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Срарфи Бассем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
89'
Шкулетич Петар фолит на сопернике
88'
Близко! Делор Анди нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
88'
Монпелье начинает контратаку
88'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Youcef Attal из команды Ницца делает пас партнеру.
87'
86'
86'
Тактическая замена. Самбья Саломон уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
85'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Шкулетич Петар
83'
Балотелли Марио из команды Ницца играет слишком грубо. Илтон Виторино оказался на газоне.
83'
Балотелли Марио из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
83'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца подал угловой слева.
83'
Ойонго Амбруаз предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
82'
Youcef Attal нанес удар издали, а Лекомт Бенджамин отбил его обратно в игру!
81'
Агилар Рубен пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
79'
Шанс! Данте Бонфим из команды Ницца пробил головой, но мимо
79'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца подал угловой справа.
79'
Youcef Attal из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Маолида Мизиан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
77'
76'
76'
76'
Делор Анди из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Отличные скиллы показывает Делор Анди, обводя своих соперников
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
74'
74'
74'
73'
Тактическая замена. Сиприен Вилан уходит с поля и его заменяет Макенго Жан-Виктор
73'
Сарр Маланг из команды Ницца делает неудачный навес.
73'
Ницца имеет хороший шанс забить.
73'
72'
72'
72'
Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Youcef Attal предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
71'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
71'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
70'
Youcef Attal не смог попасть в створ ударом издали
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Сент-Максимин Аллан заработал фол
69'
68'
68'
Матч возобновлен
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Эрей Кристоф наказан за толчок Мендеш Педру II
67'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
66'
Мендеш Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
66'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
66'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
66'
Конгре Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Ойонго Амбруаз из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Youcef Attal
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
64'
63'
Самбья Саломон из команды Монпелье в офсайде
63'
63'
62'
61'
60'
60'
Шанс! Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье пробил головой, но мимо
60'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Эрей Кристоф ошибается в защите.
59'
59'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Youcef Attal
58'
58'
Тактическая замена. Боскальи Оливье уходит с поля и его заменяет Маолида Мизиан
58'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
57'
Сарр Маланг из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
57'
Делор Анди наказан за толчок Эрей Кристоф
57'
55'
Ле Таллек Дамьен наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
55'
Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
54'
54'
54'
54'
Матч возобновлен
53'
Самбья Саломон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Балотелли Марио из команды Ницца предупрежден после нескольких фолов.
52'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
52'
51'
50'
Самбья Саломон получил желтую карточку от судьи
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Безумный фол. Самбья Саломон грубо играет против соперника. Пострадал Тамез Адриен
50'
49'
Лаборд Гаэтан наказан за толчок Сарр Маланг
49'
49'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
48'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
47'
Балотелли Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Матч возобновлен
47'
Илтон Виторино получил желтую карточку от судьи
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Илтон Виторино из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Лис-Мелу Пьерр заработал фол
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Монпелье играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
48'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
46'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
45'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
44'
Ойонго Амбруаз предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
44'
Эрей Кристоф возвращается на поле.
43'
43'
Матч возобновлен
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Эрей Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Самбья Саломон видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
41'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
41'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает пас партнеру.
41'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
40'
Сарр Маланг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Балотелли Марио задерживает мяч рукой
38'
Балотелли Марио наказан за толчок Мендеш Педру II
38'
Опасность предотвращена - Youcef Attal из команды Ницца вступил в отбор удачно
38'
37'
37'
35'
ГОЛ! Легко закончил атаку Лаборд Гаэтан из команды Монпелье, забив в пустые ворота!
35'
Агилар Рубен нанес удар, мяч был парирован, но Бенитес Вальтер не удержал его в руках.
35'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Матч возобновлен
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
34'
34'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
34'
Боскальи Оливье из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
33'
33'
32'
32'
31'
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
30'
Балотелли Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Плохо сыграл Ойонго Амбруаз - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Данте Бонфим делает длинную передачу вперед
29'
29'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
29'
28'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
28'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
27'
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
25'
24'
24'
23'
23'
22'
Матч возобновится спорным мячом
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
21'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
21'
Самбья Саломон из команды Монпелье разыграл угловой с левого угла.
21'
Ле Таллек Дамьен завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
21'
Делор Анди из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
21'
20'
Делор Анди мяч отрикошетил от ворот
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
19'
Самбья Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
18'
17'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
17'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
16'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
16'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Балотелли Марио наказан за толчок Конгре Даниэль
15'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
15'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
Сарр Маланг из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
14'
Хорошую попытку сделал Делор Анди. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Конгре Даниэль из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
14'
Боскальи Оливье возвращается на поле.
14'
Матч возобновлен
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Боскальи Оливье получил травму и медбригада забирает его с поля.
13'
Боскальи Оливье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Боскальи Оливье
12'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
10'
ШАНС! Самбья Саломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Отличные скиллы показывает Самбья Саломон, обводя своих соперников
10'
10'
Youcef Attal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
9'
8'
8'
Youcef Attal из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Опасность! Сарр Маланг из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
7'
7'
7'
6'
Делор Анди из команды Монпелье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
6'
5'
Ойонго Амбруаз наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
5'
Балотелли Марио пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
4'
4'
4'
Youcef Attal из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Ойонго Амбруаз пострадал.
3'
Youcef Attal из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
3'
2'
2'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Монпелье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Ницца
Монпелье
48.4% (88)
Ничья:
36.3% (66)
Ницца
15.4% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.2% (55)
1:0 Монпелье:
23.6% (43)
2:1 Монпелье:
18.7% (34)
1:2 Ницца:
9.3% (17)
2:0 Монпелье:
3.8% (7)
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