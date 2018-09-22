Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 23895
2:1
Конец матча
8' Желтая карточкаГильберт Фредерик
0:1
31' ГолФахир Файсал
34' Желтая карточкаХазри Вахби
35' Желтая карточкаДиоманде Исмаэль
47' Желтая карточкаМбенге Адама
1:1
48' ПенальтиХазри Вахби
49' Желтая карточкаКолодзейчак Тимоти
2:1
67' ГолКолодзейчак Тимоти
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 23895 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
96'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.
95'
Мбенге Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
94'
Нинга Родрике наказан за толчок Норден Арно
94'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Рюффье Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Имору Эммануэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
94'
94'
Матч возобновлен
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
92'
Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Судья сигнализирует, что Имору Эммануэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Норден Арно
91'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
89'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
89'
Дьони Луа мяч отрикошетил от ворот
89'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
87'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Бамму Ясин из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
87'
87'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн направляет мяч в штрафную площадку, но Самба Брис выбегает и ловит мяч
86'
Имору Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн отдал передачу, которая была заблокирована.
85'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
85'
Фахир Файсал из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Самба Брис не дал случится голу! Дьони Луа должен был забивать, но Самба Брис сделал отличный сейв
85'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает отличный кросс...
84'
84'
Матч возобновлен
84'
Дебюши Матьё получил травму и заменен. Габриэль Сильва выходит на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Какой шанс! Дьони Луа почти забил, но мяч вынесли с линии!
83'
ШТАНГА! Так было близко к голу - М'Вила Янн нанес удар в каркас ворот!
83'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
83'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Тшокунте Малик задерживает мяч рукой
82'
81'
Нинга Родрике наказан за толчок Норден Арно
80'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Перрен Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
79'
Шанс! Бове Клаудио из команды Кан пробил головой, но мимо
79'
79'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Нинга Родрике из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
77'
77'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
77'
Имору Эммануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Матч возобновлен
76'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
М'Вила Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Назначен штрафной. Пострадал М'Вила Янн, его свалил Тшокунте Малик.
75'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн в офсайде
75'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Хазри Вахби рано отмечает, но гол будет отменен!
75'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
74'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
74'
74'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Бове Клаудио заработал фол
73'
73'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
72'
Тактическая замена. Салибур Янис уходит с поля и его заменяет Норден Арно
72'
Шанс! Онианге Принс из команды Кан пробил головой, но мимо
72'
Тшокунте Малик из команды Кан делает передачу одноклубнику.
72'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
Тактическая замена. Петерс Стеф уходит с поля и его заменяет Тшокунте Малик
71'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Петерс Стеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
69'
Бове Клаудио из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
69'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Дьони Луа
68'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Г О О О О Л - Колодзейчак Тимоти первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
67'
65'
ШТАНГА! Пробил головой Перрен Лоик прямо в каркас ворот!
65'
Суботич Невен из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
65'
Мбенге Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
64'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Имору Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
63'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
62'
61'
61'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
59'
59'
59'
59'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
59'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
58'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
58'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
58'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
58'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
57'
56'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн в офсайде
55'
55'
54'
54'
53'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
53'
Нинга Родрике из команды Кан нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
53'
Отличные скиллы показывает Нинга Родрике, обводя своих соперников
53'
Нинга Родрике из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
52'
Кан начинает контратаку
52'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
52'
51'
Салибур Янис мяч отрикошетил от ворот
51'
51'
Имору Эммануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
50'
50'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
49'
Колодзейчак Тимоти получает желтую карточку за неспортивное поведение
48'
Г О О О О Л - Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн забивает с точки!
48'
Матч возобновлен
47'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
47'
Мбенге Адама получил желтую карточку от судьи
46'
ПЕНАЛЬТИ - Мбенге Адама из команды Кан привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Салибур Янис.
46'
Диоманде Исмаэль получил травму и заменен. Имору Эммануэль выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Амума Ромен задерживает мяч рукой
48'
Хорошую попытку сделал Дебюши Матьё. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
47'
47'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
45'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
43'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
42'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
42'
41'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн в офсайде
41'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Салибур Янис рано отмечает, но гол будет отменен!
40'
Хорошую попытку сделал Кабелла Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
39'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
38'
Бове Клаудио наказан за толчок Суботич Невен
37'
37'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
Диоманде Исмаэль получил желтую карточку от судьи
35'
Диоманде Исмаэль наказан за толчок Хазри Вахби
35'
34'
Хазри Вахби получил желтую карточку от судьи
34'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Диоманде Исмаэль пострадал.
33'
33'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
31'
Команда Кан забила мяч, хотя лучше играли соперники
31'
ГОООООЛ - Фахир Файсал из команды Кан забивает из-за штрафной площади
31'
Хорошую попытку сделал Салибур Янис. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
30'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
29'
29'
28'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
28'
28'
27'
26'
Нинга Родрике из команды Кан разыграл угловой с правого угла.
26'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
26'
Хорошую попытку сделал Амума Ромен. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
26'
М'Вила Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Салибур Янис пробил со штрафного прямо в стенку
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
Онианге Принс из команды Кан опасно и грубо сыграл. Дебюши Матьё пострадал.
24'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
23'
Байсс Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
23'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
22'
Салибур Янис мяч отрикошетил от ворот
21'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
20'
Нинга Родрике из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
19'
19'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
18'
18'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Салибур Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
М'Вила Янн возвращается на поле.
17'
Мбенге Адама из команды Кан опасно и грубо сыграл. Хазри Вахби пострадал.
17'
Матч возобновлен
17'
Ох, нехорошо это выглядит. М'Вила Янн получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
М'Вила Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Петерс Стеф из команды Кан опасно и грубо сыграл. М'Вила Янн пострадал.
15'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Женевуа Ромен получил травму и заменен. Диоманде Исмаэль выходит на поле.
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Женевуа Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
13'
Женевуа Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Мбенге Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
11'
Петерс Стеф из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
10'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
8'
8'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Гильберт Фредерик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
8'
Гильберт Фредерик из команды Кан играет слишком грубо. Амума Ромен оказался на газоне.
7'
7'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Салибур Янис мяча так и не получил
7'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
6'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
4'
4'
4'
4'
3'
3'
3'
2'
2'
2'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
1'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:1 Кан
Сент-Этьен
86.4% (152)
Ничья:
11.4% (20)
Кан
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сент-Этьен:
39.2% (69)
2:1 Сент-Этьен:
31.3% (55)
2:0 Сент-Этьен:
11.9% (21)
1:1 Ничья:
9.1% (16)
3:1 Сент-Этьен:
2.3% (4)
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