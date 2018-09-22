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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 23895
Сент-Этьен
2:1
Конец матча
Кан
0'
8' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
0:1
31' Гол
Фахир Файсал
34' Желтая карточка
Хазри Вахби
35' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
47' Желтая карточка
Мбенге Адама
1:1
48' Пенальти
Хазри Вахби
49' Желтая карточка
Колодзейчак Тимоти
2:1
67' Гол
Колодзейчак Тимоти
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 23895 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Угловой
96'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.
95'
Мбенге Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
94'
Нинга Родрике наказан за толчок Норден Арно
94'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
94'
Рюффье Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Имору Эммануэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
94'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Матч возобновлен
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Имору Эммануэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Норден Арно
91'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Бамму Ясин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
90'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
89'
Дьони Луа мяч отрикошетил от ворот
89'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
88'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
87'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Бамму Ясин из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
87'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн направляет мяч в штрафную площадку, но Самба Брис выбегает и ловит мяч
86'
Имору Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
86'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн отдал передачу, которая была заблокирована.
85'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
85'
Фахир Файсал из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Самба Брис не дал случится голу! Дьони Луа должен был забивать, но Самба Брис сделал отличный сейв
85'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает отличный кросс...
84'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Матч возобновлен
84'
Дебюши Матьё получил травму и заменен. Габриэль Сильва выходит на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Какой шанс! Дьони Луа почти забил, но мяч вынесли с линии!
83'
ШТАНГА! Так было близко к голу - М'Вила Янн нанес удар в каркас ворот!
83'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
83'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
82'
Тшокунте Малик задерживает мяч рукой
82'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Нинга Родрике наказан за толчок Норден Арно
80'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Перрен Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Удар от ворот произведет Кан
79'
Шанс! Бове Клаудио из команды Кан пробил головой, но мимо
79'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
79'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
78'
Нинга Родрике из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Угловой
77'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
77'
Имору Эммануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Матч возобновлен
76'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Травма, повреждение
75'
М'Вила Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
75'
Назначен штрафной. Пострадал М'Вила Янн, его свалил Тшокунте Малик.
Офсайд
75'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн в офсайде
Описание гола
75'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Хазри Вахби рано отмечает, но гол будет отменен!
75'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
74'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
74'
Удар от ворот произведет Кан
74'
Шанс! Байсс Пол из команды Кан пробил головой, но мимо
74'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Бове Клаудио заработал фол
73'
Удар от ворот произведет Кан
73'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
72'
Тактическая замена. Салибур Янис уходит с поля и его заменяет Норден Арно
72'
Шанс! Онианге Принс из команды Кан пробил головой, но мимо
72'
Тшокунте Малик из команды Кан делает передачу одноклубнику.
72'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
Тактическая замена. Петерс Стеф уходит с поля и его заменяет Тшокунте Малик
71'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Петерс Стеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
70'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
69'
Бове Клаудио из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Дьони Луа
68'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Колодзейчак Тимоти первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
67'
Кан контролирует мяч.
65'
ШТАНГА! Пробил головой Перрен Лоик прямо в каркас ворот!
65'
Суботич Невен из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Угловой
65'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
65'
Мбенге Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
64'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Имору Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
62'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
60'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бамму Ясин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Удар от ворот произведет Кан
59'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
59'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
59'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Удар от ворот произведет Кан
58'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
58'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
58'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
58'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Кан контролирует мяч.
56'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
55'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн в офсайде
55'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
54'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
53'
Нинга Родрике из команды Кан нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
53'
Отличные скиллы показывает Нинга Родрике, обводя своих соперников
53'
Нинга Родрике из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
52'
Кан начинает контратаку
52'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
51'
Салибур Янис мяч отрикошетил от ворот
Угловой
51'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
51'
Имору Эммануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
50'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
Желтая карточка
49'
Колодзейчак Тимоти получает желтую карточку за неспортивное поведение
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн забивает с точки!
48'
Матч возобновлен
47'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
47'
Мбенге Адама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
ПЕНАЛЬТИ - Мбенге Адама из команды Кан привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Салибур Янис.
46'
Диоманде Исмаэль получил травму и заменен. Имору Эммануэль выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
49'
Амума Ромен задерживает мяч рукой
48'
Хорошую попытку сделал Дебюши Матьё. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
47'
Кан контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Удар от ворот произведет Кан
45'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
43'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
42'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
42'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
41'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн в офсайде
Описание гола
41'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Салибур Янис рано отмечает, но гол будет отменен!
40'
Хорошую попытку сделал Кабелла Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
40'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Кан
Фол, нарушение
38'
Бове Клаудио наказан за толчок Суботич Невен
37'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Желтая карточка
35'
Диоманде Исмаэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Диоманде Исмаэль наказан за толчок Хазри Вахби
35'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
34'
Хазри Вахби получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Диоманде Исмаэль пострадал.
33'
Удар от ворот произведет Кан
33'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
31'
Команда Кан забила мяч, хотя лучше играли соперники
Описание гола
31'
ГОООООЛ - Фахир Файсал из команды Кан забивает из-за штрафной площади
31'
Хорошую попытку сделал Салибур Янис. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
30'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
28'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
27'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
26'
Нинга Родрике из команды Кан разыграл угловой с правого угла.
26'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
26'
Хорошую попытку сделал Амума Ромен. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
26'
М'Вила Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Салибур Янис пробил со штрафного прямо в стенку
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
24'
Онианге Принс из команды Кан опасно и грубо сыграл. Дебюши Матьё пострадал.
24'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
23'
Байсс Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
23'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
22'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
22'
Салибур Янис мяч отрикошетил от ворот
21'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
20'
Нинга Родрике из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
19'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
18'
Удар от ворот произведет Кан
18'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Салибур Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
17'
М'Вила Янн возвращается на поле.
Фол, нарушение
17'
Мбенге Адама из команды Кан опасно и грубо сыграл. Хазри Вахби пострадал.
17'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
17'
Ох, нехорошо это выглядит. М'Вила Янн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
16'
М'Вила Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
16'
Петерс Стеф из команды Кан опасно и грубо сыграл. М'Вила Янн пострадал.
15'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Женевуа Ромен получил травму и заменен. Диоманде Исмаэль выходит на поле.
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Женевуа Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
13'
Женевуа Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Мбенге Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Угловой
11'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
11'
Петерс Стеф из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
10'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
8'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
8'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
8'
Гильберт Фредерик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
8'
Гильберт Фредерик из команды Кан играет слишком грубо. Амума Ромен оказался на газоне.
7'
Удар от ворот произведет Кан
7'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Салибур Янис мяча так и не получил
7'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
6'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бамму Ясин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
4'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бамму Ясин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
2'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
1'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:1 Кан
Сент-Этьен
86.4% (152)
Ничья:
11.4% (20)
Кан
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Сент-Этьен:
39.2% (69)
Сент-Этьен:
31.3% (55)
Сент-Этьен:
11.9% (21)
Ничья:
9.1% (16)
Сент-Этьен:
2.3% (4)
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